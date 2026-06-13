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ΕΕ: Ποια είναι τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών

Νέα συμφωνία της ΕΕ για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών

Τουρισμός 13.06.2026, 10:09
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ΕΕ: Ποια είναι τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών
Γιώργος Μαζιάς

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Έπειτα από περισσότερα από δέκα χρόνια συζητήσεων και πολιτικών διαπραγματεύσεων, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν σε συμφωνία για τη μεταρρύθμιση των δικαιωμάτων των αεροπορικών επιβατών, διασφαλίζοντας ότι οι ταξιδιώτες θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν ισχυρή προστασία σε περιπτώσεις σημαντικών καθυστερήσεων και ακυρώσεων πτήσεων.

Η συμφωνία θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ενσωματώνει πλέον στη νομοθεσία δικαιώματα που μέχρι σήμερα είχαν διαμορφωθεί κυρίως μέσα από αποφάσεις των ευρωπαϊκών δικαστηρίων. Με τον τρόπο αυτό, οι κανόνες γίνονται πιο σαφείς τόσο για τους επιβάτες όσο και για τις αεροπορικές εταιρείες.

Το επόμενο βήμα θα είναι η ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα και να επικυρώσει οριστικά τη συμφωνία.

Η European Consumer Organisation, η μεγαλύτερη οργάνωση προστασίας καταναλωτών στην Ευρώπη, χαιρέτισε το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων. Ο γενικός διευθυντής της, Agustín Reyna, τόνισε ότι αποφεύχθηκαν οι πιο αρνητικές αλλαγές που είχαν προταθεί κατά τη διάρκεια των συζητήσεων και ότι τα βασικά δικαιώματα αποζημίωσης των επιβατών κατοχυρώνονται πλέον ξεκάθαρα στη νομοθεσία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο, όπως υποστήριξε, διατήρησε σταθερή στάση υπέρ των επιβατών, σε μια περίοδο κατά την οποία αρκετές κυβερνήσεις επιθυμούσαν περιορισμό των δικαιωμάτων αποζημίωσης.

Ποιες αποζημιώσεις προβλέπονται

Με βάση τη νέα συμφωνία, οι επιβάτες θα δικαιούνται:

  • 250 ευρώ αποζημίωση για καθυστέρηση άνω των τριών ωρών ή ακύρωση πτήσης έως 1.500 χιλιόμετρα.
  • 400 ευρώ αποζημίωση για καθυστέρηση άνω των τριών ωρών ή ακύρωση πτήσης άνω των 1.500 χιλιομέτρων εντός της ΕΕ.
  • 400 ευρώ αποζημίωση για καθυστέρηση άνω των τριών ωρών ή ακύρωση πτήσης μεταξύ 1.500 και 3.500 χιλιομέτρων.
  • 400 ευρώ αποζημίωση για καθυστέρηση 3 έως 4 ωρών σε πτήσεις άνω των 3.500 χιλιομέτρων.
  • 600 ευρώ αποζημίωση για καθυστέρηση άνω των τεσσάρων ωρών ή ακύρωση πτήσης άνω των 3.500 χιλιομέτρων.

Οι αποζημιώσεις αυτές αποτελούν ένα από τα ισχυρότερα καθεστώτα προστασίας επιβατών παγκοσμίως και αφορούν εκατοντάδες εκατομμύρια ταξιδιώτες που χρησιμοποιούν κάθε χρόνο τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια.

Τι σημαίνει για τους επιβάτες

Η συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι αερομεταφορές στην Ευρώπη καταγράφουν ιστορικά επίπεδα κίνησης. Οι καθυστερήσεις λόγω καιρικών συνθηκών, ελλείψεων προσωπικού, τεχνικών προβλημάτων ή απεργιακών κινητοποιήσεων έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, οδηγώντας σε εκατομμύρια αιτήματα αποζημιώσεων.

Με τη νέα νομοθετική ρύθμιση, οι επιβάτες αποκτούν μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου και γνωρίζουν εκ των προτέρων ποιες είναι οι υποχρεώσεις των αεροπορικών εταιρειών και ποια δικαιώματα μπορούν να διεκδικήσουν όταν ένα ταξίδι δεν εξελίσσεται σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Η απόφαση θεωρείται επίσης σημαντική νίκη για τις οργανώσεις καταναλωτών, οι οποίες επί χρόνια προειδοποιούσαν ότι οποιαδήποτε χαλάρωση των υφιστάμενων κανόνων θα μείωνε σημαντικά την προστασία των Ευρωπαίων ταξιδιωτών.

Εφόσον εγκριθεί και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η νέα συμφωνία θα αποτελέσει το νέο θεσμικό πλαίσιο που θα διέπει τα δικαιώματα των αεροπορικών επιβατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα επόμενα χρόνια.

Πηγή: The European Consumer Organisation

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