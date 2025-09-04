Trade Estates: Αισιοδοξία για τους στόχους του 2025 – Πότε ολοκληρώνονται τα projects σε και Ελευσίνα

Πεπεισμένη για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για την φετινή χρονιά εμφανίστηκε η διοίκηση της Trade Estates, τονίζοντας πως ακολουθούν την κατάλληλη στρατηγική για να συνεχισθεί η θετική πορεία των οικονομικών αποτελεσμάτων.

«Το πρώτο εξάμηνο ήταν πολύ θετικό και περιμένουμε να πιάσουμε τους στόχους για το σύνολο τους έτους», σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της εισηγμένης, Βασίλης Φουρλής στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης με αναλυτές.

Στόχος πωλήσεις 600 εκατ. ευρώ

Υπενθυμίζεται ότι η Trade Estates ανακοίνωσε αύξηση πωλήσεων 15,6% στο πρώτο εξάμηνο του 2025, στα 25 εκατ. ευρώ αλλά και άνοδο στα καθαρά κέρδη κατά 58,3% στα 10,9 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2024 ενώ συνολικά για το σύνολο του 2025 στοχεύει σε πωλήσεις 600 εκατ. ευρώ και σε EBITDA 38 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Φουρλής υπογράμμισε πως η διοικητική ομάδα εξετάζει διαρκώς τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην αγορά, και στις τρεις χώρες που δραστηριοποιείται –τουτέστιν Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρος-, εστιάζοντας κατά προτεραιότητα στους τομείς που ειδικεύεται. Ξεκαθάρισε μάλιστα ύστερα από σχετική ερώτηση ότι δεν υπάρχουν… στεγανά ή περιορισμοί όσον αφορά στο ποσοστό συμμετοχής κάποιας κατηγορίας ακινήτων στο χαρτοφυλάκιο.

Εάν δηλαδή θα έχουν πρωτεύοντα ρόλο τα retail park ή τα logistics.

Παρών στο Στρατόπεδο Γκόνου

Έκανε ειδική αναφορά στο διεθνές logistics center της IKEA στον Ασπρόπυργο, λέγοντας πως είναι σημαντική η ολοκλήρωσή του ενώ αναφέρθηκε και στη συμμετοχή της Trade Estates στο σχήμα με τις Goldair Cargo και Aktor που διεκδικεί την αξιοποίηση του Στρατοπέδου Γκόνου στη Θεσσαλονίκη. Σημείωσε πως θα καταθέσουν προσφορά και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την έκβαση της προσπάθειας.

Σε ανάλογο μήκος κύματος και ο διευθύνων σύμβουλος της Trade Estates, Δημήτρης Παπούλης, ο οποίος εμφανίστηκε σίγουρος για την διατήρηση του ρυθμού ανάπτυξης και το δεύτερο εξάμηνο του έτους ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία του για τις προοπτικές της εταιρείας. Τόνισε ακόμη πως στόχος είναι οι επενδύσεις που γίνονται να προσφέρουν αξία στην μετοχή και στους μετόχους της εταιρείας.

Το 2028 το εμπορικό πάρκο στο Ελληνικό

Ο κ. Παπούλης απάντησε και για τις καθυστερήσεις που σημειώνονται στην πορεία υλοποίησης δυο ακόμη έργων, του εμπορικού πάρκου λιανικής στο Commercial Hub του Ελληνικού και της ανέγερσης του logistics center στην Ελευσίνα το οποίο θα μισθωθεί στην Κωτσόβολος.

Ειδικότερα, για το project στο Ελληνικό, ο CEO της Trade Estates σημείωσε ότι το έργο θα ολοκληρωθεί το 2028 αντί του 2027, όπως ήταν προγραμματισμένο ενώ για αυτό στην Ελευσίνα εκτίμησε ότι θα ξεκινήσει να κατασκευάζεται μέσα στο 2028 λόγω της καθυστέρησης στην αδειοδοτική διαδικασία.