Η «περηφάνια» του Εξάρχου, το κάλεσμα του Δένδια, τι ετοιμάζει ο Θεοδωρικάκος, η «περιστροφή» Παπαθανάση, ο ΦΠΑ που έγινε… θέμα, ο Παπασταύρου και ο αμερικανικός παράγοντας

Ένα ακόμη άκρως ενδιαφέρον διήμερο στην 89η ΔΕΘ, το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Σεπτεμβρίου των εγκαινίων, παρακολουθήσαμε από τη μετάδοση του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Ο ΟΤ συνεχίζει από τη ΔΕΘ και μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου θα σας μεταδίδει μέσα από το ειδικά εξοπλισμένο στούντιο της Alter Ego Media όλα τα γεγονότα και τις εξελίξεις.

Από το στούντιο πέρασαν ο Αλέξανδρος Εξάρχου, πρόεδρος και CEO της AKTOR Group, ο CEO του Υπερταμείου, Γιάννης Παπαχρήστου, ο πρόεδρος της Ελληνικός Χρυσός, Χρήστος Μπαλάσκας, ο αναπληρωτής CEO Εμπορικών Δραστηριοτήτων της ΔΕΗ, Γιώργος Καρακούσης και ο Managing Director των εταιρειών Volton & Orizon, Διονύσης Τσίτος, δίνοντας τη δική τους διάσταση σε τράπεζες, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες και επενδύσεις.

Οι συνεντεύξεις του ΟΤ στην 89η ΔΕΘ έβγαλαν ειδήσεις που κυριάρχησαν στην οικονομική και πολιτική επικαιρότητα.

Η αρχή με τον Εξάρχου

Η μετάδοση του Σαββάτου (6/9) ξεκίνησε με τον Αλέξανδρο Εξάρχου, ο οποίος –έμμεσα αλλά σαφώς– τοποθετήθηκε πάνω στα σενάρια για τη CrediaBank και την HSBC Μάλτας.

Η υπόθεση της HSBC Μάλτας μπαίνει στην τελική ευθεία, με το κλείσιμο της στις 15 Σεπτεμβρίου και την ολοκλήρωση γύρω στις 20 του μήνα.

Και όπως διαπίστωσα και από τις δηλώσεις του, πολλά ακόμη αναμένονται στη συνέχεια, καθώς με την HSBC Μάλτας, η CrediaBank θα διπλασιάσει το μέγεθός της. «Διπλασιάζουμε το book value της τράπεζας», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Εξάρχου.

Περηφάνια

Η αλήθεια είναι ότι οι μέτοχοι και η CEO της CrediaBank θα πρέπει να νιώθουν ήδη περήφανοι, πριν ακόμη κλείσει η εξαγορά (αν και θεωρείται δεδομένη).

Διότι η τελευταία ανακεφαλαιοποίηση της CrediaBank, οι ενέργειες βελτίωσης του ισολογισμού και η αξία στο ταμπλό της μετοχής, αν μη τι άλλο έχει βγάλει κερδισμένο το Δημόσιο.

Δηλαδή εάν το ΤΧΣ αποφασίσει να αποεπενδύσει -που δεν αφορά μόνο τη συμμετοχή του τώρα αλλά από την αρχή στην Τράπεζα Αττικής, συνολικά 36%-, το αποτέλεσμα για το ελληνικό δημόσιο θα είναι κερδοφόρο.

Και αυτή θα είναι η πρώτη όπου το ΤΧΣ θα βγει κερδισμένο από μια τράπεζα ελληνική.

—————-

Οι παρεμβάσεις Θεοδωρικάκου και Δένδια

Η μετάδοση του ΟΤ είχε όμως και συνεντεύξεις υψηλού πολιτικού ενδιαφέροντος.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από το 2005 μέχρι το 2019 που δόθηκαν για μεγάλες επενδύσεις που δεν ολοκληρώθηκαν.

Σημείωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για επιδοτήσεις που δόθηκαν μέσω του αναπτυξιακού νόμου, αλλά δεν κατέληξαν σε πραγματικές επενδύσεις.

Το ποσό, όπως είπε, αγγίζει τα 400 εκατ. ευρώ, αλλά δεν θα σταματήσει εκεί.

Ετοιμάζεται και ο έλεγχος της εποχής διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ…

—————

Ιδιώτες στις Ένοπλες Δυνάμεις

Στη συνέχεια, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, στην τελευταία συνέντευξη της ημέρας, αποκάλυψε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις σχεδιάζουν να αξιοποιήσουν τον ιδιωτικό τομέα, ειδικά στο κομμάτι της καινοτομίας.

Θα προσελκυσθούν στις Ένοπλες Δυνάμεις και στελέχη εκτός στρατιωτικών ακαδημιών, δηλαδή στελέχη από την αγορά, είπε και όπως πρόσθεσε χαρακτηριστικά, «αυτό το κάνουν όλοι οι προηγμένοι στρατοί στον κόσμο» και ότι «το λάθος είναι ότι δεν το έχουμε κάνει κι εμείς».

—————

Σκούρο μπλε…

Στο παρασκήνιο, πάντως, δεν έλειψαν οι πιο ανάλαφρες στιγμές…

Στο χώρο του networking του ΟΤ στη ΔΕΘ, όταν ο Δένδιας συνάντησε τον Θεοδωρικάκο, δεν άφησε ασχολίαστο το outfit του…

Έκανε εντύπωση στον κ. Δένδια το σκούρο μπλε κοστούμι του κ. Θεoδωρικάκου…

———

Η «περιστροφή» Παπαθανάση

Την Κυριακή (7/9), οι ειδήσεις βγήκαν κυρίως από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση.

Σε ερώτηση των δημοσιογράφων του ΟΤ, Χρήστο Κολώνα και Αθανασία Ακρίβου, για το αν ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τυχόν ατασθαλίες στο Ταμείο Ανάκαμψης, ο υπουργός απέφυγε την ευθεία απάντηση, περιοριζόμενος να δηλώσει ότι «κάθε έλεγχος, απ’ όπου και αν προέρχεται, είναι καλοδεχούμενος», τονίζοντας ταυτόχρονα πως τηρούνται αυστηρά οι διαδικασίες διαφάνειας.

«Έχει πολλές διαδικασίες, πολλούς κανονισμούς και παρακολουθείται όλη η διαδικασία από την Κομισιόν», εξήγησε…

Ο ίδιος απαντώντας σε άλλες ερωτήσεις για το αν η χώρα θα εκπληρώσει τα ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης μέχρι του χρόνου τον Ιούλιο, αισθάνθηκε και δήλωσε βέβαιος…

Μακάρι…

———————

Το αφήγημα και οι αντιδράσεις

Στο μέτωπο των μέτρων τώρα που ανακοινώθηκαν και θα διαβάσετε αναλυτικά στις σελίδες του ΟΤ, νομίζω ότι δεν σας πέρασε απαρατήρητο ότι υπάρχει… χάσμα.

Να το πω δηλαδή λίγο πιο κομψά ότι το κυβερνητικό αφήγημα της ΔΕΘ ήταν η ενίσχυση της μεσαίας τάξης, με μέτρα που αφορούν φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες και δημοσίους υπαλλήλους.

Αλλά τίποτα για τον επιχειρηματικό κόσμο.

Κι ας είχε το κυβερνητικό επιτελείο εκτενείς εισηγήσεις από τους φορείς πριν «ανέβει» στη Θεσσαλονίκη.

Δεν είναι λοιπόν παράξενο ότι οι φορείς της αγοράς εξέφρασαν ανοιχτά την απογοήτευσή τους, καθώς δεν υπήρχαν ουσιαστικά μέτρα για την επιχειρηματικότητα.

Τι είχαν ζητήσει

Λίγο έως πολύ τα μέτρα που ζητά η αγορά από την κυβέρνηση είναι γνωστά. Δηλαδή δεν τα έμαθε τώρα το Μαξίμου.

Απουσίασαν όμως ρυθμίσεις χρεών, μείωση τεκμαρτών εισοδημάτων και ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και ελαφρύνσεις στους φορολογικούς συντελεστές των εταιρειών.

Αντ’ αυτού, όταν ρώτησα σχετικά με την απουσία αυτή τις πηγές μου στην κυβέρνηση, μου ανέφεραν ότι κινήθηκαν στη λογική ότι τα μέτρα προς τη μεσαία τάξη θα φέρουν αύξηση της κατανάλωσης και τόνωση του τζίρου των επιχειρήσεων…

Είναι μια οπτική και αυτή, αντί για μεταρρυθμίσεις.

————

Ο ΦΠΑ που έγινε… θέμα

Αίσθηση πάντως προκάλεσε η στιγμή που ο πρωθυπουργός ρωτήθηκε για την ευρωπαϊκή οδηγία σχετική με τον ΦΠΑ.

Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι δεν τη γνώριζε και δεσμεύτηκε να τη μελετήσει!

Ωστόσο έχω να σας πω ότι μιλώντας στον ΟΤ, ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, όχι μόνο γνώριζε το θέμα αλλά και υπενθύμισε πως το είχε χειριστεί ο ίδιος κατά τη θητεία του στο Υπουργείο Οικονομικών.

Για την ιστορία αυτή η Οδηγία προβλέπει την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών χωρίς ΦΠΑ εάν ο τζίρος τους είναι κάτω από 85.000 ευρώ.

Όπως είπε, οι επιχειρήσεις μέχρι αυτό το όριο τζίρου «μπορούν» να λειτουργούν με τον συγκεκριμένο τρόπο.

Σύμφωνα με τον Χάρη Θεοχάρη στην Ελλάδα έχει καθοριστεί αυτό για τις επιχειρήσεις έως 10.000 ευρώ, γιατί οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι μικρότερες από τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές και θα πρέπει να υπάρχει αναλογικότητα.

———–

Παπασταύρου-Χακ στη ΔΕΘ

Πυκνή ήταν η 89η ΔΕΘ από θέμα εμφανίσεων για τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, καθώς πραγματοποίησε ουκ ολίγες ομιλίες και χαιρετισμούς μέσα σε λίγες μόνο ώρες.

Στο πλαίσιο μερικών εξ αυτών, ωστόσο, είχε στο πλευρό του τον Επιτετραμμένο της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Ελλάδα, Τζος Χακ. Μάλιστα, ο τελευταίος έδωσε το παρών και στα εγκαίνια του περιπτέρου του ΥΠΕΝ, τραβώντας τα βλέμματα των παρευρισκόμενων ενώ συνομίλησε για λίγη ώρα και με τον CEO της ΔΕΠΑ, Κώστα Ξιφαρά.

Η σχέση

Το ίδιο έγινε και στο συνέδριο του economist, αλλά και του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου όπου η ομιλία Παπασταύρου οδήγησε έναν παλιό μας γνώριμο, τον πρώην πρέσβη Τζέφρι Πάϊατ, να την χαρακτηρίσει ως «καλά διατυπωμένη» (well articulated).

Η σχέση άλλωστε Χακ-Παπασταύρου ξεκίνησε ήδη από το ταξίδι του ΥΠΕΝ στις ΗΠΑ τον Απρίλιο , όπου και τον είχε συναντήσει πρώτη φορά.

Το ενδιαφέρον δε της Αμερικής για την ενεργειακή θέση της χώρας ολοένα και εντείνεται, ενώ την Τέταρτη ο ΥΠΕΝ περιμένει με αισιοδοξία τα αποτελέσματα του διεθνούς διαγωνισμού υδρογονανθράκων.

————–

Τα βλέμματα στη Γαλλία

Και όλα αυτά, την ώρα που ο κόσμος όλος, ειδικά ο ευρωπαϊκός, έχε στραμμένα σήμερα τα βλέμματα στη Γαλλία, καθώς η κυβέρνηση Μπαϊρού δίνει τη μάχη για την ψήφο εμπιστοσύνης στα νέα δημοσιονομικά μέτρα.

Αν αποτύχει, δεν αποκλείεται να δούμε πολιτικές ανατροπές που θα φτάσουν μέχρι και τις (ήδη ανήσυχες) αγορές ομολόγων, οι οποίες παρακολουθούν στενά τις ισορροπίες και καταρτίζουν σενάρια της επόμενης ημέρας.

Άλλωστε, πιθανή αστάθεια στο Παρίσι μπορεί να ξαναφέρει στο προσκήνιο τη μεταβλητότητα ως μόνιμο «συνοδό» των αγορών.

————–

Στο μικροσκόπιο

Και να κάνει και πιο… ευαίσθητα τα μικροσκόπια πολλών επενδυτών.

Και μιλώ για την τελευταία αξιολόγηση της Morningstar DBRS για την Ελλάδα, η οποία κράτησε σταθερή βαθμολογία (ΒΒΒ) και σταθερές προοπτικές.

Ο οίκος φυσικά αναγνώρισε τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη και τη βελτίωση των δημοσιονομικών δεικτών, αλλά έσπευσε να υπενθυμίσει ότι η χώρα «κουβαλά» ακόμη βαρίδια – υψηλό χρέος, μικρό μέγεθος οικονομίας και περιορισμένη ευελιξία.

Δεν είναι τυχαίο ότι παρέλειψε τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, που έδειξαν κόπωση στην ανάπτυξη (1,7% στο β’ τρίμηνο), και άφησε αιχμές πολιτικής φύσης, επισημαίνοντας πως μετά τις ευρωεκλογές μειώθηκε η στήριξη προς την κυβέρνηση και ότι η μεταρρυθμιστική δυναμική ίσως επιβραδυνθεί ενόψει κάλπης.

————

Τα «αγκάθια»

Από εκεί και πέρα, τα «αγκάθια» ξεχωρίζουν. Το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών στο 6,9% του ΑΕΠ και η αρνητική καθαρή διεθνής επενδυτική θέση δείχνουν την εξάρτηση από εισαγωγές και τη διαρκή αδυναμία της οικονομίας.

Το υψηλό δημόσιο χρέος παραμένει η βαριά σκιά, ακόμη κι αν η διάρθρωσή του θεωρείται ευνοϊκή.

Στην εξίσωση μπαίνουν και οι γεωπολιτικές πιέσεις, οι εντάσεις στο διεθνές εμπόριο, οι πιθανές αυξήσεις στις τιμές ενέργειας και ο επίμονος πληθωρισμός (3,7% τον Ιούλιο) που δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού.