Αμερικανικά ομόλογα: Πώς ο Πάουελ απειλεί την ηρεμία της αγοράς

Η σταθερότητα στη μεγαλύτερη αγορά ομολόγων στον κόσμο έχει αποκατασταθεί τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά η συνέντευξη Τύπου του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ σήμερα το απόγευμα μπορεί να αλλάξει την εικόνα.

Οι επενδυτές περιμένουν τις δηλώσεις του Πάουελ στις 2:30 μ.μ. στην Ουάσινγκτον για να καθορίσουν την επόμενη κίνησή τους, σε μια εποχή που οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής των ΗΠΑ έχουν διχαστεί ολοένα και περισσότερο σχετικά με τις προοπτικές για τα επιτόκια.

Προβληματίζει ο πληθωρισμός

Η υποχώρηση της αγοράς εργασίας ενισχύει την υπόθεση υπέρ της χαλάρωσης, αν και αυτό περιπλέκεται από δεδομένα που δείχνουν ότι το βασικό μέτρο του πληθωρισμού παραμένει πολύ πάνω από τον στόχο.

Η τιμολόγηση των swaps δείχνει ότι οι επενδυτές έχουν προβλέψει πλήρως τη μείωση του επιτοκίου 0,25% σήμερα και περίπου τρεις ακόμη μειώσεις μέχρι τον Ιούλιο. Αλλά τα σχόλια του Πάουελ ενδέχεται να αλλάξουν την εξίσωση, γεγονός που θα μπορούσε να θέσει τις βάσεις για έντονες κινήσεις στην αγορά ομολόγων.

Οποιοδήποτε σχόλιο με χροιά γερακιού από τον πρόεδρο της Fed είναι πιθανό να πυροδοτήσει έναν νέο γύρο πωλήσεων, εκτινάσσοντας τις αποδόσεις των 10ετών ομολόγων πάνω από το 4% και αυξάνοντας το κόστος δανεισμού στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Οι επόμενες κινήσεις της Fed

Ο δείκτης αναφοράς δεν άλλαξε σημαντικά στο 3,98% σήμερα το πρωί, ενώ εκείνοι των διετών ομολόγων που είναι ευαίσθητοι στην πολιτική διατηρούνται στο 3,49%. Ο δείκτης ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου έχει αποδώσει 6,7% φέτος, ξεπερνώντας κατά πολύ τις άλλες αγορές κρατικών ομολόγων.

«Υπάρχουν πολλά που έχουν ήδη τιμολογηθεί για τη Fed για τους επόμενους 14 μήνες και αν υπάρξει οποιαδήποτε διακύμανση, αυτή πιθανότατα θα ανεβάσει τις αποδόσεις κατά 25 έως 30 μονάδες βάσης» εξηγεί στο Bloomberg ο Scott DiMaggio, επικεφαλής του τμήματος σταθερού εισοδήματος της AllianceBernstein. «Τα διαγράμματα δείχνουν 4,25% για τα 10ετή ομόλογα»

Οι αποδόσεις των ομολόγων διαπραγματεύονται κατά κύριο λόγο σε ένα συγκεκριμένο εύρος τις τελευταίες ημέρες εν μέσω ελλείψεις δεδομένων καθώς συνεχίζεται το shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης. Ο Δείκτης ICE BofA Move, δείκτης μεταβλητότητας των ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου, κυμαίνεται κοντά στα επίπεδα που παρατηρήθηκαν τελευταία φορά κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Αντίθετα, ορισμένοι βλέπουν δυνατότητα τα ομόλογα του αμερικανικού δημοσίου να ξεπεράσουν τα αναμενόμενα ενόψει του τέλους του έτους.

Αυτή η άποψη βασίζεται στην υπόθεση ότι οι αποδόσεις των αναφορικών επιτοκίων (σ.σ. του 1οετούς ομολόγου) παραμένουν ελκυστικές στο 4% περίπου, ενώ ο εμπορικός πόλεμος των ΗΠΑ ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τη διάθεση για ανάληψη κινδύνων και να ενισχύσει τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια. Περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων από τη Fed θα ενισχύσουν επίσης τη ζήτηση για αμερικανικά ομόλογα.

Για φέτος, με τις μειώσεις επιτοκίων της Fed σε εξέλιξη, «εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι το σημείο της ελάχιστης αντίστασης είναι οι χαμηλότερες και όχι οι υψηλότερες αποδόσεις» μείωσε ο Neil Sutherland της Schroder Investment Management.