Έδωσε το μήνυμα το ΧΑ, το παράδοξο των ομολόγων, ξέσπασαν οι Πειραιώτες έμποροι, δίνει και προμέρισμα ο ΟΠΑΠ, ο απτόητος AKTOR και το παρασκήνιο με το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Έβγαλε τελικά την αντίδραση το χρηματιστήριο Αθηνών και έδωσε αρκετά μηνύματα χτες για την πορεία του.

Το έδειξαν άλλωστε οι τραπεζικές μετοχές από τη συνεδρίαση της Τρίτης, όταν και «κρατούσαν» κάποιες άμυνες, το επιβεβαίωσαν και χτες.

Αγοραστές υπάρχουν, αρκεί να ομαλοποιηθεί λίγο το διεθνές κλίμα για να πάρουν μεγαλύτερο ρίσκο.

Για την ιστορία, η χθεσινή ήταν η πρώτη καλή συνεδρίαση από τις 11 Αυγούστου.

Συνεδρίαση δηλαδή που να δείχνει κάποια ανοδική ορμή.

Το παράδοξο

Το παράδοξο βέβαια είναι ότι υπάρχει παγκοσμίως μία κίνηση μακριά από τους τίτλους σταθερού εισοδήματος προς τις μετοχικές αγορές.

Σε ένα περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας αυτό είναι παράδοξο, αφού συνήθως συμβαίνει το αντίθετο.

Και μην μου πείτε ότι φοβούνται τα δημοσιονομικά προβλήματα σε Γαλλία και ΗΠΑ, διότι δεν θα υπήρχε καν τροφοδότηση των αγορών εκεί.

Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η αμερικανική και η γαλλική πολιτική σκηνή δεν έχουν πολλές προκλήσεις να αντιμετωπίσουν.

Μας προστέθηκε και η Ιαπωνία τις τελευταίες ημέρες, αφού και εκεί ο πρωθυπουργός δεν φαίνεται να μακροημερεύει.

——————-

Οι «τρύπες»

Τώρα στην ερώτηση τι θα μπορούσε να πάει στραβά στην ελληνική αγορά, η απάντηση είναι πολλά.

Η Γαλλία δείχνει να μην έχει τις δημοσιονομικές απαντήσεις που απαιτούνται, ακόμη και με μια αλλαγή κυβέρνησης.

Όλα όμως θα ξεκαθαρίσουν μετά τις 8 Σεπτεμβρίου. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμη.

Στις ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται ότι θα δει τη «ζαριά» των δασμών που έριξε να του φέρνει… ζημιές. Για να το πω κομψά.

Διότι δεν είναι τυχαίο ότι το CNN υπολόγισε ότι εάν τελικά δεν περάσουν δικαστικά οι δασμοί του η «τρύπα» στα έσοδα που θα έκαναν την «Αμερική Μεγάλη Ξανά» θα ξεπεράσει τα 200 δισ.

Μην υπολογίσουμε και τη ζημιά που έχει γίνει στο παγκόσμιο εμπόριο και τις σχέσεις από την «Ημέρα Απελευθέρωσης» που κήρυξε τον Απρίλιο.

———————————-

Όαση (;)

Τώρα μέσα σε αυτήν την καταιγίδα των μεγάλων (ΗΠΑ, Γαλλία, Ιαπωνία), το Bloomberg είδε ότι το πακέτο που ετοιμάζει η ελληνική κυβέρνηση να παρουσιάσει στη ΔΕΘ, αξιοποιώντας το υπερπλεόνασμα που προκύπτει από τη θεαματική βελτίωση των δημοσιονομικών μέσω της πάταξης της φοροδιαφυγής, είναι ένα μήνυμα.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, ουσιαστικά αυτό το πακέτο διαφοροποιεί την Ελλάδα από χώρες όπως η Γαλλία ή το Ηνωμένο Βασίλειο, που παλεύουν με υψηλά ελλείμματα, ενώ το ελληνικό 10ετές ομόλογο κινείται σε χαμηλότερες αποδόσεις.

Το είδαμε και αυτό, να θεωρούνται safe heaven τα ελληνικά assets και μην με πείτε μοιρολάτρη!

———————————–

Μέγγενη

Διότι δεν σας κρύβω ότι με θορύβησε λίγο η επιστολή του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς προς τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη.

Αν και τα προβλήματα λίγο έως πολύ ήταν γνωστά, ο Σύλλογος ανέδειξε με γλαφυρό τρόπο την οξύτατη κρίση ρευστότητας που προκαλούν οι καθυστερήσεις του Δημοσίου στις πληρωμές προς επαγγελματίες, προμηθευτές και αναδόχους έργων.

Σας θυμίζω εδώ ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ξεπερνούν τα 4 δισ. ευρώ, με καθυστερήσεις ακόμη και άνω των 12 μηνών, στερώντας ζωτικά κεφάλαια από μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ήδη αντιμετωπίζουν αυξημένες φορολογικές και λειτουργικές επιβαρύνσεις.

