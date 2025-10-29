Φυσικό αέριο: Αυξάνεται η τιμή σε στενό εύρος – Τι «ζυγίζουν» οι επενδυτές

Νέα αύξηση -αν και σε μικρό εύρος- σημείωσε η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, καθώς οι traders ζυγίζουν τους κινδύνους για άφθονες προμήθειες από τη μια και την πιθανότητα ο ψυχρότερος καιρός να αυξήσει τη ζήτηση από την άλλη.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αναφοράς αυξήθηκαν έως και 0,9% την Τετάρτη, μετά την άνοδο της προηγούμενης συνεδρίασης. Ωστόσο, τα συμβόλαια εξακολουθούν να βρίσκονται σε διαπραγμάτευση κοντά στα 32 ευρώ ανά μεγαβατώρα, έχοντας δυσκολευτεί να ξεφύγουν από το στενό εύρος στο οποίο βρίσκονται από τις αρχές Οκτωβρίου.

Ανησυχίες

Η Ευρώπη έχει αντιμετωπίσει μια επιβράδυνση στις θαλάσσιες μεταφορές τις τελευταίες ημέρες, ενώ οι εισαγωγές μέσω αγωγών από τη Νορβηγία -τον κορυφαίο προμηθευτή της περιοχής- έχουν επίσης μειωθεί εν μέσω εργασιών συντήρησης σε ορισμένα πεδία. Αυτό επαναφέρει τις ανησυχίες για τις βραχυπρόθεσμες προμήθειες, καθώς οι θερμοκρασίες σε όλη τη βορειοδυτική Ευρώπη αναμένεται να μειωθούν μετά από μια περίοδο ήπιου καιρού, δοκιμάζοντας το ισοζύγιο προσφοράς – ζήτησης στην περιοχή.

Η Ευρώπη κατάφερε να συσσωρεύσει σταθερά αποθέματα φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, παρά τα ασυνήθιστα χαμηλά επίπεδα στις αρχές του έτους, και οι τεράστιες αποθήκες της περιοχής είναι σχεδόν κατά 83% γεμάτες. Ωστόσο, ένα κύμα ψύχους νωρίτερα από το συνηθισμένο έχει ήδη αναγκάσει ορισμένες χώρες να αξιοποιήσουν τις αποθήκες φυσικού αερίου.

Θα εισαγάγει περισσότερο φυσικό αέριο η Ουκρανία

Η αγορά παραμένει επίσης ευαίσθητη σε τυχόν απροσδόκητες ή παρατεταμένες περιόδους διαταραχής των παγκόσμιων ροών ή σε αύξηση του ανταγωνισμού για τα φορτία.

Με τις ρωσικές επιθέσεις να έχουν καταστρέψει περίπου το 60% της παραγωγικής ικανότητας φυσικού αερίου της Ουκρανίας, η χώρα που έχει πληγεί από τον πόλεμο πρόκειται να εισαγάγει περισσότερες προμήθειες από την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτόν τον χειμώνα.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα κατόπιν και σχετικών συμφωνιών που έχουν συνάψει οι Διαχειριστές Φυσικού Αερίου της χώρας μας ΔΕΣΦΑ, της Βουλγαρίας (Bulgartransgaz), της Ρουμανίας (Transgaz), της Μολδαβίας (VestMoldTransgaz) και της Ουκρανίας (GTSOU) παίζει το ρόλο της πύλης εισόδου εναλλακτικών ποσοτήτων καυσίμου.

Για το λόγο αυτό έχουν σχεδιαστεί ειδικά προϊόντα τα οποία τίθενται σε δημοπρασία προσελκύοντας προμηθευτές για την παροχή των αναγκαίων ποσοτήτων στην Ουκρανία μέσω του διαβαλκανικού αγωγού (Trans – Balkan).