 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(24) "Mergers and Acquisitions"
    [1]=>
    string(25) "Power and Energy Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Exxon: Τα σχέδια για εξαγορές – Γιατί στοχεύει στην απόκτηση της Woodside Energy

Τα σχέδια της Exxon για εξαγορές είναι σε αρχικό στάδιο - Στόχος η εμβάθυνση της παρουσίας της στις αγορές LNG και της Ασίας

World 13.06.2026, 11:15
Σχολιάστε
Exxon: Τα σχέδια για εξαγορές – Γιατί στοχεύει στην απόκτηση της Woodside Energy
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Πιθανούς στόχους εξαγοράς μελετά η Exxon Mobil Corp. ανάμεσα τους και η Woodside Energy Group της Αυστραλίας, καθώς εξετάζει επιλογές για να ενισχύσει την παρουσία της στις αγορές υγροποιημένου φυσικού αερίου και της Ασίας, σύμφωνα πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

Η Exxon διεξάγει εσωτερικές συζητήσεις σε αρχικό στάδιο και η Woodside είναι ένας από τους πολλούς στόχους που αξιολογεί.

Τα αμερικανικά depositary receipts της Woodside σημείωσαν άνοδο έως και 14% στη Νέα Υόρκη την Παρασκευή. Το αποθετήριο πιστοποιητικό (DR) είναι ένα διαπραγματεύσιμο χρηματοοικονομικό πιστοποιητικό που εκδίδεται από τράπεζα και αντιπροσωπεύει μετοχές ξένων εταιρειών. Επιτρέπει στους επενδυτές να αγοράζουν και να διαπραγματεύονται μετοχές διεθνών εταιρειών στα τοπικά χρηματιστήρια, αποφεύγοντας το κόστος και τις περιπλοκές διαδικασίες των διασυνοριακών συναλλαγών και των συναλλαγματικών μετατροπών.

Η εταιρεία είχε κεφαλαιοποίηση αγοράς περίπου 59 δισ. δολάρια Αυστραλίας (42 δισ. δολάρια ΗΠΑ) κατά το κλείσιμο των συναλλαγών στο Σίδνεϊ.

Οι συζητήσεις είναι προκαταρκτικές και δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα ότι θα οδηγήσουν σε μια προσφορά.

Τι σημαίνει για την Exxon μια ενδεχόμενη εξαγορά της Woodside

Η Exxon ολοκλήρωσε την εξαγορά της αμερικανικής εταιρείας παραγωγής σχιστολιθικού πετρελαίου Pioneer Natural Resources Co. έναντι 60 δισ. δολαρίων το 2024 και έκτοτε αναζητά περαιτέρω ευκαιρίες.

Μια κίνηση για την Woodside, τον κορυφαίο εξαγωγέα φυσικού αερίου της Αυστραλίας, θα επέκτεινε την παρουσία της εκτός των ΗΠΑ και θα ωθούσε την εταιρεία προς το LNG, έναν τομέα στον οποίο υστερεί σε σχέση με ανταγωνιστές όπως η Shell Plc και η TotalEnergies SE.

Μια συμφωνία που επικεντρώνεται στο LNG έχει γίνει πιο σοβαρή προτεραιότητα από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν που ουσιαστικά έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ και «στράγγιξε» το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς  ωθώντας τους αγοραστές στην Ασία να αναζητήσουν εναλλακτικούς προμηθευτές εκτός της Μέσης Ανατολής, αναφέρουν οι πηγές.

Ποια είναι η Woodside

Η Woodside είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας LNG της Αυστραλίας και αναπτύσσει ένα έργο στις ακτές του Κόλπου των ΗΠΑ, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως το 2029. Η εταιρεία έχει επίσης εξασφαλίσει μακροπρόθεσμες συμφωνίες πώλησης με κορυφαίους αγοραστές σε όλη την Ασία, συμπεριλαμβανομένων της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας, καθιστώντας την ελκυστικό στόχο για εταιρείες που αναζητούν μια θέση στην αγορά LNG.

