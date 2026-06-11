Βρετανία: Η πτώση της αγοράς κατοικίας δείχνει σημάδια σταθεροποίησης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στο κατώτατο σημείο της φαίνεται ότι έχει φτάσει η επιβράδυνση στην αγορά κατοικιών της Βρετανίας, σύμφωνα με μια σημαντική έρευνα, καθώς οι αγοραστές και οι πωλητές αρχίζουν να αποδέχονται την πραγματικότητα του υψηλότερου κόστους δανεισμού και του αδύναμου κλίματος.

Ο δείκτης ζήτησης νέων αγοραστών του Βασιλικού Ινστιτούτου Ορκωτών Επιθεωρητών (RICS) παρέμεινε αμετάβλητος στους -34 τον Μάιο, δείχνοντας ότι οι μεσίτες που ανέφεραν πτώση υπερείχαν κατά πολύ αυτών που είδαν αύξηση. Η σταθερή ένδειξη, ωστόσο, έθεσε τέλος σε τρεις συνεχόμενους μήνες εξασθένησης, σημειώνει το Bloomberg.

Η δραστηριότητα πωλήσεων παρέμεινε υποτονική και οι τιμές των κατοικιών συνέχισαν να μειώνονται, αν και ο ρυθμός πτώσης φάνηκε να επιβραδύνεται.

Ο Τάραντ Πάρσονς, επικεφαλής έρευνας και ανάλυσης αγοράς στο RICS, δήλωσε στο Bloomberg ότι τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι «η πρόσφατη κάμψη της δραστηριότητας μπορεί να αρχίζει να σταθεροποιείται». Ωστόσο, προειδοποίησε ότι «θα ήταν πρόωρο να ερμηνευτεί αυτό ως η αρχή μιας ανάκαμψης».

Η δημοσκόπηση έρχεται μετά από στοιχεία της Nationwide, νωρίτερα τον Ιούνιο, που ανέφερε ότι οι τιμές των κατοικιών στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Μάιο μειώθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό σε σχεδόν ένα χρόνο λόγω του υψηλότερου κόστους στεγαστικών δανείων.

Σταδιακή προσαρμογή της αγοράς κατοικίας στη Βρετανία

Η έκθεση του RICS, η οποία είναι πιο προσεκτική, σκιαγραφεί μια εικόνα μιας αγοράς κατοικίας που σταδιακά προσαρμόζεται στις επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Οι υποψήφιοι αγοραστές αντιμετωπίζουν μια απότομη αύξηση του κόστους δανεισμού που προκλήθηκε από τον πόλεμο και μια επιβράδυνση στην αύξηση των πραγματικών μισθών.

Οι προσδοκίες για τις πωλήσεις κατά τους επόμενους τρεις μήνες, όπως μετρήθηκαν από την έρευνα του RICS, βελτιώθηκαν ελαφρώς, αλλά παρέμειναν βαθιά σε αρνητικό έδαφος. Οι επιθεωρητές είναι πιο αισιόδοξοι για τη μακροπρόθεσμη πορεία της αγοράς ακινήτων, καθώς το κλίμα για το επόμενο έτος έγινε ελαφρώς θετικό τον Μάιο.

Ωστόσο, η επιφυλακτικότητα παραμένει κυρίαρχη. Τα νοικοκυριά καθυστερούν τις αγορές υψηλού κόστους και προετοιμάζονται για μια απότομη αύξηση των λογαριασμών ενέργειας, η οποία θα μπορούσε να δυσχεράνει την αποταμίευση για μια προκαταβολή κατοικίας.

Πριν από τον πόλεμο, η Τράπεζα της Αγγλίας αναμενόταν να συνεχίσει να μειώνει τα επιτόκια, αλλά τώρα η αγορά βλέπει μία ή δύο αυξήσεις μέχρι το τέλος του έτους. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν διατηρήσει μέχρι στιγμής τα επιτόκια αμετάβλητα, αλλά συνεδριάζουν ξανά την επόμενη εβδομάδα.

«Η προοπτική περαιτέρω αυξήσεων των επιτοκίων δεν μπορεί να αγνοηθεί και μέχρι να υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια, το κλίμα της αγοράς είναι πιθανό να παραμείνει εύθραυστο», δήλωσε ο Πάρσονς.