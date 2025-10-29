Wall Street: Με άνοδο ξεκίνησε η συνεδρίαση- Έσπασε το φράγμα των 5 τρισ. η Nvidia

Με τους αμερικανικούς δείκτες να πλησιάζουν νέα ιστορικά υψηλά ξεκίνησε τη συνεδρίαση η Wall Street, καθώς η Nvidia έφτασε στην αποτίμηση των 5 τρισ. δολαρίων, ενώ οι επενδυτές αναμένουν τη μείωση των επιτοκίων από τη Fed και τα αποτελέσματα από τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες.

Ο Dow Jones άνοιξε ενισχυμένος κατά 103,21 μονάδες ή 0,25% στις 47.809,58, ο S&P 500 κατά 16,90 μονάδες ή 0,24% στις 6.907,66 και ο Nasdaq κατά 157,50 μονάδες ή 0,66% στις 23.984,99 μονάδες.

Στο ταμπλό

Σε επίπεδο τίτλων, η μετοχή της Nvidia σημειώνει άνοδο 3,5%, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία πάνω από το ορόσημο των 5 τρισ. δολαρίων στην κεφαλαιοποίηση της. Είναι μάλιστα η πρώτη εισηγμένη στην αμερικανική αγορά που το πετυχαίνει.

Επίσης, η Caterpillar σημειώνει άνοδο 4%, μετά από καλύτερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο. Η εταιρεία ανακοίνωσε κέρδη 4,95 δολάρια ανά μετοχή, προσαρμοσμένα, με έσοδα 17,64 δισ. δολαρίων, ενώ οι αναλυτές ανέμεναν κέρδη 4,59 δολάρια ανά μετοχή και έσοδα 16,77 δισ. δολαρίων.

Αντίθετα, η Fiserv, εταιρεία τεχνολογικών υπηρεσιών για τον χρηματοπιστωτικό τομέα, σημειώνει πτώση 28%, καθώς αναθεώρησε καθοδικά τις εκτιμήσεις για το μέλλον. Επίσης, η εταιρεία ανακοίνωσε κέρδη 2,04 δολάρια ανά μετοχή, με έσοδα 4,92 δισ. δολαρίων, ενώ οι αναλυτές ανέμεναν κέρδη 2,64 δολάρια ανά μετοχή και έσοδα 5,35 δισ. δολαρίων.

Εν αναμονή της Fed

Πέραν όμως των παραπάνω, η αγορά είναι σε αναμονή καθώς η Ομοσπονδιακή Τράπεζα αναμένεται να μειώσει τα επιτόκια κατά 0,25% μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της σήμερα, αλλά οι επενδυτές είναι λιγότερο βέβαιοι για το αν ο πρόεδρος Jerome Powell θα υιοθετήσει επιφυλακτική στάση στις δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση. Παράλληλα, οι επενδυτές προσδοκούν και άλλη μείωση επιτοκίων από την Fed στην επόμενη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.

Επίσης, οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας φαίνεται να έχουν μειωθεί, μετά την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις του Σαββατοκύριακου, αλλά οι επενδυτές περιμένουν τις εξελίξεις από τη συνάντηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Ζινπινγκ στη Νότια Κορέα. Αυτή η προσέγγιση μεταξύ των δύο μεγάλων οικονομικών δυνάμεων θεωρείται θετική για τις αγορές, καθώς ενισχύει την αίσθηση ότι οι υψηλοί δασμοί, ιδιαίτερα προς την Κίνα, ενδέχεται να μειωθούν.

Παρά τις υψηλές αποτιμήσεις και την συνεχιζόμενη αναστολή λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης, οι αγορές παραμένουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, με τους αναλυτές να προειδοποιούν τους επενδυτές να μην στοιχηματίσουν εναντίον αυτής της αγοράς. «Πιστεύω ότι η ενθουσιώδης διάθεση θα συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας», δήλωσε η Lauren Goodwin, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της New York Life Investments.