Fitch: Υποβαθμίζει την Πολωνία και προειδοποιεί για δημοσιονομικούς κινδύνους

Η Πολωνία βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο των διεθνών αγορών, καθώς ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Fitch προειδοποιεί ότι το βάρος των αμυντικών δαπανών και οι ανεξέλεγκτες δημοσιονομικές πιέσεις μπορεί να οδηγήσουν σε νέα υποβάθμιση, αναφέρει δημοσίευμα του Bloomberg.

Η χώρα, που βρέθηκε για χρόνια να ισορροπεί ανάμεσα στη σταθερότητα και στην υπερβολή, αντιμετωπίζει τώρα ένα σκληρό δίλημμα: ανάπτυξη ή πειθαρχία;

Αρνητική στροφή στην αξιολόγηση της Πολωνίας από την Fitch

Η Fitch υποβάθμισε τις προοπτικές της Πολωνίας από «σταθερές» σε «αρνητικές», στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα στις αγορές.

Η τρέχουσα πιστοληπτική βαθμίδα «Α-» δεν έχει αλλάξει ακόμη, ωστόσο η αλλαγή προοπτικής προμηνύει πιθανή υποβάθμιση.

Τελευταία φορά που η Πολωνία είδε τέτοια κίνηση ήταν το 2016, όταν η S&P έκοψε την αξιολόγησή της σε «BBB+».

Ο προϋπολογισμός στο μικροσκόπιο

Το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2026 δείχνει έλλειμμα που παραμένει πάνω από 6% του ΑΕΠ για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.

Η κυβέρνηση υπολογίζει ότι το καθαρό δημόσιο χρέος θα αγγίξει το 52,6% του ΑΕΠ το 2025, πλησιάζοντας επικίνδυνα το όριο του 55% που ενεργοποιεί αυτόματα περιοριστικά μέτρα βάσει πολωνικού νόμου.

Οι δαπάνες άμυνας και οι πολιτικές πιέσεις

Η Ρωσο-ουκρανική σύγκρουση έχει ωθήσει τη Βαρσοβία σε πρωτοφανείς εξοπλιστικές δαπάνες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΝΑΤΟ, οι στρατιωτικές δαπάνες αναμένεται να φτάσουν το 4,5% του ΑΕΠ.

Η Fitch τονίζει πως, σε συνδυασμό με τον περιορισμένο χώρο για αύξηση φόρων και τις πολιτικές δυσκολίες, οι πιθανότητες δημοσιονομικής εξυγίανσης μέχρι τις εκλογές του 2027 είναι ελάχιστες.

Η στάση των αγορών

Παρά τις ανησυχίες, οι επενδυτές δεν δείχνουν ιδιαίτερα ταραγμένοι.

Τα πολωνικά ομόλογα σε δολάρια με λήξη το 2034 κατέγραψαν πτώση αποδόσεων στο 4,92%, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2023.

Επιπλέον, το ζλότι συγκαταλέγεται στα ισχυρότερα νομίσματα των αναδυόμενων αγορών, με άνοδο 14% έναντι του δολαρίου μέσα στο έτος.

Το βλέμμα στις επόμενες αξιολογήσεις

Οι αγορές κρατούν την ανάσα τους για τις επόμενες κινήσεις: η Moody’s αναμένεται να παρουσιάσει την έκθεσή της εντός του μήνα, ενώ η S&P θα ακολουθήσει τον Νοέμβριο.

Το ερώτημα είναι αν η Πολωνία θα καταφέρει να ισορροπήσει τα δημόσια οικονομικά της ή αν το σενάριο μιας υποβάθμισης θα γίνει πραγματικότητα.