Ο μικρότερος αυστραλιανός ανταγωνιστής Santos Ltd. είναι μια από τις λίγες εναλλακτικές λύσεις για υποψήφιους μνηστήρες και έχει γίνει στόχος επανειλημμένων προσφορών. Πέρυσι βρισκόταν σε συνομιλίες με κοινοπραξία με επικεφαλής μια θυγατρική της Abu Dhabi National Oil Co., αλλά η συμφωνία δεν κατέληξε.

Μια προσφορά εξαγοράς, σε περίπτωση που υλοποιηθεί, θα ήταν μια πρώιμη δοκιμασία για τη Liz Westcott, η οποία ανέλαβε ως διευθύνουσα σύμβουλος της Woodside φέτος, μετά την αποχώρηση της Meg O’Neill για να ηγηθεί της BP Plc.

Στην εγχώρια αγορά, η Woodside προωθεί τα έργα φυσικού αερίου Scarborough και Browse, τα οποία θα βοηθήσουν στην αύξηση των εξαγωγών LNG της εταιρείας στην επόμενη δεκαετία. Η Woodside πρόσφατα αύξησε το μερίδιό της στην Browse, σε μια κίνηση που θα βοηθήσει στην προώθηση του έργου.

Η Woodside και η Exxon είναι ήδη συνεργάτες στο έργο Bass Strait, με την Woodside να ανέλαβε τη διαχείριση πέρυσι.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Νάγκελ: Οι τιμές μπορεί να παραμείνουν υψηλά και μετά το τέλος του πολέμου
World

Νάγκελ: Υψηλές τιμές ακόμη και μετά το τέλος του πολέμου
Gen Z: Ενώ οι εταιρείες επενδύουν στην AI, χάνουν μία ταλαντούχα γενιά εργαζομένων
World

Γιατί οι εταιρίες χάνουν μια ταλαντουχα γενιά εργαζομένων
Μουντιάλ: Οι μεγάλες τράπεζες της Wall Street προτείνουν τηλεργασία
Business of Sport

Μουντιάλ -Wall Street: 1-0
Exxon: Τα σχέδια για εξαγορές – Γιατί στοχεύει στην απόκτηση της Woodside Energy
World

Exxon: Τα σχέδια για εξαγορές – Γιατί στοχεύει στην απόκτηση της Woodside Energy
Πόλεμος Ιράν: Τι ξέρουμε για τη συμφωνία και πού κρύβεται ο διάβολος
World

Τι ξέρουμε για τη συμφωνία ΗΠΑ με Ιράν - Πού κρύβεται ο διάβολος
Μαξ Βέμπερ: Ο στοχαστής που επηρέασε τη γερμανική οικονομική τάξη
World

Ο στοχαστής πίσω από το γερμανικό οικονομικό θαύμα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Συντάξεις: Τα όρια ηλικίας, τα έτη ασφάλισης και το τελικό ποσό της σύνταξης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πόση σύνταξη δικαιούστε; Οδηγός για ασφαλισμένους

Οδηγός για τη συνταξιοδότηση από το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ - Από τι εξαρτάται το τελικό ποσό στις συντάξεις

Κώστας Παπαδής
ΧΑ: Αντίστροφη μέτρηση για το free float
Xρηματιστήριο Αθηνών

Το ευρωπαϊκό σχέδιο που αλλάζει τα δεδομένα για τις εισηγμένες

Τελειώνει ο χρόνος για τις εισηγμένες, αλλά η Ευρώπη φέρνει νέα δεδομένα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ελβετία: Έρχεται δημοψήφισμα για τη μετανάστευση – Γιατί ανησυχεί ο επιχειρηματικός κόσμος
World

Το ελβετικό δίλημμα: Λιγότερη μετανάστευση ή λιγότερη ανάπτυξη;

Πώς αντιμετωπίζει το δημοψήφισμα ο επιχειρηματικός κόσμος και τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις για το δημοψήφισμα στην Ελβετία - Η γήρανση του πληθυσμού στο υπόβαθρο

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Μαξ Βέμπερ: Ο στοχαστής που επηρέασε τη γερμανική οικονομική τάξη
World

Ο στοχαστής πίσω από το γερμανικό οικονομικό θαύμα

Η σκέψη του Μαξ Βέμπερ από την «Προτεσταντική Ηθική» στον ορντολιμπεραλισμό και την Κοινωνική Οικονομία της Αγοράς

Ευθύμιος Τσλιόπουλος
Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας [άρθρο 53 Ν.5104/2024] [Μέρος 9ο]
Experts

Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Λοιπές διευκρινίσεις

Γιώργος Α. Κορομηλάς
ΗΠΑ: Διχάζουν οι επετειακές εκδηλώσεις του Τραμπ [γράφημα]
World

Τραμπ και 250 χρόνια ΗΠΑ: Εθνική επέτειος ή πολιτικό σόου;

Ερωτήματα για το εάν ο Τραμπ χρησιμοποιεί τη 250η επέτειο των ΗΠΑ για να μετατρέψει τις εορταστικές εκδηλώσεις σε βιτρίνα για τον ίδιο

Πόπη Μυλωνά - Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Nike, Adidas: Αιώνιοι αντίπαλοι εντός κι εκτός γηπέδου – Τι θα δούμε στο Μουντιάλ
World

Nike VS Adidas: Αιώνιοι αντίπαλοι εντός κι εκτός γηπέδου

Ο ανταγωνισμός της Nike και της Adidas μεταφέρθηκε από τα καταστήματα αθλητικών στα γήπεδα του Μουντιάλ

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τράπεζες: Σε ιστορικά υψηλά η άτοκη ρευστότητα
Business

Το ατού των τραπεζών που συντηρεί το story ανάπτυξης

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τις ελληνικές τράπεζες σε σχέση με τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό

Αγης Μάρκου
Περισσότερα από World
Νάγκελ: Οι τιμές μπορεί να παραμείνουν υψηλά και μετά το τέλος του πολέμου
World

Νάγκελ: Υψηλές τιμές ακόμη και μετά το τέλος του πολέμου

Ο κόσμος «μπορεί να συνεχίσει να διαμορφώνεται από αβεβαιότητες και αλλαγές πέρα ​​από αυτήν τη σύγκρουση» εξηγεί ο Νάγκελ

Μουντιάλ: Οι μεγάλες τράπεζες της Wall Street προτείνουν τηλεργασία
Business of Sport

Μουντιάλ -Wall Street: 1-0

Πώς το Μουντιάλ αλλάζει προσωρινά τις συνθήκες εργασίας

Exxon: Τα σχέδια για εξαγορές – Γιατί στοχεύει στην απόκτηση της Woodside Energy
World

Exxon: Τα σχέδια για εξαγορές – Γιατί στοχεύει στην απόκτηση της Woodside Energy

Τα σχέδια της Exxon για εξαγορές είναι σε αρχικό στάδιο - Στόχος η εμβάθυνση της παρουσίας της στις αγορές LNG και της Ασίας

Πόλεμος Ιράν: Τι ξέρουμε για τη συμφωνία και πού κρύβεται ο διάβολος
World

Τι ξέρουμε για τη συμφωνία ΗΠΑ με Ιράν - Πού κρύβεται ο διάβολος

Κεντρικό σημείο της συμφωνίας είναι η σταδιακή προσέγγιση στο άνοιγμα του Ορμούζ και στην άρση των κυρώσεων

Μαξ Βέμπερ: Ο στοχαστής που επηρέασε τη γερμανική οικονομική τάξη
World

Ο στοχαστής πίσω από το γερμανικό οικονομικό θαύμα

Η σκέψη του Μαξ Βέμπερ από την «Προτεσταντική Ηθική» στον ορντολιμπεραλισμό και την Κοινωνική Οικονομία της Αγοράς

Ευθύμιος Τσλιόπουλος
ΗΠΑ: Διχάζουν οι επετειακές εκδηλώσεις του Τραμπ [γράφημα]
World

Τραμπ και 250 χρόνια ΗΠΑ: Εθνική επέτειος ή πολιτικό σόου;

Ερωτήματα για το εάν ο Τραμπ χρησιμοποιεί τη 250η επέτειο των ΗΠΑ για να μετατρέψει τις εορταστικές εκδηλώσεις σε βιτρίνα για τον ίδιο

Πόπη Μυλωνά - Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ελβετία: Έρχεται δημοψήφισμα για τη μετανάστευση – Γιατί ανησυχεί ο επιχειρηματικός κόσμος
World

Το ελβετικό δίλημμα: Λιγότερη μετανάστευση ή λιγότερη ανάπτυξη;

Πώς αντιμετωπίζει το δημοψήφισμα ο επιχειρηματικός κόσμος και τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις για το δημοψήφισμα στην Ελβετία - Η γήρανση του πληθυσμού στο υπόβαθρο

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Latest News
Φορολογικές δηλώσεις: Εκπνέει η προθεσμία για την έκπτωση 3%
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Τέλος χρόνου για την έκπτωση φόρου 3% - Τα SOS για τις δηλώσεις

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την έκπτωση στις φορολογικές δηλώσεις - Τι πρέπει να κάνετε

Γιάννης Σκοπελίτης: Έφυγε η «ψυχή» των Μικρών Κυκλάδων
Ακτοπλοΐα

Γιάννης Σκοπελίτης: Έφυγε η «ψυχή» των Μικρών Κυκλάδων

Ο Γιάννης Σκοπελίτης, έφυγε πρόωρα από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών

Λάμπρος Καραγεώργος
Τσουκαλάς: Απόλυτα ρεαλιστική η δωρεάν πρόσβαση των νέων στα ΜΜΜ
Πολιτική

Τσουκαλάς: Απόλυτα ρεαλιστική η δωρεάν πρόσβαση των νέων στα ΜΜΜ

Ο Κώστας Τσουκαλάς σχολίασε δηκτικά τις δηλώσεις Σδούκου, που κατηγορούσε το ΠΑΣΟΚ ότι «επιλέγει τον δρόμο των παροχών, ενώ εμείς όχι», αλλά στην επόμενη φράση της εξιστορούσε πόσα pass έδωσε η κυβέρνηση ΝΔ

Greek Economy to Outperform Eurozone, Growth at 1.6% in 20026: ING
English Edition

Greek Economy to Outperform Eurozone, Growth at 1.6% in 20026: ING

ING projects the Greek economy will hit 1.6% in 2026 and 2027, increasing to 1.7% in 2028, with the GDP settling at 0.3% for 2026.

Ηλεκτρονικό εμπόριο: Ο χάρτης των online αγορών – Οι κυρίαρχες χώρες
Business

Ο χάρτης των online αγορών - Οι κυρίαρχες χώρες

Στα 5,9 δισ. ανέρχονται τα δέματα στην ΕΕ το 2025 - Τι δείχνουν τα στοιχεία για το ηλεκτρονικό εμπόριο

Νάγκελ: Οι τιμές μπορεί να παραμείνουν υψηλά και μετά το τέλος του πολέμου
World

Νάγκελ: Υψηλές τιμές ακόμη και μετά το τέλος του πολέμου

Ο κόσμος «μπορεί να συνεχίσει να διαμορφώνεται από αβεβαιότητες και αλλαγές πέρα ​​από αυτήν τη σύγκρουση» εξηγεί ο Νάγκελ

Gen Z: Ενώ οι εταιρείες επενδύουν στην AI, χάνουν μία ταλαντούχα γενιά εργαζομένων
World

