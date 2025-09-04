Θεοδωρικάκος: Δέσμευση του ΣΕΒΤ για μειώσεις τιμών

Mε εκπροσώπους του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων συναντήθηκε σήμερα Πέμπτη ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, σε συνέχεια της πρόσφατης συνάντησής του με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τη μείωση των τιμών σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι εκπρόσωποι του ΣΕΒΤ ανταποκρίθηκαν θετικά στην πρωτοβουλία του υπουργού Ανάπτυξης και δεσμεύτηκαν για τη συνεργασία τους στην επιτυχία της πρωτοβουλίας για τη μείωση των τιμών των προϊόντων σε μεγάλο αριθμό κωδικών.

Υπενθυμίζεται ότι, μιλώντας την περασμένη Τρίτη στην ημερίδα της ΓΣΕΒΕΕ, ο κ. Θεοδωρικάκος ερωτηθείς από τον ΟΤ αν σκοπεύει να καλέσει σε συζητήσεις και την βιομηχανία τροφίμων είχε απαντήσει θετικά.

Στην ίδια ημερίδα επιβεβαίωσε την απόφασή του –όπως έγραψε ο ΟΤ– να νομοθετηθεί η πρόσκαιρη ρύθμιση σύμφωνα με την οποία αν μία εταιρεία προχωρήσει ανατίμηση των προϊόντων της για τους τρεις επόμενους μήνες δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις μειώσεις των τιμών στις οποίες ενδεχομένως προχωρήσει ως προσφορές.

Λίγες ώρες νωρίτερα μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ απαίτησε από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ να μειώσουν το μεσοσταθμικό τους κέρδος και να προχωρήσουν σε μειώσεις σε 1.000 προϊόντα βασικής κατανάλωσης.

ΔΙΜΕΑ

Παράλληλα ο υπουργός Ανάπτυξης έστειλε την ΔΙΜΕΑ στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ για να ελέγξει αν η «συμπεριφορά» τους επί των προσφορών είναι σύννομη με βάση τις διατάξεις του κώδικα δεοντολογίας, διότι όπως είπε υπάρχουν καταγγελίες περί του αντιθέτου. Είναι προφανές ότι στη διάρκεια των τελευταίων ημερών ο κλάδος των σούπερ μάρκετ έχει βρεθεί στο μικροσκόπιο του κ. Θεοδωρικάκου.

Εν τω μεταξύ, η ΔΙΜΕΑ μετά από εντολή του υπουργού Ανάπτυξης έχει πραγματοποιήσει δύο εφόδους στις αλυσίδες στη διάρκεια του Αυγούστου, προκειμένου να ελέγξει αν τελικώς όσο διαρκούσε η ρύθμιση για το πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους, οι αλυσίδες και οι προμηθευτές τους ήταν σύννομοι.

Μάλιστα έχει συγκεντρώσει στοιχεία δεκάδων χιλιάδων κωδικών, τα οποία βρίσκονται υπό επεξεργασία, χωρίς ακόμη να είναι γνωστό το αποτέλεσμα αυτών των ελέγχων.