Ο Σύλλογος ζητά επιτάχυνση των πληρωμών, αυστηρά χρονοδιαγράμματα, τόκους υπερημερίας και δυνατότητα συμψηφισμών, με τον Πρόεδρο Θοδωρή Καπράλο να επισημαίνει ότι «δεν μπορεί το κράτος να είναι συνεπές μόνο όταν εισπράττει και ασυνεπές όταν πληρώνει».

Και λίγα είπε…

———————–

Το παρασκήνιο

Και μιας και μιλάμε για σκληρές δηλώσεις, οι χθεσινές (3 Σεπτεμβρίου) εξελίξεις με το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου είχαν μπόλικο παρασκήνιο.

Οι δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού, ο οποίος κατακεραύνωσε… το έργο αμφισβητώντας και πάλι τη βιωσιμότητα του, έφεραν ξανά στο προσκήνιο την άρνηση του πετρελαϊκού λόμπι της Κύπρου στην οποιαδήποτε αλλαγή του σημερινού καθεστώτος στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας του νησιού.

Και όχι μόνο…

Η κόντρα

Πηγές μου από τη Λευκωσία μου σημειώνουν ότι η δημόσια τοποθέτηση του Μάκη Κεραυνού φέρνει στο προσκήνιο και άλλο ένα παρασκήνιο…

Αυτό της διαφωνίας του με τον υπουργό Ενέργειας και Βιομηχανίας της Κύπρου, Γιώργο Παπαναστασίου.

Ο τελευταίος να θυμίσω τάσσεται υπέρ της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου…

—————————-

Μερισματοφόρος ΟΠΑΠ

Για να επιστρέψω όμως στα της αγοράς μας, χθες ο ΟΠΑΠ ανακοίνωσε εξαιρετικά αποτελέσματα, με τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) του α’ εξαμήνου να διαμορφώνονται στα 1,153 δισ., αυξημένα κατά 6,5% σε ετήσια βάση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε και τη διανομή 0,50 ευρώ ανά μετοχή ως προμέρισμα χρήσης 2025, με ημερομηνία αποκοπής την 3η Νοεμβρίου 2025, επιβεβαιώνοντας τη μερισματοφόρο φύση του ομίλου.

Ο τίτλος παλεύει τον τελευταίο μήνα να διαπεράσει αποφασιστικά τα 20 ευρώ, αλλά δεν επιτρέπει στους πωλητές να αμφισβητήσουν και τα 19 ευρώ.

————————-

Σήμερα ο Aktor

Σήμερα αναμένονται και τα αποτελέσματα του Aktor, ο οποίος μάλιστα δεν «κατάλαβε» και πολλά από τη διόρθωση της αγοράς.

Και οι πληροφορίες μου αναφέρουν ότι υπήρχε λόγος για την ανθεκτικότητα του, ενώ και τεχνικά έδειξε η μετοχή ότι υπάρχουν σημαντικές προσδοκίες.

Αξιοσημείωτο είναι ότι τις δύο τελευταίες συνεδριάσεις οι όγκοι του έχουν εκτοξευθεί, με τον τίτλο σταθερά πάνω από τα 7 ευρώ… βλέποντας σιγά σιγά και τα 8.

——————–

Η «μεταγραφή» στον FTSE 100

Μεταγραφή… στην μεγάλη κατηγορία του London Stock Exchange πήρε, όπως αναμενόταν η Metlen Energy & Metals, αντικαθιστώντας την Taylor Wimpey.

Θυμίζω εδώ ότι οι αλλαγές θα ενεργοποιηθούν την Παρασκευή 19/9, άρα θα δούμε τι θα γίνει με τις εισροές που αναμένονται τεράστιες.

Ανάλογες του FTSE 100, δηλαδή.

—————

Στις Κάννες

Φαίνεται ότι οι νέοι επενδυτές στον Κυριακούλη έχουν φέρει και νέο αέρα, με την εισηγμένη να συμμετέχει με δικό της περίπτερο στο φετινό Cannes Yachting Festival, τη μεγαλύτερη έκθεση σκαφών εν πλω στην Ευρώπη.

Η εισηγμένη δείχνει σοβαρά σημάδια ανάκαμψης από τότε που προσέλκυσε νέους μετόχους και προσπαθεί να διευρύνει τη δραστηριότητά της.

Άλλωστε διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους στόλους ιστιοπλοϊκών και καταμαράν στη Μεσόγειο και παρουσία σε 24 βάσεις σε Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Κροατία, Μάλτα και Μαυροβούνιο.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε και τη σύναψη σύμβασης διαχείρισης πλοίου μεταξύ της θυγατρικής της Sapphire και της συνδεδεμένης εταιρείας Y-Knot Ship Management, μετά από την αξιολόγηση από ανεξάρτητο ελεγκτή της Deloitte.

Οι μέτοχοι μπορούν να ζητήσουν συγκλήση Γενικής Συνέλευσης για να αποφασίσει για την έγκριση της άδειας.