Η SAP εξετάζει νέα προσφορά για την BlackLine

Η SAP, ο μεγαλύτερος πάροχος λογισμικού στην Ευρώπη, πρότεινε την εξαγορά της εταιρείας λογισμικού λογιστικής BlackLine έναντι σχεδόν 4,5 δισ. δολαρίων τον Ιούνιο, αλλά η προσφορά απορρίφθηκε και πλέον φέρεται να εξετάζει μια νέα προσέγγιση.

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζεται σε αντίγραφο της επιστολής προσφοράς που το περιεχόμενό της δόθηκε στη δημοσιότητα από το Reuters.

Πιο συγκεκριμένα, ο γερμανικός γίγαντας λογισμικού, ο οποίος συνεργάζεται με την JPMorgan για τη συμφωνία, υπέβαλε επίσημη, μη δημόσια προσφορά 66 δολαρίων ανά μετοχή στις 18 Ιουνίου, αλλά η BlackLine δεν ενδιαφερόταν για συμφωνία και απέρριψε την προκαταβολή, σύμφωνα με την επιστολή και το άτομο που γνωρίζει τις συνομιλίες.

Η προσφορά αντιπροσώπευε ένα premium 31% σε σχέση με τη μέση τιμή των 50,50 δολαρίων σε διάστημα 60 ημερών. Στην επιστολή προσφοράς, η SAP ανέφερε ότι δεν χρειαζόταν εξωτερική χρηματοδότηση για να κλείσει τη συμφωνία.

Η εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Clearlake Capital κατέχει σχεδόν το 9% των μετοχών της BlackLine και θα είχε λόγο σε μια πιθανή πώληση ως μεγαλομέτοχος. Ο όμιλος Vanguard και η BlackRock είναι άλλοι κορυφαίοι μέτοχοι μέσω των οικογενειακών κεφαλαίων τους.

Η SAP εξετάζει τώρα εάν επιθυμεί να ανοίξει ξανά τις διαπραγματεύσεις, αν και δεν έχει αποφασιστεί τίποτα και δεν έχει στείλει άλλη επίσημη προσφορά, σύμφωνα με την πηγή του δηοσιεύματος.

Η SAP, της οποίας οι μετοχές υποχώρησαν κατά 0,5% το πρωί της Τρίτης, αρνήθηκε να σχολιάσει, όπως και οι JPMorgan και Clearlake. Η BlackLine και η Morgan Stanley επίσης δεν σχολίασαν το δημοσίευμα.

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών

Οι μετοχές της BlackLine σημείωσαν άνοδο έως και 12% (Nasdaq) μετά το δημοσίευμα του Reuters τη Δευτέρα, προτού περιορίσουν τα κέρδη τους κλείνοντας με άνοδο 3,8%.

Αναλυτές της Citi τη Δευτέρα άφησαν να εννοηθεί ότι μια προσφορά δολαρίου ανά μετοχή θα αύξανε την πιθανότητα αποδοχής της SAP. Πρόσθεσαν ότι η BlackLine ήταν πιθανός στόχος συγχωνεύσεων και εξαγορών λόγω της χαμηλής απόδοσης της μετοχής, ενός «προϊόντος άριστης ποιότητας» και της εμπλοκής ακτιβιστών επενδυτών.

Η BlackLine θα μπορούσε να βοηθήσει την SAP, η οποία δυσκολεύεται να μεταφέρει γρήγορα τα δεδομένα των πελατών της στη νεότερη πλατφόρμα cloud HANA, ενδεχομένως να ενισχύσει την υιοθέτηση του HANA απλοποιώντας αυτήν τη διαδικασία.

«Η εξαγορά θα πρέπει να ταιριάζει καλά στη χρηματοδότηση S/4HANA», δήλωσε ο αναλυτής Φρέντερικ Άλτμαν στην χρηματιστηριακή εταιρεία Alpha, αλλά προειδοποίησε ότι μια προσφορά 70 δολαρίων ανά μετοχή δεν θα ήταν φθηνή.

Ποια είναι η BlackLine

Η BlackLine, με έδρα το Λος Άντζελες, παρέχει λογισμικό που βασίζεται στο cloud και βοηθά τις εταιρείες να αυτοματοποιούν και να διαχειρίζονται πολύπλοκες οικονομικές και λογιστικές διαδικασίες.

Τα προϊόντα της έχουν σχεδιαστεί για να εκσυγχρονίζουν εργασίες που παραδοσιακά εκτελούνταν σε υπολογιστικά φύλλα, μειώνοντας τα σφάλματα και αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα των τμημάτων εταιρικών οικονομικών.

Η BlackLine και η SAP διατηρούν μακροχρόνια συνεργασία. Η SAP πωλεί τις λύσεις της BlackLine στους πελάτες της. Η συμφωνία αντιπροσωπεύει σχεδόν το 30% των ετήσιων εσόδων της BlackLine, σύμφωνα με τις γνωστοποιήσεις της εταιρείας.

Ο οικονομικός διευθυντής της SAP, Ντόμινικ Άσαμ, και ο διευθυντής Εταιρικής Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γκέοργκ Κνίζε, δήλωσαν ότι η αγορά της BlackLine αντιπροσωπεύει μια «λογική επέκταση της μακροχρόνιας συνεργασίας» μεταξύ των δύο εταιρειών, σύμφωνα με την επιστολή προσφοράς που απευθύνεται στους συν-διευθύνοντες συμβούλους της BlackLine, Τερέζα Τάκερ και Όουεν Ράιαν.

Η προσφορά έγινε καθώς η Τάκερ, η οποία ίδρυσε την BlackLine και παραιτήθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ετοιμαζόταν να παραδώσει τα ηνία στον Ράιαν, ο οποίος είναι επίσης πρόεδρος.

Μια εξαγορά της BlackLine θα ενίσχυε σημαντικά τη σουίτα χρηματοοικονομικού λογισμικού που βασίζεται στο cloud της SAP, καθώς ανταγωνίζεται ανταγωνιστές όπως η Oracle και Workday.

Το λογισμικό χρηματοοικονομικού αυτοματισμού της BlackLine, το οποίο είναι ήδη άρτια ενσωματωμένο με τις πλατφόρμες της SAP, βοηθά τις εταιρείες να καθαρίζουν τα οικονομικά τους αρχεία πριν από τη μετάβαση σε νέες πλατφόρμες.