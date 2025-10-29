Vans: Από τα skates, στην κορυφή και την… πτώση – Οι κινήσεις ανάκαμψης

Σταθερά μειωμένη, αλλά ελαφρώς καλύτερη από πέρυσι εμφανίζεται η απόδοση της Vans, υπό την ομπρέλα της VF Corporation, που εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από την πάλαι ποτέ δημοφιλή μάρκα sneakers.

Ενδεικτικό είναι πως αν και παρουσίαζε διψήφια ανάπτυξη κάθε χρόνο μεταξύ 2004 και 2019, σύμφωνα και με το Business of Fashion, η δυναμική της άριχσε να εξαντλείται σταδιακά. Και εκεί που οι πωλήσεις της Vans αυξήθηκαν κατά 24% το έτος που έληξε τον Μάρτιο του 2019, έφτασαν να έχουν μειωθεί κατά 13% τους τελευταίους τρεις μήνες του 2022.

Φτάνοντας σήμερα, τα έσοδα της VF Corporation να αγγίζουν τα 2,8 δισ. δολάρια στο δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2026, σημειώνοντας αύξηση 2% σε ετήσια βάση. Η εταιρεία που κατέχει εκτός από τα Vans και τα εμβληματικά Timberland, The North Face και Dickies μείωσε επίσης το καθαρό της χρέος κατά 21% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Η VF Corp αναμένει προσαρμοσμένα λειτουργικά έσοδα άνω των 275 εκατ. δολαρίων στο τρίτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2026

Η καλύτερη Vans

Τα οικονομικά αποτελέσματα έδειξαν πως η Vans παραμένει μελανό σημείο για τον όμιλο, καθώς εμφάνισε ξανά ζημίες στο δεύτερο τρίμηνο, αυτή τη φορά στο 9% από 11% ένα χρόνο νωρίτερα.

Τα «αδερφά» brands Timberland και The North Face ανέφεραν ανάπτυξη 7% και 6% αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα ξεπέρασαν τις προηγούμενες προβλέψεις και αντικατοπτρίζουν καλύτερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα μετά τις αγορές back-to-school και πρώιμη χονδρική ζήτηση, σύμφωνα με την VF Corp.

«Στο δεύτερο τρίμηνο σημειώσαμε περαιτέρω πρόοδο στο σχέδιο ανάκαμψης», σχολίασε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης, Bracken Darrell. «Πετύχαμε ευρεία ανάπτυξη για την The North Face και την Timberland, ενώ συνεχίζουμε να μετριάζουμε τις μειώσεις στην Vans. Ανακοινώσαμε επίσης την επικείμενη πώληση της Dickies για 600 εκατ. δολάρια, ενισχύοντας την ικανότητά μας να επενδύουμε στο χαρτοφυλάκιο και να αυξάνουμε τις αποδόσεις για τους μετόχους. Κοιτάζοντας μπροστά, θα συνεχίσουμε να επικεντρωνόμαστε στη δημιουργία αξίας σε όλες τις μάρκες μας και στην επιστροφή της εταιρείας σε βιώσιμη και κερδοφόρα ανάπτυξη».

Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά έσοδα της VF Corp ανήλθαν σε 330 εκατομμύρια δολάρια και τα λειτουργικά της έσοδα ήταν 313 εκατομμύρια δολάρια στο δεύτερο τρίμηνο. Η επιχείρηση ανέφερε λειτουργικό περιθώριο κέρδους 11,2%, αυξημένο κατά +130 μονάδες βάσης σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2025, με ακαθάριστο περιθώριο κέρδους 52,2%.

Η VF Corp αναμένει προσαρμοσμένα λειτουργικά έσοδα άνω των 275 εκατ. δολαρίων στο τρίτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2026. Η επιχείρηση προβλέπει ότι τόσο τα προσαρμοσμένα λειτουργικά της έσοδα όσο και οι λειτουργικές ταμειακές ροές της θα αυξάνονται σε ετήσια βάση για ολόκληρο το οικονομικό έτος 2026.

Μέρισμα από την VF Corporation

Παράλληλα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της για το τρίμηνο που έληξε στις 27 Σεπτεμβρίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης ενέκρινε τριμηνιαίο μέρισμα ανά μετοχή ύψους 0,09 δολαρίων, πληρωτέο στις 18 Δεκεμβρίου 2025, στους μετόχους που είναι εγγεγραμμένοι στο κλείσιμο των εργασιών στις 10 Δεκεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με το Fashion Network, οι μετοχές της VF Corp σημείωσαν άνοδο περίπου 4% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, ανέφερε το Reuters. Με έδρα το Ντένβερ του Κολοράντο, τα αποτελέσματα της επιχείρησης έρχονται σε αντίθεση με το πλαίσιο της αυξανόμενης πίεσης στο λιανικό εμπόριο στην αμερικανική επικράτεια, η οποία τροφοδοτείται από τους παγκόσμιους δασμούς που έχουν επιβληθεί από τις ΗΠΑ.

Σχέδια ανάκαμψης

Πώς θα επιστρέψει όμως στις καλές «χρυσές εποχές», όταν το 1966 ο Paul Van Doren και ο αδερφός του James, μαζί με τον Gordon C. Lee άνοιξαν την The Van Doren Rubber Company, για να προμηθεύουν τους skaters με παπούτσια. Ενδεικτικό είναι ότι κατά την πρώτη ημέρα λειτουργίας του καταστήματος, πούλησαν 14 ζευγάρια του μοντέλου #44 Deck Shoes, που σήμερα είναι γνωστό ως Vans Authentic.

Όταν τα φόρεσε ο ηθοποιός Sean Penn, η δημοτικότητά τους αυξήθηκε και άρχισε να αντιμετωπίζει μεγάλη ζήτηση. Η εταιρεία άρχισε να εξάγει τα υποδήματά της το 1994, γεγονός που επέτρεψε να διαδοθούν νέα σχέδια υποδημάτων και το brand να επεκταθεί σημαντικά. Παρόλο λοιπόν που η Vans ξεκίνησε ως εταιρεία skateboard, τα αθλητικά της παπούτσια εκτινάχθηκαν σε δημοτικότητα και έγιναν γίνει βασικός πυλώνας της μόδας τόσο στην κοινότητα του street-wear όσο και στην κοινότητα της υψηλής μόδας.

Η πτώση που αποτυπώνεται σε κάθε τρίμηνο πλέον, μοιάζει να οφείλεται στη δυσκολία των απευθείας πωλήσεων (DTC), αλλά και τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου της. Οπότε το πλάνο του Darrell για την αναστροφή της επιχειρηματικής δραστηριότητας του brand και κατά συνέπεια όλης της VF από τον Οκτώβριο του 2023, δίνει έμφαση σε νέες καμπάνιες μεν αλλά και στην αλλαγή προσώπων και νοοτροπίας τους.