Γιατί οι εταιρίες χάνουν μια ταλαντουχα γενιά εργαζομένων

Οι νέοι Millenials και Gen Zers είναι πιο προετοιμασμένοι για την αγορά εργασίας που επικεντρώνεται στην τεχνητή νοημοσύνη από οποιονδήποτε άλλον

OT FORUM: Η μάχη για τις τιμές και τις δανειακές συμβάσεις
OT FORUM

Η μάχη για τις τιμές και τις δανειακές συμβάσεις

Το μήνυμα του υπουργού Ανάπτυξη Τάκη Θεοδωρικάκου από το 7ο OT FORUM

Μουντιάλ: Οι μεγάλες τράπεζες της Wall Street προτείνουν τηλεργασία
Business of Sport

Μουντιάλ -Wall Street: 1-0

Πώς το Μουντιάλ αλλάζει προσωρινά τις συνθήκες εργασίας

Πέθανε ο Γιάννης Σκοπελίτης, ο καπετάνιος των Μικρών Κυκλάδων
Ακτοπλοΐα

Πέθανε ο Γιάννης Σκοπελίτης, ο καπετάνιος των Μικρών Κυκλάδων

Ο Γιάννης Σκοπελίτης έφυγε σήμερα το πρωί σε ηλικία 68 ετών

ΟΔΔΗΧ: Δεν θα πραγματοποιηθεί η δημοπρασία ομολόγων στις 17 Ιουνίου
Ομόλογα

ΟΔΔΗΧ: Δεν θα πραγματοποιηθεί η δημοπρασία ομολόγων στις 17 Ιουνίου

Τη μη πραγματοποίηση της δημοπρασίας ομολόγων ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους.

Exxon: Τα σχέδια για εξαγορές – Γιατί στοχεύει στην απόκτηση της Woodside Energy
World

Exxon: Τα σχέδια για εξαγορές – Γιατί στοχεύει στην απόκτηση της Woodside Energy

Τα σχέδια της Exxon για εξαγορές είναι σε αρχικό στάδιο - Στόχος η εμβάθυνση της παρουσίας της στις αγορές LNG και της Ασίας

Οχήματα: Πώς η AI θα «σβήνει τα πρόστιμα – Η νέα πλατφόρμα
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πώς η AI θα «σβήνει τα πρόστιμα στα ΙΧ - Η νέα πλατφόρμα

Η ΑΑΔΕ θα εξετάζει τις ενστάσεις στα πρόστιμα για οχήματα με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης

ΑΔΜΗΕ: Κοντά στο 1 δισ. ευρώ οι προσφορές της αγοράς για την ΑΜΚ
OT FORUM

Σπάει ρεκόρ ο ΑΔΜΗΕ: Η ΑΜΚ και το μεγάλο καλώδιο...

Ανοίγει το βιβλίο προσφορών της ΑΔΜΗΕ Συμετοχών στις 16 με 18 Ιουνίου - Το μήνυμα Μανουσάκη από το 7ο OT FORUM

Χρήστος Κολώνας
Νέα Οδός – Κεντρική Οδός: 4 σημαντικές διακρίσεις στα Sponsorship Awards
Μεταφορές

Νέα Οδός – Κεντρική Οδός: 4 σημαντικές διακρίσεις στα Sponsorship Awards

Οι βραβεύσεις αναδεικνύουν τον διευρυμένο ρόλο των δύο εταιρειών

Πόλεμος Ιράν: Τι ξέρουμε για τη συμφωνία και πού κρύβεται ο διάβολος
World

Τι ξέρουμε για τη συμφωνία ΗΠΑ με Ιράν - Πού κρύβεται ο διάβολος

Κεντρικό σημείο της συμφωνίας είναι η σταδιακή προσέγγιση στο άνοιγμα του Ορμούζ και στην άρση των κυρώσεων

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies