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Γιάννης Μώραλης: Το μέλλον του Πειραιά κοιτάζει προς τη θάλασσα

Αποκλειστικά στην εκπομπή MEGA Σαββατοκύριακο μίλησε ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης.

Κοινωνία 13.06.2026, 10:19
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Γιάννης Μώραλης: Το μέλλον του Πειραιά κοιτάζει προς τη θάλασσα
Newsroom

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Στην επιτυχημένη συνύπαρξη των Ποσειδωνίων, της μεγαλύτερης γιορτής της ναυτιλίας, με τις Ημέρες Θάλασσας, μια διοργάνωση του Δήμου Πειραιά που φέτος πραγματοποιείται για 10η συνεχή χρονιά αναφέρθηκε ο δήμαρχος Πειραιά μιλώντας στο MEGA Σαββατοκύριακο.

«Tελειώνει μία δύσκολη αλλά ευχάριστη περίοδος για εμάς, διότι συνέπεσαν φέτος τα Ποσειδώνια, της μεγάλης γιορτής της ναυτιλίας, της μεγαλύτερης γιορτής στον κόσμο για τη ναυτιλία -και η Ελλάδα είναι ηγεμόνας, θα έλεγα, στη ναυτιλία παγκοσμίως- και είχαμε και τον εορτασμό τον δικό μας, του Δήμου Πειραιά, των Ημερών Θάλασσας, για 10η χρονιά συνεχόμενη. Μια πολύ σημαντική, θα έλεγα, διοργάνωση για την πόλη μας, με 120 και πλέον εκδηλώσεις, όλη δωρεάν για τον κόσμο, και όλες, έμμεσα ή άμεσα, συνυφασμένες με μία σχέση με τη θάλασσα».

«Το μέλλον του Πειραιά κοιτάζει προς τη θάλασσα. Εκεί ήταν και το παρελθόν του, και το παρόν τώρα, και το μέλλον του. Είχαμε τη μεγαλύτερη συμμετοχή από κάθε άλλη χρονιά στις εκδηλώσεις. Ολοκληρώνονται αύριο, Κυριακή βράδυ. Σήμερα έχουμε το μεγάλο street party στην Τρούμπα, που συνήθως κλείνει αυτόν τον εορτασμό».

Για το κυκλοφοριακό

Ο Γιάννης Μώραλης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα της καθημερινότητας, όπως το κυκλοφοριακό και η στάθμευση.

Όπως εξήγησε, το πρόβλημα είναι πολυπαραγοντικό και οφείλεται στην παλιά πολεοδομική δόμηση της πόλης, την απουσία σταθμού μετρό στην 1η κοινότητα παρά την αυξημένη κίνηση από νοσοκομεία, καθώς και τη λειτουργία του λιμανιού που, αν και φέρνει ανάπτυξη, επιβαρύνει την κυκλοφορία και το περιβάλλον.

«Αυτό που ζητάμε ως πόλη, θα έλεγα, και με μπροστάρη τη δημοτική αρχή, αλλά ολόκληρη η πόλη, και το ζητάμε από όλες τις κυβερνήσεις τα τελευταία είκοσι χρόνια, είναι η υπογειοποίηση των γραμμών του ΗΣΑΠ από το Καραϊσκάκη μέχρι το Φάληρο, ώστε να διευκολυνθεί τουλάχιστον ο κόσμος που πηγαίνει στο λιμάνι», είπε.

«Στην τελευταία συνάντηση που είχαμε τον πρώην πλέον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, τον κο Κυρανάκη, μου ανέφερε ότι το εμπόδιο είναι τα αρχαία. Είχα μία συνομιλία με την κυρία Μενδώνη, την υπουργό Πολιτισμού, θα έχουμε επαφλες μέσα στην εβδομάδα, διότι κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει θέμα αρχαίων, το έργο έχει αδειοδοτηθεί πλήρως, οι όροι ισχύουν μέχρι το ’27. Είναι ένα έργο υπερτοπικής σημασίας. Δεν είναι έργο δημοτικό. Είναι έργο το οποίο θα διευκολύνει το μεγάλο και αναπτυσσόμενο λιμάνι της χώρας».

Τέλος, ο δήμαρχος Πειραιά αναφέρθηκε και στη θέσπιση νέου δημοτικού τέλος, τονίζοντας πως η απόφαση αυτή επιβαρύνει τους πολίτες, και τονίζει ότι η αυτοδιοίκηση θα πρέπει να χρηματοδοτείται επαρκώς από την κεντρική διοίκηση.

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