ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέες υποσχέσεις για διαφάνεια και ταχύτητα στις αγροτικές επιδοτήσεις

Κυβερνητικοί πανηγυρισμοί για την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ την στιγμή που ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται σε απόγνωση

Πολιτική 29.10.2025, 14:06
ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέες υποσχέσεις για διαφάνεια και ταχύτητα στις αγροτικές επιδοτήσεις
Newsroom

Στο αφήγημα της διαφάνειας για την καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων και ενισχύσεων επιμένει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος στην εισαγωγική του τοποθέτηση για την ενσωμάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, υποσχέθηκε για ακόμη μία φορά «εξυγίανση διά της απορροφήσεως» και «εξομάλυνση» στις πληρωμές μέχρι το τέλος του έτους.

Ειδικότερα, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ θα «λύσει ριζικά ένα τεράστιο διαχρονικό πρόβλημα, εξυγιαίνοντας δια της απορροφήσεως έναν οργανισμό ο οποίος είναι κλειδί για την ενίσχυση του εθνικού πρωτογενή τομέα με ευρωπαϊκούς πόρους», επαναλαμβάνοντας ότι «είναι μια εξαιρετικά δύσκολη άσκηση, ξέρουμε πια ότι από εδώ και στο εξής τα νέα δεδομένα επιβάλλουν πριν από κάθε επιδότηση να προηγείται ένας πολύ ενδελεχής έλεγχος».

Εξομάλυνση της κατάστασης με τις πληρωμές μέχρι το τέλος του έτους υποσχέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

«Παραπάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ να έχουν ήδη δεσμευτεί από το κράτος, δεκάδες κατηγορούμενοι να έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια, περισσότερες υποθέσεις να εξιχνιάζονται, κάποιοι εκ των κατηγορουμένων να είναι ήδη προφυλακισμένοι», επισήμανε αναφερόμενος στην έρευνα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Μάλιστα την ίδια ώρα που αποκαλύπτεται το μέγεθος του σκανδάλου με την εμπλοκή και κυβερνητικών παραγόντων, ο ίδιος πανηγυρίζει για τα παραπάνω αποτελέσματα και σε μια προσπάθεια να «καρπωθεί» την όλη κατάσταση είπε ότι «αυτή είναι η καλύτερη απόδειξη ότι εννοούμε απόλυτα αυτό το οποίο λέγαμε: ότι είναι ειλημμένη πολιτική απόφαση της κυβέρνησης να μπει ένα τέλος στην ανομία και να κάνουμε μία καινούργια αρχή σε αυτόν τον τόσο κρίσιμο τομέα της κατανομής των ευρωπαϊκών ενισχύσεων στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας».

ΟΠΕΚΕΠΕ

«Αστοχίες και καθυστερήσεις» στις πληρωμές

Σε ό,τι αφορά τις καθυστερήσεις στις πληρωμές λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, που έχει φέρει σε απόγνωση τους πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους, σε μια προσπάθεια να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα έκανε λόγο για αστοχίες και καθυστερήσεις, οι οποίες ήταν αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων με την ΕΕ, ενώ υποσχέθηκε εκ νέου ότι η κατάσταση με τις πληρωμές θα εξομαλυνθεί έως τα τέλη του έτους.

Είπε χαρακτηριστικά «μια τόσο μεγάλη μεταρρύθμιση, εν κινήσει μάλιστα, τη στιγμή που ταυτόχρονα έπρεπε να γίνονται πληρωμές, ταυτόχρονα με τις διαπραγματεύσεις τις οποίες κάνουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια τέτοια μεταρρύθμιση θα προκαλούσε και αστοχίες και καθυστερήσεις. Προτεραιότητά μας πάντα παραμένει να επιταχυνθεί η καταβολή των αποζημιώσεων σε όσους πραγματικά τις δικαιούνται».

«Εκείνο το οποίο θα μείνει στο τέλος, πάντως, από αυτή την τολμηρή παρέμβαση, θα είναι μία καινούργια εποχή διαφάνειας και αξιοπιστίας στη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει αποδείξει ότι διαθέτει και τα εξελιγμένα ψηφιακά μέσα, αλλά και τη δυνατότητα, γρήγορα και έγκαιρα, και να ελέγχει και να διασταυρώνει και να επαληθεύει δεδομένα. Αποτελεί, συνεπώς, μία ασφαλή εγγύηση για το μέλλον», επισήμανε.

