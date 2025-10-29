ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς θα «τρέξει» η ΑΑΔΕ τον έλεγχο των αγροτικών ενισχύσεων

Προ των πυλών βρίσκεται η μετάβαση των λειτουργιών του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, με την κυβέρνηση να τρέχει να προλάβει από τη μία την προθεσμία της 4ης Νοεμβρίου για την παρουσίαση στην Κομισιόν του action plan για τον Οργανισμό και από την άλλη της καταβολής της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης των αγροτών στα τέλη του Νοεμβρίου.

Το σχέδιο νόμου, όπου περιλαμβάνονται όλες οι λεπτομέρειες της μεταρρύθμισης για την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ θα παρουσιαστεί σήμερα Τετάρτη 29 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι στο υπουργικό συμβούλιο από τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ διανέμει ετησίως πάνω από 2,3 δισ. ευρώ σε πάνω από 600.000 δικαιούχους

Με προϋπόθεση την απαίτηση της Κομισιόν η όλη νομοθετική διαδικασία και ψήφιση του νομοσχεδίου να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2025, η πλήρης ένταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως το πρώτο εξάμηνο του 2026. Το νέο σύστημα, σύμφωνα με τις κυβερνητικές ανακοινώσεις, προβλέπεται ότι θα είναι πλήρως λειτουργικό έως το τέλος του ίδιου έτους.

Ποιες αλλαγές δρομολογούνται

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα ενταχθεί στην ΑΑΔΕ ως Γενική Διεύθυνση της ανεξάρτητης αρχής, μεταφέροντας και όλα τα πληροφορικά συστήματα, τα δεδομένα του Οργανισμού (από φακέλους με πληρωμές και ελέγχους μέχρι προμήθειες και ανθρώπινο δυναμικό).

Στο νέο «καθεστώς», όπου η ΑΑΔΕ καθίσταται πλέον ως μοναδικός μηχανισμός εποπτείας και ελέγχου των αγροτικών επιδοτήσεων, αναμένονται σύμφωνα με πληροφορίες αλλαγές τόσο στον τρόπο υποβολής των αιτήσεων, όσο και στις προϋποθέσεις για την καταβολή των ενισχύσεων, ενώ οι έλεγχοι θα γίνουν αυστηρότεροι και θα εντατικοποιηθούν.

Για τους αγρότες, τουλάχιστον στο παρόν στάδιο, οι πληρωμές θα γίνονται χωρίς αλλαγές στις διαδικασίες. Ωστόσο, η μετάβαση ανοίγει τον δρόμο για ένα νέο μοντέλο εποπτείας, όπου κάθε ενίσχυση θα συνδέεται άμεσα με τα δηλωμένα στοιχεία εισοδήματος και παραγωγής. Για παράδειγμα στην περίπτωση των κτηνοτρόφων δρομολογείται ο έλεγχος και των τιμολογίων (γάλα και κρέας).

Η ΑΑΔΕ αναλαμβάνει τη διαχείριση και τον έλεγχο των οικονομικών ροών που αφορούν τις κοινοτικές ενισχύσεις, αξιοποιώντας τα ψηφιακά της εργαλεία και τις διασταυρώσεις στοιχείων που ήδη εφαρμόζει στον φορολογικό τομέα.

Η νομοθετική παρέμβαση θα εστιάζει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των αγροτών και ταυτόχρονα στη διαφάνεια και τη λογοδοσία με την αναβάθμιση των διαδικασιών πληρωμών, την ανάπτυξη νέων ψηφιακών υπηρεσιών, την ενίσχυση του εσωτερικού ελέγχου, τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων ΟΠΕΚΕΠΕ και ΑΑΔΕ, τον πολλαπλασιασμό των φυσικών ελέγχων με χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων και την τυποποίηση και πιστοποίηση των διαδικασιών.

Κατά τη μεταβατική περίοδο και μέχρι την ολοκλήρωση της μεταφοράς στην ΑΑΔΕ, οι υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά, με στόχο τη σταδιακή και ομαλή ενσωμάτωση των διαδικασιών στην ανεξάρτητη, καθώς μεγάλο στοίχημα αποτελεί να μην χαθούν ευρωπαϊκά κονδύλια και επηρεαστεί η ροή των πληρωμών προς τους δικαιούχους.

Η ενοποίηση, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, θα ενισχύσει τον έλεγχο των πληρωμών, θα επιταχύνει την εκκαθάριση των ενισχύσεων και θα μειώσει τη γραφειοκρατία. Παράλληλα, η διασύνδεση των αγροτικών επιδοτήσεων με τα φορολογικά δεδομένα των δικαιούχων αναμένεται να αυξήσει τη διαφάνεια και να περιορίσει τα περιθώρια καταχρήσεων.

Η διορία

Στο μεταξύ αντιμέτωπη με την προθεσμία της 4ης Νοεμβρίου που έχει δώσει η Κομισιόν στη χώρα μας για την κατάθεση ενός αναθεωρημένου και λεπτομερούς σχεδίου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται η χώρα. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η Κομισιόν προειδοποιεί με αναστολή μηνιαίων και ενδιάμεσων πληρωμών, γεγονός που μεταφράζεται σε «πάγωμα» των αγροτικών ενισχύσεων, με ότι αυτό συνεπάγεται για τη βιωσιμότητα των αγροτών, των εκμεταλλεύσεων αλλά και ολόκληρων περιοχών της υπαίθρου.

Το νέο σχέδιο, το action plan 2 αφορά τη γεωχωρική αποτύπωση των δεδομένων του ΟΣΔΕ, ώστε να διασφαλιστεί η ορθότητα και η διαφάνεια στη διαχείριση των επιδοτήσεων.

Αντίστοιχα, η προθεσμία για την υλοποίηση του action plan 1 που αφορά την εξυγίανση και έληγε στις 11 Σεπτεμβρίου, παρατείνεται μετά την εξάμηνη παράταση που έδωσε η Κομισιόν για τον Μάρτιο.