Nomura: Ξεπέρασαν τις προβλέψεις τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου

Ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών τα κέρδη της Nomura Holdings το τελευταίο τρίμηνο, καθώς ενισχύθηκαν από τις χρηματιστηριακές συναλλαγές και την παροχή συμβουλών για συγχωνεύσεις.

Τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 6,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και διαμορφώθηκαν στα 92,1 δισ γιεν (606 εκατομμύρια δολάρια) στο δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου, ανέφερε σε ανακοίνωσή του η μεγαλύτερη χρηματιστηριακή εταιρεία της Ιαπωνίας την Τρίτη. Ωστόσο ήταν υψηλότερα από τον μέσο όρο των 70,1 δισ. γιεν των αναλυτών που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Ο διευθύνων σύμβουλος Kentaro Okuda προσπαθεί να διατηρήσει την αναζωογόνηση των κερδών που οδήγησε σε ρεκόρ κερδών πέρυσι, υποστηριζόμενη από την άνθηση της χρηματιστηριακής αγοράς και των επενδύσεων λιανικής στην Ιαπωνία. Οι μεγάλες αμερικανικές τράπεζες κατέγραψαν διψήφια κέρδη το τελευταίο τρίμηνο, καθώς οι traders τους εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο την αστάθεια και οι τραπεζίτες αποκόμισαν προμήθειες από τις συμφωνίες.

«Πιστεύουμε ότι το τελευταίο αποτέλεσμα δείχνει ότι οι διάφορες προσπάθειες που έχουμε συνεχίσει τα τελευταία χρόνια αποδίδουν καρπούς» υπογράμμισε ο οικονομικός διευθυντής Hiroyuki Moriuchi σε ενημέρωση των δημοσιογράφων στο Τόκιο. Η δυναμική στις συναλλαγές μετοχών παραμένει ισχυρή μέχρι στιγμής αυτό το τρίμηνο, πρόσθεσε.

Τα οικονομικά αποτελέσματα

Τα έσοδα της Nomura από το χρηματιστηριακό εμπόριο αυξήθηκαν κατά 22% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, στα 113,8 δισ. γιεν, το 10ο συνεχόμενο τρίμηνο ανάπτυξης. Ο μέσος όρος μετοχών Nikkei 225 της Ιαπωνίας σημείωσε νέο ρεκόρ κατά τη διάρκεια της περιόδου, ακολουθώντας την άνοδο των αμερικανικών μετοχών λόγω της στροφής της Fed προς τη νομισματική χαλάρωση.

Οι συναλλαγές σταθερού εισοδήματος είχαν μέτριες επιδόσεις, με τα έσοδα να μειώνονται κατά 5% στα 121,9 δισ. γιεν. Η ανανεωμένη ανησυχία για την οικονομική υγεία της Ιαπωνίας διατήρησε την αγορά κρατικών ομολόγων της χώρας σε έξαρση, τροφοδοτώντας ανοδικές πιέσεις στα επιτόκια υπερ-μακροπρόθεσμων τίτλων. Συνολικά, τα έσοδα από τις συναλλαγές στις παγκόσμιες αγορές αυξήθηκαν κατά 7%.

Τα έσοδα από την επενδυτική τραπεζική αυξήθηκαν κατά 3%, με επικεφαλής τις αμοιβές για συγχωνεύσεις και εξαγορές. Ο Okuda δήλωσε σε τηλεοπτική συνέντευξη σε τοπικά μέσα ενημέρωσης αυτόν τον μήνα ότι ο αγωγός συμφωνιών συγχωνεύσεων και εξαγορών της εταιρείας «επεκτείνεται ραγδαία».

Τα έσοδα από την αναδοχή και τη διανομή μετοχών μειώθηκαν κατά 74%, καθώς οι προσφορές μετοχών στην Ιαπωνία επιβραδύνθηκαν και η Nomura υποχώρησε στην κατάταξη, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg. Τα έσοδα από την αναδοχή χρέους δεν άλλαξαν σημαντικά.

Οι μετοχές της Nomura αυξήθηκαν κατά 0,4% στο Τόκιο πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Η μετοχή έχει κερδίσει περίπου 18% φέτος, σύμφωνα με τον δείκτη αναφοράς Topix.