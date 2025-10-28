HSBC: Πτώση 14% στα κέρδη εν μέσω αναδιάρθρωσης

Κατά 14% μειώθηκαν τα κέρδη της HSBC στο τρίτο τρίμηνο, καθώς ο μεγαλύτερος δανειστής της Ευρώπης προχωρά με ένα εκτεταμένο σχέδιο αναδιάρθρωσης.

Τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν σε ετήσια βάση στα 7,3 δισεκατομμύρια δολάρια στο τρίμηνο έως τις 30 Σεπτεμβρίου, με τα καθαρά κέρδη, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών ζημιών, να μειώνονται στα 16,8 δισεκατομμύρια δολάρια, κάτω από τις προσδοκίες των αναλυτών.

Τα λειτουργικά έξοδα προ αποσβέσεων, τα οποία περιλαμβάνουν το κόστος απόλυσης που συνδέεται με την αναδιάρθρωση του διευθύνοντος συμβούλου Georges Elhedery, αυξήθηκαν κατά 20% στα 9,1 δισεκατομμύρια δολάρια σε ετήσια βάση στο τρίμηνο.

Η τράπεζα διέθεσε 1 δισ. δολάρια για αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες, συμπεριλαμβανομένων των δανείων από εμπορικά ακίνητα στο Χονγκ Κονγκ και τη Μέση Ανατολή, ελαφρώς υψηλότερες από πέρυσι και πάνω από τις προσδοκίες των αναλυτών.

Το ευέλικτο σχήμα της HSBC

«Γινόμαστε μια απλή, πιο ευέλικτη, εστιασμένη τράπεζα, βασισμένη στα βασικά μας δυνατά σημεία», δήλωσε ο Elhedery. «Η πρόθεση με την οποία εφαρμόζουμε τη στρατηγική μας αντικατοπτρίζεται στην απόδοσή μας αυτό το τρίμηνο, παρά τη λήψη νομικών διατάξεων που σχετίζονται με ιστορικά ζητήματα».

Ο Λιβανέζος τραπεζίτης ανέλαβε τον ρόλο του διευθύνοντος συμβούλου πέρυσι και ξεκίνησε μια παγκόσμια αναδιάρθρωση που περιελάμβανε το κλείσιμο της επενδυτικής τράπεζας της HSBC στις ΗΠΑ και την Ευρώπη και την αποχώρηση από ορισμένες αγορές.

Στην πρώτη του στρατηγική κίνηση που περιλαμβάνει δαπάνη χρημάτων αντί για μείωση κόστους, η βρετανική τράπεζα, η οποία πραγματοποιεί το μεγαλύτερο μέρος των κερδών της στην Ασία, υπέβαλε προσφορά 106 δισεκατομμυρίων δολαρίων Χονγκ Κονγκ (13,6 δισεκατομμύρια δολάρια) για την εξαγορά των μειοψηφούντων επενδυτών στην Hang Seng Bank του Χονγκ Κονγκ.

Η HSBC δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα διαθέσει 1,1 δισ. δολάρια για αγωγή που κατέθεσαν επενδυτές που έχασαν χρήματα στο σχέδιο Ponzi πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων του Μπερνάρ Μάντοφ, αφού δικαστήριο του Λουξεμβούργου απέρριψε την έφεση της τράπεζας.

Η διάταξη μείωσε τον δείκτη κοινών μετοχών πρώτης κατηγορίας, ένα βασικό μέτρο οικονομικής ευρωστίας, κατά 0,15 ποσοστιαίες μονάδες.