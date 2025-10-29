Vans: Από τα skates, στην κορυφή και την… πτώση – Οι κινήσεις ανάκαμψης

Η Vans αναδείχθηκε ως ένα από τα σημαντικότερα trends των τελευταίων ετών, που «έπεσε» λόγω κακών χειρισμών

29.10.2025
Vans: Από τα skates, στην κορυφή και την… πτώση – Οι κινήσεις ανάκαμψης
Ο επικεφαλής του ομίλου VF, Bracken Darrell
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

Σταθερά μειωμένη, αλλά ελαφρώς καλύτερη από πέρυσι εμφανίζεται η απόδοση της Vans, υπό την ομπρέλα της VF Corporation, που εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από την πάλαι ποτέ δημοφιλή μάρκα sneakers.

Ενδεικτικό είναι πως αν και παρουσίαζε διψήφια ανάπτυξη κάθε χρόνο μεταξύ 2004 και 2019, σύμφωνα και με το Business of Fashion, η δυναμική της άριχσε να εξαντλείται σταδιακά. Και εκεί που οι πωλήσεις της Vans αυξήθηκαν κατά 24% το έτος που έληξε τον Μάρτιο του 2019, έφτασαν να έχουν μειωθεί κατά 13% τους τελευταίους τρεις μήνες του 2022.

Φτάνοντας σήμερα, τα έσοδα της VF Corporation να αγγίζουν τα 2,8 δισ. δολάρια στο δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2026, σημειώνοντας αύξηση 2% σε ετήσια βάση. Η εταιρεία που κατέχει εκτός από τα Vans και τα εμβληματικά Timberland, The North Face και Dickies μείωσε επίσης το καθαρό της χρέος κατά 21% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Η VF Corp αναμένει προσαρμοσμένα λειτουργικά έσοδα άνω των 275 εκατ. δολαρίων στο τρίτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2026

Η καλύτερη Vans

Τα οικονομικά αποτελέσματα έδειξαν πως η Vans παραμένει μελανό σημείο για τον όμιλο, καθώς εμφάνισε ξανά ζημίες στο δεύτερο τρίμηνο, αυτή τη φορά στο 9% από 11% ένα χρόνο νωρίτερα.

Τα «αδερφά» brands Timberland και The North Face ανέφεραν ανάπτυξη 7% και 6% αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα ξεπέρασαν τις προηγούμενες προβλέψεις και αντικατοπτρίζουν καλύτερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα μετά τις αγορές back-to-school και πρώιμη χονδρική ζήτηση, σύμφωνα με την VF Corp.

«Στο δεύτερο τρίμηνο σημειώσαμε περαιτέρω πρόοδο στο σχέδιο ανάκαμψης», σχολίασε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης, Bracken Darrell. «Πετύχαμε ευρεία ανάπτυξη για την The North Face και την Timberland, ενώ συνεχίζουμε να μετριάζουμε τις μειώσεις στην Vans. Ανακοινώσαμε επίσης την επικείμενη πώληση της Dickies για 600 εκατ. δολάρια, ενισχύοντας την ικανότητά μας να επενδύουμε στο χαρτοφυλάκιο και να αυξάνουμε τις αποδόσεις για τους μετόχους. Κοιτάζοντας μπροστά, θα συνεχίσουμε να επικεντρωνόμαστε στη δημιουργία αξίας σε όλες τις μάρκες μας και στην επιστροφή της εταιρείας σε βιώσιμη και κερδοφόρα ανάπτυξη».

Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά έσοδα της VF Corp ανήλθαν σε 330 εκατομμύρια δολάρια και τα λειτουργικά της έσοδα ήταν 313 εκατομμύρια δολάρια στο δεύτερο τρίμηνο. Η επιχείρηση ανέφερε λειτουργικό περιθώριο κέρδους 11,2%, αυξημένο κατά +130 μονάδες βάσης σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2025, με ακαθάριστο περιθώριο κέρδους 52,2%.

Η VF Corp αναμένει προσαρμοσμένα λειτουργικά έσοδα άνω των 275 εκατ. δολαρίων στο τρίτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2026. Η επιχείρηση προβλέπει ότι τόσο τα προσαρμοσμένα λειτουργικά της έσοδα όσο και οι λειτουργικές ταμειακές ροές της θα αυξάνονται σε ετήσια βάση για ολόκληρο το οικονομικό έτος 2026.

Vans

Μέρισμα από την VF Corporation

Παράλληλα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της για το τρίμηνο που έληξε στις 27 Σεπτεμβρίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης ενέκρινε τριμηνιαίο μέρισμα ανά μετοχή ύψους 0,09 δολαρίων, πληρωτέο στις 18 Δεκεμβρίου 2025, στους μετόχους που είναι εγγεγραμμένοι στο κλείσιμο των εργασιών στις 10 Δεκεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με το Fashion Network, οι μετοχές της VF Corp σημείωσαν άνοδο περίπου 4% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, ανέφερε το Reuters. Με έδρα το Ντένβερ του Κολοράντο, τα αποτελέσματα της επιχείρησης έρχονται σε αντίθεση με το πλαίσιο της αυξανόμενης πίεσης στο λιανικό εμπόριο στην αμερικανική επικράτεια, η οποία τροφοδοτείται από τους παγκόσμιους δασμούς που έχουν επιβληθεί από τις ΗΠΑ.