Η εισαγωγική τοποθέτηση

Αναλυτικά η εισαγωγική τοποθέτηση του πρωθυπουργού στο υπουργικό συμβούλιο έχει ως εξής:

«Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θυμόμαστε λίγο έτσι παλιές εποχές, τις οποίες ευτυχώς έχουμε αφήσει πίσω μας. Για λόγους σωστών συστάσεων από το Υπουργείο Υγείας κρίναμε ότι είναι καλύτερα να γίνει το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη έως ότου υποχωρήσουν τελείως τα λίγα συμπτώματα τα οποία έχω.

Να ξεκινήσω με μία παρατήρηση με αφορμή τους εορτασμούς της Εθνικής Επετείου, οι οποίοι ολοκληρώθηκαν χθες: μια πολύ εντυπωσιακή παρέλαση, πολύς κόσμος, θετικό κλίμα. Θα έλεγα ότι είναι ίσως η καλύτερη απάντηση την οποία δίνουν οι ίδιοι οι πολίτες, που νομίζω στην πράξη γυρνούν την πλάτη τους στην τοξικότητα και τη μιζέρια που επιμένουν να διακινούν ορισμένοι. Νομίζω ότι αυτή είναι η εικόνα την οποία θέλουμε πάντα να κρατάμε για τη χώρα μας, αυτή την οποία είδαμε χθες στις παρελάσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Βέβαια, ταυτόχρονα, περιμένουν από την κυβέρνησή μας πιο πολλά, πιο γρήγορα και πιο πολλά χειροπιαστά αποτελέσματα. Έτσι, δύο μήνες πριν κλείσει η χρονιά, η σημερινή συνεδρίαση στρέφεται πρωτίστως σε θέματα καθημερινότητας, με προτεραιότητα τη βελτίωση του κράτους, από τη μία διευρύνοντας το μέτωπο εναντίον της γραφειοκρατίας, προκειμένου η δημόσια διοίκηση να γίνεται ολοένα και πιο αξιόπιστη και φιλική προς τον πολίτη, και από την άλλη δίνοντας πειστικές και κυρίως ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες απαντήσεις σε τρέχουσες προκλήσεις, όπως αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Επιτρέψτε μου, λοιπόν, εν τάχει να σταθώ σε δύο νομοσχέδια τα οποία θα συζητήσουμε στην αρχή της ημερήσιας διάταξής μας. Το πρώτο αφορά μια δέσμη ρυθμίσεων, τις οποίες θα εισηγηθεί ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, περαιτέρω περιορισμού της γραφειοκρατίας, που έρχονται να συμπληρώσουν τα πολλά τα οποία μέχρι σήμερα έχει πετύχει το ψηφιακό κράτος: το gov.gr, τις συντάξεις που εκδίδονται σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα, τη γραμμή 1555 για τα εργασιακά θέματα, το 1566 για τα ζητήματα υγείας, το ψηφιακό tracker, που -με μεγάλη χαρά είδα τα στατιστικά στοιχεία από το Υπουργείο Υγείας- έχει ήδη μειώσει σημαντικά τον χρόνο αναμονής στα επείγοντα των νοσοκομείων, την αξιολόγηση στο Δημόσιο με σκοπό τη διαρκή αναβάθμισή του.

Σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούν και οι προτάσεις τις οποίες θα συζητήσουμε. Υπάρχουν ακόμα σημαντικά περιθώρια απλοποίησης διαδικασιών, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε την καθημερινότητα του πολίτη απλούστερη και ευκολότερη. Καταργούνται μια σειρά από περιττά δικαιολογητικά τα οποία ακόμα υπάρχουν. Απλοποιούνται οι διαδικασίες στο Εθνικό Μητρώο «Μίτος». Είναι μια επιλογή που μπορεί να ακούγεται τεχνική, πιστεύω, όμως, ότι θα έχει πραγματικό αποτύπωμα στην καθημερινότητα του πολίτη.

