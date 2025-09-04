ΗΠΑ: Να επισπεύσει την απόφαση για τους δασμούς ζητά ο Λευκός Οίκος από το Ανώτατο Δικαστήριο

Να επισπεύσει την εξέταση της υπόθεσης περί νομιμότητας των δασμών ζήτησε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ σε μια προσπάθεια να κλείσει γρήγορα το θέμα που άνοιξε με την απόφαση του ομοσπονδιακού εφετείου η οποία ακύρωνε τους δασμούς, κρίνοντάς τους παράνομους.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης άσκησε έφεση κατά αυτής της απόφασης, της 29ης Αυγούστου, σύμφωνα με την οποία ο πρόεδρος υπερέβη την εξουσία του επικαλούμενος τον νόμο που είναι γνωστός ως Διεθνής Νόμος για τις Οικονομικές Εξουσίες Έκτακτης Ανάγκης, υπονομεύοντας μια σημαντική προτεραιότητα του Τραμπ κατά τη δεύτερη θητεία του.

Η αμερικανική κυβέρνηση ζήτησε από το δικαστήριο να επισπεύσει την εξέτασή του και να εκδώσει απόφαση έως τις 10 Σεπτεμβρίου, διεξάγοντας αγόρευση τον Νοέμβριο. Η νέα θητεία του δικαστηρίου ξεκινά στις 6 Οκτωβρίου.

«Τα διακυβεύματα σε αυτήν την υπόθεση δεν θα μπορούσαν να είναι υψηλότερα», δήλωσε ο Γενικός Εισαγγελέας Ντ. Τζον Σάουερ σε γραπτή κατάθεσή του.

«Ο πρόεδρος και οι αξιωματούχοι του υπουργικού συμβουλίου του έχουν διαπιστώσει ότι οι δασμοί προάγουν την ειρήνη και την άνευ προηγουμένου οικονομική ευημερία και ότι η άρνηση της δασμολογικής εξουσίας θα εξέθετε το έθνος μας σε εμπορικά αντίποινα χωρίς αποτελεσματικά μέσα άμυνας και θα ωθούσε την Αμερική πίσω στο χείλος της οικονομικής καταστροφής», πρόσθεσε.

Ο IEEPA

Η δικαστική διαμάχη αφορά τη χρήση του IEEPA από τον Τραμπ για την επιβολή των χαρακτηριζόμενων από τον Τραμπ «αμοιβαίων» δασμών για την αντιμετώπιση των εμπορικών ελλειμμάτων τον Απρίλιο.

Ο IEEPA δίνει στον πρόεδρο την εξουσία να αντιμετωπίσει «μια ασυνήθιστη και εξαιρετική απειλή» εν μέσω εθνικής έκτακτης ανάγκης και ιστορικά είχε χρησιμοποιηθεί για την επιβολή κυρώσεων σε εχθρούς ή το πάγωμα των περιουσιακών τους στοιχείων. Πριν από τον Τραμπ, ο νόμος δεν είχε χρησιμοποιηθεί ποτέ για την επιβολή δασμών.

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης υποστήριξε ότι ο νόμος επιτρέπει δασμούς βάσει διατάξεων έκτακτης ανάγκης που εξουσιοδοτούν έναν πρόεδρο να «ρυθμίζει» τις εισαγωγές ή να τις μπλοκάρει εντελώς.

Η απόφαση του εφετείου ελήφθη βάσει δύο προσφυγών, η μία από τις οποίες ασκήθηκε από πέντε μικρές εισαγωγικές επιχειρήσεις.

Το Σύνταγμα παρέχει στο Κογκρέσο, όχι στον πρόεδρο, την εξουσία να επιβάλλει φόρους και δασμούς, και οποιαδήποτε ανάθεση αυτής της εξουσίας πρέπει να είναι ρητή και περιορισμένη, σύμφωνα με τις αγωγές.

«Φαίνεται απίθανο το Κογκρέσο να σκόπευε, θεσπίζοντας το IEEPA, να παρεκκλίνει από την προηγούμενη πρακτική του και να χορηγήσει στον πρόεδρο απεριόριστη εξουσία να επιβάλλει δασμούς», αναφερόταν στην απόφαση του εφετείου με ψήφους 7-4.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ, σε δήλωση που κατατέθηκε μαζί με την έφεση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, προέτρεψε το Ανώτατο Δικαστήριο να κινηθεί γρήγορα, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση του εφετείου υπονομεύει την ικανότητα του Τραμπ να «διεξάγει διπλωματία στον πραγματικό κόσμο και την ικανότητά του να προστατεύει την εθνική ασφάλεια και την οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών».

Το Δικαστήριο Διεθνούς Εμπορίου των ΗΠΑ με έδρα τη Νέα Υόρκη, το οποίο έχει δικαιοδοσία σε τελωνειακές και εμπορικές διαφορές, είχε προηγουμένως αποφανθεί κατά των δασμολογικών πολιτικών του Τραμπ στις 28 Μαΐου.

Ένα άλλο δικαστήριο στην Ουάσινγκτον αποφάνθηκε ότι το IEEPA δεν εξουσιοδοτεί τους δασμούς του Τραμπ και η κυβέρνηση έχει επίσης ασκήσει έφεση κατά της απόφασης αυτής. Τουλάχιστον οκτώ αγωγές έχουν αμφισβητήσει τις δασμολογικές πολιτικές του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένης μίας που κατατέθηκε από την πολιτεία της Καλιφόρνια.

Η έφεση της κυβέρνησης έρχεται καθώς μια νομική διαμάχη για την ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας φαίνεται επίσης να καταλήγει στο Ανώτατο Δικαστήριο, δημιουργώντας μια πιθανή νομική αναμέτρηση για ολόκληρη την οικονομική πολιτική του Τραμπ τους επόμενους μήνες.