Πληροφορική: Εξαγορές με το βλέμμα σε κυβερνοασφάλεια και AI

Με κεκτημένη ταχύτητα από το ιδιαίτερα «δραστήριο» έτος 2024 φαίνεται ότι θα κλείσει το 2025 η Πληροφορική στην Ελλάδα, με τον κλάδο να διαμορφώνεται στη βάση κάποιων πολύ συγκεκριμένων παραγόντων.

Πρώτος και κύριος, το γεγονός ότι η Πληροφορική «βγαίνει» από μια περίοδο όπου κυριάρχησαν τα πολλά και σημαντικά έργα που έφερε μαζί του το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο πλέον ολοκληρώνεται και το ενδιαφέρον περνά καταρχήν στην ολοκλήρωση και παράδοση των έργων που έχουν αναληφθεί και ακολούθως στην ενδυνάμωση των παικτών της αγοράς ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην μετά το Ταμείο Ανάκαμψης εποχή.

Ενδυνάμωση που σχετίζεται με την πρόσβαση σε αντικείμενα όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, η Κυβερνοασφάλεια και φυσικά οι εφαρμογές για αμυντικούς σκοπούς. Ουσιαστικά, όλοι οι παίκτες αναζητούν τις ευκαιρίες που θα τους επιτρέψουν να εμπλουτίσουν τα προϊόντα τους με πρόσθετα στοιχεία AI αλλά και καλύτερες άμυνες απέναντι σε κυβερνοαπειλές. Παράλληλα, η στροφή της Ευρώπης προς τα εξοπλιστικά προγράμματα φέρνει ευκαιρίες και για τις ελληνικές εταιρείες Πληροφορικής.

Παράλληλα, αυτό που παρατηρείται στην ελληνική Πληροφορική είναι μία τάση συγκέντρωσης.

Ας μην ξεχνάμε ότι από τα πλέον σημαντικά γεγονότα της περασμένης χρονιάς ήταν η συγχώνευση των Entersoft με την SoftOne, υπό τη σκέπη του Olympia Group. Την τελευταία ημέρα του Σεπτεμβρίου επίσημα οι δύο εταιρείες υιοθέτησαν τη νέα τους εμπορική ονομασία: Entersoftone. Χαρακτηριστικό ότι στη σχετική ανακοίνωση τονίζεται ότι «κεντρικός άξονας της νέας κοινής στρατηγικής της Entersoftone είναι η ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης τόσο στα προϊόντα όσο και στις λειτουργίες της εταιρείας, με στόχο να μεταμορφώσει τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων με λύσεις επόμενης γενιάς».

Τελευταίο χτύπημα σε επίπεδο εξαγορών αυτό της Profile Software, η οποία κάνει πράξη τη δέσμευση για εξαγορές. Η εισηγμένη ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της Algosystems, μιας εταιρείας που πλέον δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Μιλώντας στον Οικονομικό Ταχυδρόμο άνθρωποι της Profile σημείωναν ότι υπάρχει επιθυμία η εταιρεία να προσθέσει την κυβερνοασφάλεια στο μπουκέτο των υπηρεσιών που προσφέρει. Η εξαγορά της Algosystems αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων 2-3 εβδομάδων.

Τις εξαγορές όμως έχει στο μυαλό της και μια άλλη εισηγμένη, η Real Consulting. Μιλώντας στο περιθώριο της τελετής έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Διονυσία Καρατζά, διευθύνουσα σύμβουλος της Real Consulting, σημείωσε ότι η εταιρεία παραμένει πάντα έτοιμη για πιθανές κινήσεις. «Πάντα είμαστε ανοικτοί και κοιτάμε», είπε χαρακτηριστικά για να συμπληρώσει ότι «έχει σημασία τι θα βρούμε, που θα το βρούμε και πως έρχεται και “δένει” στο δικό μας portfolio λύσεων».

Από τους παίκτες με έντονη παρουσία στον παιχνίδι των εξαγορών ήταν κατά το προηγούμενο διάστημα και η Qualco. Μετά την επιτυχημένη IPO η Qualco προχώρησε σε δύο «χτυπήματα». Τον Ιούνιο, μέσω Quento, δηλαδή του ICT βραχίονα της Qualco Group, εξαγόρασε την Empedus έναντι τιμήματος 7 εκατομμυρίων ευρώ. Ακολούθως, τον Ιούλιο, η Qualco Single Member, δηλαδή ο τεχνολογικός βραχίονας της Qualco προχώρησε στην απόκτηση του 50,01% των μετοχών της Cenobe, ελληνική εταιρεία που εξειδικεύεται στην κυβερνοσφάλεια.

Κατά τη διάρκεια δημοσιογραφικής ενημέρωσης τον Ιούνιο ο Αλέξανδρος Μάνος, διευθύνων σύμβουλος της Netcompany SEE-EUI σημείωνε ότι «οι εξαγορές θα συνεχίσουν να αποτελούν τμήμα της στρατηγικής μας», τονίζοντας ωστόσο ότι θα είναι εξαγορές που θα βασίζονται στις τεχνολογίες που μέσω της εξαγοράς θα ενσωματωθούν στις πλατφόρμες και στα προϊόντα της εταιρείας.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Performance Technologies Διονύσης Χιντζίδης, ο οποίος επιβεβαίωσε τον Μάιο τη διάθεση της εταιρείας να ενισχύσει την εξωστρέφειά της με συμπράξεις, εξαγορές και συμμετοχές σε ευρωπαϊκά έργα. Μάλιστα, ο Διονύσης Χιντζίδης είχε αποκαλύψει ότι η εταιρεία ήδη βρίσκεται σε συζητήσεις με ελληνική εταιρεία AI που υφίσταται στον κλάδο (δεν είναι δηλαδή κάποια startup) για τη μετοχική είσοδο σε αυτή.