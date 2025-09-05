Η Huawei φέρνει το Enterprise Roadshow 2025 στην 89η ΔΕΘ

Η Huawei παρουσιάζει κάθε χρόνο τις πιο πρόσφατες λύσεις στους τομείς των επικοινωνιών, της αποθήκευσης δεδομένων και των οπτικών δικτύων

Τα νέα της αγοράς 05.09.2025, 12:07
Η Huawei φέρνει το Enterprise Roadshow 2025 στην 89η ΔΕΘ
Newsroom

Με βαρύ αποτύπωμα στον κλάδο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε όλον τον κόσμο και 20 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Huawei συμμετέχει στη φετινή επετειακή 89η ΔΕΘ με το Huawei Exhibition Truck.

Αξιολογώντας τη ΔΕΘ ως έναν από τους κομβικούς σταθμούς της περιοδείας του Enterprise Roadshow 2025 στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, το Huawei Enterprise Roadshow 2025, που ταξιδεύει φέτος σε 29 πόλεις και 17 ευρωπαϊκές χώρες, θα τραβήξει χειρόφρενο για μία ημέρα, στις 7 Σεπτεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη.

Το εκθεσιακό φορτηγό της Huawei θα βρίσκεται στην πλατεία ΧΑΝΘ, μπροστά από την κεντρική είσοδο της HELEXPO, εκεί όπου επισκέπτες, συνεργάτες, πελάτες και στελέχη επιχειρήσεων θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τις τελευταίες καινοτομίες της εταιρείας.

Στο ειδικά σχεδιασμένο εκθεσιακό φορτηγό της, η εταιρεία παρουσιάζει κάθε χρόνο τις πιο πρόσφατες λύσεις στους τομείς των επικοινωνιών, της αποθήκευσης δεδομένων και των οπτικών δικτύων.

Αξίζει να σημειωθεί πως την περασμένη χρονιά, η περιοδεία προσέλκυσε περισσότερους από 7.000 επισκέπτες σε όλη την Ευρώπη. Η φετινή ευρωπαϊκή περιοδεία του Enterprise Roadshow της Huawei ξεκίνησε την άνοιξη και ολοκληρώνεται στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Έχει πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής στάσεις σε Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ολλανδία, Πολωνία, Τουρκία και άλλες χώρες.

Πού δίνει έμφαση το Roadshow

Φέτος, το Roadshow δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε λύσεις για την αποθήκευση δεδομένων, τα δίκτυα και τη διασύνδεση μέσω οπτικής ίνας για την εκπαίδευση, τη δημόσια διοίκηση, την υγειονομική περίθαλψη, το λιανικό εμπόριο και τον τουρισμό.

Στόχος του Roadshow είναι η παρουσίαση των λύσεων εκείνων που μπορούν να υποστηρίξουν τις πραγματικές ανάγκες επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών στην πορεία τους προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Ποιες λύσεις θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ

Στο πλαίσιο του φετινού Huawei Enterprise Roadshow 2025, θα παρουσιαστούν λύσεις καινοτομίας ΤΠΕ για πολλούς βιομηχανικούς κλάδους, από αποθηκευτικά συστήματα με εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης, μέχρι και έξυπνα δίκτυα campus.

Λύσεις Καινοτομίας

Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν πλήρη ενημέρωση για τα εξής:

  • «Future-Proof Data Storage», το οποίο επιτρέπει στις εταιρείες τη βέλτιστη αξιοποίηση των data, που αυξάνονται εκθετικά στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης.
  • Σύστημα Xinghe Intelligent Campus, που προσφέρει μια ολιστική υποδομή στα σύγχρονα δικτυακά περιβάλλοντα, υποστηριζόμενη από Τεχνητή Νοημοσύνη, με τις τεχνολογίες Wi-Fi 7 της Huawei, όπως έξυπνες κεραίες, διαχείριση και διασφάλιση VIP εμπειρίας, Wi-FI Shield αλλά και εξοικονόμηση ενέργειας με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης – σημειώνεται πως φέτος για τρίτη συνεχή χρονιά η Huawei ανακηρύχθηκε στο Gartner® Magic Quadrant™ 2025 «Ηγέτης» στις Ενσύρματες και Ασύρματες Υποδομές LAN για Επιχειρήσεις.
  • Λύση “All-Optical Network”, που προσφέρει υπερ-γρήγορη και αξιόπιστη συνδεσιμότητα για διάφορα σενάρια εφαρμογών.

Εξειδικευμένες λύσεις

Ταυτόχρονα, θα παρουσιαστούν και εξειδικευμένες λύσεις για την εκπαίδευση, τον δημόσιο τομέα, την υγειονομική περίθαλψη,  το λιανικό εμπόριο και τον τουρισμό.

Πιο συγκεκριμένα, στον τομέα της εκπαίδευσης θα παρουσιαστεί το σύστημα “Research Data Management” το οποίο υποστηρίζει τα ερευνητικά ιδρύματα στη διαχείριση μεγάλων όγκων δεδομένων και η λύση “Education Campus Network” η οποία διαμορφώνει ένα πλήρως ψηφιοποιημένο περιβάλλον μάθησης.

Στον δημόσιο τομέα, η πλατφόρμα “Smart City” που βοηθά τους οργανισμούς του δημοσίου να προωθήσουν γρήγορα την ολιστική κάλυψη δικτύου, να βελτιώσουν τις υπηρεσίες προς τους πολίτες και να γεφυρώσουν το ψηφιακό χάσμα.

Στην υγειονομική περίθαλψη η λύση “HIS&PACS A-A-Unified Storage” η οποία επιτρέπει την ομαλή ενσωμάτωση συστημάτων πληροφορικής νοσοκομείων, αποθήκευσης εικόνας και συστημάτων επικοινωνίας.

Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να δουν αναλυτικά τη λύση “Multi-Branch Retail Solution” για τις επιχειρήσεις του λιανεμπορίου, την υπηρεσία υπηρεσία “Managed Wi-Fi Service for MSPs” για τον τουρισμό και τη λύση “FTTO Solution for Hotels” για την παροχή υποδομής δικτύου οπτικών ινών, όχι μόνο για τον τομέα του τουρισμού αλλά και για άλλους τομείς.

Το HUAWEI eKit

Το Enterprise Roadshow 2025 εμπλουτίστηκε με το HUAWEI eKit, που αποτελεί sub-brand για τη διανομή επιχειρηματικών λύσεων στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ).

Η πλατφόρμα, που δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 100 χώρες, προσφέρει στους συνεργάτες ολοκληρωμένες λύσεις για συναλλαγές, επιχειρηματικές λειτουργίες και υπηρεσίες μάρκετινγκ.

Ο στόχος του HUAWEI eKit είναι να απλοποιήσει τη διαδικασία της υλοποίησης παρέχοντας λύσεις που είναι εύκολες στη διαχείριση και την εγκατάσταση, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη εφαρμογή εξοπλισμού για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.

Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Hard Rock Hotel & Casino: H επένδυση του 1,5 δισ. ευρώ που αλλάζει τον τουρισμό στην Ελλάδα
Business

Το πρώτο Integrated Resort της Ευρώπης χτίζεται στο Ελληνικό
89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM: Αποκωδικοποιώντας τα μέτρα για οικονομία – Στο Live του ΟΤ
89η ΔΕΘ

Αποκωδικοποιώντας τα μέτρα για οικονομία - Στο Live του ΟΤ από την 89η ΔΕΘ
Εξάρχου: Ο μετασχηματισμός της Aktor μέσα από ΑΠΕ και κατασκευές
Business

Ο μετασχηματισμός της Aktor μέσα από ΑΠΕ και κατασκευές
89η ΔΕΘ – OT FORUM -Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Τι συμβαίνει με το έργο του GSI
89η ΔΕΘ

Τι συμβαίνει με το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου
Μήπως είναι αργά;
Opinion

Μήπως είναι αργά;
Ρεκόρ απολύσεων
Opinion

Ρεκόρ απολύσεων

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Το κόστος του σεισμού της Αθήνας το 1999
World

Το κόστος του σεισμού της Αθήνας το 1999

Στις 7 Σεπτεμβρίου 1999 η Αθήνα βίωσε έναν σεισμό σχεδόν 6R που στοίχισε τις ζωές σε 1431 ανθρώπους και κατέστρεψε εκατονάδες οικίες

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι θέλει και τι δεν θέλει να «ακούσει» η αγορά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τι θέλει και τι δεν θέλει να «ακούσει» το ΧΑ

Η πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία επισκίασε τις αγορές της Ευρώπης με το Χρηματιστήριο Αθηνών να δέχεται πιέσεις

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Το σύστημα αμοιβών του Μασκ της Tesla συνδυάζει δύο είδη τρέλας
World

Τα δύο είδη τρέλας στις αμοιβές του Μασκ και ο στόχος του 1 τρισ.

Οι μέτοχοι πρόκειται να ανταμειφθούν για την ανοχή τους στην τρέλα

Jonathan Guilford
Tεχνητή νοημοσύνη: Θα κάνει λίγους πολύ πλουσιότερους και τους περισσότερους φτωχότερους λέει ο νονός της ΑΙ
Tεχνητή νοημοσύνη

Τι προβλέπει ο «νονός» της ΑΙ για τους μισθούς

Ο Τζέφρι Χίντον μιλάει για τη «μόνη ελπίδα» για την ανθρωπότητα, γιατί η Κίνα έχει πλεονέκτημα και πότε οι μηχανές θα μας ξεπεράσουν

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τουρισμός: Εκτιμήσεις για νέο ρεκόρ εσόδων το 2025
Τουρισμός

Κλείδωσε νέο ρεκόρ ταξιδιωτικών εισπράξεων για το 2025

Ανοδικά κινούνται τα έσοδα στον τουρισμό το πρώτο εξάμηνο του 2025

Λάμπρος Καραγεώργος
Γαλλία: Μπορεί η κρίση στο Παρίσι να μολύνει την Ευρώπη;
World

Μπορεί η κρίση στη Γαλλία να μολύνει την Ευρώπη;

Το spread του γαλλικού ομολόγου έναντι του γερμανικού αγγίζει τις 80 μονάδες βάσης

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ελλάδα: Από εισαγωγέας φυσικού αερίου στα  8,5 δισ. κυβικά μέτρα εξαγωγών
Φυσικό αέριο

Πώς η Ελλάδα από εισαγωγέας έγινε εξαγωγέας φυσικού αερίου

ΑΠΕ, αέριο και υποδομές χτίζουν την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας - Αβεβαιότητα για το καλώδιο με την Ιταλία εκφράζει η ΡΑΑΕΥ

Μάχη Τράτσα
Nike: Εστιάζει στον αθλητισμό ξανά – Το τρικ και το λογότυπο
World

Η Nike εστιάζει στον αθλητισμό ξανά - Το τρικ και το λογότυπο

Η Nike εργάζεται για την αναδιοργάνωση του brand γύρω από τον αθλητισμό, μετά την πτώση των εσόδων της κατά 10% για το 2024

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Περισσότερα από Τα νέα της αγοράς
89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM: Αποκωδικοποιώντας τα μέτρα για οικονομία – Στο Live του ΟΤ
89η ΔΕΘ

Αποκωδικοποιώντας τα μέτρα για οικονομία - Στο Live του ΟΤ από την 89η ΔΕΘ

Live στο στούντιο του ΟΤ κορυφαία στελέχη του επιχειρείν, φορείς της αγοράς και υπουργοί

89η ΔΕΘ – OT FORUM -Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Τι συμβαίνει με το έργο του GSI
89η ΔΕΘ

Τι συμβαίνει με το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου

Όλα όσα αποκαλύφθηκαν στο OT FORUM για την εμπλοκή στην ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο

Ναταλία Δανδόλου
ΟΤ FORUM – Θεοδωρικάκος: Ιταλικό μοντέλο για φθηνότερο ρεύμα στη βιομηχανία
89η ΔΕΘ

Ιταλικό μοντέλο για φθηνότερο ρεύμα στη βιομηχανία

Ο υπουργός Ανάπτυξης είπε το OT FORUM ότι δρομολογούνται 12 παρεμβάσεις για τη γραφειοκρατία

Ναταλία Δανδόλου
Παπαστράτος: Πώς θα φτάσει τον στόχο για εξαγωγές 600 εκατ.
Business

Το πλάνο της Παπαστράτος - Πώς θα πετύχει εξαγωγές 600 εκατ.

Ο πρόεδρος και CEO της Παπαστράτος Γιώγος Μαργώνης μίλησε, μεταξύ άλλων, στο OT FORUM, για το νέο φορολογικό πλαίσιο της ΕΕ στα προϊόντα καπνού

Μελίνα Ζιάγκου
89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM – ΑΔΜΗΕ: Πώς προχωρούν οι διασυνδέσεις με νησιά και Ιταλία
89η ΔΕΘ

ΑΔΜΗΕ: Πώς προχωρούν οι διασυνδέσεις με νησιά και Ιταλία

Τι είπε στον ΟΤ ο πρόεδρος και CEO του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης

Ναταλία Δανδόλου
Μη κρατικά πανεπιστήμια: Τι θα γίνει με τα προγράμματα σπουδών
Κοινωνία

Μη κρατικά ΑΕΙ: Τι θα γίνει με τα προγράμματα σπουδών

Τι είπαν για τα μη κρατικά πανεπιστήμια η υπουργός Παιδείας, ο πρύτανης του ΕΚΠΑ και ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

Μαρία Σιδέρη
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όλα όσα έγιναν τη δεύτερη μέρα
89η ΔΕΘ

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όλα όσα έγιναν τη δεύτερη μέρα

Ολες οι συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν τη δεύτερη ημέρα του OT FORUM που πραγματοποιείται και φέτος στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ

Latest News
Hard Rock Hotel & Casino: H επένδυση του 1,5 δισ. ευρώ που αλλάζει τον τουρισμό στην Ελλάδα
Business

Το πρώτο Integrated Resort της Ευρώπης χτίζεται στο Ελληνικό

Μια επένδυση άνω του 1,5 δισ. ευρώ φέρνει στο Ελληνικό το πρώτο ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα της Ευρώπης, το Hard Rock Hotel & Casino

Νατάσα Σινιώρη
89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM: Αποκωδικοποιώντας τα μέτρα για οικονομία – Στο Live του ΟΤ
89η ΔΕΘ

Αποκωδικοποιώντας τα μέτρα για οικονομία - Στο Live του ΟΤ από την 89η ΔΕΘ

Live στο στούντιο του ΟΤ κορυφαία στελέχη του επιχειρείν, φορείς της αγοράς και υπουργοί

Εξάρχου: Ο μετασχηματισμός της Aktor μέσα από ΑΠΕ και κατασκευές
Business

Ο μετασχηματισμός της Aktor μέσα από ΑΠΕ και κατασκευές

Για το δρόμο του μετασχηματισμού που έχει πάρει ο όμιλος Aktor, μίλησε στο OT FORUM ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Αλέξανδρος Εξάρχου

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
89η ΔΕΘ – OT FORUM -Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Τι συμβαίνει με το έργο του GSI
89η ΔΕΘ

Τι συμβαίνει με το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου

Όλα όσα αποκαλύφθηκαν στο OT FORUM για την εμπλοκή στην ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο

Ναταλία Δανδόλου
Μήπως είναι αργά;
Opinion

Μήπως είναι αργά;

Η κατανάλωση δεν αυξήθηκε, οι τιμές αυξήθηκα

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ρεκόρ απολύσεων
Opinion

Ρεκόρ απολύσεων

Πόση βάση έχουν οι κυβερνητικοί πανηγυρισμοί για την απασχόληση;

Δημήτρης Σταμούλης
89η ΔΕΘ: Το βήμα που δεν τόλμησε ο Μητσοτάκης
Economy

Το βήμα που δεν τόλμησε ο Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ

Η απουσία μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τα πενιχρά αποτελέσματα των φοροελαφρύνσεων, δεδομένης της κατάστασης

Γιάννης Αγουρίδης
ΟΤ FORUM – Θεοδωρικάκος: Ιταλικό μοντέλο για φθηνότερο ρεύμα στη βιομηχανία
89η ΔΕΘ

Ιταλικό μοντέλο για φθηνότερο ρεύμα στη βιομηχανία

Ο υπουργός Ανάπτυξης είπε το OT FORUM ότι δρομολογούνται 12 παρεμβάσεις για τη γραφειοκρατία

Ναταλία Δανδόλου
Tεχνητή νοημοσύνη: Θα κάνει λίγους πολύ πλουσιότερους και τους περισσότερους φτωχότερους λέει ο νονός της ΑΙ
Tεχνητή νοημοσύνη

Τι προβλέπει ο «νονός» της ΑΙ για τους μισθούς

Ο Τζέφρι Χίντον μιλάει για τη «μόνη ελπίδα» για την ανθρωπότητα, γιατί η Κίνα έχει πλεονέκτημα και πότε οι μηχανές θα μας ξεπεράσουν

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Το κόστος του σεισμού της Αθήνας το 1999
World

Το κόστος του σεισμού της Αθήνας το 1999

Στις 7 Σεπτεμβρίου 1999 η Αθήνα βίωσε έναν σεισμό σχεδόν 6R που στοίχισε τις ζωές σε 1431 ανθρώπους και κατέστρεψε εκατονάδες οικίες

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Παπαστράτος: Πώς θα φτάσει τον στόχο για εξαγωγές 600 εκατ.
Business

Το πλάνο της Παπαστράτος - Πώς θα πετύχει εξαγωγές 600 εκατ.

Ο πρόεδρος και CEO της Παπαστράτος Γιώγος Μαργώνης μίλησε, μεταξύ άλλων, στο OT FORUM, για το νέο φορολογικό πλαίσιο της ΕΕ στα προϊόντα καπνού

Μελίνα Ζιάγκου
89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM – ΑΔΜΗΕ: Πώς προχωρούν οι διασυνδέσεις με νησιά και Ιταλία
89η ΔΕΘ

ΑΔΜΗΕ: Πώς προχωρούν οι διασυνδέσεις με νησιά και Ιταλία

Τι είπε στον ΟΤ ο πρόεδρος και CEO του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης

Ναταλία Δανδόλου
Flyover: Δέσμευση της κοινοπραξίας για παράδοση τον Μάιο του 2027
Κατασκευές

Flyover: Οι λύσεις που φέρνει το νέο σύμβολο της Θεσσαλονίκης

Ο CEO της METKA, Ντίνος Μπενρουμπή, δήλωσε ότι έχει ολοκληρωθεί το 30% του έργου, το οποίο έχει καταληκτική ημερομηνία παράδοσης την 23/05/2027, «ημερομηνία η οποία θα τηρηθεί»

Γιώργος Πολύζος
Μη κρατικά πανεπιστήμια: Τι θα γίνει με τα προγράμματα σπουδών
Κοινωνία

Μη κρατικά ΑΕΙ: Τι θα γίνει με τα προγράμματα σπουδών

Τι είπαν για τα μη κρατικά πανεπιστήμια η υπουργός Παιδείας, ο πρύτανης του ΕΚΠΑ και ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

Μαρία Σιδέρη
Παγκόσμιο εμπόριο: Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος
World

Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος - Ανάλυση της WSJ

Ο Σι Τζινπίνγκ έχει δώσει εντολή για συζητήσεις με την κυβέρνηση Τραμπ, αλλά χωρίς ουσιαστικές υποχωρήσεις

Ανγκόλα: Καμπανάκι ΔΝΤ για το χρέος καθώς μειώνονται τα έσοδα από πετρέλαιο
World

Ανγκόλα: Καμπανάκι ΔΝΤ για το χρέος καθώς μειώνονται τα έσοδα από πετρέλαιο

H Aνγκόλα θα πρέπει να αποπληρώσει ομόλογο ύψους 864 εκατ. δολαρίων τον Νοέμβριο

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο