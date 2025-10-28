ΜΒΑ: Τα αμερικανικά προγράμματα διοίκησης επιχειρήσεων χάνουν τη λάμψη τους

Για δεκαετίες, ένα MBA από τις Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούνταν το απόλυτο εισιτήριο για μια λαμπρή καριέρα στη διοίκηση επιχειρήσεων.

Όμως, φέτος, το ενδιαφέρον φαίνεται να υποχωρεί.

Μειώνονται οι αιτήσεις MBA στα αμερικανικά

Σύμφωνα με νέα στοιχεία του Graduate Management Admission Council (GMAC), ενός οργανισμού μη κερδοσκοπικού που παρακολουθεί τις αιτήσεις, στα αμερικανικά προγράμματα MBA σημειώθηκε μείωση των αιτήσεων κατά 1% το 2025, καθώς όλο και περισσότεροι διεθνείς φοιτητές στρέφονται σε επιλογές που βρίσκονται πιο κοντά στην πατρίδα τους.

Οι αιτήσεις για ΜΒΑ μειώθηκαν

Αυτή είναι μια σημαντική ανατροπή από πέρυσι, που οι αιτήσεις σε σχολές διοίκησης επιχειρήσεων των ΗΠΑ αυξήθηκαν καθώς οι Αμερικανοί επαγγελματίες που ήταν απογοητευμένοι από την αγορά εργασίας, αποφάσισαν να περιμένουν λόγω περιορισμένων προσλήψεων, επιστρέφοντας στις σπουδές.

Φέτος, πολλοί Αμερικανοί επαγγελματίες φαίνεται να μένουν στις δουλειές που έχουν, σημειώνει η Wall Street Journal.

Αρκετές φημισμένες σχολές διοίκησης επιχειρήσεων των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων Booth στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο και της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων Stern του NYU, συνέχισαν να βλέπουν αυξήσεις στις αιτήσεις για τα προγράμματα MBA πλήρους φοίτησης. Το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης του ενδιαφέροντος σημειώθηκε σε σχολές εκτός των 30 έως 50 κορυφαίων προγραμμάτων κατάταξης, δήλωσε στην WSJ η Τζόι Τζόουνς, διευθύνουσα σύμβουλος της GMAC.

Ορισμένα προγράμματα MBA με υψηλή κατάταξη, συμπεριλαμβανομένου του Wharton School του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια, κατέγραψαν αύξηση στις συνολικές αιτήσεις, αλλά μείωση του ενδιαφέροντος από ξένους υποψήφιους. Άλλες, όπως η Σχολή Διοίκησης του Yale, είδαν περισσότερες αιτήσεις τόσο από Αμερικανούς όσο και από διεθνείς υποψήφιους.

Στο Wharton, οι συνολικές αιτήσεις για MBA αυξήθηκαν κατά 4% στις 7.613 για την εισερχόμενη τάξη αυτό το φθινόπωρο, αλλά το ποσοστό των διεθνών αιτήσεων ως μέρος αυτής της ομάδας μειώθηκε στο 26%, από 31%.

Ο συνολικός αριθμός αιτήσεων στο πρόγραμμα MBA πλήρους φοίτησης του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια, Davis, Graduate School of Management μειώθηκε κατά 7%, ενώ οι διεθνείς αιτήσεις μειώθηκαν κατά 4%.

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Fuqua του Πανεπιστημίου Duke σημείωσε ρεκόρ αιτήσεων MBA για την τάξη του 2027 με 4.032 υποψήφιους, αλλά το μερίδιο ενδιαφέροντος από διεθνείς αιτούντες μειώθηκε.

Η αβεβαιότητα με τις βίζες προκαλεί προβλήματα

«Η αβεβαιότητα σχετικά με τις βίζες αποτελεί πρόκληση», δήλωσε στην WSJ η Σάρι Χιούμπερτ, αναπληρώτρια κοσμήτορας εισαγωγών του Fuqua, η οποία πρόσθεσε ότι το σχολείο είδε περισσότερους υποψηφίους από ένα ποικίλο σύνολο κλάδων που αναζητούσαν ευκαιρίες σε διατομεακούς τομείς και προετοιμασία ηγεσίας.

Ενώ οι διεθνείς αιτήσεις σε σχολές διοίκησης επιχειρήσεων των ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 3% στην τελευταία έρευνα σχεδόν 1.200 προγραμμάτων σε 326 σχολές διοίκησης επιχειρήσεων που βρίσκονται σε 41 χώρες, η πτώση ήταν πιο έντονη στον Καναδά και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου οι απαιτήσεις βίζας έγιναν αυστηρότερες.

Ο αριθμός των διεθνών υποψηφίων που υπέβαλαν αιτήσεις σε σχολές διοίκησης επιχειρήσεων στον Καναδά ήταν 46% χαμηλότερος φέτος από ό,τι πέρυσι, και στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι διεθνείς αιτήσεις μειώθηκαν κατά 5%. Ήταν η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πτώσης, καθώς οι αγορές εργασίας σε αυτές τις χώρες επίσης αποδυναμώθηκαν.

Αντιθέτως, οι διεθνείς αιτήσεις αυξήθηκαν κατά 42% για σχολεία στην Ασία, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, κατά 26% για προγράμματα στην Ινδία και κατά 9% στην Ευρώπη.