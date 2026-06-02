HELLENiQ ENERGY: Άνοιξαν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Empowering Future Leaders»

Το Πρόγραμμα προσφέρει διετή επαγγελματική εμπειρία σε στρατηγικούς τομείς της ενέργειας, συμμετοχή σε μεγάλα διεθνή και απαιτητικά projects και συνεχή καθοδήγηση από έμπειρα στελέχη του Ομίλου

Business 02.06.2026, 11:00
Σχολιάστε
HELLENiQ ENERGY: Άνοιξαν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Empowering Future Leaders»
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Την έναρξη υποβολής αιτήσεων για τον 2ο κύκλο του «Empowering Future Leaders», του προγράμματος ανάπτυξης νέων ταλέντων που δίνει τη δυνατότητα σε αποφοίτους να ξεκινήσουν την καριέρα τους σε έναν από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς ομίλους της ΝΑ Ευρώπης ανακοινώνει η HELLENiQ ENERGY.

Σε συνέχεια του πρώτου κύκλου, κατά τον οποίο νέοι επιστήμονες εντάχθηκαν στον Όμιλο και ήδη συμβάλουν ενεργά σε κρίσιμα πεδία δραστηριότητας, η HELLENiQ ENERGY συνεχίζει δυναμικά την επένδυσή της στη νέα γενιά και στα στελέχη του αύριο.

Το Πρόγραμμα προσφέρει διετή επαγγελματική εμπειρία σε στρατηγικούς τομείς της ενέργειας, συμμετοχή σε μεγάλα διεθνή και απαιτητικά projects και συνεχή καθοδήγηση από έμπειρα στελέχη του Ομίλου.

Το «Empowering Future Leaders» απευθύνεται σε αποφοίτους Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού, με έως δύο χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας, που επιθυμούν να εξελιχθούν σε ένα δυναμικό και διεθνές περιβάλλον εργασίας και να συμβάλουν ενεργά στον ενεργειακό μετασχηματισμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά έως τις 15 Ιουνίου 2026 στη διεύθυνση: https://www.helleniqenergy.com/kariera/empowering-future-leaders.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν μία από τις τέσσερις κατευθύνσεις του Προγράμματος, Engineering, Corporate, Commercial και Digital/IT και, ακολούθως, να εργαστούν με σαφή παραδοτέα αποτελέσματα, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία σε όλο το εύρος του ενεργειακού κλάδου.

Μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ανάπτυξης δεξιοτήτων, οι νέοι επαγγελματίες ενισχύουν τόσο τις τεχνικές τους γνώσεις όσο και κρίσιμες επαγγελματικές δεξιότητες, έχοντας πρόσβαση στο ευρύ επιχειρηματικό οικοσύστημα της HELLENiQ ENERGY και των εταιρειών του Ομίλου, όπως οι ΕΚΟ, Enerwave, HELLENiQ Petroleum και HELLENiQ Renewables.

Ο Γενικός Διευθυντής HR & Διοικητικών Υπηρεσιών της HELLENiQ ENERGY κ. Αλέξανδρος Τζαδήμας, δήλωσε: «Με το πρόγραμμα “Empowering Future Leaders” αναζητούμε νέους ανθρώπους με όρεξη για μάθηση και ηγετική προοπτική. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε τις επόμενες γενιές στελεχών που θα ξεχωρίζουν για τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τις δεξιότητές τους. Τα αποτελέσματα του πρώτου κύκλου επιβεβαίωσαν τη δυναμική του προγράμματος, καθώς ήδη οι νέοι απασχολούμενοι συμμετέχουν ενεργά στην αναπτυξιακή πορεία της HELLENiQ ENERGY.»

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Imperial Brands Hellas: Νέα φάση για τη δράση «Στην Προστασία των Ανηλίκων Είμαστε Μαζί»
Business

Imperial Brands Hellas: Νέα φάση για τη δράση «Στην Προστασία των Ανηλίκων Είμαστε Μαζί»
ENACT: Ανακοίνωσε τη στρατηγική συνεργασία της με τη Motor Oil
Business

ENACT: Ανακοίνωσε τη στρατηγική συνεργασία της με τη Motor Oil
ΧΗΤΟΣ – Βενέτης: Τι αφορά η συνεργασία των δύο εταιρειών
Business

ΧΗΤΟΣ – Βενέτης: Τι αφορά η συνεργασία των δύο εταιρειών
ΤτΕ: Μειώθηκαν οι καταθέσεις τον Απρίλιο
Τράπεζες

ΤτΕ: Μειώθηκαν οι καταθέσεις τον Απρίλιο
Safe Bulkers: Ακολουθούν και άλλες ναυτιλιακές τη ρότα της για το Euronext Athens
Business

Ακολουθούν και άλλες ναυτιλιακές τη ρότα της Safe Bulkers για το ΧΑ
EY Ελλάδος: Ενισχύεται με νέα στελέχη η διοικητική ομάδα
Business

Νέα στελέχη στη διοίκηση της EY Ελλάδος

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Νιτσιάκος–MHP: Πώς κλείστηκε το deal και τι φέρνει η επόμενη μέρα
Business

M. Νιτσιάκου στον OT: «Γιατί δώσαμε τα χέρια με την MHP»

Η Μαριλένα Νιτσιάκου μιλά στο ΟΤ για τη συμφωνία με την MHP του Ουκρανού billionaire, Yuriy Kosyuk, τι μέτρησε στην απόφαση της οικογένειας και ποια είναι η επόμενη μέρα για την Νιτσιάκος και τους ανθρώπους της

Γιώργος Μανέττας
Τιμολόγια ρεύματος: Σταθερές οι χρεώσεις Ιουνίου από τους παρόχους
Ηλεκτρισμός

Σταθερά τα τιμολόγια Ιουνίου – Παραμένει η αβεβαιότητα

Οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας κράτησαν αμετάβλητα τα τιμολόγια ρεύματος για τον Ιούνιο – Η αβεβαιότητα για το ενεργειακό κόστος λόγω πολέμου

Χρήστος Κολώνας
Ελβετικό φράγκο: Χαμηλή η συμμετοχή στη ρύθμιση δανείων – Ποιες είναι οι προθεσμίες
Economy

Ελβετικό φράγκο: Χαμηλή η συμμετοχή στη ρύθμιση δανείων

Σε σύνολο περίπου 38.000 ενεργών δανείων σε ελβετικό φράγκο, μόνο 8.900 περιπτώσεις τελούν σε ενεργή διαδικασία

Αθανασία Ακρίβου
Κομισιόν: Στο «μικροσκόπιό» της ξανά η ελληνική οικονομία
Economy

Στο «μικροσκόπιο» της Κομισιόν ξανά η Ελλάδα

Ποιους κινδύνους «βλέπει» η Κομισιόν στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας ενόψει της έκθεσης της ΕΕ, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου

Γιάννης Αγουρίδης
e-ΕΦΚΑ: Δύο νέες πλατφόρμες ενισχύουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Νέο ψηφιακό άλμα στον e-ΕΦΚΑ με δύο νέες πλατφόρμες

Διευρύνεται το ψηφιακό αποτύπωμα του e-ΕΦΚΑ - Πληθαίνουν οι ηλεκτρονικές συναλλαγές με το μεγαλύτερο ασφαλιστικό ταμείο

Κώστας Παπαδής
Airbnb: Οι φθηνότερες και ακριβότερες πόλεις για διακοπές στην Ευρώπη [πίνακες]
Τουρισμός

Airbnb: Οι φθηνές και ακριβές πόλεις για διακοπές στην Ευρώπη [πίνακες]

Πόσο ανεβαίνουν οι τιμές στα Airbnb το καλοκαίρι - Η αρνητική πρωτιά της Ελλάδας

Λάμπρος Καραγεώργος
Μέση Ανατολή: Η γεωπολιτική μεταβλητή στις αποφάσεις της ΕΚΤ
World

Τα Στενά του Ορμούζ «χαράσσουν» πορεία στην ΕΚΤ

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, το πετρέλαιο και το νέο δύσκολο στοίχημα της Ευρώπης

Αλέξανδρος Κλώσσας
Η Elliott ψάχνει για χρυσό σε ένα ποτάμι πλούσιο σε κοιτάσματα
Reuters Breakingviews

Η Elliott ψάχνει χρυσό σε ένα ποτάμι πλούσιο σε κοιτάσματα

Η Northern Star Resources αποτελεί τον τελευταίο στόχο της Elliott Management

Antony Currie
Περισσότερα από Business
Imperial Brands Hellas: Νέα φάση για τη δράση «Στην Προστασία των Ανηλίκων Είμαστε Μαζί»
Business

Imperial Brands Hellas: Νέα φάση για τη δράση «Στην Προστασία των Ανηλίκων Είμαστε Μαζί»

Ενας νέος κύκλος έρευνας σε 7.000 σημεία λιανικής για την εφαρμογή των νέων μέτρων επιβεβαίωσης ηλικίας, ξεκινά από την Imperial Brands Hellas

ΧΗΤΟΣ – Βενέτης: Τι αφορά η συνεργασία των δύο εταιρειών
Business

ΧΗΤΟΣ – Βενέτης: Τι αφορά η συνεργασία των δύο εταιρειών

Από τον Απρίλιο του 2026, τα προϊόντα της ΧΗΤΟΣ έχουν αποκλειστική παρουσία στο δίκτυο της Βενέτης σε όλη την Ελλάδα

ΤτΕ: Μειώθηκαν οι καταθέσεις τον Απρίλιο
Τράπεζες

ΤτΕ: Μειώθηκαν οι καταθέσεις τον Απρίλιο

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΤτΕ για τα δάνεια και τις καταθέσεις

Safe Bulkers: Ακολουθούν και άλλες ναυτιλιακές τη ρότα της για το Euronext Athens
Business

Ακολουθούν και άλλες ναυτιλιακές τη ρότα της Safe Bulkers για το ΧΑ

Δεν αποκλείεται ακόμη και δύο εταιρείες να προχωρήσουν σε αντίστοιχη κίνηση έως το τέλος του έτους, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες στις διεθνείς αγορές και οι γεωπολιτικές εξελίξεις

Λάμπρος Καραγεώργος
EY Ελλάδος: Ενισχύεται με νέα στελέχη η διοικητική ομάδα
Business

Νέα στελέχη στη διοίκηση της EY Ελλάδος

Τα νέα στελέχη προέρχονται από όλους τους τομείς υπηρεσιών της EY Ελλάδος

Piraeus Securities: Σύσταση «Outperform» για τη Safe Bulkers με τιμή-στόχο τα 6,7 ευρώ
Business

Piraeus Securities για Safe Bulkers: Τιμή στόχος τα 6,7 ευρώ

Θετικά αξιολογείται η πιθανή διεύρυνση της μετοχικής βάσης μετά τη διπλή εισαγωγή της Safe Bulkers στο Χρηματιστήριο Euronext Αθηνών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Enaon: Ο Gianfranco Amoroso ορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος
Business

Enaon: Ο Gianfranco Amoroso ορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος

Η Enaon, μέσω της θυγατρικής της Enaon EDA, δραστηριοποιείται σε 117 δήμους στην Ελλάδα

Latest News
ΑΔΜΗΕ: Ολοκληρώθηκε ο πλειστηριασμός για υα καλωδιακά έργα διασυνδέσεων Δωδεκανήσων και βορείου Αιγαίου
Ηλεκτρισμός

ΑΔΜΗΕ: Ολοκληρώθηκε ο πλειστηριασμός για καλωδιακά έργα - Ποια νησιά αφορά

Η σύναψη συμφωνίας-πλαισίου αφορά τη μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιων και υπόγειων καλωδίων που θα χρησιμοποιηθούν στα έργα διασυνδέσεων των δύο νησιωτικών συμπλεγμάτων

Ταμείο Ανάκαμψης: Παράταση για επενδυτικά σχέδια του πρωτογενούς τομέα
AGRO

Παράταση για επενδυτικά σχέδια του πρωτογενούς τομέα

Τι προβλέπουν τροποποιητικές αποφάσεις δράσεων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης

Imperial Brands Hellas: Νέα φάση για τη δράση «Στην Προστασία των Ανηλίκων Είμαστε Μαζί»
Business

Imperial Brands Hellas: Νέα φάση για τη δράση «Στην Προστασία των Ανηλίκων Είμαστε Μαζί»

Ενας νέος κύκλος έρευνας σε 7.000 σημεία λιανικής για την εφαρμογή των νέων μέτρων επιβεβαίωσης ηλικίας, ξεκινά από την Imperial Brands Hellas

Χουάνγκ (Nvidia): Η Marvell είναι η επόμενη εταιρεία του 1 τρισ. δολ.
Tεχνητή νοημοσύνη

Χουάνγκ: Αυτή είναι η επόμενη εταιρεία του 1 τρισ. δολ.

Μια κουβέντα του Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος εκτόξευσε την Nvidia, ήταν αρκετή για να ανέβει 25% η μετοχή της Marvell

Χρηματιστήριο Αθηνών: Η αγορά ισορροπεί εν μέσω αντίρροπων δυνάμεων
Xρηματιστήριο Αθηνών

Εν μέσω αντίρροπων δυνάμεων ισορροπεί το ΧΑ

Σε φάση σταθεροποίησης εισέρχεται η αγορά μετά από έναν ιδιαίτερα θετικό Μάιο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αυτοκίνητα: Τι αλλάζει για υβριδικά και ηλεκτρικά – Πώς θα φορολογούνται
Economy

Αλλαγές σε υβριδικά και ηλεκτρικά ΙΧ - Πώς θα φορολογούνται

Τα πάνω - κάτω στα αυτοκίνητα και την φορολόγησή τους φέρνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών

ENACT: Ανακοίνωσε τη στρατηγική συνεργασία της με τη Motor Oil
Business

ENACT: Ανακοίνωσε τη στρατηγική συνεργασία της με τη Motor Oil

Η συμφωνία με τη Motor Oil επιβεβαιώνει τη δυναμική και την αξιοπιστία της ENACT και θέτει τις βάσεις για ένα ακόμη πιο ισχυρό και βιώσιμο μέλλον

UniCredit: Άνω του 30% η συμμετοχή της στην Commerzbank, ισχυροποιεί τη θέση εξαγοράς
World

Πιο κοντά στην εξαγορά της Commerzbank η UniCredit

Η UniCredit έχει εξασφαλίσει δεσμεύσεις για να αυξήσει το μερίδιό της στην Commerzbank πολύ πάνω από 30%, δίνοντας ώθηση στην προσφορά εξαγοράς της

ΧΗΤΟΣ – Βενέτης: Τι αφορά η συνεργασία των δύο εταιρειών
Business

ΧΗΤΟΣ – Βενέτης: Τι αφορά η συνεργασία των δύο εταιρειών

Από τον Απρίλιο του 2026, τα προϊόντα της ΧΗΤΟΣ έχουν αποκλειστική παρουσία στο δίκτυο της Βενέτης σε όλη την Ελλάδα

Τουρισμός: Μειώθηκαν οι διανυκτερεύσεις στην Ελλάδα στο α’ τρίμηνο 2026
Τουρισμός

«Φρένο» στις διανυκτερεύσεις στο α΄ τρίμηνο - Πόσο υποχώρησαν

Η Ελλάδα ωστόσο συγκαταλέγεται στην ομάδα των 9 κρατών που κατέγραψαν μείωση διανυκτερεύσεων έστω και οριακά

ΤτΕ: Μειώθηκαν οι καταθέσεις τον Απρίλιο
Τράπεζες

ΤτΕ: Μειώθηκαν οι καταθέσεις τον Απρίλιο

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΤτΕ για τα δάνεια και τις καταθέσεις

Πέθανε ο Νάσος Αθανασίου
Κοινωνία

Πέθανε ο Νάσος Αθανασίου

Ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου πέθανε σε ηλικία 75 ετών

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά σε οινοποιείο στο Μαρκόπουλο
Κοινωνία

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά σε οινοποιείο στο Μαρκόπουλο

Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής για τη φωτιά σε οινοποιείο στο Μαρκόπουλο Αττικής

S&P: Επιταχύνθηκε η μεταποίηση στην Ελλάδα – Ανθεκτική στις αντιξοότητες
Βιομηχανία

Ανθεκτική η μεταποίηση στην Ελλάδα - Επιταχύνθηκε τον Μάιο

Οι ρυθμοί ανάπτυξης επιταχύνθηκαν εν μέσω ισχυρότερης ζήτησης και επιτυχημένης προσέγγισης νέων πελατών, σύμφωνα με την S&P Global

ΕΕ: Αυξήθηκε το πλεόνασμα του αγροδιατροφικού εμπορίου τον Φεβρουάριο
AGRO

Αυξήθηκε το πλεόνασμα του αγροδιατροφικού εμπορίου της ΕΕ τον Φεβρουάριο

Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ

Safe Bulkers: Ακολουθούν και άλλες ναυτιλιακές τη ρότα της για το Euronext Athens
Business

Ακολουθούν και άλλες ναυτιλιακές τη ρότα της Safe Bulkers για το ΧΑ

Δεν αποκλείεται ακόμη και δύο εταιρείες να προχωρήσουν σε αντίστοιχη κίνηση έως το τέλος του έτους, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες στις διεθνείς αγορές και οι γεωπολιτικές εξελίξεις

Λάμπρος Καραγεώργος

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies