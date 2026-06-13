Gen Z: Ενώ οι εταιρείες επενδύουν στην AI, χάνουν μία ταλαντούχα γενιά εργαζομένων

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Η συζήτηση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη κυριαρχεί σήμερα στον δημόσιο διάλογο και επηρεάζει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται το μέλλον της εργασίας.

Ωστόσο, πίσω από τους τίτλους ειδήσεων για αυτοματοποίηση, απολύσεις και αυξημένη παραγωγικότητα, υπάρχει μια άλλη πραγματικότητα που συχνά περνά απαρατήρητη: η ανάδυση μιας εξαιρετικά καταρτισμένης γενιάς νέων επαγγελματιών, η οποία διαθέτει δεξιότητες, εμπειρία και εξοικείωση με την τεχνολογία σε βαθμό που προηγούμενες γενιές δύσκολα μπορούσαν να φανταστούν.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο γίνεται εμφανές ότι η νέα γενιά εργαζομένων διαθέτει δυνατότητες που συχνά υποτιμώνται από την αγορά.

Παραλείπεται ένα μεγάλο μέρος της ιστορίας

Οι περισσότεροι τίτλοι επικεντρώνονται στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι απόφοιτοι.

Οι αναφορές για μια δύσκολη αγορά εργασίας, οι μαζικές απολύσεις και οι δηλώσεις στελεχών ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αντικαταστήσει εργασίες εισαγωγικού επιπέδου δημιουργούν ένα κλίμα αβεβαιότητας και απαισιοδοξίας.

Δεν είναι δύσκολο να κατανοήσει κανείς γιατί οι επιχειρήσεις γοητεύονται από τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης.

Η αύξηση της παραγωγικότητας, η μείωση του κόστους και η βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων αποτελούν ισχυρά κίνητρα για κάθε οργανισμό.

Οι επενδυτές επιβραβεύουν συχνά τέτοιες στρατηγικές, ενώ οι διοικήσεις επιδιώκουν να παρουσιάζονται ως πρωτοπόρες στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.

Παρά τα οφέλη αυτά, ένα σημαντικό κομμάτι της εικόνας παραμένει εκτός συζήτησης.

Χιλιάδες ταλαντούχοι νέοι αναζητούν εργασία σε μια περίοδο κατά την οποία οι ευκαιρίες εισόδου στην αγορά εργασίας φαίνεται να περιορίζονται.

Πολλοί από αυτούς βιώνουν μήνες σιωπής από εργοδότες, αυτοματοποιημένες απορρίψεις και ένα διαρκές αφήγημα που τους παρουσιάζει ως τη γενιά που κινδυνεύει να μείνει πίσω εξαιτίας της τεχνολογικής εξέλιξης.

Η πραγματικότητα, ωστόσο, ενδέχεται να είναι πολύ διαφορετική.

Αντί να αποτελούν τα πρώτα θύματα της τεχνητής νοημοσύνης, οι νέοι απόφοιτοι ίσως είναι εκείνοι που μπορούν να αξιοποιήσουν καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον τις δυνατότητές της.

Οι σημερινοί απόφοιτοι έχουν άλλα ταλέντα

Για δεκαετίες, η είσοδος στην αγορά εργασίας ακολουθούσε ένα σχετικά προβλέψιμο μοτίβο. Οι νέοι εργαζόμενοι ξεκινούσαν από χαμηλόβαθμες θέσεις, αναλάμβαναν απλές εργασίες και σταδιακά αποκτούσαν εμπειρία πριν τους ανατεθούν πιο ουσιαστικές ευθύνες.

Σήμερα, το μοντέλο αυτό μοιάζει ολοένα και πιο ξεπερασμένο. Πολλοί απόφοιτοι ολοκληρώνουν τις σπουδές τους έχοντας ήδη συμμετάσχει σε απαιτητικά προγράμματα πρακτικής άσκησης, συνεργασίες με επιχειρήσεις και πραγματικά επαγγελματικά έργα.

Επιπλέον, διαθέτουν πρόσβαση σε τεχνολογικά εργαλεία και υποδομές που μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν διαθέσιμα μόνο σε μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας.

Η Gen Z μεγάλωσε σε έναν ψηφιακό κόσμο. Δεν χρειάστηκε να προσαρμοστεί στην τεχνολογία, καθώς η τεχνολογία αποτελούσε εξαρχής μέρος της καθημερινότητάς της.

Αυτή η εξοικείωση μεταφράζεται σε ταχύτητα μάθησης, ευελιξία και ικανότητα αξιοποίησης νέων εργαλείων με φυσικό τρόπο.

Ιδιαίτερα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, οι νέοι επαγγελματίες φαίνεται να διαθέτουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα.

Αντί να αντιμετωπίζουν την AI ως απειλή, τη χρησιμοποιούν ως εργαλείο ενίσχυσης της δημιουργικότητας και της παραγωγικότητάς τους.

Η συνεργασία ανθρώπου και τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί ένα ισχυρό συνδυασμό που μπορεί να παράγει αποτελέσματα πολύ πέρα από όσα θα μπορούσε να πετύχει οποιαδήποτε από τις δύο πλευρές ξεχωριστά.

Οι εταιρείες και οι καριέρες είναι εγγενώς ανθρώπινες

Παρά τη ραγδαία πρόοδο της τεχνολογίας, οι οργανισμοί εξακολουθούν να βασίζονται σε ανθρώπινες σχέσεις.

Οι σημαντικότερες στιγμές μιας επαγγελματικής πορείας συνδέονται συνήθως με ανθρώπους: έναν μέντορα, έναν προϊστάμενο που έδωσε μια ευκαιρία ή μια ομάδα που ενέπνευσε και υποστήριξε την εξέλιξη ενός εργαζομένου.

Μέσα από αυτές τις αλληλεπιδράσεις διαμορφώνεται η εταιρική κουλτούρα, μεταδίδονται αξίες και αναπτύσσονται οι μελλοντικοί ηγέτες.

Οι εργαζόμενοι που ξεκινούν την καριέρα τους φέρνουν μαζί τους ενθουσιασμό, φιλοδοξία και διάθεση να αποδείξουν την αξία τους. Πρόκειται για στοιχεία που δεν μπορούν να αναπαραχθούν από κανένα γλωσσικό μοντέλο ή αυτοματοποιημένο σύστημα.

Οι οργανισμοί που επιλέγουν να αντικαταστήσουν τις θέσεις εισαγωγικού επιπέδου αποκλειστικά με τεχνητή νοημοσύνη ενδέχεται να εξασφαλίσουν βραχυπρόθεσμη αποδοτικότητα, αλλά ταυτόχρονα κινδυνεύουν να στερηθούν τη δεξαμενή ταλέντων από την οποία θα προκύψουν οι αυριανοί ηγέτες τους.

Η ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού απαιτεί χρόνο, εμπειρίες, καθοδήγηση και συνεχή αλληλεπίδραση, στοιχεία που καμία τεχνολογία δεν μπορεί να υποκαταστήσει πλήρως.

Ταλαντούχοι απόφοιτοι θα επενδύσουν στην εταιρεία σας

Η υποτίμηση των νέων ταλέντων δεν αποτελεί μόνο πρόβλημα για τους αποφοίτους.

Αποτελεί και στρατηγικό λάθος για τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Σε μια εποχή όπου όλοι αναζητούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, η πρόσβαση σε ανθρώπους με υψηλές δεξιότητες, τεχνολογική εξοικείωση και ενθουσιασμό μπορεί να αποδειχθεί ανεκτίμητη.

Κάποιοι οργανισμοί θα επιλέξουν να επενδύσουν σε αυτή τη γενιά. Εκείνοι που θα το κάνουν πιθανότατα θα αποκτήσουν κάτι που η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να προσφέρει: ανθρώπους με πάθος, αφοσίωση και διάθεση να συμβάλουν ουσιαστικά στην αποστολή της επιχείρησης.

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βελτιώσει διαδικασίες και να αυξήσει την παραγωγικότητα.

Ωστόσο, η καινοτομία, η δημιουργικότητα, η φιλοδοξία και η αίσθηση του ανήκειν εξακολουθούν να προέρχονται από τους ανθρώπους.

Οι σημερινοί απόφοιτοι δεν αποτελούν το αδύναμο σημείο της αγοράς εργασίας, αλλά μία από τις μεγαλύτερες ευκαιρίες της.

Το ερώτημα είναι ποιες εταιρείες θα το αναγνωρίσουν εγκαίρως.

Πηγή: in.gr