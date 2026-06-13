Ελβετία: Έρχεται δημοψήφισμα για τη μετανάστευση – Γιατί ανησυχεί ο επιχειρηματικός κόσμος

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Για ένα από τα πιο σημαντικά δημοψηφίσματα της χώρας τα τελευταία χρόνια πρόκειται να αποφασίσει η Ελβετία στις 14 Ιουνίου, με το αποτέλεσμα να ανοίγει ενδεχομένως τον δρόμο για δραστικούς περιορισμούς στη μετανάστευση.

Καθώς τα δεξιά και αντιμεταναστευτικά κόμματα κερδίζουν έδαφος σε ολόκληρη την Ευρώπη και ωθούν τις κυβερνήσεις προς αυστηρότερες μεταναστευτικές πολιτικές, η Ελβετία εξετάζει μια πρόταση για τον περιορισμό του πληθυσμού της σε 10 εκατομμύρια μόνιμους κατοίκους, την ίδια ώρα που η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με ταχεία μείωση του πληθυσμού της.

Επισημαίνεται ότι τον Δεκέμβριο του 2024 ο μόνιμος πληθυσμός της Ελβετίας ανερχόταν στα 9.048.900 άτομα, εκ των οποίων το 73% ήταν Ελβετοί υπήκοοι και το 27% αλλοδαποί υπήκοοι, κυρίως, από Ιταλία (13,8%), Γερμανία (13,3%), Πορτογαλία (10,4%) και Γαλλία (6,9%), ενώ από την υπόλοιπη Ευρώπη το ποσοστό έφτανε το 38%.

Μικρότερα ήταν τα ποσοστά υπηκόων από Αφρική, Ασία και Αμερική.

Ελβετία: Αντιδρά ο επιχειρηματικός κόσμος

Αν η πλειοψηφία υποστηρίξει την πρωτοβουλία που προώθησε το αντιμεταναστευτικό Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα (SVP), η κυβέρνηση θα υποχρεωθεί να εφαρμόσει μέτρα με στόχο τη μείωση των επιπέδων μετανάστευσης.

Βασικό επιχείρημα των υποστηρικτών ενός τέτοιου περιορισμού είναι ότι η αύξηση του πληθυσμού επιβρύνει τις δημόσιες υποδομές.

Από την άλλη πλευρά, οι εταιρείες και οι εργοδότες ανησυχούν ότι μια ψήφος στο «ναι» θα περιόριζε την πρόσβαση της Ελβετίας σε εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό και θα έβλαπτε τις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι και η μεγαλύτερη αγορά εξαγωγών της.

«Ως Ελβετός πολίτης, ανησυχώ πολύ για το μέλλον της χώρας και για την ευημερία της», δήλωσε στο Reuters ο Martin von Moos, διευθύνων σύμβουλος των πολυτελών ξενοδοχείων Belvoir στο Ruschlikon και Sedartis στο Thalwil, κοντά στη Ζυρίχη.

«Αν χάναμε όλο το ξένο προσωπικό μας, το ξενοδοχείο απλά δεν θα λειτουργούσε», είπε, σημειώνοντας ότι σχεδόν οι μισοί από τους 115 υπαλλήλους του προέρχονται εκτός Ελβετίας.

Από την πλευρά του, ο Rudolf Minsch, επικεφαλής οικονομολόγος του επιχειρηματικού συνδέσμου Economysuisse, δήλωσε ότι το ανώτατο όριο είναι μια «λαϊκιστική προσπάθεια» να επιλυθούν σύνθετα προβλήματα με ένα απλοϊκό, τεχνητό όριο.

«Πουλάει την ψευδαίσθηση ενός ‘δωρεάν γεύματος’» ανέφερε χαρακτηριστικά, θεωρώντας ότι αυτό «δεν θα επιλύσει τα προβλήματα στέγασης ή κυκλοφορίας».

Η «παγίδα» των δημοσκοπήσεων

Πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το αποτέλεσμα πιθανότατα θα είναι εξαιρετικά οριακό, αλλά ενδέχεται τελικά να αποτύχει.

Σε δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 19 και 27 Μαΐου σε δείγμα 19.400 ατόμων, το 52% τέθηκε κατά του περιορισμού, ενώ ένα 45% ήταν υπέρ. Ωστόσο, η πρόσφατη ιστορία έχει δείξει ότι οι δημοσκοπήσεις μπορεί να είναι αρκετά αναξιόπιστες.

Αυτό είναι ένα… μάθημα που πολλοί στο Ηνωμένο Βασίλειο θα θυμούνται από το δημοψήφισμα για το Brexit πριν από μια δεκαετία, όταν η χώρα οδηγήθηκε εκτός ΕΕ.

Σημειώνεται ότι τα δημοψηφίσματα αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο του ελβετικού πολιτικού συστήματος, με τους ψηφοφόρους να πηγαίνουν στις κάλπες τέσσερις φορές το χρόνο για να αποφασίσουν για διάφορα εθνικά και περιφερειακά ζητήματα.