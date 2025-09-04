Βρετανία: Αποκλείει τη συμμετοχή της στην παγκόσμια αμυντική τράπεζα

Στο Λονδίνο τη Δευτέρα η συνάντηση εκπροσώπων απο 41 χώρες για τη χρηματοδότησή της - Στόχος τα 135 δισ.δολάρια

World 04.09.2025, 21:07
Πλήγμα στο σχέδιο δημιουργίας μιας παγκόσμιας τράπεζας για τον στρατιωτικό επανεξοπλισμό των χωρών αποτελεί η απόφαση της Βρετανίας να μην υποστηρίξει αυτη την πρωτοβουλία.

Οπως αναφερει σε αποκλειστικό του δημοσιευμα το Reuters, για πρώτη φορά από τότε που πρώην σύμβουλοι ασφαλείας του ΝΑΤΟ, ανώτεροι Βρετανοί πρώην στρατιωτικοί και τραπεζίτες δημοσιοποίησαν πέρυσι λεπτομερή σχέδια για την Τράπεζα Άμυνας, Ασφάλειας και Ανθεκτικότητας (Defence, Security and Resilience Bank – DSRB), η Βρετανία απέκλεισε τη συμμετοχή της.

«Οι προτάσεις της DSRB δεν υποστηρίζονται από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου και οι εκπρόσωποι αυτών των εννοιών δεν εκπροσωπούν την κυβέρνηση ή κανέναν από τους υπουργούς της. Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει σχέδια να συμμετάσχει σε αυτήν την πρωτοβουλία», ανέφερε το υπουργείο Οικονομικών της Βρετανίας, ή το υπουργείο Οικονομικών, σε δήλωσή του στο Reuters.

Η δήλωση γίνεται πριν απο μια συνάντηση που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Σίτι του Λονδίνου τη Δευτέρα, με 41 χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Γερμανίας, της Ιαπωνίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και της Βρετανίας, που έχουν προσκληθεί να συζητήσουν τον τρόπο χρηματοδότησης της προτεινόμενης τράπεζας, δήλωσαν στο Reuters δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Αρνήθηκαν να κατονομαστούν.

Η DSRB

Στόχος της DSRB είναι να γίνει μια παγκόσμια κρατικά υποστηριζόμενη αμυντική τράπεζα με πιστοληπτική αξιολόγηση τριπλού Α, ικανή να συγκεντρώσει 100 δισεκατομμύρια λίρες (135 δισεκατομμύρια δολάρια) για τη χρηματοδότηση αμυντικών έργων, ιδίως σε χώρες που ενδέχεται να μην έχουν πρόσβαση σε φθηνότερη χρηματοδότηση.

Σχεδιάστηκε να είναι μεγαλύτερη και πιο διεθνής από τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος δανείων SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ (176 δισεκατομμύρια δολάρια) και των βελτιωμένων εγγυήσεων που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Η DSRB ανέφερε σε δήλωσή της ότι περισσότερες από 35 χώρες από τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ, την ΕΕ και την περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού – συμπεριλαμβανομένων όλων των χωρών του G7, της οποίας η Βρετανία είναι μέλος – έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους στη συνάντηση της Δευτέρας.

«Αυτή η ισχυρή συμμετοχή καταδεικνύει το ευρύ διεθνές ενδιαφέρον για την εξερεύνηση νέων χρηματοδοτικών μηχανισμών για την ενίσχυση της άμυνας, της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας», αναφέρεται στη δήλωση.
«Οι κυβερνήσεις βρίσκονται σε αρχικό στάδιο αυτής της διαδικασίας. Όπως συμβαίνει πάντα με τις προτεινόμενες πολυμερείς θεσμούς, καμία χώρα δεν έχει ακόμη αναλάβει επίσημη δέσμευση», προστίθεται.

Γιατί απέχει η Βρετανία

Αξιωματούχοι του Ηνωμένου Βασιλείου εκφράζουν την ανησυχία τους ότι η πρόταση του DSRB δεν θα ανταποκριθεί στους στόχους της κυβέρνησης για αύξηση της αξίας των αμυντικών δαπανών και συνεργασία με τους συμμάχους για την αύξηση της αποτελεσματικότητας, σύμφωνα με κυβερνητική πηγή.

Με τη συμβουλή μιας ομάδας ανώτερων συνταξιούχων στρατιωτικών, μεταξύ των οποίων ο Στιούαρτ Πιτς , πρώην αρχηγός του αμυντικού επιτελείου της Βρετανίας και πρώην πρόεδρος της στρατιωτικής επιτροπής του ΝΑΤΟ, ορισμένοι αναλυτές περίμεναν ότι το DSRB θα εξασφάλιζε τη Βρετανία ως έναν από τους κύριους υποστηρικτές του.
Πηγές από τον αμυντικό κλάδο προειδοποίησαν ότι η εξασφάλιση πολυμερούς υποστήριξης για το έργο θα μπορούσε να είναι δύσκολη. Το DSRB αγωνίζεται να εξασφαλίσει υποστήριξη σε έναν όλο και πιο ανταγωνιστικό τομέα για τις πρωτοβουλίες χρηματοδότησης του αμυντικού κλάδου, σημειώνει το Reuters.

Μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 και ανταποκρινόμενες στις απαιτήσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για αύξηση των αμυντικών δαπανών της Ευρώπης, πολλές χώρες του ΝΑΤΟ έχουν αυξήσει σημαντικά τους στρατιωτικούς προϋπολογισμούς τους και έχουν δεσμευτεί να κάνουν περισσότερα, παρόλο που τα δημόσια οικονομικά τους είναι υπό πίεση.