Σχέδια ανάκαμψης

Πώς θα επιστρέψει όμως στις καλές «χρυσές εποχές», όταν το 1966 ο Paul Van Doren και ο αδερφός του James, μαζί με τον Gordon C. Lee άνοιξαν την The Van Doren Rubber Company, για να προμηθεύουν τους skaters με παπούτσια. Ενδεικτικό είναι ότι κατά την πρώτη ημέρα λειτουργίας του καταστήματος, πούλησαν 14 ζευγάρια του μοντέλου #44 Deck Shoes, που σήμερα είναι γνωστό ως Vans Authentic.

Όταν τα φόρεσε ο ηθοποιός Sean Penn, η δημοτικότητά τους αυξήθηκε και άρχισε να αντιμετωπίζει μεγάλη ζήτηση. Η εταιρεία άρχισε να εξάγει τα υποδήματά της το 1994, γεγονός που επέτρεψε να διαδοθούν νέα σχέδια υποδημάτων και το brand να επεκταθεί σημαντικά. Παρόλο λοιπόν που η Vans ξεκίνησε ως εταιρεία skateboard, τα αθλητικά της παπούτσια εκτινάχθηκαν σε δημοτικότητα και έγιναν γίνει βασικός πυλώνας της μόδας τόσο στην κοινότητα του street-wear όσο και στην κοινότητα της υψηλής μόδας.

Η πτώση που αποτυπώνεται σε κάθε τρίμηνο πλέον, μοιάζει να οφείλεται στη δυσκολία των απευθείας πωλήσεων (DTC), αλλά και τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου της. Οπότε το πλάνο του Darrell για την αναστροφή της επιχειρηματικής δραστηριότητας του brand και κατά συνέπεια όλης της VF από τον Οκτώβριο του 2023, δίνει έμφαση σε νέες καμπάνιες μεν αλλά και στην αλλαγή προσώπων και νοοτροπίας τους.

Ελληνική οικονομία: Περιθώρια νέας αναβάθμισης «βλέπει» η UBS
Economy

Γιατί «βλέπει» νέα αναβάθμιση της Ελλάδας η UBS

Η UBS σε έκθεσή της για τις δημοσιονομικές προοπτικές της ΕΕ ξεχωρίζει την περίπτωση της Ελλάδας

Ναταλία Δανδόλου
Επενδύσεις: Πού να τοποθετήσετε 10.000 δολάρια σήμερα
Markets

Πού να επενδύσετε 10.000 δολάρια - Τι συμβουλεύουν 6 ειδικοί

Τι συμβουλεύουν 6 ειδικοί της Wall Street για τον τρόπο που μπορεί κάποιος να επενδύσει τα διαθέσιμα χρήματά του

Αλεξάνδρα Τόμπρα
First Brands: Κατηγορείται επίσημα για «μαζική απάτη» από τους δανειστές
World

Πιστωτές κατηγορούν την First Brands για απάτη μαμούθ

Ορισμένοι πιστωτές θέλουν να εμπλακεί ένας ανεξάρτητος διαχειριστής στη διαδικασία πτώχευσης της κατασκευάστριας ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Shrinkflation: H αόρατη ανατίμηση πίσω από τις συσκευασίες
World

Οι αόρατες ανατιμήσεις στα ράφια

Aπό την οδοντόκρεμα Aquafresh έως τον καφέ Nescafé, οι καταναλωτές πληρώνουν το ίδιο - ή και περισσότερο - για μικρότερες ποσότητες προϊόντων

Νατάσα Σινιώρη
Παγκόσμιες αγορές χρήματος: Μηνύματα ότι στερεύει η ρευστότητα
Markets

Οι αγορές χρήματος στέλνουν μήνυμα ότι η ρευστότητα στερεύει

Το τέλος της ποσοτικής σύσφιγξης της Fed - Τι δείχνουν τα βρετανικά και ευρωπαϊκά repo

Τζούλη Καλημέρη
Masayoshi Son: Ο αυτοδημιούργητος αυτοκράτορας του AI
World

Ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ιαπωνίας και το μεγάλο στοίχημα του AI

Με ένα τολμηρό στοίχημα στην τεχνητή νοημοσύνη, ο Masayoshi Son έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ιαπωνίας

Νατάσα Σινιώρη
Πυρηνικά όπλα: Ο Τραμπ θέλει περισσότερες δοκιμές – Τι θα σημάνει μια νέα κούρσα εξοπλισμών
Κόσμος

Ο Τραμπ, τα πυρηνικά και η κούρσα εξοπλισμών

Η επιστροφή σε πυρηνικές δοκιμές πλήρους κλίμακας στις ΗΠΑ θα διαρκούσε αρκετά χρόνια και θα κόστιζε εκατοντάδες εκατ. δολάρια

Δημήτρης Σταμούλης
ΕΚΤ – Fed: Βίοι παράλληλοι ή πορείες αποκλίνουσες;
World

Πού συγκλίνουν, πού αποκλίνουν EKT και Fed

Αποκωδικοποιώντας τις αποφάσεις EKΤ και FED για τα επιτόκια

Ναταλία Δανδόλου