Δεύτερη πρωτοβουλία μας, την οποία θα πρέπει να περιβάλουμε με νομοθετικές διατάξεις, αφορά την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Είναι μια πρωτοβουλία η οποία θέλουμε να λύσει ριζικά ένα τεράστιο διαχρονικό πρόβλημα, εξυγιαίνοντας δια της απορροφήσεως έναν οργανισμό ο οποίος είναι κλειδί για την ενίσχυση του εθνικού πρωτογενή τομέα με ευρωπαϊκούς πόρους. Ξέρουμε ότι είναι μια εξαιρετικά δύσκολη άσκηση, ξέρουμε πια ότι από εδώ και στο εξής τα νέα δεδομένα επιβάλλουν πριν από κάθε επιδότηση να προηγείται ένας πολύ ενδελεχής έλεγχος. Ωστόσο, ήταν μια πρωτοβουλία απαραίτητη για να μπορέσουμε να κάνουμε μια νέα αρχή.

Θυμάστε ότι σε χρόνο πριν ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της έρευνας του Ευρωπαίου Εισαγγελέα, είχα μιλήσει για την ανάγκη να κόψουμε τον γόρδιο δεσμό, ο οποίος δεν μπορούσε να λυθεί. Και όσα μεσολάβησαν από τότε νομίζω αποδεικνύουν το πόσο επιβεβλημένη υπήρξε αυτή η παρέμβαση: παραπάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ να έχουν ήδη δεσμευτεί από το κράτος, δεκάδες κατηγορούμενοι να έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια, περισσότερες υποθέσεις να εξιχνιάζονται, κάποιοι εκ των κατηγορουμένων να είναι ήδη προφυλακισμένοι.

Νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη απόδειξη ότι εννοούμε απόλυτα αυτό το οποίο λέγαμε: ότι είναι ειλημμένη πολιτική απόφαση της κυβέρνησης να μπει ένα τέλος στην ανομία και να κάνουμε μία καινούργια αρχή σε αυτόν τον τόσο κρίσιμο τομέα της κατανομής των ευρωπαϊκών ενισχύσεων στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας.

Ξέραμε καλά ότι μια τόσο μεγάλη μεταρρύθμιση, εν κινήσει μάλιστα, τη στιγμή που ταυτόχρονα έπρεπε να γίνονται πληρωμές, ταυτόχρονα με τις διαπραγματεύσεις τις οποίες κάνουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια τέτοια μεταρρύθμιση θα προκαλούσε και αστοχίες και καθυστερήσεις. Προτεραιότητά μας πάντα παραμένει να επιταχυνθεί η καταβολή των αποζημιώσεων σε όσους πραγματικά τις δικαιούνται.

Κάναμε τις τελευταίες μέρες -να ευχαριστήσω και τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ-, έχουν αρχίσει να καταβάλλονται σημαντικές αποζημιώσεις στους δικαιούχους για τις ζωοτροφές, για τις ζημιές του «Daniel». Καταβλήθηκαν 45 εκατομμύρια σε σχεδόν 40.000 κτηνοτρόφους, για ενίσχυση ζωοτροφών, de minimis, λόγω ευλογιάς και πανώλης. Και θέλω να πιστεύω ότι η συνολική κατάσταση θα έχει εξομαλυνθεί έως τα τέλη αυτού του έτους.

Εκείνο το οποίο θα μείνει στο τέλος, πάντως, από αυτή την τολμηρή παρέμβαση, θα είναι μία καινούργια εποχή διαφάνειας και αξιοπιστίας στη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει αποδείξει ότι διαθέτει και τα εξελιγμένα ψηφιακά μέσα, αλλά και τη δυνατότητα, γρήγορα και έγκαιρα, και να ελέγχει και να διασταυρώνει και να επαληθεύει δεδομένα. Αποτελεί, συνεπώς, μία ασφαλή εγγύηση για το μέλλον.

Τέλος, για τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας ατζέντας, επιτρέψτε μου να σταθώ εν τάχει στον απολογισμό της αντιπυρικής περιόδου, όχι μόνο για να έχουμε μία εικόνα του περασμένου καλοκαιριού αλλά για να εντοπίσουμε κενά ώστε να ετοιμαστούμε καλύτερα για το επόμενο.

Αξίζει ενδεικτικά να αναφέρω ότι η τρέχουσα χρονιά, το 2025, ήταν μία απολύτως καταστροφική χρονιά για τη λεκάνη της Μεσογείου από πλευράς πυρκαγιών. Κάηκαν στην ΕΕ πάνω από 10 εκατομμύρια στρέμματα, τρεις φορές επάνω, το τονίζω, από τα μέσα στατιστικά στοιχεία της τελευταίας εικοσαετίας.

Εμείς καταφέραμε και αντιμετωπίσαμε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες με απώλειες, οι οποίες κυμάνθηκαν λίγο κάτω από τον μέσο όρο εικοσαετίας, 477.000 στρέμματα. Δεν είναι λίγα, είναι πολλά, αλλά είναι κάτω από τον μέσο όρο της εικοσαετίας, την ίδια εποχή που στην Ευρώπη κάηκαν τριπλάσιες εκτάσεις από τον μέσο όρο των τελευταίων 20 ετών.

Έχουμε κάνει πρόοδο, κυρίως στον γρήγορο εντοπισμό και στην πρώτη προσβολή των πυρκαγιών. Το 97% των πυρκαγιών κατάφεραν και οριοθετήθηκαν όσο ήταν ακόμα σε πολύ μικρό μέγεθος και σίγουρα μπορούμε να αντλήσουμε πολλά θετικά μηνύματα από την αντιμετώπιση των πυρκαγιών φέτος το καλοκαίρι για να γίνουμε καλύτεροι για τις προκλήσεις του επόμενου καλοκαιριού.

Να κλείσω με δύο παρατηρήσεις που αφορούν τον εθνικό εορτασμό από τον οποίον και ξεκίνησα. Φέτος, χάρη και στον σχεδιασμό της Τροχαίας αλλά και στον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τα θανατηφόρα δυστυχήματα στο τετραήμερο -πέρυσι ήταν τριήμερο- ήταν λιγότερα από τα μισά σε σχέση με πέρυσι, μια σημαντική πρόοδος.

Και νομίζω ότι όταν θα μας δοθεί η δυνατότητα να κάνουμε μαζί με τον αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό τον απολογισμό των στατιστικών στοιχείων για το έτος, πιστεύω ότι θα πάρουμε δύναμη από το γεγονός ότι κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση, με πολύ δρόμο ακόμα να διανύσουμε, αλλά είναι σαφές ότι κάτι αλλάζει στον τομέα της οδικής συμπεριφοράς και του περιορισμού των θανατηφόρων ατυχημάτων.

Τέλος, εκτός από την πολύ εντυπωσιακή στρατιωτική παρέλαση την οποία είδαμε χθες στην Θεσσαλονίκη, όπου για πρώτη φορά μπόρεσαν και οι πολίτες να δουν τα νέα καινοτόμα όπλα τα οποία έχουν ενταχθεί στο οπλοστάσιο των Ενόπλων Δυνάμεων, εγώ προσωπικά συγκράτησα την εικόνα των μαθητών την προηγούμενη μέρα, να βαδίζουν υπό βροχή, κρατώντας τις σημαίες τους, απολύτως προσηλωμένοι στην αίσθηση του καθήκοντος, παρά τις καιρικές δυσκολίες τις οποίες αντιμετώπισαν.

Είναι, ίσως, μια καλή αναλογία του τρόπου με τον οποίο κι εμείς πρέπει να πορευόμαστε, παρά τις δυσκολίες, παρά τις «μπόρες» οι οποίες μπορεί να υπάρχουν. Ξέρουμε ποιος είναι ο στόχος στον οποίο θέλουμε να φτάσουμε και να είστε απολύτως σίγουρες και σίγουροι ότι τίποτα δεν θα μας βγάλει από την πορεία μας».

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Σαμαράς για ΕΛΤΑ: Nα επανεξεταστεί η ξαφνική απόφαση για το κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων
Πολιτική

Σαμαράς για ΕΛΤΑ: Nα επανεξεταστεί η ξαφνική απόφαση για το κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων
Κίνα: Xαλάρωση της απαγόρευσης εξαγωγών ημιαγωγών της Nexperia
World

Το Πεκίνο «δείχνει» χαλάρωση εξαγωγών τσιπ Nexperia
Μπέσεντ στους FT: Η Κίνα «έκανε ένα πραγματικό λάθος» με τις σπάνιες γαίες
World

Μπέσεντ στους FT: Η Κίνα «έκανε ένα πραγματικό λάθος» με τις σπάνιες γαίες
Ελαιοπαραγωγοί: «Καμπανάκι» για την μείωση της παραγωγής λαδιού
AGRO

«Καμπανάκι» για την μείωση της παραγωγής λαδιού
Λούβρο: Ήθελαν να πουλήσουν τα κοσμήματα στο darkweb;
Κόσμος

Λούβρο: Ήθελαν να πουλήσουν τα κοσμήματα στο darkweb;
Δημήτρης Παπαστεργίου: Επιστολή σε διαδικτυακές πλατφόρμες για έλεγχο ηλικίας ανηλίκων
Τεχνολογία

Επιστολή σε διαδικτυακές πλατφόρμες για έλεγχο ηλικίας ανηλίκων

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ελληνική οικονομία: Περιθώρια νέας αναβάθμισης «βλέπει» η UBS
Economy

Γιατί «βλέπει» νέα αναβάθμιση της Ελλάδας η UBS

Η UBS σε έκθεσή της για τις δημοσιονομικές προοπτικές της ΕΕ ξεχωρίζει την περίπτωση της Ελλάδας

Ναταλία Δανδόλου
Επενδύσεις: Πού να τοποθετήσετε 10.000 δολάρια σήμερα
Markets

Πού να επενδύσετε 10.000 δολάρια - Τι συμβουλεύουν 6 ειδικοί

Τι συμβουλεύουν 6 ειδικοί της Wall Street για τον τρόπο που μπορεί κάποιος να επενδύσει τα διαθέσιμα χρήματά του

Αλεξάνδρα Τόμπρα
First Brands: Κατηγορείται επίσημα για «μαζική απάτη» από τους δανειστές
World

Πιστωτές κατηγορούν την First Brands για απάτη μαμούθ

Ορισμένοι πιστωτές θέλουν να εμπλακεί ένας ανεξάρτητος διαχειριστής στη διαδικασία πτώχευσης της κατασκευάστριας ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Shrinkflation: H αόρατη ανατίμηση πίσω από τις συσκευασίες
World

Οι αόρατες ανατιμήσεις στα ράφια

Aπό την οδοντόκρεμα Aquafresh έως τον καφέ Nescafé, οι καταναλωτές πληρώνουν το ίδιο - ή και περισσότερο - για μικρότερες ποσότητες προϊόντων

Νατάσα Σινιώρη
Παγκόσμιες αγορές χρήματος: Μηνύματα ότι στερεύει η ρευστότητα
Markets

Οι αγορές χρήματος στέλνουν μήνυμα ότι η ρευστότητα στερεύει

Το τέλος της ποσοτικής σύσφιγξης της Fed - Τι δείχνουν τα βρετανικά και ευρωπαϊκά repo

Τζούλη Καλημέρη
Masayoshi Son: Ο αυτοδημιούργητος αυτοκράτορας του AI
World

Ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ιαπωνίας και το μεγάλο στοίχημα του AI

Με ένα τολμηρό στοίχημα στην τεχνητή νοημοσύνη, ο Masayoshi Son έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ιαπωνίας

Νατάσα Σινιώρη
Πυρηνικά όπλα: Ο Τραμπ θέλει περισσότερες δοκιμές – Τι θα σημάνει μια νέα κούρσα εξοπλισμών
Κόσμος

Ο Τραμπ, τα πυρηνικά και η κούρσα εξοπλισμών

Η επιστροφή σε πυρηνικές δοκιμές πλήρους κλίμακας στις ΗΠΑ θα διαρκούσε αρκετά χρόνια και θα κόστιζε εκατοντάδες εκατ. δολάρια

Δημήτρης Σταμούλης
ΕΚΤ – Fed: Βίοι παράλληλοι ή πορείες αποκλίνουσες;
World

Πού συγκλίνουν, πού αποκλίνουν EKT και Fed

Αποκωδικοποιώντας τις αποφάσεις EKΤ και FED για τα επιτόκια

Ναταλία Δανδόλου
Περισσότερα από Πολιτική
Ελαιοπαραγωγοί: «Καμπανάκι» για την μείωση της παραγωγής λαδιού
AGRO

«Καμπανάκι» για την μείωση της παραγωγής λαδιού

Ο Γιώργος Κόκκινος, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Ελαιοπαραγωγών «ΝΗΛΕΑΣ», μίλησε στο «MEGA Σαββατοκύριακο» για την εφετινή τιμή του λαδιού.

Τι είναι το μπλε μέλι που ταξιδεύει σε Ελλάδα και εξωτερικό
AGRO

Τι είναι το μπλε μέλι που ταξιδεύει σε Ελλάδα και εξωτερικό

Το μέλι αλλάζει χρώμα, αποκτά ακόμη περισσότερα θρεπτικά συστατικά και ταξιδεύει από την Ελλάδα σε αγορές του κόσμου.

Εξαγωγές: Χαμηλές πτήσεις για τα εσπεριδοειδή
AGRO

Χαμηλές πτήσεις για τα εσπεριδοειδή

Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις εξαγωγές φρούτων και λαχανικών έως τις 31 Οκτωβρίου 2025     

Γιάννης Ανδριανός: Ο αγροδιατροφικός κλάδος έχει παρόν και μέλλον
AGRO

Ανδριανός: Ο αγροδιατροφικός κλάδος έχει παρόν και μέλλον

«Η επόμενη γενιά του αγροδιατροφικού κλάδου προϋποθέτει τη διαρκή εκπαίδευση», επισήμανε ο Γιάννης Ανδριανός,

Κωστής Χατζηδάκης: Μεταβατικό σύστημα για την πληρωμή της βασικής ενίσχυσης του 2025
AGRO

Χατζηδάκης: Μεταβατικό σύστημα για την πληρωμή της βασικής ενίσχυσης του 2025

Στους πραγματικούς αγρότες το περίσσευμα των επιδοτήσεων, που κόβονται από τους επιτήδειους, επισήμανε ο Κωστής Χατζηδάκης

Ευλογιά προβάτων: Φάκελο με στοιχεία παρέδωσε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ο Κ. Τσιάρας
AGRO

Φάκελο για την ευλογιά προβάτων παρέδωσε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ο Τσιάρας

Οι δυσχέρειες στην εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας για την ευλογιά προβάτων

Τουρκία: Ο «πόλεμος των φουντουκιών» μεταξύ Nutella και εμπόρων
AGRO

Ο «πόλεμος των φουντουκιών» Nutella και Τούρκων εμπόρων

Σε πεδίο μάχης έχει μετατραπεί η μειωμένη συγκομιδή φουντουκιών στην Τουρκία - «Δεν βιαζόμαστε να αγοράσουμε», λέει η Ferrero

Ανθή Γεωργίου
Latest News
Σαμαράς για ΕΛΤΑ: Nα επανεξεταστεί η ξαφνική απόφαση για το κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων
Πολιτική

Σαμαράς για ΕΛΤΑ: Nα επανεξεταστεί η ξαφνική απόφαση για το κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων

«Ο συμβολισμός αυτής της κίνησης υπερβαίνει κατά πολύ τα όποια λογιστικά σχέδια μιας επιχείρησης», λέει ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς

Κίνα: Xαλάρωση της απαγόρευσης εξαγωγών ημιαγωγών της Nexperia
World

Το Πεκίνο «δείχνει» χαλάρωση εξαγωγών τσιπ Nexperia

Η διαμάχη του κατασκευαστή τσιπ, με έδρα την Ολλανδία, με την Κίνα απειλεί να διαταράξει τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού αυτοκινήτων

Μπέσεντ στους FT: Η Κίνα «έκανε ένα πραγματικό λάθος» με τις σπάνιες γαίες
World

Μπέσεντ στους FT: Η Κίνα «έκανε ένα πραγματικό λάθος» με τις σπάνιες γαίες

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ λέει ότι το Πεκίνο δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιεί τα κρίσιμα ορυκτά του ως εργαλείο καταναγκασμού

Ελαιοπαραγωγοί: «Καμπανάκι» για την μείωση της παραγωγής λαδιού
AGRO

«Καμπανάκι» για την μείωση της παραγωγής λαδιού

Ο Γιώργος Κόκκινος, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Ελαιοπαραγωγών «ΝΗΛΕΑΣ», μίλησε στο «MEGA Σαββατοκύριακο» για την εφετινή τιμή του λαδιού.

Λούβρο: Ήθελαν να πουλήσουν τα κοσμήματα στο darkweb;
Κόσμος

Λούβρο: Ήθελαν να πουλήσουν τα κοσμήματα στο darkweb;

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ληστές στο Λούβρο έκαναν προσφορά στους πιθανούς αγοραστές πέντε ημέρες μετά την κλοπή

Δημήτρης Παπαστεργίου: Επιστολή σε διαδικτυακές πλατφόρμες για έλεγχο ηλικίας ανηλίκων
Τεχνολογία

Επιστολή σε διαδικτυακές πλατφόρμες για έλεγχο ηλικίας ανηλίκων

Η επιστολή έχει σκοπό να ενημερώσει γενικότερα τους μεγάλους ψηφιακούς «παίκτες» σχετικά τα σχέδια της Ελλάδας για την προστασία των ανηλίκων στο ψηφιακό περιβάλλον

Χατζηδάκης για ΕΛΤΑ: Γιατί κλείνουν τα καταστήματα
Πολιτική

Χατζηδάκης: Γιατί κλείνουν τα καταστήματα των ΕΛΤΑ

Δεν είχε εξηγηθεί στην κοινωνία η οξύτητα του προβλήματος που αντιμετωπίζουν, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης

iPhone 12 Withdrawn from Greek Market over Radiation
English Edition

iPhone 12 Withdrawn from Greek Market over Radiation

Greece’s telecom regulator has ordered the withdrawal of Apple’s iPhone 12 model after EU tests found it emitted higher-than-permitted radiation levels, following a similar decision by France and the European Commission

Σπύρος Πρωτοψάλτης: Προσπάθεια για πληρωμή επιδοτήσεων στα τέλη Νοεμβρίου
AGRO

Πρωτοψάλτης: Προσπάθεια για πληρωμή επιδοτήσεων στα τέλη Νοεμβρίου

Ο Γενικός Γραμματέας του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύρος Πρωτοψάλτης μίλησε στο «MEGA Σαββατοκύριακο» για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, τους αγρότες και τις επιδοτήσεις

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Η ρελάνς της Άγκυρας και τα χαρτιά της Αθήνας
Κοινωνία

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Η ρελάνς της Άγκυρας και τα χαρτιά της Αθήνας

«Πρόθυμοι εταίροι» για τα Eurofighter – Παζάρι για τους Meteor

Θεοδωρικάκος: Ξεκίνησε το Greek AI Startup Accelerator – Στηρίζει νέες επιχειρήσεις
Τεχνολογία

Ξεκίνησε το Greek AI Startup Accelerator - Ποιους αφορά

Είναι το πρώτο πρόγραμμα παγκοσμίως που πραγματοποιεί η OpenAI

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως 7 Νοεμβρίου
Economy

Ποια επιδόματα πληρώνονται έως 7 Νοεμβρίου - Ποιοι πάνε ταμείο

Οι ημερομηνίες για πληρωμές επιδομάτων και παροχών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ

First Brands: Κατηγορείται επίσημα για «μαζική απάτη» από τους δανειστές
World

Πιστωτές κατηγορούν την First Brands για απάτη μαμούθ

Ορισμένοι πιστωτές θέλουν να εμπλακεί ένας ανεξάρτητος διαχειριστής στη διαδικασία πτώχευσης της κατασκευάστριας ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Λειψυδρία: ΔΕΗ και Elpedison στο «παιχνίδι» για τις αφαλατώσεις
Green

ΔΕΗ και Elpedison στη μάχη για να μην «διψάσει» η Αττική

Ο ρόλος της ηλεκτροπαραγωγής στο «plan B» της ΕΥΔΑΠ και της κυβέρνησης για τα έργα που θα «ξεδιψάσουν» την Αττική

Μάχη Τράτσα
Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο: Το νέο θαύμα της Γκίζας ανοίγει τις πύλες του
World

Το νέο θαύμα της Γκίζας ανοίγει τις πύλες του

Οι θησαυροί του Τουταγχαμών αναμένεται να είναι το μεγαλύτερο αξιοθέατο στο GEM - Παρών στην εκδήλωση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ιταλία: Θετικό «σήμα» από την αξιολόγηση του οίκου Scope
World

Ιταλία: Θετικό «σήμα» από την αξιολόγηση του οίκου Scope

Η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης παραμένει στη βαθμίδα BBB+

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο