Kraft Heinz: Το σχέδιο του νέου CEO για τη νεά εποχή

Μια μπουκάλα κέτσαπ που στάζει αργά – αυτή η εικόνα συνοψίζει τη σημερινή Kraft Heinz.

Μετά από σχεδόν μια δεκαετία αποτυχημένων πειραμάτων και φθίνουσας ζήτησης, η εταιρεία ανακοινώνει το «διαζύγιο» των δύο θρυλικών brands, αφήνοντας στον Κάρλος Άμπραμς-Ριβέρα την αποστολή να διαχειριστεί το τέλος μιας εποχής και την αρχή μιας νέας.

Kraft Heinz: Το τέλος ενός μέγα-γάμου

Η συγχώνευση της Kraft και της Heinz το 2015, που οργανώθηκε από τη 3G Capital και χρηματοδοτήθηκε από τον Γουόρεν Μπάφετ, είχε στόχο να δημιουργήσει έναν παγκόσμιο κολοσσό τροφίμων, αναφέρουν οι Financial Times σε σχετικό θέμα.

Όμως η υπόσχεση δεν εκπληρώθηκε ποτέ.

Πάνω από 60 δισ. δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία χάθηκαν, καθώς οι καταναλωτές γύρισαν την πλάτη σε προϊόντα όπως το Velveeta και το Kool-Aid, προτιμώντας πιο φρέσκα ή φθηνότερα προϊόντα.

Ο άνθρωπος που δεν ευθύνεται – αλλά πρέπει να λύσει το πρόβλημα

Ο Κάρλος Άμπραμς-Ριβέρα ανέλαβε CEO μόλις το 2024.

Στα 58 του, με καριέρα που ξεκίνησε στην Kraft το 1998, γνωρίζει όσο λίγοι τον κόσμο των συσκευασμένων τροφίμων.

Από το Πουέρτο Ρίκο στη Μοντελέζ και από την Campbell Soup πίσω στην Kraft Heinz, το βιογραφικό του είναι γεμάτο εμπειρίες σε συγχωνεύσεις, εξαγορές και δύσκολες αποφάσεις.

Οι εποχές της πανδημίας και του πληθωρισμού

Η πανδημία έφερε ξαφνική άνθηση στη ζήτηση για συσκευασμένα τρόφιμα.

Όμως η επόμενη μέρα ήταν πιο σκληρή: από το 2021 έως το 2024, η Kraft Heinz αύξησε τις τιμές κατά 26%, προκαλώντας πτώση του όγκου πωλήσεων για τρία συνεχόμενα χρόνια.

Όπως ο ίδιος τόνισε σε συνέδριο της Barclays: «Υπήρξε η εποχή του Covid, η εποχή του υψηλού πληθωρισμού και τώρα ζούμε στην εποχή της πίεσης και της υποβάθμισης του καταναλωτή».

Η νέα στρατηγική: δύο εταιρείες, δύο κατευθύνσεις

Η διάσπαση που ανακοίνωσε ο Άμπραμς-Ριβέρα θα δημιουργήσει δύο οντότητες: στην Global Taste Elevation Co, που θα πωλεί σάλτσες, spreads και πιο δυνατές κατηγορίες και την North American Grocery Co, που θα έχει λιγότερο κερδοφόρα προϊόντα, όπως τα lunch kits.

Η απόφαση εγκρίθηκε ομόφωνα από το διοικητικό συμβούλιο, αλλά χωρίς τη στήριξη του Μπάφετ.

Πίεση από πολιτική και κοινωνία

Οι ΗΠΑ αμφισβητούν όλο και περισσότερο τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα, ενώ η κυβέρνηση Τραμπ πιέζει τις εταιρείες για τις πολιτικές ποικιλομορφίας και ένταξης.

Ο Άμπραμς-Ριβέρα, υπερήφανος για την κληρονομιά του και ένθερμος υποστηρικτής της διαφορετικότητας, παραμένει προσηλωμένος σε αυτές τις αξίες.

Παράλληλα, η Kraft Heinz αλλάζει σταδιακά συστατικά για πιο υγιεινά προϊόντα.

Η αγορά δεν είναι πεπεισμένη

Αν και συνεργάτες του τον περιγράφουν ως άνθρωπο που βλέπει πάντα το ποτήρι μισογεμάτο, η Wall Street δεν συμμερίζεται την αισιοδοξία.

Η μετοχή έπεσε απότομα μετά την ανακοίνωση της διάσπασης, με αναλυτές να αναρωτιούνται αν δύο εταιρείες μπορούν πραγματικά να γίνουν πιο αποτελεσματικές από μία.