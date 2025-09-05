Οι φόβοι του ΧΑ, τα «γυρίσματα» της EBRD, το «double» του AKTOR, ένα big deal με ειδικό βάρος, η συμβουλή του Sir Χατζηιωάννου, το χάος της Google

Φοβάται ο Γιάννης το θεριό...

Inside Stories 05.09.2025, 07:00
Newsroom

Μπορεί να δυσκολεύεται τις τρεις πλέον εβδομάδες το ελληνικό χρηματιστήριο, αλλά η κίνησή του πάνω από τις 2.000 μονάδες είναι προφανώς το καλύτερο σενάριο.

Τόσο διότι αφήνει πολλούς τίτλους να διορθώνουν, όσο και γιατί δίνει το μήνυμα ότι δεν θα χάσει εύκολα το ψυχολογικό του όριο.

Άλλωστε η στήλη το έχει αναφέρει πολλάκις… τα κέρδη τους τελευταίους μήνες είναι πολλά για να μην κατοχυρωθεί μέρος αυτών, αλλά λόγω του ότι οι καταλύτες που έφεραν αυτήν την κίνηση στην αγορά είναι ακόμη σε ισχύ, ουδείς, ή τουλάχιστον οι περισσότεροι, θέλει να αποεπενδύσει από τη Λ. Αθηνών.

Ακόμη και αν οι φόβοι από τη Γαλλία, ή από τις ΗΠΑ παραμένουν.

Στο επίκεντρο τα αποτελέσματα

Οι πρόσφατες ανακοινώσεις αποτελεσμάτων από εταιρείες όπως ο ΟΠΑΠ, η Ideal και η Quest δίνουν λαβή και για διαφοροποιήσεις, τουλάχιστον σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών προσπαθεί να διαφυλάξει το όριο των 2.000 μονάδων, παρά τις πιέσεις σε αρκετούς τίτλους, με τον βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.

Σε μακροχρόνιο επίπεδο η ανοδική τάση παραμένει αλώβητη, καθώς η υποχώρηση περίπου 100 μονάδων από τα υψηλά 15ετίας δεν αλλάζει τη μεγάλη εικόνα.

Και το σημάδι που θα κρίνει το μέλλον είναι η στάση των αγοραστών.

Αν δηλαδή η τρέχουσα κάμψη εκληφθεί ως ευκαιρία για αγορές ή ως προειδοποιητικό σήμα σε μια αγορά που δείχνει σημάδια κόπωσης μετά από 10 συνεχόμενους μήνες ανόδου.

Αποεπένδυση

Βέβαια, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) αποεπένδυσε από την Τράπεζα Κύπρου, προκαλώντας και κάποιες αναταράξεις στη μετοχή.

Οι αναταράξεις εξομαλύνθηκαν ελαφρώς όταν πέρασαν τα πακέτα των 22,5 εκατ. μετοχών ή το 5,1% της τράπεζας, τα οποία διατέθηκαν στην τιμή των 7,20 ευρώ.

Η διάθεση των μετοχών πραγματοποιήθηκε μέσω placement, με το βιβλίο προσφορών να καλύπτεται από διεθνή επενδυτικά funds, αλλά και Έλληνες επενδυτές.

Ισχυρές επιδόσεις

Μεταξύ πάντως, των αποτελεσμάτων που ξεχώρισαν ήταν και αυτά του AKTOR, καθώς επιβεβαίωσαν τη στρατηγική της διοίκησης για έργα υψηλής κερδοφορίας.

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 623 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 17%, ενώ τα μεικτά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 45% και έφτασαν τα 74 εκατ. ευρώ.

Η κερδοφορία “απογειώθηκε”, με το EBITDA να υπερδιπλασιάζεται και να αγγίζει τα 65 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 112% σε ετήσια βάση.

