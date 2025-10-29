Χρυσός: Ανακάμπτουν οι τιμές του – Άνοδό κοντά στο 2%

Η υποχώρηση των τιμών δίνει ευκαιρία για τοποθέτηση ενώ οι επενδυτές αναμένουν την απόφαση της Fed

Χρυσός: Ανακάμπτουν οι τιμές του – Άνοδό κοντά στο 2%
Ανακάμπτουν οι τιμές του χρυσού μετά την υποχώρηση σε χαμηλό τριών εβδομάδων στην χθεσινή συνεδρίαση που δημιούργησε ευκαιρίες για τοποθέτηση, ενώ αναμένουν την απόφαση της Fed και την ομιλία του προέδρου της, Τζερόμ Πάουελ.

Η τιμή spot του χρυσού αυξήθηκε κατά 1,9% στα 4.028,05 δολάρια η ουγγιά. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ για παράδοση Δεκεμβρίου σημείωσαν άνοδο 1,5% στα 4.041,50 δολάρια η ουγγιά.

Ευκαιρία για τοποθέτηση

«Το κυνήγι ευκαιριών θα μπορούσε να (στηρίζει τον χρυσό) επειδή έχει χάσει λίγο περισσότερο από το 10% της αξίας του, γεγονός που τον καθιστά ξανά ελκυστικό επειδή η υποκείμενη ιστορία του χρυσού εξακολουθεί να ισχύει» εξηγεί στο Reuters ο αναλυτής της Quantitative Commodity Research, Peter Fertig.

«Μπορεί επίσης να υπάρχουν ορισμένοι διαχειριστές συναλλαγματικών αποθεματικών κεντρικών τραπεζών που άρχισαν να έχουν μια καλή ευκαιρία να αγοράσουν λίγο περισσότερο χρυσό (ενώ βρισκόταν σε βουτιά)», πρόσθεσε ο Fertig.

Το ταξίδι Τραμπ στην Ασία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ξεκίνησε το τελευταίο σκέλος του ταξιδιού του στην Ασία στη Νότια Κορέα την Τετάρτη, αισιόδοξος για την προώθηση της ανεπίλυτης συμφωνίας δασμών με τον πρόεδρο της χώρας και την επίτευξη εκεχειρίας του  εμπορικού πολέμου με τον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπινγκ.

Ο Τραμπ και ο Σι πρόκειται να συναντηθούν στη Νότια Κορέα την Πέμπτη.

«Η πρόοδος στις εμπορικές συνομιλίες ΗΠΑ-Κίνας συνεχίζει να μειώνει τη ζήτηση για περιουσιακά στοιχεία-καταφύγια όπως ο χρυσός, η οποία επέκτεινε την υποχώρηση καθώς η ένταση υποχώρησε… Οι πρόσφατες μειώσεις μπορεί να δώσουν την ευκαιρία στις κεντρικές τράπεζες να αυξήσουν τις αγορές», ανέφερε η ANZ σε σημείωμα.

Η συνεδρίαση της Fed

Εν τω μεταξύ, η Fed αναμένεται ευρέως να προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης σήμερα Τετάρτη,με τους επενδυτές να εστιάζουν στην ομιλία και στα σχόλια Πάουελ για ενδείξεις όσον αφορά τις μελλοντικές κινήσεις της κεντρικής τράπεζας.

Ο μη αποδοτικός χρυσός ευδοκιμεί σε ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων και σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας.

Οι τιμές του χρυσού έχουν αυξηθεί κατά περίπου 52% από την αρχή του έτους, φτάνοντας στο ιστορικό υψηλό των 4.381,21 δολαρίων στις 20 Οκτωβρίου, ενισχυμένες από γεωπολιτικές και οικονομικές αβεβαιότητες, στοιχήματα μείωσης επιτοκίων και συνεχείς αγορές από τις κεντρικές τράπεζες.

Η τιμή spot του ασημιού σημείωνε άνοδο 2,8% στα 48,35 δολάρια η ουγγιά, η πλατίνα 1,9% στα 1.616,35 δολάρια και το παλλάδιο 1,3% στα 1.412,01 δολάρια.

