Μυτιληναίος: Σήμα στη Metlen, με αγορές άνω των 2 εκατ. ευρώ

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος προχώρησε σε αγορές μετοχών αξίας άνω των 2 εκατ. ευρώ - Τι «βλέπουν» οι αναλυτές

Business 29.10.2025, 13:39
Μυτιληναίος: Σήμα στη Metlen, με αγορές άνω των 2 εκατ. ευρώ
Newsroom

Δίχτυ «προστασίας» της μετοχής της Metlen άπλωσε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, προχωρώντας σε αγορά 50.000 μετοχών της εταιρείας, με τιμή αγοράς 42,20 ευρώ ανά μετοχή. Η αξία της συναλλαγής ξεπέρασε τα 2,1 εκατ. ευρώ.

Η κίνηση του προέδρου και διευθύνοντας συμβούλου της Metlen Energy & Metals PLC, είναι ένα ακόμη ισχυρό δείγμα εμπιστοσύνης, ενισχύοντας την υποστήριξή του, σε μία περίοδο όπου η χρηματιστηριακή αγορά προσπαθεί να αφομοιώσει τις πυκνές εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα. Η αγορά μετοχών από τον ίδιο τον επικεφαλής δεν είναι μόνο μια ένδειξη της πεποίθησής του για την μελλοντική πορεία της εταιρείας, αλλά και μια κίνηση που αναμένεται να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Άλλωστε, οι ξένοι αναλυτές έχουν συμφωνήσει μετά και τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του έτους ότι ο όμιλος βρίσκεται σε καλό δρόμο για να επιτύχει τους ετήσιους στόχους του, με τους τομείς Ενέργειας, Κατασκευών και Παραχωρήσεων να προσφέρουν ισχυρή υποστήριξη και τα επόμενα χρόνια.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι το πρώτο εξάμηνο του 2025 οι πωλήσεις της Metlen κατέγραψαν εντυπωσιακή αύξηση της τάξεως του 45%, φτάνοντας τα 3,6 δισ. ευρώ. Παρά την αύξηση των εσόδων, τα κέρδη παρουσίασαν πτώση λόγω μιας έκτακτης ζημιάς 132 εκατ. ευρώ από τον τομέα M Power, ο οποίος επηρεάστηκε αρνητικά από καθυστερήσεις και αυξημένα κόστη στο έργο διαχείρισης αποβλήτων Protos. Οι αναλυτές αναγνωρίζουν ότι, αν εξαιρεθεί η συγκεκριμένη έκτακτη ζημιά, το προσαρμοσμένο EBITDA θα είχε σημειώσει αύξηση 22% σε ετήσια βάση.

Περιθώριο ανόδου

Οι προοπτικές αποτυπώνονται και στις τιμές στόχους που έχουν δώσει οι αναλυτές για την Metlen Energy & Metals. Η Citi έχει θέσει την τιμή στόχο στα 52 ευρώ, δίνοντας σύσταση “Buy”, η Berenberg εκτιμά τη μετοχή στα 61, επίσης με σύσταση “Buy”, ενώ η Morgan Stanley είναι πιο θετική, τοποθετώντας την τιμή στόχο στα 66 ευρώ με σύσταση “Overweight”.

Η Bank of America έχει δώσει τιμή στόχο στα 63 ευρώ, ενώ η Alpha Finance παρουσιάζει την πιο αισιόδοξη εκτίμηση, τοποθετώντας τη στα 71 ευρώ, όπερ σημαίνει περιθώριο ανόδου που ξεπερνά το 65%.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Entersoftone: Τα πρώτα ελληνικά λογισμικά για επιχειρήσεις με ενσωματωμένη AI
Business

Entersoftone: Τα πρώτα ελληνικά λογισμικά για επιχειρήσεις με AI
Μπλε Κέδρος: Έκλεισε η πώληση θυγατρικής της έναντι 18,8 εκατ
Business

Έκλεισε η πώληση θυγατρικής της Μπλε Κέδρος έναντι 18,8 εκατ
Σιδηρόδρομος: Ιστορικό ρεκόρ στις επιβατικές μεταφορές στην ΕΕ, θλιβερός ουραγός η Ελλάδα
Μεταφορές

Ιστορικό ρεκόρ στη μεταφορά επιβατών με τρένο στην ΕΕ, ουραγός η Ελλάδα
Δήμας: Συναντήθηκε στην Οττάβα με τον Καναδό υπ. Μεταφορών
Μεταφορές

