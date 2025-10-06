Καύσιμα: Έξτρα βάρη 870 εκατ. ευρώ από νέο «πράσινο» φόρο

Μεγάλη επιβάρυνση στα καύσιμα από το 2027 λόγω της εφαρμογής του νέου Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών CO2

Ενέργεια 06.10.2025, 07:00
Καύσιμα: Έξτρα βάρη 870 εκατ. ευρώ από νέο «πράσινο» φόρο
Ρεπορτάζ Μάχη Τράτσα

Νέος οικονομικός πονοκέφαλος προ των πυλών. Ενα στα πέντε ελληνικά νοικοκυριά κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπο με ακόμη υψηλότερους λογαριασμούς θέρμανσης και μετακίνησης από το 2027 λόγω της νέας φορολόγησης των ορυκτών καυσίμων, ενώ βαρύς θα είναι ο λογαριασμός και για τις μικρές επιχειρήσεις.

Το έξτρα φορτίο αναμένεται να φθάσει περίπου στα 870 εκατ. ευρώ ετησίως από την εφαρμογή του νέου Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Διοξειδίου του Ανθρακα (ΣΕΔΕ2) για τα κτίρια και τις οδικές μεταφορές. Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία της έρευνας του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκής Ενεργειακής και Κλιματικής Πολιτικής (Institute for European Energy and Climate Policy – IEECP) που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα (και σε άλλα 9 κράτη-μέλη), το συνολικό πρόσθετο κόστος για τα νοικοκυριά και τις μικροεπιχειρήσεις προσεγγίζει για το διάστημα 2027-2032 τα 5,2 δισ. ευρώ.

Η εξαετία

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει στο «Βήμα» ο διευθυντής του Ινστιτούτου Βλάσιος Οικονόμου, η επιβάρυνση στην εξαετία είναι:

  • Στα νοικοκυριά επιπλέον 1,15 δισ. ευρώ για τις χρήσεις καυσίμων στα κτίρια και επιπλέον 2,1 δισ. ευρώ για τις μετακινήσεις τους.
  • Στις πολύ μικρές επιχειρήσεις επιπλέον κόστος 2 δισ. ευρώ για τα καύσιμά τους. Οι υπολογισμοί έγιναν με μια ενδεικτική πορεία στο κόστος των δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων που ξεκινά από 30 ευρώ/τόνο CO2 (διοξειδίου του άνθρακα) και φθάνει το 2032 στα 60 ευρώ/τόνο CO2.

Στην περίπτωση όμως αυξημένων τιμών στο ΣΕΔΕ2, το συνολικό πρόσθετο κόστος εκτιμάται σε 7,63 δισ. ευρώ σωρευτικά στην εξαετία.

Πιο συγκεκριμένα, με τιμές δικαιωμάτων που ξεκινούν από 45 ευρώ/τόνο CO2 και φθάνουν το 2032 στα 100 ευρώ/τόνο CO2, τα νοικοκυριά θα επιβαρυνθούν επιπλέον με 1,7 δισ. ευρώ (288 εκατ. ευρώ ετησίως) για τις χρήσεις καυσίμων στα κτίρια και επιπλέον 3 δισ. ευρώ (503 εκατ. ευρώ ετησίως) για τις μετακινήσεις τους. Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις θα έχουν επιπλέον κόστος 3 δισ. ευρώ για τα καύσιμά τους.

Ενεργειακή φτώχεια

Σε κάθε περίπτωση, με βάση τη μελέτη, συνολικά περί τα 860.000 νοικοκυριά (20,2% του συνόλου) ταξινομούνται ως ενεργειακά φτωχά στην Ελλάδα, με την ευπάθεια να αυξάνεται σε σχεδόν 965.600 νοικοκυριά (22,3%) όταν περιλαμβάνονται και οι μεταφορικές δαπάνες.

Με άλλα λόγια, ένα στα πέντε νοικοκυριά θα εκτεθούν άμεσα σε υψηλότερο κόστος ενέργειας και καυσίμων από το 2027 και έπειτα. Οσον αφορά τις επιχειρήσεις, από τις 830.000, εκ των οποίων οι περίπου 800.000 είναι οι πολύ μικρές, υπολογίζεται ότι θα επηρεαστούν από το ΣΕΔΕ2 150.000 που δραστηριοποιούνται σε τομείς με μεγάλη εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Στην πράξη (βάσει μιας διακύμανσης της τιμής των δικαιωμάτων 30-60 ευρώ/τόνο), για ένα νοικοκυριό με πετρέλαιο ή αέριο στη θέρμανση και βενζίνη ή diesel στο αυτοκίνητο η επιπλέον επιβάρυνση θα είναι από 54-176 ευρώ ετησίως (για εισοδηματικές κατηγορίες έως 1.800 ευρώ μηνιαίως).

Οσο για τις μικροεπιχειρήσεις, θα επωμιστούν επιπλέον βάρος 2 με 3 δισ. ευρώ την περίοδο 2027-2032 για τα καύσιμά τους στη θέρμανση και στις μεταφορές, επηρεάζοντας το 1%-2% του διαθέσιμου εισοδήματός τους. «Συνδυαστικά, το συνολικό πρόσθετο κόστος μπορεί να ανέλθει στο 7% των ετήσιων εσόδων του ΦΠΑ, ενώ το συνολικό κόστος των καυσίμων μετά το ΣΕΔΕ2 ανέρχεται στο 5% του ΑΕΠ», επισημαίνει ο κ. Οικονόμου.

Η επιβάρυνση στο διαθέσιμο εισόδημα είναι συγκρίσιμη και με τις άλλες εννέα χώρες όπου εκπονήθηκε η τεχνική βοήθεια (Βέλγιο, Τσεχία, Δανία, Φινλανδία, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Ρουμανία, Σλοβακία), κυμαινόμενο από 0,4%-1,6% αύξηση στο κόστος θέρμανσης ανά νοικοκυριό.

Νοικοκυριά στην επαρχία

«Νοικοκυριά σε επαρχιακές περιοχές θα είναι πιο εκτεθειμένα στο ΣΕΔΕ2, καθώς μένουν σε μεγαλύτερα και λιγότερο μονωμένα σπίτια, ενώ βασίζονται στο αυτοκίνητο για τις βασικές μετακινήσεις τους ελλείψει δημόσίων συγκοινωνιών» αναφέρει ο διευθυντής του IEECP. Αντίστοιχα και για τις μικροεπιχειρήσεις, το επιπλέον κόστος στις άλλες χώρες υπολογίζεται στο 1% των εσόδων τους (για γραφεία) και σε 3%-5% σε μεταφορικές εταιρείες.

Για μέτρα ενεργειακής απόδοσης στον κτιριακό τομέα, με παράλληλη αντικατάσταση καυστήρων θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και ανακαινίσεις 160-200.000 κατοικιών ευάλωτων νοικοκυριών και μικροεπιχειρήσεων γίνεται αναφορά στη μελέτη των επιστημόνων του IEECP. Προκρίνονται μέτρα κοινωνικής στέγασης, υπηρεσίες μιας στάσης για μικροεπιχειρήσεις και αντίστοιχες σε κοινοτικά κέντρα για τα νοικοκυριά. Οσον αφορά τις μεταφορές, προκρίνονται κίνητρα για αγορά και κοινωνικό leasing ηλεκτρικών οχημάτων και άλλων μέσων. Επίσης κομβική θεωρείται η βελτίωση των δημόσιων μεταφορών με επέκταση σε αγροτικές περιαστικές περιοχές και οι επιδοτήσεις εισιτηρίων για τους πιο ευάλωτους, ενώ η επιδότηση θέρμανσης δεν θεωρείται αποδοτικό μέτρο για το ΣΕΔΕ2.

Ευρωπαϊκή στήριξη στους ευάλωτους υπό προϋποθέσεις

Η ΕΕ προσφέρει οικονομική στήριξη για να μετριαστούν οι κοινωνικές επιπτώσεις της ενεργειακής μετάβασης, με έμφαση στα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, τις μικρές επιχειρήσεις και τους χρήστες μεταφορών.

Για να αξιοποιηθεί η χρηματοδότηση, κάθε κράτος-μέλος οφείλει να καταρτίσει ένα Κοινωνικό Κλιματικό Σχέδιο όπου θα περιγράφονται δράσεις όπως η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, η ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τη θέρμανση ή προσιτές καθαρές μεταφορές.

Ο συνδυασμός των εργαλείων στοχεύει να καταστήσει τη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία πιο δίκαιη και χωρίς να επιβαρύνονται δυσανάλογα οι ευάλωτες ομάδες. Η υλοποίηση του σχεδίου κάθε κράτους-μέλους θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Ταμείου και κατά 25% από εθνική συνεισφορά.

Τα κονδύλια για την Ελλάδα

Για την Ελλάδα προβλέπονται κονδύλια ύψους 3,587 δισ. ευρώ, που με την εθνική συνεισφορά διαμορφώνονται σε 4,783 δισ. ευρώ, ενώ σε συνδυασμό με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία (π.χ. το Ταμείο Εκσυγχρονισμού) το ποσό για την επίτευξη των πράσινων στόχων μπορεί να ανέλθει στα 8 δισ. ευρώ. Το ελληνικό σχέδιο, το οποίο είχε παρουσιαστεί από την κυβέρνηση στα τέλη Ιουνίου, περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν 1,5 εκατ. ευάλωτα νοικοκυριά και πολύ μικρές επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα, με τις κυριότερες να αφορούν ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και αντλίες θερμότητας, πρωτοβουλίες για το στεγαστικό με δημιουργία κοινωνικών κατοικιών και ανακαίνιση φοιτητικών εστιών, εκσυγχρονισμό Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και άμεση εισοδηματική στήριξη σε ευάλωτα και φτωχά νοικοκυριά (επίδομα θέρμανσης, επιδότηση ενοικίου).

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ (ΟΤ) – ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
ΤτΕ: Συνάντηση Στουρνάρα με τον Γερμανό τραπεζίτη
Economy

Συνάντηση Στουρνάρα με τον Γερμανό τραπεζίτη
Σουρωτή: Άλμα 87% στα EBITDA το 2024
Business

Άλμα 87% στα EBITDA για τη Σουρωτή το 2024
Interbeton: Πρώτη εταιρία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με CSC πιστοποίηση
Κατασκευές

Πιστοποίηση CSC για το σκυρόδεμα της Interbeton
Πειραιώς: Στις αγορές για έκδοση ΑΤ1 με στόχο τα 600 εκατ. ευρώ – Μεγάλη η ζήτηση
Τράπεζες

Στις αγορές για έκδοση ΑΤ1 η Πειραιώς με στόχο τα 600 εκατ. - Μεγάλη η ζήτηση
Piraeus Securities: Στα 15 ευρώ ανεβάζει την τιμή-στόχο της Εθνικής
Τράπεζες

Στα 15 ευρώ ανεβάζει την τιμή-στόχο της Εθνικής η Piraeus Sec.
Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,4% και πλεόνασμα 2,8% το 2026 [πίνακας]
Economy

Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,4% και πλεόνασμα 2,8% το 2026 [πίνακας]

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Όμιλος Χατζηλαζάρου: Έσπασε το φράγμα των 100 εκατ. ευρώ με την προσθήκη του Titania 
Τουρισμός

Τo Titania εκτόξευσε τον όμιλο Χατζηλαζάρου πάνω από 100 εκατ.

Το comeback για τον όμιλο Χατζηλαζάρου μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στη Ρόδο το 2023

Λάμπρος Καραγεώργος
Shein: Γιατί αλλάζει τους όρους στο retail – Η ελληνική αντίδραση
Business

Η εισβολή της Shein στο retail

Η περσινή διάψευση της Shein στον ΟΤ για τα φυσικά καταστήματα και η «τούμπα» με την ανακοίνωση για τη Γαλλία

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
S&P Global: «Έλαμψαν» οι ελληνικές τράπεζες το γ’ τρίμηνο – H περίπτωση της CrediaBank
Τράπεζες

«Έλαμψαν» οι ελληνικές τράπεζες το γ’ τρίμηνο - Ξεχώρισε η CrediaBank

Οι ελληνικές τράπεζες έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στο ράλι ανόδου των ευρωπαϊκών μετοχών, σύμφωνα με την S&P Global

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Η επίδοξη ηγέτης της Ιαπωνίας δεν είναι η Σιδηρά Κυρία
Reuters Breakingviews

Είναι η Τακαΐτσι η νέα... Θάτσερ της Ιαπωνίας;

Η Τακαΐτσι είναι το φαβορί για να ψηφιστεί ως η επόμενη - και η πρώτη γυναίκα - πρωθυπουργός της Ιαπωνίας

Hudson Lockett
Birkenstock: Από την ορθοπεδική άνεση στο απόλυτο fashion statement
World

To «άσχημο» παπούτσι που έγινε παγκόσμιο φαινόμενο

Η ιστορία της Birkenstock αποκαλύπτει πώς ένα σανδάλι, όχι και τόσο κομψό, κατέκτησε τις πασαρέλες αλλά και τους καταναλωτές

Νατάσα Σινιώρη
Οι κανόνες συγχωνεύσεων και εξαγορών της ΕΕ μετατρέπονται από καταλύτη ανάπτυξης σε όπλο
Reuters Breakingviews

Από καταλύτες ανάπτυξης σε όπλο: Οι νέοι κανόνες M&A στην ΕΕ

Oι Aμερικανοί μνηστήρες που στοχεύουν σε ευρωπαϊκές εταιρείες μπορεί σύντομα να δυσκολευτούν

Jennifer Johnson
Ενδυναμώνοντας τους δασκάλους στη Χρηματοοικονομική Παιδεία
Experts

Ενδυναμώνοντας τους δασκάλους στη Χρηματοοικονομική Παιδεία

Xρειάζεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που να προσφέρει ολιστικές χρηματοοικονομικές γνώσεις

Δρ. Αργυρή Κατωπόδη
Secretariat: Η κούρσα του Big Red προς την Αιωνιότητα
Business of Sport

Secretariat - Το σπουδαιότερο άλογο ιπποδρομιών

Στις 4 Οκτωβρίου 1989 ο Secretariat, το διασημότερο και σπουδαιότερο άλογο ιπποδρομιών πέρασε στην αιωνιότητα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από Ενέργεια
Χριστοδουλίδης: Ισχυρότερες από ποτέ οι σχέσεις Αθήνας – Λευκωσίας
Ηλεκτρισμός

Χριστοδουλίδης: Ισχυρότερες από ποτέ οι σχέσεις Αθήνας – Λευκωσίας

Όσοι επενδύουν σε ρήξη των σχέσεων Ελλάδας - Κύπρου θα απογοητευτούν, υπογράμμισε ο Κύπριος πρόεδρος Ν. Χριστοδουλίδης

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Κινήσεις αποκλιμάκωσης της κρίσης – Η τύχη του έργου
Ηλεκτρισμός

Κινήσεις αποκλιμάκωσης της κρίσης για τον GSI – Η τύχη του έργου

Μηνύματα από Αθήνα και Λευκωσία για τις σχέσεις των δύο χωρών – Οι προϋποθέσεις για να προχωρήσει το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Χρήστος Κολώνας
Καύσιμα: Έξτρα βάρη 870 εκατ. ευρώ από νέο «πράσινο» φόρο
Ενέργεια

Εξτρα βάρη 870 εκατ. για θέρμανση και καύσιμα

Μεγάλη επιβάρυνση στα καύσιμα από το 2027 λόγω της εφαρμογής του νέου Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών CO2

Μάχη Τράτσα
Ο GSI, οι σχέσεις Αθήνας – Λευκωσίας και η στήριξη σε ΑΔΜΗΕ
Ηλεκτρισμός

Ο GSI, οι σχέσεις Αθήνας – Λευκωσίας και η στήριξη σε ΑΔΜΗΕ

Τι ειπώθηκε στη σύσκεψη στο Μαξίμου – Η Λευκωσία συνεχίζει να αμφισβητεί το καλώδιο GSI – Η Αθήνα στηρίζει ΑΔΜΗΕ

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη – Σύντομα η θέση της κυβέρνησης
Ηλεκτρισμός

Σιγή ασυρμάτου από το Μαξίμου για τον GSI

Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό και τη συμμετοχή της ηγεσίας του ΥΠΕΝ και της διοίκησης του ΑΔΜΗΕ για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου

Χρήστος Κολώνας
ΟΠΕΚ+: Αποφάσισε να αυξήσει την παραγωγή τον Νοέμβριο όσο και τον Οκτώβριο
Πετρέλαιο

Μέτρια αύξηση της παραγωγής αποφάσισε ο ΟΠΕΚ+

Ο ΟΠΕΚ+ θα προσθέσει 137.000 βαρέλια την ημέρα τον επόμενο μήνα, όπως αποφάσισαν οι αντιπρόσωποι των 8 χωρών

Το καλώδιο απειλεί να πνίξει τις σχέσεις Ελλάδας – Κύπρου
Ηλεκτρισμός
Upd: 15:40

Το καλώδιο απειλεί να πνίξει τις σχέσεις Ελλάδας – Κύπρου

Εκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου στις 5.00 μ.μ. - Πόλεμος ανακοινώσεων και διαρροών

Αλεξάνδρα Φωτάκη - Χρήστος Κολώνας
Latest News
ΤτΕ: Συνάντηση Στουρνάρα με τον Γερμανό τραπεζίτη
Economy

Συνάντηση Στουρνάρα με τον Γερμανό τραπεζίτη

Στουρνάρας και Νάγκελ συζήτησαν για τις οικονομικές προοπτικές της Ευρώπης, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες

Σουρωτή: Άλμα 87% στα EBITDA το 2024
Business

Άλμα 87% στα EBITDA για τη Σουρωτή το 2024

Οι προοπτικές και προκλήσεις της εταιρείας

Interbeton: Πρώτη εταιρία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με CSC πιστοποίηση
Κατασκευές

Πιστοποίηση CSC για το σκυρόδεμα της Interbeton

Η παρουσίαση της πιστοποίησης CSC έτοιμου σκυροδέματος έγινε σε εκδήλωση στην μονάδα της Interbeton στο The Ellinikon

Πειραιώς: Στις αγορές για έκδοση ΑΤ1 με στόχο τα 600 εκατ. ευρώ – Μεγάλη η ζήτηση
Τράπεζες

Στις αγορές για έκδοση ΑΤ1 η Πειραιώς με στόχο τα 600 εκατ. - Μεγάλη η ζήτηση

Το κουπόνι των νέων τίτλων αναμένεται να διαμορφωθεί γύρω από τη ζώνη του 6,5%

Piraeus Securities: Στα 15 ευρώ ανεβάζει την τιμή-στόχο της Εθνικής
Τράπεζες

Στα 15 ευρώ ανεβάζει την τιμή-στόχο της Εθνικής η Piraeus Sec.

H Piraeus Securities προχώρησε σε αναθεώρηση του μοντέλου της για την Εθνική Τράπεζα, λαμβάνοντας υπόψη το υποστηρικτικό περιβάλλον επιτοκίων

Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,4% και πλεόνασμα 2,8% το 2026 [πίνακας]
Economy

Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,4% και πλεόνασμα 2,8% το 2026 [πίνακας]

Στη Βουλή κατατέθηκε ο προϋπολογισμός - Οι δηλώσεις Πιερρακάκη και Πετραλιά

Alexis Tsipras Resigns as MP, Paving Way for New Party
English Edition

Alexis Tsipras Resigns as MP, Paving Way for New Party

The former Greek prime minister, a polarizing figure in Greek politics, has resigned his MP seat to "return to the hopeful uncertainty of social struggle", hinting at a fresh movement beyond SYRIZA

Συνεργασία ΤΕΕ με το Ελληνικό Κτηματολόγιο
Ακίνητα

Συνεργασία ΤΕΕ με το Ελληνικό Κτηματολόγιο

Η Προγραμματική Σύμβαση είναι συνολικής διάρκειας 18 μηνών

Εργαζόμενοι: Burnout για πάνω από 1 στους 2 εργαζομένους
Executive

Burnout για πάνω από έναν στους δύο εργαζομένους

Πιο επιβαρυμένες οι γυναίκες και οι νεότεροι εργαζόμενοι - Τι δείχνει έρευνα των ΕΥ Ελλάδος, Hellas EAP και Εργαστηρίου Πειραματικής Ψυχολογίας ΕΚΠΑ

Aktor: Πράσινο από ΕΓΣ για τον μετασχηματισμό του ομίλου
Business

Νέα σελίδα για Aktor - Δύο θυγατρικές στο ΧΑ

Το μήνυμα του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Aktor, Αλέξανδρου Εξάρχου για την επόμενη ημέρα του ομίλου

Alfa: Αποκτά πλειοψηφικό μερίδιο στην Trio Bakery στον Καναδά
Τρόφιμα – ποτά

Εξαγορά από την Alfa στον Καναδά - Αποκτά εργοστάσιο παραγωγής

Η Alfa γράφει ιστορία, καθώς γίνεται η πρώτη ελληνική εταιρεία ζύμης με παραγωγική βάση στη Βόρεια Αμερική

Ελαιόλαδο: Στα 7,85 ευρώ/κιλό το πρώτο συμβόλαιο της σεζόν
AGRO

Πόσο έκλεισε το πρώτο συμβόλαιο για το ελαιόλαδο της νέας σεζόν

Η πρώτη συμφωνία για το ελαιόλαδο της σεζόν 2025 -26 «κλείστηκε» από τον Αγροτικό Ελαιουργικό Συνεταιρισμό Αγίων Αποστόλων Λακωνίας

Ανθή Γεωργίου
Eυρωπαϊκά χρηματιστήρια: Βουτιά 2% για τον CAC 40 – Στο κόκκινο οι αγορές
Markets

«Τορπίλη» Λεκορνί στις αγορές - Η αντίδραση του ΧΑ

Η αιφνιδιαστική παραίτηση του Γάλλου πρωθυπουργού κλυδωνίζει τις αγορές - Πτώση στην Αθήνα

Ελληνική Ενωση Τραπεζών: Δωρεάν διαδικτυακό Πρόγραμμα Χρηματοοικονομικού Εγγραμματισμού για μικρομεσαίους
Business

ΕΕΤ: Δωρεάν πρόγραμμα χρηματοοικονομικού εγγραματισμού για ΜμΕ

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες στην έναρξη και τη λειτουργία μιας επιχείρησης

Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,2% για το 2025 και 2,3% το 2026
Economy

Πού θα καθίσει η «μπίλια» της ανάπτυξης το 2025 - 2026

Τι προβλέπει το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο για τον προϋπολογισμό

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Χάλασε» το κλίμα η… Γαλλία
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Χάλασε» το κλίμα στο χρηματιστήριο Αθηνών η… Γαλλία

Ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών καταγράφει απώλειες 0,41% στις 2.068,12 μονάδες μετά την ανακοίνωση της παραίτησης Λεκορνί

Αλεξάνδρα Τόμπρα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο