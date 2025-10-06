Ακίνητα: Φρένο στις αγοραπωλησίες – Άλμα σε γονικές αγορές

Το ράλι και οι τιμές στα ακίνητα - Τι δείχνουν τα στοιχεία που έχουν αναρτηθεί στο Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 06.10.2025, 08:25
Ακίνητα: Φρένο στις αγοραπωλησίες – Άλμα σε γονικές αγορές
Περισσότερα από 24.800 ακίνητα συνολικής αξίας 2,62 δισ. ευρώ, άλλαξαν χέρια στο οκτάμηνο τρέχοντος έτους όπως προκύπτει από τα συμβόλαια που έχουν αναρτηθεί στο Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων.

Παρά τον υψηλό αριθμό ακινήτων που μεταβιβάστηκαν, καταγράφεται μείωση στις αγοραπωλησίες την περίοδο Ιανουαρίου- Ιουλίου (για την οποία υπάρχουν οριστικά στοιχεία) εν αντιθέσει με τις γονικές παροχές οι οποίες κινήθηκαν αυξητικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), στην υπό εξέταση περίοδο- τα έσοδα από φόρους μεταβίβασης ακινήτων διαμορφώθηκαν στα 367,43 εκατ. ευρώ, έναντι 385,23 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024, καταγράφοντας μείωση 4,62%, εν μέσω έντονα αυξητικών τάσεων στις τιμές.

Ο Δήμος Αθηναίων βρίσκεται στην πρώτη θέση σε αγοραπωλησίες ακίνητων

Επιμέρους στο α΄ τετράμηνο του έτους η κάμψη ήταν ακόμη εντονότερη, καθώς οι εισπράξεις από αγοραπωλησίες υποχώρησαν κατά 17,5% σε σχέση με πέρυσι.

Ωστόσο η εικόνα στην κτηματαγορά βελτιώθηκε το τρίμηνο Μαΐου – Ιουλίου 2025 με τις αγοραπωλησίες ακινήτων να ανακάμπτουν και τα έσοδα να σημειώνουν αύξηση 12% σε σχέση με το ίδιο τρίμηνο του 2024.

Τα ακίνητα

Αντίθετα οι γονικές παροχές και δωρεές συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία. Το επτάμηνο του 2025 τα έσοδα από γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές ανήλθαν σε 152,02 εκατ. ευρώ έναντι 136,97 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 11%, με το υψηλό αφορολόγητο των 800.000 ευρώ να αποτελεί σημαντικό κίνητρο σε γονείς και παππούδες να μεταβιβάσουν περιουσίες στα παιδιά και τα εγγόνια τους.

Από τις αρχές του έτους μέχρι και τα τέλη Ιουλίου, μέσω της πλατφόρμας myProperty της ΑΑΔΕ είχαν υποβληθεί περισσότερες από 120.000 δηλώσεις φόρου μεταβίβασης που αφορούν αγοραπωλησίες ακινήτων, περίπου 60.000 δηλώσεις για γονικές παροχές ακινήτων και 38.000 δηλώσεις δωρεών καθώς και περισσότερες από 70.000 ηλεκτρονικές δηλώσεις φόρου κληρονομιάς.

ακίνητα

Όσον αφορά στις αγοραπωλησίες ακινήτων, ο Δήμος Αθηναίων βρίσκεται στην πρώτη θέση σύμφωνα με τα στοιχεία του Μητρώου  καθώς πραγματοποιήθηκαν 1.986  αγοραπωλησίες ακινήτων με την συνολική αξία όπως αποτυπώθηκε στα συμβόλαια να υπερβαίνει τα 225 εκατ. ευρώ.

Οι ακριβότερες μεταβιβάσεις εντοπίζονται στη Γλυφάδα, τη Βουλιαγμένη, τη Βούλα, τη Κηφισιά, το Παλαιό Ψυχικό και τη Φιλοθέη.

Παρά τη συγκράτηση στις συναλλαγές, οι τιμές των ακινήτων παραμένουν σε ανοδική τροχιά. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, το δεύτερο τρίμηνο του 2025 οι τιμές κατοικιών αυξήθηκαν κατά 7,3% σε σχέση με πέρυσι.

Οι νέες κατοικίες (έως 5 ετών) σημείωσαν άνοδο 6,8%, ενώ τα παλαιότερα διαμερίσματα ανέβηκαν κατά 7,6%, επιβεβαιώνοντας ότι η ζήτηση παραμένει ισχυρή σε όλες τις κατηγορίες.

