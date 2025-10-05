Διαφθορά, ο εφιάλτης του επιχειρείν

Άλλο ένα σκάνδαλο, αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ ήρθε να «προσγειώσει» τον επιχειρηματικό κόσμο στη σκληρή πραγματικότητα. Ότι η διαφθορά ζει και βασιλεύει, παρόλες τις προσπάθειες που λέγεται πως γίνονται για την καταπολέμησή της. Και το χειρότερο; Οτι εξακολουθεί να λειτουργεί ως βαρίδι στην ανταγωνιστικότητα και την αξιοπιστία της χώρας μας.

Σε μια στιγμή που η ελληνική οικονομία φαίνεται να ανακτά βηματισμό και να προοδεύει κόντρα στη διεθνή αβεβαιότητα, έρχεται μια κραυγαλέα υπόθεση καταλήστευσης των κοινοτικών πόρων να αποκαλύψει το δυσώδες περιβάλλον που καλούνται να δραστηριοποιηθούν οι επιχειρηματίες. Και να στείλει ένα αρνητικό -για να το θέσουμε κομψά- σήμα στο εξωτερικό. Ποιος σοβαρός επενδυτής άραγε θα θελήσει να εμπιστευτεί ένα κράτος όπου η αδιαφάνεια κυριαρχεί στους κρατικούς μηχανισμούς;

Το «καμπανάκι» της Κοβέσι

Ακόμη πιο λυπηρό είναι ότι η αποκάλυψη δεν ήταν προϊόν κάποιας εσωτερικής πρωτοβουλίας κάθαρσης. Αλλά ήρθε μετά την εμπλοκή της Ευρωπαίας εισαγγελέως ρουμανικής καταγωγής Λάουρα Κοβέσι, η οποία ανέλαβε τη διερεύνηση της υπόθεσης. Όσα σοκαριστικά ήρθαν στο φως συνιστούν ένα ηχηρό καμπανάκι για την ποιότητα των ελέγχων, τη διαφάνεια των διαδικασιών και τη νοοτροπία που κυριαρχεί σε κρίσιμους κρατικούς μηχανισμούς.

Και όλα αυτά συμβαίνουν σε μια περίοδο όπου η δημόσια συζήτηση περιστρέφεται γύρω από την ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου. Τη στροφή στην εξωστρέφεια, την καινοτομία, την ψηφιοποίηση, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Ωστόσο πόσο εφικτή είναι μια τέτοια μετάβαση όταν ο κρατικός μηχανισμός φαίνεται ανήμπορος ή «απρόθυμος» να ανταποκριθεί;

Αθέμιτος ανταγωνισμός

Το υγιές επιχειρείν παρακολουθεί με ιδιαίτερη ανησυχία τις εξελίξεις. Οι επιχειρηματίες γνωρίζουν καλά πως τέτοια φαινόμενα υπονομεύουν την προσπάθειά τους να αναπτυχθούν. Η διαφθορά δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό και στέλνει ένα καταστροφικό μήνυμα στην αγορά: ότι η επιτυχία δεν εξαρτάται από την καινοτομία, την ποιότητα ή την αποτελεσματικότητα, αλλά από τις «πλάτες» και τη δυνατότητα χειραγώγησης των μηχανισμών.

Η σημασία της κάθαρσης

Η διαφθορά είναι διαλυτικός παράγοντας για την οικονομία. Δεν είναι μια θεωρητική έννοια ή ένα πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Η κάθαρση στον ΟΠΕΚΕΠΕ και συνολικά σε δημόσιους φορείς είναι μονόδρομος. Χωρίς διαφάνεια, η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου θα παραμένει όνειρο θερινής νυκτός, μια ακόμη χαμένη ευκαιρία. Η μάχη κατά της διαφθοράς είναι, στην πραγματικότητα, η μάχη για την ίδια την οικονομική επιβίωση και την αξιοπιστία της χώρας.