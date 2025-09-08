Η «περηφάνια» του Εξάρχου, το κάλεσμα του Δένδια, τι ετοιμάζει ο Θεοδωρικάκος, η «περιστροφή» Παπαθανάση, ο ΦΠΑ που έγινε… θέμα, ο Παπασταύρου και ο αμερικανικός παράγοντας

Πλούσιο Σαββατοκύριακο στον ΟΤ

Inside Stories 08.09.2025, 07:00
Η «περηφάνια» του Εξάρχου, το κάλεσμα του Δένδια, τι ετοιμάζει ο Θεοδωρικάκος, η «περιστροφή» Παπαθανάση, ο ΦΠΑ που έγινε… θέμα, ο Παπασταύρου και ο αμερικανικός παράγοντας
Newsroom

Ένα ακόμη άκρως ενδιαφέρον διήμερο στην 89η ΔΕΘ, το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Σεπτεμβρίου των εγκαινίων, παρακολουθήσαμε από τη μετάδοση του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Ο ΟΤ συνεχίζει από τη ΔΕΘ και μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου θα σας μεταδίδει μέσα από το ειδικά εξοπλισμένο στούντιο της Alter Ego Media όλα τα γεγονότα και τις εξελίξεις.

Από το στούντιο πέρασαν ο Αλέξανδρος Εξάρχου, πρόεδρος και CEO της AKTOR Group, ο CEO του Υπερταμείου, Γιάννης Παπαχρήστου, ο πρόεδρος της Ελληνικός Χρυσός, Χρήστος Μπαλάσκας, ο αναπληρωτής CEO Εμπορικών Δραστηριοτήτων της ΔΕΗ, Γιώργος Καρακούσης και ο Managing Director των εταιρειών Volton & Orizon, Διονύσης Τσίτος, δίνοντας τη δική τους διάσταση σε τράπεζες, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες και επενδύσεις.

Οι συνεντεύξεις του ΟΤ στην 89η ΔΕΘ έβγαλαν ειδήσεις που κυριάρχησαν στην οικονομική και πολιτική επικαιρότητα.

Η αρχή με τον Εξάρχου

Η μετάδοση του Σαββάτου (6/9) ξεκίνησε με τον Αλέξανδρο Εξάρχου, ο οποίος –έμμεσα αλλά σαφώς– τοποθετήθηκε πάνω στα σενάρια για τη CrediaBank και την HSBC Μάλτας.

Η υπόθεση της HSBC Μάλτας μπαίνει στην τελική ευθεία, με το κλείσιμο της στις 15 Σεπτεμβρίου και την ολοκλήρωση γύρω στις 20 του μήνα.

Και όπως διαπίστωσα και από τις δηλώσεις του, πολλά ακόμη αναμένονται στη συνέχεια, καθώς με την HSBC Μάλτας, η CrediaBank θα διπλασιάσει το μέγεθός της. «Διπλασιάζουμε το book value της τράπεζας», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Εξάρχου.

89η ΔΕΘ

Περηφάνια

Η αλήθεια είναι ότι οι μέτοχοι και η CEO της CrediaBank θα πρέπει να νιώθουν ήδη περήφανοι, πριν ακόμη κλείσει η εξαγορά (αν και θεωρείται δεδομένη).

Διότι η τελευταία ανακεφαλαιοποίηση της CrediaBank, οι ενέργειες βελτίωσης του ισολογισμού και η αξία στο ταμπλό της μετοχής, αν μη τι άλλο έχει βγάλει κερδισμένο το Δημόσιο.

Δηλαδή εάν το ΤΧΣ αποφασίσει να αποεπενδύσει -που δεν αφορά μόνο τη συμμετοχή του τώρα αλλά από την αρχή στην Τράπεζα Αττικής, συνολικά 36%-, το αποτέλεσμα για το ελληνικό δημόσιο θα είναι κερδοφόρο.

Και αυτή θα είναι η πρώτη όπου το ΤΧΣ θα βγει κερδισμένο από μια τράπεζα ελληνική.

—————-

Οι παρεμβάσεις Θεοδωρικάκου και Δένδια

Η μετάδοση του ΟΤ είχε όμως και συνεντεύξεις υψηλού πολιτικού ενδιαφέροντος.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από το 2005 μέχρι το 2019 που δόθηκαν για μεγάλες επενδύσεις που δεν ολοκληρώθηκαν.

Σημείωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για επιδοτήσεις που δόθηκαν μέσω του αναπτυξιακού νόμου, αλλά δεν κατέληξαν σε πραγματικές επενδύσεις.

Το ποσό, όπως είπε, αγγίζει τα 400 εκατ. ευρώ, αλλά δεν θα σταματήσει εκεί.

Ετοιμάζεται και ο έλεγχος της εποχής διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ…

—————

Ιδιώτες στις Ένοπλες Δυνάμεις

Στη συνέχεια, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, στην τελευταία συνέντευξη της ημέρας, αποκάλυψε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις σχεδιάζουν να αξιοποιήσουν τον ιδιωτικό τομέα, ειδικά στο κομμάτι της καινοτομίας.

Θα προσελκυσθούν στις Ένοπλες Δυνάμεις και στελέχη εκτός στρατιωτικών ακαδημιών, δηλαδή στελέχη από την αγορά, είπε και όπως πρόσθεσε χαρακτηριστικά, «αυτό το κάνουν όλοι οι προηγμένοι στρατοί στον κόσμο» και ότι «το λάθος είναι ότι δεν το έχουμε κάνει κι εμείς».

—————

Σκούρο μπλε…

Στο παρασκήνιο, πάντως, δεν έλειψαν οι πιο ανάλαφρες στιγμές…

Στο χώρο του networking του ΟΤ στη ΔΕΘ, όταν ο Δένδιας συνάντησε τον Θεοδωρικάκο, δεν άφησε ασχολίαστο το outfit του…

Έκανε εντύπωση στον κ. Δένδια το σκούρο μπλε κοστούμι του κ. Θεoδωρικάκου…

———

Η «περιστροφή» Παπαθανάση

Την Κυριακή (7/9), οι ειδήσεις βγήκαν κυρίως από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση.

Σε ερώτηση των δημοσιογράφων του ΟΤ, Χρήστο Κολώνα και Αθανασία Ακρίβου, για το αν ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τυχόν ατασθαλίες στο Ταμείο Ανάκαμψης, ο υπουργός απέφυγε την ευθεία απάντηση, περιοριζόμενος να δηλώσει ότι «κάθε έλεγχος, απ’ όπου και αν προέρχεται, είναι καλοδεχούμενος», τονίζοντας ταυτόχρονα πως τηρούνται αυστηρά οι διαδικασίες διαφάνειας.

«Έχει πολλές διαδικασίες, πολλούς κανονισμούς και παρακολουθείται όλη η διαδικασία από την Κομισιόν», εξήγησε…

Ο ίδιος απαντώντας σε άλλες ερωτήσεις για το αν η χώρα θα εκπληρώσει τα ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης μέχρι του χρόνου τον Ιούλιο, αισθάνθηκε και δήλωσε βέβαιος…

Μακάρι…

89η ΔΕΘ

———————

Το αφήγημα και οι αντιδράσεις

Στο μέτωπο των μέτρων τώρα που ανακοινώθηκαν και θα διαβάσετε αναλυτικά στις σελίδες του ΟΤ, νομίζω ότι δεν σας πέρασε απαρατήρητο ότι υπάρχει… χάσμα.

Να το πω δηλαδή λίγο πιο κομψά ότι το κυβερνητικό αφήγημα της ΔΕΘ ήταν η ενίσχυση της μεσαίας τάξης, με μέτρα που αφορούν φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες και δημοσίους υπαλλήλους.

Αλλά τίποτα για τον επιχειρηματικό κόσμο.

Κι ας είχε το κυβερνητικό επιτελείο εκτενείς εισηγήσεις από τους φορείς πριν «ανέβει» στη Θεσσαλονίκη.

Δεν είναι λοιπόν παράξενο ότι οι φορείς της αγοράς εξέφρασαν ανοιχτά την απογοήτευσή τους, καθώς δεν υπήρχαν ουσιαστικά μέτρα για την επιχειρηματικότητα.

Τι είχαν ζητήσει

Λίγο έως πολύ τα μέτρα που ζητά η αγορά από την κυβέρνηση είναι γνωστά. Δηλαδή δεν τα έμαθε τώρα το Μαξίμου.

Απουσίασαν όμως ρυθμίσεις χρεών, μείωση τεκμαρτών εισοδημάτων και ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και ελαφρύνσεις στους φορολογικούς συντελεστές των εταιρειών.

Αντ’ αυτού, όταν ρώτησα σχετικά με την απουσία αυτή τις πηγές μου στην κυβέρνηση, μου ανέφεραν ότι κινήθηκαν στη λογική ότι τα μέτρα προς τη μεσαία τάξη θα φέρουν αύξηση της κατανάλωσης και τόνωση του τζίρου των επιχειρήσεων…

Είναι μια οπτική και αυτή, αντί για μεταρρυθμίσεις.

————

Ο ΦΠΑ που έγινε… θέμα

Αίσθηση πάντως προκάλεσε η στιγμή που ο πρωθυπουργός ρωτήθηκε για την ευρωπαϊκή οδηγία σχετική με τον ΦΠΑ.

Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι δεν τη γνώριζε και δεσμεύτηκε να τη μελετήσει!

Ωστόσο έχω να σας πω ότι μιλώντας στον ΟΤ, ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, όχι μόνο γνώριζε το θέμα αλλά και υπενθύμισε πως το είχε χειριστεί ο ίδιος κατά τη θητεία του στο Υπουργείο Οικονομικών.

Για την ιστορία αυτή η Οδηγία προβλέπει την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών χωρίς ΦΠΑ εάν ο τζίρος τους είναι κάτω από 85.000 ευρώ.

Όπως είπε, οι επιχειρήσεις μέχρι αυτό το όριο τζίρου «μπορούν» να λειτουργούν με τον συγκεκριμένο τρόπο.

Σύμφωνα με τον Χάρη Θεοχάρη στην Ελλάδα έχει καθοριστεί αυτό για τις επιχειρήσεις έως 10.000 ευρώ, γιατί οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι μικρότερες από τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές και θα πρέπει να υπάρχει αναλογικότητα.

———–

Παπασταύρου-Χακ στη ΔΕΘ

Πυκνή ήταν η 89η ΔΕΘ από θέμα εμφανίσεων για τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, καθώς πραγματοποίησε ουκ ολίγες ομιλίες και χαιρετισμούς μέσα σε λίγες μόνο ώρες.

Στο πλαίσιο μερικών εξ αυτών, ωστόσο, είχε στο πλευρό του τον Επιτετραμμένο της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Ελλάδα, Τζος Χακ. Μάλιστα, ο τελευταίος έδωσε το παρών και στα εγκαίνια του περιπτέρου του ΥΠΕΝ, τραβώντας τα βλέμματα των παρευρισκόμενων ενώ συνομίλησε για λίγη ώρα και με τον CEO της ΔΕΠΑ, Κώστα Ξιφαρά.

Η σχέση

Το ίδιο έγινε και στο συνέδριο του economist, αλλά και του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου όπου η ομιλία Παπασταύρου οδήγησε έναν παλιό μας γνώριμο, τον πρώην πρέσβη Τζέφρι Πάϊατ, να την χαρακτηρίσει ως «καλά διατυπωμένη» (well articulated).

Η σχέση άλλωστε Χακ-Παπασταύρου ξεκίνησε ήδη από το ταξίδι του ΥΠΕΝ στις ΗΠΑ τον Απρίλιο , όπου και τον είχε συναντήσει πρώτη φορά.

Το ενδιαφέρον δε της Αμερικής για την ενεργειακή θέση της χώρας ολοένα και εντείνεται, ενώ την Τέταρτη ο ΥΠΕΝ περιμένει με αισιοδοξία τα αποτελέσματα του διεθνούς διαγωνισμού υδρογονανθράκων.

————–

Τα βλέμματα στη Γαλλία

Και όλα αυτά, την ώρα που ο κόσμος όλος, ειδικά ο ευρωπαϊκός, έχε στραμμένα σήμερα τα βλέμματα στη Γαλλία, καθώς η κυβέρνηση Μπαϊρού δίνει τη μάχη για την ψήφο εμπιστοσύνης στα νέα δημοσιονομικά μέτρα.

Αν αποτύχει, δεν αποκλείεται να δούμε πολιτικές ανατροπές που θα φτάσουν μέχρι και τις (ήδη ανήσυχες) αγορές ομολόγων, οι οποίες παρακολουθούν στενά τις ισορροπίες και καταρτίζουν σενάρια της επόμενης ημέρας.

Άλλωστε, πιθανή αστάθεια στο Παρίσι μπορεί να ξαναφέρει στο προσκήνιο τη μεταβλητότητα ως μόνιμο «συνοδό» των αγορών.

————–

Στο μικροσκόπιο

Και να κάνει και πιο… ευαίσθητα τα μικροσκόπια πολλών επενδυτών.

Και μιλώ για την τελευταία αξιολόγηση της Morningstar DBRS για την Ελλάδα, η οποία κράτησε σταθερή βαθμολογία (ΒΒΒ) και σταθερές προοπτικές.

Ο οίκος φυσικά αναγνώρισε τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη και τη βελτίωση των δημοσιονομικών δεικτών, αλλά έσπευσε να υπενθυμίσει ότι η χώρα «κουβαλά» ακόμη βαρίδια – υψηλό χρέος, μικρό μέγεθος οικονομίας και περιορισμένη ευελιξία.

Δεν είναι τυχαίο ότι παρέλειψε τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, που έδειξαν κόπωση στην ανάπτυξη (1,7% στο β’ τρίμηνο), και άφησε αιχμές πολιτικής φύσης, επισημαίνοντας πως μετά τις ευρωεκλογές μειώθηκε η στήριξη προς την κυβέρνηση και ότι η μεταρρυθμιστική δυναμική ίσως επιβραδυνθεί ενόψει κάλπης.

————

Τα «αγκάθια»

Από εκεί και πέρα, τα «αγκάθια» ξεχωρίζουν. Το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών στο 6,9% του ΑΕΠ και η αρνητική καθαρή διεθνής επενδυτική θέση δείχνουν την εξάρτηση από εισαγωγές και τη διαρκή αδυναμία της οικονομίας.

Το υψηλό δημόσιο χρέος παραμένει η βαριά σκιά, ακόμη κι αν η διάρθρωσή του θεωρείται ευνοϊκή.

Στην εξίσωση μπαίνουν και οι γεωπολιτικές πιέσεις, οι εντάσεις στο διεθνές εμπόριο, οι πιθανές αυξήσεις στις τιμές ενέργειας και ο επίμονος πληθωρισμός (3,7% τον Ιούλιο) που δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο: Οι ΗΠΑ εξετάζουν κυρώσεις με αφορμή τις έρευνες για το Ισραήλ
World

Δικαιοσύνη υπό πολιορκία: Οι ΗΠΑ απειλούν το Διεθνές Δικαστήριο λόγω Ισραήλ
Ομόλογα Βρετανία: Αναιμική ζήτηση για 30ετή
Ομόλογα

Αναιμική ζήτηση για 30ετή βρετανικά ομόλογα
Τράπεζα Κύπρου: Στόχος η διανομή μερίσματος πάνω από 70% των κερδών 
Τράπεζες

Πάνω από 70% των κερδών στοχεύει να μοιράσει η Τράπεζα Κύπρου
Χαβιέ Μιλέι: Xάνει τις αγορές και ζητάει βοήθεια από τον Ντόναλντ Τραμπ
World

Από «σωτήρας» σε δανειολήπτης: Ο Μιλέι ζητά σωτηρία από τον Τραμπ
Profile Software: Αναβαθμίζει τη λύση AI.Adaptive εισάγοντας την «Agentic AI»
Business

H Profile Software αναβαθμίζει τη λύση AI.Adaptive
Alter Ego Media: Ξεκίνησε ο διαγωνισμός «News Challenge: Αλήθεια ή ψέμα;»
Business

Alter Ego Media: Ξεκίνησε ο διαγωνισμός «News Challenge: Αλήθεια ή ψέμα;»

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Co-retailing: Όταν τα καταστήματα δίνουν χώρο σε … άλλους – και όλοι κερδίζουν
Business

Ποια brands «συγκατοικούν» και κερδίζουν πελάτες

Το co-retailing κερδίζει έδαφος στην Ελλάδα, καθώς μεγάλες αλυσίδες ανοίγουν τον χώρο τους σε άλλα brands, δημιουργώντας απροσδόκητες συνεργασίες και νέες αγοραστικές εμπειρίες

Νατάσα Σινιώρη
Επαγγελματικά ακίνητα: Ξεπερνούν το 1 δισ. οι επενδύσεις σε γραφεία και καταστήματα
Ακίνητα

Ποια ακίνητα συγκέντρωσαν επενδύσεις 1 δισ. ευρώ

Πώς κινούνται τα επαγγελματικά ακίνητα - Τι αποκαλύπτει έρευνα της Cushman & Wakefield Proprius

Ανδρομάχη Παύλου
Τρόφιμα: Ανεβάζουν τζίρους οι εξαγωγές
Τρόφιμα – ποτά

Στις αγορές του κόσμου με «όχημα» τα τρόφιμα

Στρατηγικό πλεονέκτημα για τις ελληνικές επιχειρήσεις η διεθνής ζήτηση για ελληνικά τρόφιμα

Μαρία Σιδέρη
Μπόνους δόμησης: Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το νέο Προεδρικό Διάταγμα
Ακίνητα

Πλησιάζει η ώρα της αλήθειας για το μπόνους δόμησης

Τέλος του μήνα η ολοκλήρωση του νομικού ελέγχου από το ΣτΕ για το μπόνους δόμησης - Σε αναμονή η κατασκευαστική αγορά 

Μάχη Τράτσα
Σρίνι Γκοπαλάν: Τα νέα χέρια στο τιμόνι της T-Mobile – Η φιλοσοφία του νέου CEO
World

Ο νέος CEO της T-Mobile και το «πέρασμα» από τον ΟΤΕ

Τι δήλωνε τον Ιούνιο ο Σρίνι Γκοπαλάν για τις διαφορές Ευρώπης-Αμερικής, τον ρόλο της AI αλλά και τι τον ενέπνευσε από τον ΟΤΕ

Γιώργος Πολύζος
Adidas: Εξωστρέφεια και ανάπτυξη για την ελληνική θυγατρική – Οι νέοι στόχοι
Business

Με πόσο «τρέχει» η Adidas στην Ελλάδα - Οι νέοι στόχοι

Από την Ελλάδα στη Σερβία με εξαγωγές αλλά και νέα καταστήματα, βαδίζει η Adidas Hellas

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Επιστροφή ενοικίου: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι – Τα ψιλά γράμματα της ενίσχυσης 
Ακίνητα

Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι από την επιστροφή ενοικίου

Η επιστροφή ενοικίου θα καταβληθεί εφάπαξ έως τα τέλη Νοεμβρίου 2025 και φτάνει έως τα 800 ευρώ ετησίως

Αθανασία Ακρίβου
Τουρισμός: Νέο ρεκόρ τουριστικών εισπράξεων αλλά οι ξενοδόχοι κρατούν μικρό καλάθι
Τουρισμός

Γιατί οι ξενοδόχοι κρατούν μικρό καλάθι παρά τα ρεκόρ του τουρισμού

Κερδισμένοι σούπερ μάρκετ και καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης - Στα ίδια περίπου επίπεδα με πέρυσι οι πληρότητες, όπως και η μέση τιμή δωματίου στα ξενοδοχεία

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Inside Stories
Το τραπεζικό σήμα πήρε το ΧΑ, η διανομή της Πειραιώς, η «αδιόρθωτη» Viohalco, έτοιμη για λύσεις η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, αποφασισμένοι οι Βιομήχανοι, που το πάνε οι Μαλτέζοι της Praude, αχτίδα για τη Frigoglass
Inside Stories

Το τραπεζικό σήμα πήρε το ΧΑ, η διανομή της Πειραιώς, η «αδιόρθωτη» Viohalco, έτοιμη για λύσεις η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, αποφασισμένοι οι Βιομήχανοι, που το πάνε οι Μαλτέζοι της Praude, αχτίδα για τη Frigoglass

Έδωσαν το σήμα οι τράπεζες

Βγαίνει το όπλο των μερισμάτων, το τεστ του ΧΑ τον Οκτώβριο, στις «ράγες» η γραμμή Λάρισα – Βόλος, το ρουμανικό μέρισμα του ΟΤΕ, η «ταύτιση» απόψεων Λαζαράκου – Euronext
Inside Stories

Βγαίνει το όπλο των μερισμάτων, το τεστ του ΧΑ τον Οκτώβριο, στις «ράγες» η γραμμή Λάρισα – Βόλος, το ρουμανικό μέρισμα του ΟΤΕ, η «ταύτιση» απόψεων Λαζαράκου – Euronext

Πέρασε τις συμπληγάδες

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»
Inside Stories

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Αποθεραπεία...

Οι δύσκολες 10 ώρες του ΧΑ, έτοιμα τα bets για τη Metlen, το όραμα Περιστέρη, διψήφια η NAV της Lamda, ανεβάζει τον πήχη της OneDealer ο Ν. Βαρδινογιάννης
Inside Stories

Οι δύσκολες 10 ώρες του ΧΑ, έτοιμα τα bets για τη Metlen, το όραμα Περιστέρη, διψήφια η NAV της Lamda, ανεβάζει τον πήχη της OneDealer ο Ν. Βαρδινογιάννης

Μάχες

Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)
Inside Stories

Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

Ροές Αμερικανών

Η απόσταση των ξένων στο ΧΑ, το σήμα Moody’s, το άλμα της Cenergy, ο πωλητής της Revoil, μεγαλώνει η Mega Brokers, ζήλεψε το… ΧΑ ο Τραμπ
Inside Stories

Η απόσταση των ξένων στο ΧΑ, το σήμα Moody’s, το άλμα της Cenergy, ο πωλητής της Revoil, μεγαλώνει η Mega Brokers, ζήλεψε το… ΧΑ ο Τραμπ

Η αμερικανική αναμονή

Παγωμένη σε… μελέτες η βιομηχανία, το γεύμα των 15 στη Ρεβυθούσα, υπογράφει σήμερα η Credia Bank, η αναβάθμιση της Euronext, το επόμενο βήμα Ορσέλ
Inside Stories

Παγωμένη σε… μελέτες η βιομηχανία, το γεύμα των 15 στη Ρεβυθούσα, υπογράφει σήμερα η Credia Bank, η αναβάθμιση της Euronext, το επόμενο βήμα Ορσέλ

Δύο μέτρα...

Latest News
Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο: Οι ΗΠΑ εξετάζουν κυρώσεις με αφορμή τις έρευνες για το Ισραήλ
World

Δικαιοσύνη υπό πολιορκία: Οι ΗΠΑ απειλούν το Διεθνές Δικαστήριο λόγω Ισραήλ

Στο στόχαστρο της Ουάσινγκτον έχει μπει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξαιτίας των ερευνών του για πιθανά εγκλήματα του Ισραήλ

Νατάσα Σινιώρη
Ομόλογα Βρετανία: Αναιμική ζήτηση για 30ετή
Ομόλογα

Αναιμική ζήτηση για 30ετή βρετανικά ομόλογα

Η έκδοση προσείλκυσε τη χαμηλότερη ζήτηση από το 2022

Τράπεζα Κύπρου: Στόχος η διανομή μερίσματος πάνω από 70% των κερδών 
Τράπεζες

Πάνω από 70% των κερδών στοχεύει να μοιράσει η Τράπεζα Κύπρου

Σύμφωνα με την διοίκηση της Τράπεζας Κύπρου, η ενίσχυση της επιβράβευσης των μετόχων σε αυτά τα επίπεδα θεωρείται εφικτή

Αγης Μάρκου
Χαβιέ Μιλέι: Xάνει τις αγορές και ζητάει βοήθεια από τον Ντόναλντ Τραμπ
World

Από «σωτήρας» σε δανειολήπτης: Ο Μιλέι ζητά σωτηρία από τον Τραμπ

Η οικονομική στρατηγική του Χαβιέ Μιλέι καταρρέει, οδηγώντας την Αργεντινή ξανά στο χείλος της κρίσης

Νατάσα Σινιώρη
Profile Software: Αναβαθμίζει τη λύση AI.Adaptive εισάγοντας την «Agentic AI»
Business

H Profile Software αναβαθμίζει τη λύση AI.Adaptive

Η αναβαθμισμένη λύση προσφέρει μια αρθρωτή σουίτα υπηρεσιών βασισμένων στην τεχνητή νοημοσύνη

Alter Ego Media: Ξεκίνησε ο διαγωνισμός «News Challenge: Αλήθεια ή ψέμα;»
Business

Alter Ego Media: Ξεκίνησε ο διαγωνισμός «News Challenge: Αλήθεια ή ψέμα;»

Ο Όμιλος Alter Ego Media, σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ, διοργανώνει τον μεγάλο διαγωνισμό «News Challenge: Αλήθεια ή Ψέμα;».

How Far Is Greece from Canada?
Επικαιρότητα

How Far Is Greece from Canada?

In the 1960s, thousands of Greeks left by ship for Canada seeking a better future. Today, Toronto’s Greek community remains deeply connected to its heritage, traditions, and homeland

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με θετικό κλίμα, αλλά χωρίς ισχυρές πρωτοβουλίες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Διατηρεί και σήμερα τον ανοδικό του ρυθμό το ΧΑ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών κινείται ήπια ανοδικά, επιχειρώντας να εδραιωθεί πάνω από τις 2.050 μονάδες με στήριξη από τις τράπεζες

Αλεξάνδρα Τόμπρα
UBS: Ντουμπάι και Μαδρίτη στον «χάρτη» κινδύνου της φούσκας των ακινήτων
World

UBS: Οι επικίνδυνες πόλεις για «φούσκα» στα ακίνητα

Τι αποκαλύπτει έρευνα της UBS για τις μεγάλες πόλεις του κόσμου

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ασφάλεια αυτοκινήτου: Πότε συμφέρει η βασική και πότε η μικτή;
Τα νέα της αγοράς

Ασφάλεια αυτοκινήτου: Πότε συμφέρει η βασική και πότε η μικτή;

Χαμηλό κόστος ή απόλυτη σιγουριά; - Πώς να επιλέξετε ασφάλεια αυτοκινήτου

Τομά Πικετί: Γιατί ο φόρος πλούτου 2% δεν λύνει το γαλλικό έλλειμμα
World

Ο Πικετί προειδοποιεί: «Αναγκαίος αλλά ανεπαρκής» ο φόρος πλούτου 2%

Ο διάσημος Γάλλος οικονομολόγος Τομά Πικετί καλεί σε πιο ριζοσπαστικές λύσεις για τη χρηματοδότηση του χρέους και των επενδύσεων

Νατάσα Σινιώρη
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ανοδικά οι αγορές, στο προσκήνιο οι PMI
Markets

Ανοδικά οι ευρωπαϊκές αγορές, στο προσκήνιο οι PMI

Η προσοχή των επενδυτών στρέφεται στα προκαταρκτικά στοιχεία επιχειρηματικής δραστηριότητας για τον Σεπτέμβριο στην Ευρωζώνη

Προαστιακός σιδηρόδρομος: Με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ στη Δυτική Θεσσαλονίκη
Μεταφορές

Με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ ο προαστιακός σιδηρόδρομος Δυτικής Θεσσαλονίκης

Η σχετική πρόσκληση εκδόθηκε με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, σε συνεργασία με τον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη

Παπασταύρου: Μπαράζ επαφών στη Νέα Υόρκη
Ενέργεια

Μπαράζ επαφών Παπασταύρου στη Νέα Υόρκη

Θα συναντηθεί με τον Υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, κ. Chris Wright

Θεοδωρικάκος: Κάνουμε ελέγχους σε όλα τα σούπερ μάρκετ – Έρχονται πρόστιμα
Economy

Νέο μήνυμα Θεοδωρικάκου για τις τιμές

Ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε ότι «το μεγαλύτερο πρόβλημα ακρίβειας σχετίζεται με τη στέγη και την ενέργεια»

ΣΥΝ.ΚΑ: Προκλήσεις στην κερδοφορία παρά την ανάπτυξη
Business

ΣΥΝ.ΚΑ: Άνοδος πωλήσεων, πτώση κερδών το 2024

Η ΣΥΝ.ΚΑ έκλεισε το 2024 με αύξηση τζίρου στα 176 εκατ. ευρώ, αλλά με σημαντική μείωση κερδών, καθώς το αυξημένο λειτουργικό κόστος και οι πιέσεις της αγοράς περιόρισαν την κερδοφορία της

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο