Apple: Όταν η εταιρεία «άγγιξε» την κεφαλαιοποίηση των 4 τρισ. δολαρίων

Η Apple έγινε η τελευταία εταιρεία που έφτασε το όριο της κεφαλαιοποίησης αγοράς των 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, ακολουθώντας τις Nvidia και Microsoft, πριν υποχωρήσει πάλι κάτω από το όριο.

Οι μετοχές της Apple έλαβαν ώθηση μετά την έκθεση της Counterpoint Research ότι η νέα σειρά iPhone 17 ξεπέρασε σε πωλήσεις το iPhone 16 τις πρώτες 10 ημέρες εμπορικής διαθεσιμότητας στις ΗΠΑ και την Κίνα.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι πωλήσεις iPhone αυξήθηκαν κατά 14% σε ετήσια βάση κατά τη διάρκεια της περιόδου, με τους καταναλωτές να δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο για το βασικό μοντέλο iPhone 17 όσο και για τα μοντέλα iPhone 17 Pro.

Το νέο iPhone Air της Apple ξεπερνά επίσης ελαφρώς σε πωλήσεις το iPhone Plus, το οποίο αντικατέστησε φέτος.

Ωστόσο, σε ένα ερευνητικό σημείωμα στις 19 Οκτωβρίου, ο αναλυτής της Jefferies, Έντισον Λι, δήλωσε ότι οι πωλήσεις iPhone έχουν μειωθεί εβδομάδα με την εβδομάδα, με τους χρόνους παράδοσης, δηλαδή τον χρόνο που απαιτείται για να παραλάβετε ένα τηλέφωνο μετά την παραγγελία του, να συρρικνώνονται.

Η εταιρεία δεν έχει ακόμη αποκαλύψει την πολυαναμενόμενη έκδοση του Siri με τεχνητή νοημοσύνη

«Η παρακολούθηση έξι μεγάλων αγορών δείχνει ότι ο χρόνος παράδοσης συνεχίζει να μειώνεται σε σχέση με την περασμένη εβδομάδα στις περισσότερες αγορές και στα περισσότερα μοντέλα», έγραψε ο Λι.

«Για το [iPhone 17 Pro], οι ΗΠΑ έχουν πλέον μηδενικό χρόνο παράδοσης, πράγμα που σημαίνει ότι 3 από τις 6 αγορές που παρακολουθούμε δεν έχουν χρόνο παράδοσης, ενώ ο χρόνος παράδοσης στην Κίνα έχει επίσης μειωθεί. Για το [iPhone Pro Max], ο χρόνος παράδοσης στις ΗΠΑ έχει μειωθεί περαιτέρω, ενώ σε Γερμανία/Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει μηδενικός», πρόσθεσε.

Το iPhone της Apple εξακολουθεί να αποτελεί την πιο σημαντική επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας, αποφέροντας 201,2 δισεκατομμύρια δολάρια από τα συνολικά έσοδα των 391 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2024. Ο δεύτερος μεγαλύτερος τομέας της, οι Υπηρεσίες, απέφερε 96,2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Σε αντίθεση με την Nvidia και τη Microsoft, οι οποίες ξεπέρασαν το όριο της κεφαλαιοποίησης των 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων λόγω της δύναμης των προσφορών τεχνητής νοημοσύνης τους και της ευρύτερης δημοσιότητας γύρω από το εμπόριο τεχνητής νοημοσύνης, η Apple είναι σχετικά πίσω όσον αφορά τη συγκεκριμένη τεχνολογία.

Η εταιρεία δεν έχει ακόμη αποκαλύψει την πολυαναμενόμενη έκδοση του Siri με τεχνητή νοημοσύνη, ενώ οι αντίπαλοί της, Google και Samsung, προσφέρουν ήδη τις δικές τους υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης με τη μορφή των Gemini και Galaxy AI, αντίστοιχα.

Παρόλα αυτά, η τεράστια βάση χρηστών της Apple, η οποία ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο iPhone και οι συμπληρωματικές συσκευές, όπως το Apple Watch και υπηρεσίες όπως το Apple TV, διασφαλίζουν ότι αυτοί οι πελάτες θα συνεχίσουν να επιστρέφουν για περισσότερα.