Επιπλέον, ο Όμιλος AKTOR ενίσχυσε τη ρευστότητά του, διαθέτοντας ισχυρά ταμειακά διαθέσιμα 246 εκατ. ευρώ (+65%) και ίδια κεφάλαια 382 εκατ. ευρώ (+121%), καθώς και ελάχιστο καθαρό δανεισμό μόλις 25 εκατ. ευρώ.

Επίσης, σήμερα, το ανεκτέλεστο του Ομίλου AKTOR ανέρχεται σε 4,3 δισ. ευρώ στο οποίο περιλαμβάνονται δεκάδες έργα, ανάμεσα στα οποία σημαντικά συγκοινωνιακά, ενεργειακά, υδραυλικά και κτιριακά έργα σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Δεν είναι τυχαίο ότι από την αρχή της χρονιάς ο τίτλος έχει σημειώσει άνοδο σχεδόν 60%, με την κεφαλαιοποίηση να φτάνει στα 1,58 δισ. ευρώ.

Χαμηλά ο πήχης

Τώρα, για σήμερα αναμένουμε από την ΕΛΣΤΑΤ να ανακοινώσει τα προσωρινά στοιχεία για το ΑΕΠ β’ τριμήνου αλλά και το εμπορικό ισοζύγιο Ιουλίου, δεδομένα που θα δείξουν εάν η οικονομία διατηρεί τον αναπτυξιακό της ρυθμό εν μέσω διεθνών αβεβαιοτήτων.

Σήμερα επίσης, ο οίκος DBRS προχωρά στην αναθεώρηση της αξιολόγησης του ελληνικού αξιόχρεου, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τη στάση των επενδυτών απέναντι στην αγορά ομολόγων και κατ’ επέκταση στις μετοχές.

Οι προσδοκίες πάντως είναι χαμηλά, καθώς το κλίμα στη Ευρωζώνη είναι αρνητικό, λόγω της Γαλλίας, με την Societe Generale στο καλεντάρι της να αναφέρει ότι δεν περιμένει κάποια αλλαγή στην ελληνική αξιολόγηση.

Ούτε σήμερα, ούτε και στις 19 Σεπτεμβρίου, όταν η Moody’s θα δημοσιοποιήσει τη δική της αξιολόγηση.

Οι κινήσεις της FAMAR

Με μία σημαντική κίνηση στρατηγικής, ο ελληνικός όμιλος FAMAR ολοκλήρωσε την εξαγορά της μονάδας παραγωγής αποστειρωμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων της MiP Pharma στη Γερμανία.

Η νέα αυτή κίνηση ενισχύει το αποτύπωμά της FAMAR στη γερμανική αγορά, ενώ προσφέρει και ευκαιρίες για επέκταση της παραγωγής φαρμάκων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Μάλιστα, ο ελληνικός όμιλος «υποδέχεται» και τους 100 νέους εργαζομένους της μονάδας, οι οποίοι θα ενσωματωθούν στην οικογένεια της FAMAR.

Όπως ανέφερε ο CEO Κωνσταντίνος Ρεγγής, αυτή η εξαγορά εντάσσεται στην στρατηγική ανάπτυξης του Ομίλου και της διεθνούς επέκτασης, με στόχο τη διαρκή ενίσχυση της παρουσίας στην Ευρώπη.

Στο μεταξύ…

Στο μεταξύ, η EBRD έφυγε από την Τράπεζα Κύπρου, αλλά αυξάνει την επένδυσή της στη FAMAR, μετέχοντας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της φαρμακευτικής με 5,2 εκατ. ευρώ. Μια ΑΜΚ στην οποία ηγείται το private equity MidEuropa με τη συμμετοχή και άλλων επενδυτών.

Η νέα επένδυση θα στηρίξει τα φιλόδοξα σχέδια ανάπτυξης της FAMAR, όπως η απόκτηση της μονάδας MiP Pharma και οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για τις δραστηριότητές της εν Ελλάδι.

