Exxon: Τα σχέδια για εξαγορές – Γιατί στοχεύει στην απόκτηση της Woodside Energy

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Πιθανούς στόχους εξαγοράς μελετά η Exxon Mobil Corp. ανάμεσα τους και η Woodside Energy Group της Αυστραλίας, καθώς εξετάζει επιλογές για να ενισχύσει την παρουσία της στις αγορές υγροποιημένου φυσικού αερίου και της Ασίας, σύμφωνα πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

Η Exxon διεξάγει εσωτερικές συζητήσεις σε αρχικό στάδιο και η Woodside είναι ένας από τους πολλούς στόχους που αξιολογεί.

Τα αμερικανικά depositary receipts της Woodside σημείωσαν άνοδο έως και 14% στη Νέα Υόρκη την Παρασκευή. Το αποθετήριο πιστοποιητικό (DR) είναι ένα διαπραγματεύσιμο χρηματοοικονομικό πιστοποιητικό που εκδίδεται από τράπεζα και αντιπροσωπεύει μετοχές ξένων εταιρειών. Επιτρέπει στους επενδυτές να αγοράζουν και να διαπραγματεύονται μετοχές διεθνών εταιρειών στα τοπικά χρηματιστήρια, αποφεύγοντας το κόστος και τις περιπλοκές διαδικασίες των διασυνοριακών συναλλαγών και των συναλλαγματικών μετατροπών.

Η εταιρεία είχε κεφαλαιοποίηση αγοράς περίπου 59 δισ. δολάρια Αυστραλίας (42 δισ. δολάρια ΗΠΑ) κατά το κλείσιμο των συναλλαγών στο Σίδνεϊ.

Οι συζητήσεις είναι προκαταρκτικές και δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα ότι θα οδηγήσουν σε μια προσφορά.

Τι σημαίνει για την Exxon μια ενδεχόμενη εξαγορά της Woodside

Η Exxon ολοκλήρωσε την εξαγορά της αμερικανικής εταιρείας παραγωγής σχιστολιθικού πετρελαίου Pioneer Natural Resources Co. έναντι 60 δισ. δολαρίων το 2024 και έκτοτε αναζητά περαιτέρω ευκαιρίες.

Μια κίνηση για την Woodside, τον κορυφαίο εξαγωγέα φυσικού αερίου της Αυστραλίας, θα επέκτεινε την παρουσία της εκτός των ΗΠΑ και θα ωθούσε την εταιρεία προς το LNG, έναν τομέα στον οποίο υστερεί σε σχέση με ανταγωνιστές όπως η Shell Plc και η TotalEnergies SE.

Μια συμφωνία που επικεντρώνεται στο LNG έχει γίνει πιο σοβαρή προτεραιότητα από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν που ουσιαστικά έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ και «στράγγιξε» το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς ωθώντας τους αγοραστές στην Ασία να αναζητήσουν εναλλακτικούς προμηθευτές εκτός της Μέσης Ανατολής, αναφέρουν οι πηγές.

Ποια είναι η Woodside

Η Woodside είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας LNG της Αυστραλίας και αναπτύσσει ένα έργο στις ακτές του Κόλπου των ΗΠΑ, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως το 2029. Η εταιρεία έχει επίσης εξασφαλίσει μακροπρόθεσμες συμφωνίες πώλησης με κορυφαίους αγοραστές σε όλη την Ασία, συμπεριλαμβανομένων της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας, καθιστώντας την ελκυστικό στόχο για εταιρείες που αναζητούν μια θέση στην αγορά LNG.

Ο μικρότερος αυστραλιανός ανταγωνιστής Santos Ltd. είναι μια από τις λίγες εναλλακτικές λύσεις για υποψήφιους μνηστήρες και έχει γίνει στόχος επανειλημμένων προσφορών. Πέρυσι βρισκόταν σε συνομιλίες με κοινοπραξία με επικεφαλής μια θυγατρική της Abu Dhabi National Oil Co., αλλά η συμφωνία δεν κατέληξε.

Μια προσφορά εξαγοράς, σε περίπτωση που υλοποιηθεί, θα ήταν μια πρώιμη δοκιμασία για τη Liz Westcott, η οποία ανέλαβε ως διευθύνουσα σύμβουλος της Woodside φέτος, μετά την αποχώρηση της Meg O’Neill για να ηγηθεί της BP Plc.

Στην εγχώρια αγορά, η Woodside προωθεί τα έργα φυσικού αερίου Scarborough και Browse, τα οποία θα βοηθήσουν στην αύξηση των εξαγωγών LNG της εταιρείας στην επόμενη δεκαετία. Η Woodside πρόσφατα αύξησε το μερίδιό της στην Browse, σε μια κίνηση που θα βοηθήσει στην προώθηση του έργου.

Η Woodside και η Exxon είναι ήδη συνεργάτες στο έργο Bass Strait, με την Woodside να ανέλαβε τη διαχείριση πέρυσι.