Συνάντηση Χρίστου Δήμα με τον Καναδό υπ. Μεταφορών
ΔΕΗ: Πρόγραμμα Fiber 1 Gbps με 11,56 ευρώ το μήνα
Τηλεπικοινωνίες

ΔΕΗ: Πρόγραμμα Fiber 1 Gbps με 11,56 ευρώ το μήνα
ΕΚΤΕΡ: Νέα σύμβαση έργου – Ανέλαβε τριώροφο κτήριο στη μαρίνα Αγίου Κοσμά
Business

Τριώροφο κτήριο στη μαρίνα Αγίου Κοσμά ανέλαβε η ΕΚΤΕΡ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ελληνική οικονομία: Περιθώρια νέας αναβάθμισης «βλέπει» η UBS
Economy

Γιατί «βλέπει» νέα αναβάθμιση της Ελλάδας η UBS

Η UBS σε έκθεσή της για τις δημοσιονομικές προοπτικές της ΕΕ ξεχωρίζει την περίπτωση της Ελλάδας

Ναταλία Δανδόλου
Επενδύσεις: Πού να τοποθετήσετε 10.000 δολάρια σήμερα
Markets

Πού να επενδύσετε 10.000 δολάρια - Τι συμβουλεύουν 6 ειδικοί

Τι συμβουλεύουν 6 ειδικοί της Wall Street για τον τρόπο που μπορεί κάποιος να επενδύσει τα διαθέσιμα χρήματά του

Αλεξάνδρα Τόμπρα
First Brands: Κατηγορείται επίσημα για «μαζική απάτη» από τους δανειστές
World

Πιστωτές κατηγορούν την First Brands για απάτη μαμούθ

Ορισμένοι πιστωτές θέλουν να εμπλακεί ένας ανεξάρτητος διαχειριστής στη διαδικασία πτώχευσης της κατασκευάστριας ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Shrinkflation: H αόρατη ανατίμηση πίσω από τις συσκευασίες
World

Οι αόρατες ανατιμήσεις στα ράφια

Aπό την οδοντόκρεμα Aquafresh έως τον καφέ Nescafé, οι καταναλωτές πληρώνουν το ίδιο - ή και περισσότερο - για μικρότερες ποσότητες προϊόντων

Νατάσα Σινιώρη
Παγκόσμιες αγορές χρήματος: Μηνύματα ότι στερεύει η ρευστότητα
Markets

Οι αγορές χρήματος στέλνουν μήνυμα ότι η ρευστότητα στερεύει

Το τέλος της ποσοτικής σύσφιγξης της Fed - Τι δείχνουν τα βρετανικά και ευρωπαϊκά repo

Τζούλη Καλημέρη
Masayoshi Son: Ο αυτοδημιούργητος αυτοκράτορας του AI
World

Ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ιαπωνίας και το μεγάλο στοίχημα του AI

Με ένα τολμηρό στοίχημα στην τεχνητή νοημοσύνη, ο Masayoshi Son έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ιαπωνίας

Νατάσα Σινιώρη
Πυρηνικά όπλα: Ο Τραμπ θέλει περισσότερες δοκιμές – Τι θα σημάνει μια νέα κούρσα εξοπλισμών
Κόσμος

Ο Τραμπ, τα πυρηνικά και η κούρσα εξοπλισμών

Η επιστροφή σε πυρηνικές δοκιμές πλήρους κλίμακας στις ΗΠΑ θα διαρκούσε αρκετά χρόνια και θα κόστιζε εκατοντάδες εκατ. δολάρια

Δημήτρης Σταμούλης
ΕΚΤ – Fed: Βίοι παράλληλοι ή πορείες αποκλίνουσες;
World

Πού συγκλίνουν, πού αποκλίνουν EKT και Fed

Αποκωδικοποιώντας τις αποφάσεις EKΤ και FED για τα επιτόκια

Ναταλία Δανδόλου
Περισσότερα από Business
Entersoftone: Τα πρώτα ελληνικά λογισμικά για επιχειρήσεις με ενσωματωμένη AI
Business

Entersoftone: Τα πρώτα ελληνικά λογισμικά για επιχειρήσεις με AI

Με μεγάλη προσέλευση πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις της Entersoftone σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με επίκεντρο την αξιοποίηση της τεχνολογίας AI

Σιδηρόδρομος: Ιστορικό ρεκόρ στις επιβατικές μεταφορές στην ΕΕ, θλιβερός ουραγός η Ελλάδα
Μεταφορές

Ιστορικό ρεκόρ στη μεταφορά επιβατών με τρένο στην ΕΕ, ουραγός η Ελλάδα

Οι σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές υποχώρησαν το 2024, σύμφωνα με την Eurostat

Δήμας: Συναντήθηκε στην Οττάβα με τον Καναδό υπ. Μεταφορών
Μεταφορές

Συνάντηση Χρίστου Δήμα με τον Καναδό υπ. Μεταφορών

Για τις αεροπορικές συνδέσεις Ελλάδας - Καναδά συζήτησε ο Χρ. Δήμας με τον Steven MacKinnon

ΔΕΗ: Πρόγραμμα Fiber 1 Gbps με 11,56 ευρώ το μήνα
Τηλεπικοινωνίες

ΔΕΗ: Πρόγραμμα Fiber 1 Gbps με 11,56 ευρώ το μήνα

Δυνατότητα χρήσης Gigabit Voucher σε όλα τα προγράμματα ΔΕΗ Fiber - Το ΔΕΗ Fiber είναι σήμερα διαθέσιμο σε 600.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις στην Αττική

ΕΚΤΕΡ: Νέα σύμβαση έργου – Ανέλαβε τριώροφο κτήριο στη μαρίνα Αγίου Κοσμά
Business

Τριώροφο κτήριο στη μαρίνα Αγίου Κοσμά ανέλαβε η ΕΚΤΕΡ

H ΕΚΤΕΡ ανέλαβε εργασίες για την ανέγερση του Yacht Club στο Ελληνικό - Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 3,53 εκατ. ευρώ

ΕΛΤΑ: Τι απαντούν για το κλείσιμο των 200 καταστημάτων
Business

ΕΛΤΑ: Τι απαντούν για το κλείσιμο των 200 καταστημάτων

Η αναδιοργάνωση του δικτύου αναγκαίο βήμα για τη βιωσιμότητα και το μέλλον των ΕΛΤΑ, δηλώνει ο CEO Γρ. Σκλήκας

Χρήστος Μεγάλου (Πειραιώς): Σε τροχιά ανόδου από το Q4 τα έντοκα έσοδα
Τράπεζες

Μεγάλου (Πειραιώς): Σε τροχιά ανόδου από το Q4 τα έντοκα έσοδα

Για τη νέα χρονιά εκτίμησε ότι οι ρυθμοί μεγέθυνσης του χαρτοφυλακίου της Πειραιώς στα στεγαστικά δάνεια θα επιταχυνθούν

Αγης Μάρκου
Latest News
Σαμαράς για ΕΛΤΑ: Nα επανεξεταστεί η ξαφνική απόφαση για το κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων
Πολιτική

Σαμαράς για ΕΛΤΑ: Nα επανεξεταστεί η ξαφνική απόφαση για το κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων

«Ο συμβολισμός αυτής της κίνησης υπερβαίνει κατά πολύ τα όποια λογιστικά σχέδια μιας επιχείρησης», λέει ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς

Κίνα: Xαλάρωση της απαγόρευσης εξαγωγών ημιαγωγών της Nexperia
World

Το Πεκίνο «δείχνει» χαλάρωση εξαγωγών τσιπ Nexperia

Η διαμάχη του κατασκευαστή τσιπ, με έδρα την Ολλανδία, με την Κίνα απειλεί να διαταράξει τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού αυτοκινήτων

Μπέσεντ στους FT: Η Κίνα «έκανε ένα πραγματικό λάθος» με τις σπάνιες γαίες
World

Μπέσεντ στους FT: Η Κίνα «έκανε ένα πραγματικό λάθος» με τις σπάνιες γαίες

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ λέει ότι το Πεκίνο δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιεί τα κρίσιμα ορυκτά του ως εργαλείο καταναγκασμού

Ελαιοπαραγωγοί: «Καμπανάκι» για την μείωση της παραγωγής λαδιού
AGRO

«Καμπανάκι» για την μείωση της παραγωγής λαδιού

Ο Γιώργος Κόκκινος, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Ελαιοπαραγωγών «ΝΗΛΕΑΣ», μίλησε στο «MEGA Σαββατοκύριακο» για την εφετινή τιμή του λαδιού.

Λούβρο: Ήθελαν να πουλήσουν τα κοσμήματα στο darkweb;
Κόσμος

Λούβρο: Ήθελαν να πουλήσουν τα κοσμήματα στο darkweb;

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ληστές στο Λούβρο έκαναν προσφορά στους πιθανούς αγοραστές πέντε ημέρες μετά την κλοπή

Δημήτρης Παπαστεργίου: Επιστολή σε διαδικτυακές πλατφόρμες για έλεγχο ηλικίας ανηλίκων
Τεχνολογία

Επιστολή σε διαδικτυακές πλατφόρμες για έλεγχο ηλικίας ανηλίκων

Η επιστολή έχει σκοπό να ενημερώσει γενικότερα τους μεγάλους ψηφιακούς «παίκτες» σχετικά τα σχέδια της Ελλάδας για την προστασία των ανηλίκων στο ψηφιακό περιβάλλον

Χατζηδάκης για ΕΛΤΑ: Γιατί κλείνουν τα καταστήματα
Πολιτική

Χατζηδάκης: Γιατί κλείνουν τα καταστήματα των ΕΛΤΑ

Δεν είχε εξηγηθεί στην κοινωνία η οξύτητα του προβλήματος που αντιμετωπίζουν, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης

iPhone 12 Withdrawn from Greek Market over Radiation
English Edition

iPhone 12 Withdrawn from Greek Market over Radiation

Greece’s telecom regulator has ordered the withdrawal of Apple’s iPhone 12 model after EU tests found it emitted higher-than-permitted radiation levels, following a similar decision by France and the European Commission

Σπύρος Πρωτοψάλτης: Προσπάθεια για πληρωμή επιδοτήσεων στα τέλη Νοεμβρίου
AGRO

Πρωτοψάλτης: Προσπάθεια για πληρωμή επιδοτήσεων στα τέλη Νοεμβρίου

Ο Γενικός Γραμματέας του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύρος Πρωτοψάλτης μίλησε στο «MEGA Σαββατοκύριακο» για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, τους αγρότες και τις επιδοτήσεις

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Η ρελάνς της Άγκυρας και τα χαρτιά της Αθήνας
Κοινωνία

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Η ρελάνς της Άγκυρας και τα χαρτιά της Αθήνας

«Πρόθυμοι εταίροι» για τα Eurofighter – Παζάρι για τους Meteor

Θεοδωρικάκος: Ξεκίνησε το Greek AI Startup Accelerator – Στηρίζει νέες επιχειρήσεις
Τεχνολογία

Ξεκίνησε το Greek AI Startup Accelerator - Ποιους αφορά

Είναι το πρώτο πρόγραμμα παγκοσμίως που πραγματοποιεί η OpenAI

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως 7 Νοεμβρίου
Economy

Ποια επιδόματα πληρώνονται έως 7 Νοεμβρίου - Ποιοι πάνε ταμείο

Οι ημερομηνίες για πληρωμές επιδομάτων και παροχών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ

First Brands: Κατηγορείται επίσημα για «μαζική απάτη» από τους δανειστές
World

Πιστωτές κατηγορούν την First Brands για απάτη μαμούθ

Ορισμένοι πιστωτές θέλουν να εμπλακεί ένας ανεξάρτητος διαχειριστής στη διαδικασία πτώχευσης της κατασκευάστριας ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Λειψυδρία: ΔΕΗ και Elpedison στο «παιχνίδι» για τις αφαλατώσεις
Green

ΔΕΗ και Elpedison στη μάχη για να μην «διψάσει» η Αττική

Ο ρόλος της ηλεκτροπαραγωγής στο «plan B» της ΕΥΔΑΠ και της κυβέρνησης για τα έργα που θα «ξεδιψάσουν» την Αττική

Μάχη Τράτσα
Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο: Το νέο θαύμα της Γκίζας ανοίγει τις πύλες του
World

Το νέο θαύμα της Γκίζας ανοίγει τις πύλες του

Οι θησαυροί του Τουταγχαμών αναμένεται να είναι το μεγαλύτερο αξιοθέατο στο GEM - Παρών στην εκδήλωση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ιταλία: Θετικό «σήμα» από την αξιολόγηση του οίκου Scope
World

Ιταλία: Θετικό «σήμα» από την αξιολόγηση του οίκου Scope

Η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης παραμένει στη βαθμίδα BBB+

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο