Η Huawei φέρνει το Enterprise Roadshow 2025 στην 89η ΔΕΘ

Με βαρύ αποτύπωμα στον κλάδο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε όλον τον κόσμο και 20 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Huawei συμμετέχει στη φετινή επετειακή 89η ΔΕΘ με το Huawei Exhibition Truck.

Αξιολογώντας τη ΔΕΘ ως έναν από τους κομβικούς σταθμούς της περιοδείας του Enterprise Roadshow 2025 στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, το Huawei Enterprise Roadshow 2025, που ταξιδεύει φέτος σε 29 πόλεις και 17 ευρωπαϊκές χώρες, θα τραβήξει χειρόφρενο για μία ημέρα, στις 7 Σεπτεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη.

Το εκθεσιακό φορτηγό της Huawei θα βρίσκεται στην πλατεία ΧΑΝΘ, μπροστά από την κεντρική είσοδο της HELEXPO, εκεί όπου επισκέπτες, συνεργάτες, πελάτες και στελέχη επιχειρήσεων θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τις τελευταίες καινοτομίες της εταιρείας.

Στο ειδικά σχεδιασμένο εκθεσιακό φορτηγό της, η εταιρεία παρουσιάζει κάθε χρόνο τις πιο πρόσφατες λύσεις στους τομείς των επικοινωνιών, της αποθήκευσης δεδομένων και των οπτικών δικτύων.

Αξίζει να σημειωθεί πως την περασμένη χρονιά, η περιοδεία προσέλκυσε περισσότερους από 7.000 επισκέπτες σε όλη την Ευρώπη. Η φετινή ευρωπαϊκή περιοδεία του Enterprise Roadshow της Huawei ξεκίνησε την άνοιξη και ολοκληρώνεται στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Έχει πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής στάσεις σε Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ολλανδία, Πολωνία, Τουρκία και άλλες χώρες.

Πού δίνει έμφαση το Roadshow

Φέτος, το Roadshow δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε λύσεις για την αποθήκευση δεδομένων, τα δίκτυα και τη διασύνδεση μέσω οπτικής ίνας για την εκπαίδευση, τη δημόσια διοίκηση, την υγειονομική περίθαλψη, το λιανικό εμπόριο και τον τουρισμό.

Στόχος του Roadshow είναι η παρουσίαση των λύσεων εκείνων που μπορούν να υποστηρίξουν τις πραγματικές ανάγκες επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών στην πορεία τους προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Ποιες λύσεις θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ

Στο πλαίσιο του φετινού Huawei Enterprise Roadshow 2025, θα παρουσιαστούν λύσεις καινοτομίας ΤΠΕ για πολλούς βιομηχανικούς κλάδους, από αποθηκευτικά συστήματα με εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης, μέχρι και έξυπνα δίκτυα campus.

Λύσεις Καινοτομίας

Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν πλήρη ενημέρωση για τα εξής:

«Future-Proof Data Storage», το οποίο επιτρέπει στις εταιρείες τη βέλτιστη αξιοποίηση των data, που αυξάνονται εκθετικά στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Σύστημα Xinghe Intelligent Campus, που προσφέρει μια ολιστική υποδομή στα σύγχρονα δικτυακά περιβάλλοντα, υποστηριζόμενη από Τεχνητή Νοημοσύνη, με τις τεχνολογίες Wi-Fi 7 της Huawei, όπως έξυπνες κεραίες, διαχείριση και διασφάλιση VIP εμπειρίας, Wi-FI Shield αλλά και εξοικονόμηση ενέργειας με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης – σημειώνεται πως φέτος για τρίτη συνεχή χρονιά η Huawei ανακηρύχθηκε στο Gartner® Magic Quadrant™ 2025 «Ηγέτης» στις Ενσύρματες και Ασύρματες Υποδομές LAN για Επιχειρήσεις.

Λύση “All-Optical Network”, που προσφέρει υπερ-γρήγορη και αξιόπιστη συνδεσιμότητα για διάφορα σενάρια εφαρμογών.

Εξειδικευμένες λύσεις

Ταυτόχρονα, θα παρουσιαστούν και εξειδικευμένες λύσεις για την εκπαίδευση, τον δημόσιο τομέα, την υγειονομική περίθαλψη, το λιανικό εμπόριο και τον τουρισμό.

Πιο συγκεκριμένα, στον τομέα της εκπαίδευσης θα παρουσιαστεί το σύστημα “Research Data Management” το οποίο υποστηρίζει τα ερευνητικά ιδρύματα στη διαχείριση μεγάλων όγκων δεδομένων και η λύση “Education Campus Network” η οποία διαμορφώνει ένα πλήρως ψηφιοποιημένο περιβάλλον μάθησης.

Στον δημόσιο τομέα, η πλατφόρμα “Smart City” που βοηθά τους οργανισμούς του δημοσίου να προωθήσουν γρήγορα την ολιστική κάλυψη δικτύου, να βελτιώσουν τις υπηρεσίες προς τους πολίτες και να γεφυρώσουν το ψηφιακό χάσμα.

Στην υγειονομική περίθαλψη η λύση “HIS&PACS A-A-Unified Storage” η οποία επιτρέπει την ομαλή ενσωμάτωση συστημάτων πληροφορικής νοσοκομείων, αποθήκευσης εικόνας και συστημάτων επικοινωνίας.

Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να δουν αναλυτικά τη λύση “Multi-Branch Retail Solution” για τις επιχειρήσεις του λιανεμπορίου, την υπηρεσία υπηρεσία “Managed Wi-Fi Service for MSPs” για τον τουρισμό και τη λύση “FTTO Solution for Hotels” για την παροχή υποδομής δικτύου οπτικών ινών, όχι μόνο για τον τομέα του τουρισμού αλλά και για άλλους τομείς.

Το HUAWEI eKit

Το Enterprise Roadshow 2025 εμπλουτίστηκε με το HUAWEI eKit, που αποτελεί sub-brand για τη διανομή επιχειρηματικών λύσεων στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ).

Η πλατφόρμα, που δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 100 χώρες, προσφέρει στους συνεργάτες ολοκληρωμένες λύσεις για συναλλαγές, επιχειρηματικές λειτουργίες και υπηρεσίες μάρκετινγκ.

Ο στόχος του HUAWEI eKit είναι να απλοποιήσει τη διαδικασία της υλοποίησης παρέχοντας λύσεις που είναι εύκολες στη διαχείριση και την εγκατάσταση, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη εφαρμογή εξοπλισμού για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.