Η Lukoil αποκαλύπτει σχέδια για την πώληση των διεθνών περιουσιακών της στοιχείων

Tα σχέδιά της για την πώληση των διεθνών περιουσιακών της στοιχείων, αποκάλυψε η Lukoil, ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου της Ρωσίας, λίγες μόνο ημέρες αφότου οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στην εταιρεία, στο πλαίσιο των προσπαθειών να πιέσουν τον Βλαντιμίρ Πούτιν να συμφωνήσει σε άμεση κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

Η Lukoil προτίθεται να «πουλήσει τα διεθνή της περιουσιακά στοιχεία» μετά την «εισαγωγή περιοριστικών μέτρων κατά της εταιρείας και των θυγατρικών της από ορισμένα κράτη», ανέφερε σε ανακοίνωσή της. «Η εξέταση των προσφορών από πιθανούς αγοραστές έχει ξεκινήσει».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε την περασμένη εβδομάδα αυτό που χαρακτήρισε «τεράστιες κυρώσεις» στη Rosneft και τη Lukoil, τους δύο μεγαλύτερους παραγωγούς και εξαγωγείς πετρελαίου της Ρωσίας, με στόχο να «υποβαθμίσει» το πολεμικό χαρτοφυλάκιο του Πούτιν και να ενισχύσει την αμφιταλαντευόμενη προσπάθεια της Ουάσινγκτον να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ενώ το τρέχον επίπεδο οικονομικής πίεσης είναι απίθανο να μεταβάλει τη στάση του Κρεμλίνου απέναντι στον πόλεμο, η ανακοίνωση της Lukoil υποδηλώνει ότι η κίνηση του Τραμπ κατά του ενεργειακού τομέα της Ρωσίας έχει άμεσο αντίκτυπο.

Οι επόμενες κινήσεις της Lukoil

Σε αντίθεση με τη Rosneft, η οποία ελέγχεται από το κράτος, η Lukoil είναι ιδιωτική εταιρεία, αλλά ορισμένοι αναλυτές λένε ότι ευθυγραμμίζεται με τα συμφέροντα του Κρεμλίνου.

Η εταιρεία διαθέτει σημαντικά περιουσιακά στοιχεία στην Ευρώπη, καθώς και στο Αζερμπαϊτζάν, το Καζακστάν, το Ιράκ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αίγυπτο και τη Νιγηρία.

Τα ευρωπαϊκά περιουσιακά στοιχεία της Lukoil περιλαμβάνουν διυλιστήρια — δύο πλήρους ιδιοκτησίας στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και ένα 45% συμμετοχής στην Ολλανδία — καθώς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας και δίκτυα πρατηρίων βενζίνης σε όλη τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Κροατία, τη Σερβία, το Μαυροβούνιο και τη Βόρεια Μακεδονία.

Η πώληση του βουλγαρικού διυλιστηρίου περιπλέκεται από τους νέους περιορισμούς που εισήγαγε η Σόφια μετά τις κυρώσεις των ΗΠΑ.

Οποιεσδήποτε πιθανές συναλλαγές που αφορούν περιουσιακά στοιχεία της Lukoil στη χώρα -ιδίως το διυλιστήριο 190.000 βαρελιών την ημέρα στην παράκτια πόλη Μπουργκάς, τη μόνη τέτοια εγκατάσταση της χώρας- χρειάζονται τώρα την έγκριση του κράτους.

Οι εκτιμήσεις

Η χρηματιστηριακή εταιρεία BCS, με έδρα τη Μόσχα, εκτιμά ότι τα ευρωπαϊκά περιουσιακά στοιχεία της Lukoil αντιπροσωπεύουν περίπου το 5% των κερδών της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, από 11% πριν από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η Lukoil δήλωσε ότι η πώληση των διεθνών περιουσιακών της στοιχείων διεξάγεται σύμφωνα με άδεια που εκδόθηκε από το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ για την ολοκλήρωση των συναλλαγών της μαζί της.

Η εταιρεία πρέπει θεωρητικά να πουλήσει τα διεθνή περιουσιακά της στοιχεία έως τις 21 Νοεμβρίου, όταν το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ θα αρχίσει να αντιμετωπίζει τυχόν συναλλαγές με την εταιρεία ως παραβιάσεις των κυρώσεων της Ουάσινγκτον.

Η Lukoil δήλωσε ότι, εάν χρειαστεί, σκοπεύει να υποβάλει αίτηση για επέκταση της άδειας Ofac «για να διασφαλίσει την αδιάλειπτη λειτουργία των διεθνών περιουσιακών της στοιχείων».