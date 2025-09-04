Καύσιμα: Δοκιμαστική μείωση του ΕΦΚ ζητά η ΠΟΠΕΚ

Βενζίνη από τη Βουλγαρία… Έλληνες περνούν σχεδόν κάθε εβδομάδα τα σύνορα και «μεταναστεύουν» στη γειτονική χώρα για ψώνια, αλλά και για να «φουλάρουν» τα αυτοκίνητά τους με βενζίνη. Η διαφορά της τιμής είναι σημαντική. Πόσο κοστίζει στη γειτονική χώρα το λίτρο; Περίπου 1,22 ευρώ, δηλαδή σχεδόν 50 λεπτά το λίτρο φθηνότερα από την Ελλάδα.

Με τη μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης να κινείται κοντά στα 1,745 ευρώ το λίτρο, τα 70 λεπτά αποτελούν Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και στα 41 λεπτά του ευρώ το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης, με τον ΦΠΑ 24% να επιβαρύνει περαιτέρω την τελική τιμή. Χωρίς αυτόν θεωρητικά, η τιμή της βενζίνης στη χώρα μας θα κινούνταν λίγο πάνω από το 1 ευρώ το λίτρο.

Κάθε χρόνο από τον ΕΦΚ στη βενζίνη το κράτος εισπράττει περί τα 2 δισ. ευρώ και επιπλέον 1,4 δισ. από το diesel κίνησης. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό έσοδο για τα δημόσια ταμεία, γι’ αυτό και το οικονομικό επιτελείο απορρίπτει συνεχώς κάθε σκέψη μείωσής του.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως στο καλάθι της ΔΕΘ δεν περιλαμβάνονται παρεμβάσεις στους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης των καυσίμων, όπως και στους υπόλοιπους έμμεσους φόρους, καθώς σύμφωνα με τα όσα έχουν προαναγγελθεί, τα νέα μέτρα στήριξης θα αφορούν την άμεση φορολογία με έμφαση στη μεσαία τάξη και τις οικογένειες με παιδιά. Παρότι οι πληροφορίες αναφέρουν παρεμβάσεις και τις απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, φαίνεται πως αυτό το «πακέτο» δεν περιλαμβάνει μέτρα μείωσης των φόρων όπως ο ΕΦΚ.

Δοκιμαστική μείωση

Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο στις παραμεθόριες περιοχές της χώρας και δη στη Βόρεια Ελλάδα. Η τιμή της βενζίνης στη Βουλγαρία αποτελεί δέλεαρ για τους Έλληνες οδηγούς, με αποτέλεσμα όλο και περισσότεροι να σπεύδουν στη γειτονική χώρα για να προμηθευτούν τα καθημερινά τους καύσιμα. Το γεγονός αυτό έχει δημιουργήσει αρνητικό αντίκτυπο στις παραμεθόριες περιοχές, οι οποίες πλήττονται σε σημείο εγκατάλειψης του επαγγέλματος, ενώ έχουν βάλει «λουκέτο» δεκάδες πρατήρια καυσίμων.

Με αυτό τον τρόπο χάνονται σημαντικά έσοδα από τα κρατικά ταμεία, καθώς οι μειωμένοι τζίροι των πρατηρίων σε αυτές τις περιοχές οδηγούν στη μη είσπραξη των ΕΦΚ, του φόρου εισοδήματος και του ΦΠΑ από τους επαγγελματίες, που βλέπουν τη δουλειά τους να μειώνεται συνεχώς.

Σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ) ζητά την δοκιμαστική μείωση του ΕΦΚ στον Νομό Ροδόπης για ένα έτος, ούτως ώστε να εκτιμηθεί η κατάσταση. Όπως αναφέρει, η διέλευση των οχημάτων γίνεται πλέον ανεμπόδιστα από τους μεθοριακούς σταθμούς, χωρίς κανένα έλεγχο, αλλά με ιδιαίτερα αυξημένη επισκεψιμότητα κυρίως στα πρατήρια καυσίμων της Βουλγαρίας, λόγω του χάσματος των τιμών μεταξύ της Ελλάδας.

Εναλλακτικά προτείνει την δοκιμαστική εφαρμογή προνομιακής εκπτωτικής κάρτας καυσίμων στους πολίτες νομού Ροδόπης, διάρκειας ενός έτους, για να εξαχθούν τα αποτελέσματα από την ανάσα των επιχειρήσεων, αλλά ταυτόχρονα και την αύξηση εσόδων που θα προκύψουν στο ταμείο του κράτους από την έλευση των σημαντικά φορολογικά χαμένων εσόδων του κράτους που αφορά την Βουλγαρία και όχι μόνον.