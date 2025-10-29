Υπουργείο Ανάπτυξης: Τι φέρνει το νομοσχέδιο για την Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης το νομοσχέδιο για την Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς

Σε διαβούλευση τέθηκε την Τετάρτη το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για τη Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, η οποία θα επωμιστεί με τον έλεγχο της αγοράς και την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή.

Στη Νέα Αρχή συνενώνονται τόσο το προσωπικό όσο και οι αρμοδιότητες α) της ΔΙΜΕΑ, εκτός του τμήματος χημικών αναλύσεων, β) της διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή, γ) του Γ’ Επικοινωνίας και Εξωστρέφειας, που υπάγεται στη Διεύθυνση Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης δ) της ανεξάρτητης αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή».

Αρμοδιότητες

Η Αρχή αναφορικά με την εποπτεία και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, μεταξύ άλλων, θα διενεργεί ελέγχους για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου κατά την παραγωγή, αποθήκευση, διακίνηση και εμπορία των προϊόντων στην αγορά και την παροχή υπηρεσιών, ελέγχει την τήρηση των κανόνων ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών, του ν. 4849/2021 (Α’ 207), περί αναμόρφωσης και εκσυγχρονισμού του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, περί υποχρέωσης αποδοχής μέσων πληρωμής με κάρτα, περί της υποχρέωσης ενημέρωσης του καταναλωτή, κατά την άσκηση της εμπορικής δραστηριότητας για προϊόντα και υπηρεσίες, της καταπολέμησης φαινομένων παραπλάνησης των καταναλωτών σε όλα τα στάδια της διακίνησης και εμπορίας αγαθών, καθώς και παροχής υπηρεσιών.

Ακόμη, εκπονεί, από κοινού με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο και Προγραμματισμό, για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου των προϊόντων και υπηρεσιών, συγκροτεί και συντονίζει μεμονωμένα ή μικτά κλιμάκια ελέγχου σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, για τον έλεγχο της αγοράς, την πάταξη του παράνομου εμπορίου και την εποπτεία της εφαρμογής των κανόνων διακίνησης εμπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, με τη συμμετοχή των υπηρεσιών που ασκούν ελεγκτικό έργο και:

-τηρεί ψηφιακό σύστημα διαχείρισης των δεδομένων,
-εκπονεί μελέτες, έρευνες και αναλύσεις για την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης της αγοράς,
-ελέγχει τη συμμόρφωση των παρόχων επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης και επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης,
-διενεργεί τακτικούς και έκτακτους ελέγχους και ελέγχους κατόπιν καταγγελίας, για τη διαπίστωση παραβάσεων που αφορούν στα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας,
-διαπιστώνει παραβάσεις, συντάσσει σχετικές εκθέσεις ελέγχου και επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Εποπτεία για την προστασία του καταναλωτή

Αναφορικά με την παρακολούθηση και την εποπτεία εφαρμογής της νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή:

-λαμβάνει και εξετάζει καταγγελίες και αναφορές καταναλωτών και ενώσεων καταναλωτών για παράβαση των κανόνων που αποβλέπουν στην προστασία των καταναλωτών στους τομείς
των αγαθών και των υπηρεσιών, καθώς και των κανόνων που αφορούν στην προστασία των οφειλετών από αθέμιτες πρακτικές ενημέρωσης,
– διενεργεί ελέγχους, περιλαμβανομένων των σαρώσεων (sweeps) σε ιστοσελίδες ηλεκτρονικών καταστημάτων, μετά από καταγγελία ή αυτεπαγγέλτως, της παραβίασης των κανόνων προστασίας του καταναλωτή στους τομείς των αγαθών και των υπηρεσιών,
– επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις και διοικητικά μέτρα στους παραβάτες της νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή,
– ελέγχει τη συμμόρφωση με τους κανόνες για την προστασία των καταναλωτών στους τομείς των αγαθών και των υπηρεσιών,
– αναπτύσσει δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης του καταναλωτικού κοινού για τα δικαιώματα και τα μέσα προστασίας των συμφερόντων του για την πρόληψη φαινομένων παραβίασης της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία αυτών,
– συμμετέχει σε ομάδες εργασίας, επιτροπές, δίκτυα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών στα οποία συμμετέχουν αρχές εφαρμογής της νομοθεσίας προστασίας των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών στους τομείς των αγαθών και υπηρεσιών και ιδίως στο Δίκτυο Συνεργασίας για την Προστασία των Καταναλωτών ή σε αρχές εφαρμογής της νομοθεσίας σχετικά με την εποπτεία της αγοράς ή φορείς εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών,
-λειτουργεί ως Αρμόδια Αρχή και ως Ενιαίο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών και συνεργάζεται στο πλαίσιο αυτού με άλλες αρμόδιες εθνικές αρχές, καθώς και με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την εφαρμογή των κανονισμών
-συγκαλεί την Επιτροπή Προστασίας Ανήλικων Καταναλωτών του άρθρου 7α του ν. 2251/1994,
-τηρεί σε ηλεκτρονική μορφή και διαχειρίζεται τα Μητρώα Διοικητικών Κυρώσεων και Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών.

Για την εξώδικη επίλυση των καταναλωτικών διαφορών:

-επιλαμβάνεται της συναινετικής επίλυσης των διαφορών μεταξύ προμηθευτών και καταναλωτών ή ενώσεων καταναλωτών, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αναφοράς ενός τουλάχιστον εκ των ενδιαφερομένων μερών, εκδίδοντας πορίσματα – συστάσεις,
-εποπτεύει τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδας (ECC-Net),
-παρακολουθεί την εφαρμογή στον ιδιωτικό τομέα της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 του ν. 3769/2009 (Α’ 105).

Η διοίκηση της νέας Αρχής

Η Αρχή θα διοικείται από πενταμελές Συμβούλιο, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και τέσσερα ακόμη τακτικά μέλη. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης ορίζεται πενταετής και μπορεί να ανανεωθεί μία φορά, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Εξάλλου στην Αρχή συστήνονται μία θέση Διοικητή και τρεις θέσεις Υποδιοικητών. Ο Διοικητής και οι Υποδιοικητές τελούν σε καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Η θητεία του Διοικητή και των Υποδιοικητών ορίζεται πενταετής και μπορεί να ανανεωθεί μία φορά με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

Στην Αρχή συστήνονται 500 θέσεις, πέραν των καλυπτόμενων από μετακλητούς, εκ των οποίων, 300 τουλάχιστον θέσεις καταλαμβάνονται από Ελεγκτές. Από την έναρξη λειτουργίας της Αρχής μεταφέρεται αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας το προσωπικό με σχέση δημοσίου δικαίου, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή ορισμένου χρόνου ή με σχέση έμμισθης εντολής, συμπεριλαμβανομένων και των προσώπων που κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις, που υπηρετεί ή κατέχει οργανική θέση κατά την έναρξη της λειτουργίας της Αρχής στις τέσσερις υπηρεσίες που συνενώνονται.

Ετήσια έκθεση

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται, η Αρχή συντάσσει αναλυτική ετήσια έκθεση απολογισμού και προγραμματισμού των δραστηριοτήτων της για το επόμενο έτος, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της. Στην έκθεση απολογισμού παρουσιάζονται το έργο που επιτελέστηκε κατά το προηγούμενο έτος και τα αποτελέσματα στους κρίσιμους τομείς δράσης της. Στην έκθεση προγραμματισμού δραστηριοτήτων περιλαμβάνονται ο σχεδιασμός της μακροπρόθεσμης στρατηγικής κατεύθυνσης της Αρχής και το ετήσιο επιχειρησιακό της σχέδιο.

Στον προγραμματισμό δραστηριοτήτων δεν περιλαμβάνονται εξειδικευμένα στοιχεία, η γνωστοποίηση των οποίων μπορεί να παρεμποδίσει την υλοποίηση του προγράμματος και την επίτευξη των στόχων της Αρχής. Η ετήσια έκθεση απολογισμού της Αρχής υποβάλλεται μέχρι την 31η Μαρτίου εκάστου έτους από τον Διοικητή της Αρχής, στον Πρόεδρο της Βουλής και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, και συζητείται κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής. Η ετήσια έκθεση απολογισμού αναρτάται στην ιστοσελίδα της Αρχής και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η Αρχή υποβάλλει στον Πρωθυπουργό, στον Υπουργό Ανάπτυξης και στον Πρόεδρο της Βουλής, ειδικές εκθέσεις κατά τη διάρκεια του έτους για θέματα της αρμοδιότητάς της, εφόσον της το ζητήσουν.

Τι αλλάζει στα καρτελάκια των σούπερ μάρκετ

Οπως είπε προαναγγείλει ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, το εν λόγω νομοσχέδιο θα περιελάμβανε συγκεκριμένη διάταξη για τον τρόπο αναγραφής των τιμών στα καρτελάκια που τοποθετούνται στα ράφια με τα προϊόντα. Οπως είχε δηλώσει προ ημερών, «επειδή παρατηρούνται σε κάποια προϊόντα αδικαιολόγητες αυξήσεις, με υπουργική απόφαση, κάτω από την τιμή πώλησης θα αναγράφεται η πρώτη τιμή τιμολόγησης του προϊόντος στον τόπο παραγωγής, ώστε ο πολίτης να είναι ενημερωμένος, να γνωρίζει και να αποφασίζει».

Σύμφωνα με το άρθρο 47 του νομοσχεδίου: Στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου αναγράφονται, κατά τρόπο προσήκοντα και ευκρινή, τα στοιχεία από τα οποία προκύπτει η πορεία διαμόρφωσης της τελικής τιμής προϊόντος σε νωπά προϊόντα, με σκοπό την προστασία του καταναλωτικού κοινού και τη διαφύλαξη του υγιούς ανταγωνισμού.

Παράταση μέτρων 

Ακόμη, παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου μια σειρά από μέτρα που έληγαν στις 31 Οκτωβρίου και ειδικότερα:

  • Το μέτρο περί υποχρέωσης ανακοίνωσης ανατιμήσεων από τα σούπερ μάρκετ, στο υπουργείο Ανάπτυξης
  • Το μέτρο που αφορά στην ανακοίνωση  ενδεικτικών τιμών λιανικής πώλησης οπωροκηπευτικών προϊόντων από τα σούπερ μάρκετ στο υπουργείο Ανάπτυξης
  • Το μέτρο που αφορά στην τρίμηνη απαγόρευση προσφορών και προωθητικών ενεργειών για καταναλωτικά προϊόντα των οποίων οι τιμές αυξάνονται.

Ρυθμίσεις για την Επιτροπή Ανταγωνισμού

Με το ίδιο νομοσχέδιο επέρχονται ρυθμίσεις που αφορούν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και ειδικότερα σε ζητήματα για την υποχρέωση προηγούμενης γνωστοποίησης συγκεντρώσεων επιχειρήσεων, για τη διαδικασία προληπτικού ελέγχου συγκεντρώσεων της Επιτροπής, για τα πρόστιμα, τον υπολογισμό του τέλους υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού επί της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αλλά και την πρακτική άσκηση φοιτητών.