Η αύξηση κεφαλαίου ακολουθεί την αρχική επένδυση της Τράπεζας στο μετοχικό κεφάλαιο ύψους 24 εκατ. ευρώ πέρυσι, η οποία στήριξε την εξαγορά της FAMAR από τη MidEuropa μαζί με άλλους επενδυτές.

Ένα big deal με ειδικό βάρος

Τάραξε χθες τα ύδατα των διεθνών χρηματοπιστωτικών αγορών η Goldman Sachs, καθώς ανακοίνωσε την απόφασή της να επενδύσει έως και 1 δισεκατομμύριο δολάρια στην T. Rowe Price Group, αποκτώντας μετοχές της.

Η στρατηγική συνεργασία των δύο κολοσσών θα εστιάσει κυρίως σε επενδύσεις για ιδιώτες αποταμιευτές και εύπορους επενδυτές, με στόχο την ενίσχυση των συνταξιοδοτικών τους αποταμιεύσεων.

Τώρα θα μου πείτε γιατί σας το αναφέρω…

Διότι η T. Rowe έχει κάτω από την “ομπρέλα” της την Oak Hill Advisors (OHA), τον αμερικανικό επενδυτικό κολοσσό, που έχει συμφωνία με την IDEAL Holdings για στρατηγική συνεργασία και επένδυση άνω των 300 εκατ. ευρώ.

Η OHA έχει επενδύσει 115 εκατ. στην IDEAL Holdings, υποστηρίζοντας τα αναπτυξιακά της σχέδια με το δικαίωμα να επενδύσει έως και 200 εκατ. ευρώ επιπλέον.

Η καλύτερη ηλικία να ξεκινήσεις μια επιχείρηση είναι τα 28!

Την «χρυσή» ηλικία για να ξεκινήσεις μια επιχείρηση αποκάλυψε ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου, και δεν είναι άλλη από τα 28!

Όπως είπε ο ίδιος, αυτή είναι η ηλικία που έχεις αρκετές γνώσεις, αλλά ταυτόχρονα δεν συνειδητοποιείς το ρίσκο που παίρνεις.

Όταν είσαι νέος, η όρεξη για δημιουργία και καινοτομία είναι απεριόριστες, κάτι που σε κάνει να τολμάς και να ρισκάρεις χωρίς δεύτερη σκέψη…

Δεν έχει κι άδικο…

Χάος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Τα χέρια πολλών έδεσε χτες το πρόβλημα της Google στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, υπενθυμίζοντας μας πόσο μεγάλη είναι η εξάρτησή μας από τις υπηρεσίες διαδικτύου.

Χρήστες από χώρες όπως η Τουρκία, η Βουλγαρία, η Ελλάδα και άλλες περιοχές της Ανατολικής Ευρώπης ανέφεραν σημαντικά προβλήματα στην πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες της εταιρείας.

Τα σφάλματα, τα οποία εμφάνιζαν το μήνυμα “5xx server error”, υποδεικνύουν ότι το πρόβλημα προέρχεται από την πλευρά της Google και όχι από τη σύνδεση των χρηστών.

Ανάμεσα στις υπηρεσίες που επηρεάστηκαν, οι πιο συχνές αναφορές αφορούν το YouTube, το Google Maps, το Google Search, το Gmail και το Google Drive.

Αν και το πρόβλημα δεν ήταν καθολικό, επηρέασε κρίσιμες λειτουργίες που καθημερινά χρησιμοποιούνται από εκατομμύρια ανθρώπους στην περιοχή.

Φανταστείτε τι έχει να γίνει εάν έχουμε κανένα διαδικτυακό blackout!

* indicates required
Stream
Hard Rock Hotel & Casino: H επένδυση του 1,5 δισ. ευρώ που αλλάζει τον τουρισμό στην Ελλάδα
Business

Το πρώτο Integrated Resort της Ευρώπης χτίζεται στο Ελληνικό
89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM: Αποκωδικοποιώντας τα μέτρα για οικονομία – Στο Live του ΟΤ
89η ΔΕΘ

Αποκωδικοποιώντας τα μέτρα για οικονομία - Στο Live του ΟΤ από την 89η ΔΕΘ
Εξάρχου: Ο μετασχηματισμός της Aktor μέσα από ΑΠΕ και κατασκευές
Business

Ο μετασχηματισμός της Aktor μέσα από ΑΠΕ και κατασκευές
89η ΔΕΘ – OT FORUM -Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Τι συμβαίνει με το έργο του GSI
89η ΔΕΘ

Τι συμβαίνει με το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου
Μήπως είναι αργά;
Opinion

Μήπως είναι αργά;
Ρεκόρ απολύσεων
Opinion

Ρεκόρ απολύσεων

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Το κόστος του σεισμού της Αθήνας το 1999
World

Το κόστος του σεισμού της Αθήνας το 1999

Στις 7 Σεπτεμβρίου 1999 η Αθήνα βίωσε έναν σεισμό σχεδόν 6R που στοίχισε τις ζωές σε 1431 ανθρώπους και κατέστρεψε εκατονάδες οικίες

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι θέλει και τι δεν θέλει να «ακούσει» η αγορά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τι θέλει και τι δεν θέλει να «ακούσει» το ΧΑ

Η πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία επισκίασε τις αγορές της Ευρώπης με το Χρηματιστήριο Αθηνών να δέχεται πιέσεις

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Το σύστημα αμοιβών του Μασκ της Tesla συνδυάζει δύο είδη τρέλας
World

Τα δύο είδη τρέλας στις αμοιβές του Μασκ και ο στόχος του 1 τρισ.

Οι μέτοχοι πρόκειται να ανταμειφθούν για την ανοχή τους στην τρέλα

Jonathan Guilford
Tεχνητή νοημοσύνη: Θα κάνει λίγους πολύ πλουσιότερους και τους περισσότερους φτωχότερους λέει ο νονός της ΑΙ
Tεχνητή νοημοσύνη

Τι προβλέπει ο «νονός» της ΑΙ για τους μισθούς

Ο Τζέφρι Χίντον μιλάει για τη «μόνη ελπίδα» για την ανθρωπότητα, γιατί η Κίνα έχει πλεονέκτημα και πότε οι μηχανές θα μας ξεπεράσουν

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τουρισμός: Εκτιμήσεις για νέο ρεκόρ εσόδων το 2025
Τουρισμός

Κλείδωσε νέο ρεκόρ ταξιδιωτικών εισπράξεων για το 2025

Ανοδικά κινούνται τα έσοδα στον τουρισμό το πρώτο εξάμηνο του 2025

Λάμπρος Καραγεώργος
Γαλλία: Μπορεί η κρίση στο Παρίσι να μολύνει την Ευρώπη;
World

Μπορεί η κρίση στη Γαλλία να μολύνει την Ευρώπη;

Το spread του γαλλικού ομολόγου έναντι του γερμανικού αγγίζει τις 80 μονάδες βάσης

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ελλάδα: Από εισαγωγέας φυσικού αερίου στα  8,5 δισ. κυβικά μέτρα εξαγωγών
Φυσικό αέριο

Πώς η Ελλάδα από εισαγωγέας έγινε εξαγωγέας φυσικού αερίου

ΑΠΕ, αέριο και υποδομές χτίζουν την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας - Αβεβαιότητα για το καλώδιο με την Ιταλία εκφράζει η ΡΑΑΕΥ

Μάχη Τράτσα
Nike: Εστιάζει στον αθλητισμό ξανά – Το τρικ και το λογότυπο
World

Η Nike εστιάζει στον αθλητισμό ξανά - Το τρικ και το λογότυπο

Η Nike εργάζεται για την αναδιοργάνωση του brand γύρω από τον αθλητισμό, μετά την πτώση των εσόδων της κατά 10% για το 2024

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
