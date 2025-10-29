ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς θα «τρέξει» η ΑΑΔΕ τον έλεγχο των αγροτικών ενισχύσεων

Τι περιλαμβάνει το νέο σχέδιο της κυβέρνησης για τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ - Παρουσίαση από το Χατζηδάκη στο υπουργικό συμβούλιο

AGRO 29.10.2025, 10:25
Ρεπορτάζ Ανθή Γεωργίου

Προ των πυλών βρίσκεται η μετάβαση των λειτουργιών του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, με την κυβέρνηση να τρέχει να προλάβει από τη μία την προθεσμία της 4ης Νοεμβρίου για την παρουσίαση στην Κομισιόν του action plan για τον Οργανισμό και από την άλλη της καταβολής της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης των αγροτών στα τέλη του Νοεμβρίου.

Το σχέδιο νόμου, όπου περιλαμβάνονται όλες οι λεπτομέρειες της μεταρρύθμισης για την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ θα παρουσιαστεί σήμερα Τετάρτη 29 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι στο υπουργικό συμβούλιο από τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ διανέμει ετησίως πάνω από 2,3 δισ. ευρώ σε πάνω από 600.000 δικαιούχους

Με προϋπόθεση την απαίτηση της Κομισιόν η όλη νομοθετική διαδικασία και ψήφιση του νομοσχεδίου να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2025, η πλήρης ένταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως το πρώτο εξάμηνο του 2026. Το νέο σύστημα, σύμφωνα με τις κυβερνητικές ανακοινώσεις, προβλέπεται ότι θα είναι πλήρως λειτουργικό έως το τέλος του ίδιου έτους.

Να σημειωθεί ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ διανέμει ετησίως πάνω από 2,3 δισ. ευρώ σε πάνω από 600.000 δικαιούχους.

Ποιες αλλαγές δρομολογούνται

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα ενταχθεί στην ΑΑΔΕ ως Γενική Διεύθυνση της ανεξάρτητης αρχής, μεταφέροντας και όλα τα πληροφορικά συστήματα, τα δεδομένα του Οργανισμού (από φακέλους με πληρωμές και ελέγχους μέχρι προμήθειες και ανθρώπινο δυναμικό).

Στο νέο «καθεστώς», όπου η ΑΑΔΕ καθίσταται πλέον ως μοναδικός μηχανισμός εποπτείας και ελέγχου των αγροτικών επιδοτήσεων, αναμένονται σύμφωνα με πληροφορίες αλλαγές τόσο στον τρόπο υποβολής των αιτήσεων, όσο και στις προϋποθέσεις για την καταβολή των ενισχύσεων, ενώ οι έλεγχοι θα γίνουν αυστηρότεροι και θα εντατικοποιηθούν.

Για τους αγρότες, τουλάχιστον στο παρόν στάδιο, οι πληρωμές θα γίνονται χωρίς αλλαγές στις διαδικασίες. Ωστόσο, η μετάβαση ανοίγει τον δρόμο για ένα νέο μοντέλο εποπτείας, όπου κάθε ενίσχυση θα συνδέεται άμεσα με τα δηλωμένα στοιχεία εισοδήματος και παραγωγής. Για παράδειγμα στην περίπτωση των κτηνοτρόφων δρομολογείται ο έλεγχος και των τιμολογίων (γάλα και κρέας).

Η ΑΑΔΕ αναλαμβάνει τη διαχείριση και τον έλεγχο των οικονομικών ροών που αφορούν τις κοινοτικές ενισχύσεις, αξιοποιώντας τα ψηφιακά της εργαλεία και τις διασταυρώσεις στοιχείων που ήδη εφαρμόζει στον φορολογικό τομέα.

Η νομοθετική παρέμβαση θα εστιάζει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των αγροτών και ταυτόχρονα στη διαφάνεια και τη λογοδοσία με την αναβάθμιση των διαδικασιών πληρωμών, την ανάπτυξη νέων ψηφιακών υπηρεσιών, την ενίσχυση του εσωτερικού ελέγχου, τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων ΟΠΕΚΕΠΕ και ΑΑΔΕ, τον πολλαπλασιασμό των φυσικών ελέγχων με χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων και την τυποποίηση και πιστοποίηση των διαδικασιών.

Κατά τη μεταβατική περίοδο και μέχρι την ολοκλήρωση της μεταφοράς στην ΑΑΔΕ, οι υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά, με στόχο τη σταδιακή και ομαλή ενσωμάτωση των διαδικασιών στην ανεξάρτητη, καθώς μεγάλο στοίχημα αποτελεί να μην χαθούν ευρωπαϊκά κονδύλια και επηρεαστεί η ροή των πληρωμών προς τους δικαιούχους.

Η ενοποίηση, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, θα ενισχύσει τον έλεγχο των πληρωμών, θα επιταχύνει την εκκαθάριση των ενισχύσεων και θα μειώσει τη γραφειοκρατία. Παράλληλα, η διασύνδεση των αγροτικών επιδοτήσεων με τα φορολογικά δεδομένα των δικαιούχων αναμένεται να αυξήσει τη διαφάνεια και να περιορίσει τα περιθώρια καταχρήσεων.

Η διορία

Στο μεταξύ αντιμέτωπη με την προθεσμία της 4ης Νοεμβρίου που έχει δώσει η Κομισιόν στη χώρα μας για την κατάθεση ενός αναθεωρημένου και λεπτομερούς σχεδίου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται η χώρα. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η Κομισιόν προειδοποιεί με αναστολή μηνιαίων και ενδιάμεσων πληρωμών, γεγονός που μεταφράζεται σε «πάγωμα» των αγροτικών ενισχύσεων, με ότι αυτό συνεπάγεται για τη βιωσιμότητα των αγροτών, των εκμεταλλεύσεων αλλά και ολόκληρων περιοχών της υπαίθρου.

Το νέο σχέδιο, το action plan 2 αφορά τη γεωχωρική αποτύπωση των δεδομένων του ΟΣΔΕ, ώστε να διασφαλιστεί η ορθότητα και η διαφάνεια στη διαχείριση των επιδοτήσεων.

Αντίστοιχα, η προθεσμία για την υλοποίηση του action plan 1 που αφορά την εξυγίανση και έληγε στις 11 Σεπτεμβρίου, παρατείνεται μετά την εξάμηνη παράταση που έδωσε η Κομισιόν για τον Μάρτιο.

Ελληνική οικονομία: Περιθώρια νέας αναβάθμισης «βλέπει» η UBS
Economy

Γιατί «βλέπει» νέα αναβάθμιση της Ελλάδας η UBS

Η UBS σε έκθεσή της για τις δημοσιονομικές προοπτικές της ΕΕ ξεχωρίζει την περίπτωση της Ελλάδας

Ναταλία Δανδόλου
Επενδύσεις: Πού να τοποθετήσετε 10.000 δολάρια σήμερα
Markets

Πού να επενδύσετε 10.000 δολάρια - Τι συμβουλεύουν 6 ειδικοί

Τι συμβουλεύουν 6 ειδικοί της Wall Street για τον τρόπο που μπορεί κάποιος να επενδύσει τα διαθέσιμα χρήματά του

Αλεξάνδρα Τόμπρα
First Brands: Κατηγορείται επίσημα για «μαζική απάτη» από τους δανειστές
World

Πιστωτές κατηγορούν την First Brands για απάτη μαμούθ

Ορισμένοι πιστωτές θέλουν να εμπλακεί ένας ανεξάρτητος διαχειριστής στη διαδικασία πτώχευσης της κατασκευάστριας ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Shrinkflation: H αόρατη ανατίμηση πίσω από τις συσκευασίες
World

Οι αόρατες ανατιμήσεις στα ράφια

Aπό την οδοντόκρεμα Aquafresh έως τον καφέ Nescafé, οι καταναλωτές πληρώνουν το ίδιο - ή και περισσότερο - για μικρότερες ποσότητες προϊόντων

Νατάσα Σινιώρη
Παγκόσμιες αγορές χρήματος: Μηνύματα ότι στερεύει η ρευστότητα
Markets

Οι αγορές χρήματος στέλνουν μήνυμα ότι η ρευστότητα στερεύει

Το τέλος της ποσοτικής σύσφιγξης της Fed - Τι δείχνουν τα βρετανικά και ευρωπαϊκά repo

Τζούλη Καλημέρη
Masayoshi Son: Ο αυτοδημιούργητος αυτοκράτορας του AI
World

Ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ιαπωνίας και το μεγάλο στοίχημα του AI

Με ένα τολμηρό στοίχημα στην τεχνητή νοημοσύνη, ο Masayoshi Son έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ιαπωνίας

Νατάσα Σινιώρη
Πυρηνικά όπλα: Ο Τραμπ θέλει περισσότερες δοκιμές – Τι θα σημάνει μια νέα κούρσα εξοπλισμών
Κόσμος

Ο Τραμπ, τα πυρηνικά και η κούρσα εξοπλισμών

Η επιστροφή σε πυρηνικές δοκιμές πλήρους κλίμακας στις ΗΠΑ θα διαρκούσε αρκετά χρόνια και θα κόστιζε εκατοντάδες εκατ. δολάρια

Δημήτρης Σταμούλης
ΕΚΤ – Fed: Βίοι παράλληλοι ή πορείες αποκλίνουσες;
World

Πού συγκλίνουν, πού αποκλίνουν EKT και Fed

Αποκωδικοποιώντας τις αποφάσεις EKΤ και FED για τα επιτόκια

Ναταλία Δανδόλου
