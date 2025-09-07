89η ΔΕΘ -Γ. Χατζηθεοδοσίου (ΕΕΑ): Απουσιάζουν μέτρα για ακρίβεια και επιχειρηματικότητα

Ο Γ.Χατζηθεοδοσίου εκφράζει τον προβληματισμό του αν η μείωση της φορολογίας θα αποτελέσει πειστική απάντηση στην ακρίβεια

Economy 07.09.2025, 12:58
89η ΔΕΘ -Γ. Χατζηθεοδοσίου (ΕΕΑ): Απουσιάζουν μέτρα για ακρίβεια και επιχειρηματικότητα
Newsroom

Θετική κίνηση χαρακτήρισε τη μείωση των φορολογικών συντελεστών και τον μηδενισμό τους για κάποιες κατηγορίες ευάλωτων πολιτών, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ), κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο οποίος ωστόσο εξέφρασε τον προβληματισμό του αν αυτή η παρέμβαση θα αποτελέσει μία πειστική απάντηση στην ακρίβεια, η οποία συνεχίζει να «καλπάζει». «Γιατί σημασία δεν έχει μόνο ο ονομαστικός μισθός ή το εισόδημα ενός πολίτη αλλά η αγοραστική του δυνατότητα», είπε χαρακτηριστικά.

Συγκράτηση τιμών

«Ένα μεγάλο θέμα λοιπόν είναι σίγουρα η ενίσχυση των εισοδημάτων, ένα άλλο όμως πρέπει να είναι και η συγκράτηση των τιμών στα ράφια. Και σε αυτό τη λύση θα μπορούσε να δώσει η μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, κάτι που η κυβέρνηση αρνήθηκε να εφαρμόσει παρά τις προτάσεις παραγόντων της αγοράς», αναφέρει σε σχετική του δήλωση.

Και συνέχισε: «Η επίσημη δικαιολογία είναι ότι και να προχωρούσε σε αυτή τη μείωση, οι τελικοί καταναλωτές δεν θα έβλεπαν τη διαφορά. Άρα με αυτό το σκεπτικό μπορούμε να υποθέσουμε ότι ούτε οι κάτοικοι των ακριτικών νησιών- για τους οποίους ανακοινώθηκε μείωση του ΦΠΑ κατά 30%- θα δουν χαμηλότερες τιμές. Μήπως η ίδια η κυβέρνηση ακυρώνει τη δική της πολιτική; Τι ισχύει τελικά; Θα ωφεληθούν αυτοί οι άνθρωποι ή όχι;

Δεν ικανοποιήθηκε η αγορά

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου παραμένοντας στο πεδίο της φορολογίας σημείωσε ότι «δεν ακούσαμε το παραμικρό για βελτιώσεις στον τρόπο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών, μέσω του αυθαίρετου υπολογισμού του τεκμαρτού εισοδήματος. Αλλά ούτε και για την κατάργηση μνημονιακών βαρών όπως η προκαταβολή φόρου και το τέλος επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα».

«Γενικότερα, πέρα από την απλοποίηση στις αδειοδοτήσεις, δεν ανακοινώθηκαν μέτρα που θα στοχεύουν στην τόνωση της επιχειρηματικότητας που έχει ανάγκη η χώρα. Ούτε και κάποιες παρεμβάσεις για την ουσιαστική αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους», προσέθεσε.

«Πέρα λοιπόν από τις οπωσδήποτε θετικές παρεμβάσεις σε κάποιους τομείς, εκτιμώ ότι δεν ικανοποιήθηκαν βασικά αιτήματα των ανθρώπων της αγοράς. Και αν οι ΜμΕ αντιμετωπίζουν προβλήματα, αυτό αντανακλάται σε όλη την οικονομία», καταλήγει στη δήλωσή του ο κ.Χατζηθεοδοσίου.

