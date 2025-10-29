Η απρόβλεπτη… προβλεψιμότητα

Από την ανάληψη των καθηκόντων του ο Αμερικανός πρόεδρος αρέσκεται στο να ανακοινώνει και να ανακαλεί (μεταξύ άλλων) τεράστιους δασμούς και κυρώσεις, προκαλώντας αναταράξεις στις αγορές. Κι όλα αυτά μέσω μιας ανάρτησης στην δική του πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, αυτή που έφτιαξε όταν σταμάτησαν να τον… «παίζουν» στο TikTok.

Ένα ακόμα επεισόδιο σε αυτή την τακτική έχουμε το τελευταίο διάστημα με την αγορά του πετρελαίου. Οι τιμές εκτοξεύτηκαν κατακόρυφα μετά την απόφαση των ΗΠΑ να βάλουν στη μαύρη λίστα του ρωσικούς πετρελαϊκούς κολοσσούς Rosneft και Lukoil . Ωστόσο, μετά το αρχικό μούδιασμα οι traders ήδη αμφισβητούν εάν οι νέες κυρώσεις του Τραμπ θα ισχύσουν ποτέ.

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 8% την περασμένη εβδομάδα, με τα περισσότερα από τα κέρδη να καταγράφονται την Πέμπτη. Εν μία νυκτί ο Τραμπ κατ’άφερε να στρέψει την προσοχή των επενδυτών από τους φόβους για υπερπροσφορά, στο άγχος για συμπίεση της προσφοράς.

Μέχρι τότε οι αναλύσεις επικεντρώνονταν στην επικείμενη υπερπροσφορά και τον πτωτικό κίνδυνο από την αυξανόμενη προσφορά σε μια περίοδο ασθενέστερης ζήτησης.

«Αυτό που ξεκίνησε ως μια μικρή ανάκαμψη, αφού οι traders άρχισαν να αμφισβητούν το κυρίαρχο αφήγημα περί υπερπροσφοράς, μετατράπηκε σε ένα ράλι με βραχυπρόθεσμη κάλυψη, αφού η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε κυρώσεις που στοχεύουν τους κύριους εξαγωγείς της Ρωσίας», έγραψε χαρακτηριστικά στο εβδομαδιαίο σχόλιό του ο Όλε Χάνσεν, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων στη Saxo Bank.

«Η κίνηση, που στόχευε στη μείωση της πολεμικής χρηματοδότησης της Μόσχας, διέκοψε τις ροές που είχαν σιωπηλά διατηρήσει τη ρωσική παραγωγή παρά το ευρύτερο εμπάργκο της Δύσης», πρόσθεσε ο Χάνσεν.

Έκτοτε οι τιμές του πετρελαίου σταθεροποιήθηκαν, καθώς η αγορά άρχισε να αξιολογεί πόσο πραγματική είναι η απειλή για σοβαρή διαταραχή της ρωσικής προσφοράς.

Οι επενδυτικές τράπεζες και οι συμμετέχοντες στην αγορά άρχισαν να βλέπουν τις κυρώσεις με μεγαλύτερο σκεπτικισμό.

Οι αναλυτές στη σκανδιναβική τράπεζα SEB δεν πιστεύουν ότι ο Πρόεδρος Τραμπ θα εφαρμόσει τις κυρώσεις που θα ξεκινήσουν στις 21 Νοεμβρίου: «Μέχρι στιγμής, οι απειλές του Τραμπ ήταν απλώς ψέματα (…) Μετά από όλες αυτές τις επαναλήψεις, είναι πολύ δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι αυτή τη φορά θα είναι διαφορετικά»

Κατά την άποψη της SEB, οι κυρώσεις δεν θα μειώσουν την προσφορά αργού πετρελαίου από τη Ρωσία. Αντίθετα, θα «αυξήσουν μόνο τις τριβές στην αγορά με ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη για τον σκιώδη στόλο και τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο για να αποφύγουν τις κυρώσεις. Αν βέβαια υλοποιηθούν»