Φάρος AI Factory: Συστήνεται εταιρεία αξιοποίησης της AI στην Ελλάδα

Στην εισήγηση του νομοσχεδίου για την ίδρυση του Ελληνικού Εργοστασίου Τεχνητής Νοημοσύνης «ΦΑΡΟΣ AI Factory» προχώρησε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, κατά τη σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο προβλέπεται η σύσταση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικό Εργοστάσιο Τεχνητής Νοημοσύνης Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΦΑΡΟΣ AI Factory», η οποία θα αποτελέσει τον εθνικό κόμβο για την ανάπτυξη, διάχυση και αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) στην Ελλάδα.

Στην εν λόγω εταιρεία συμμετέχουν το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (30%) και η ΕΕΣΥΠ (70%), ενώ ο σκοπός της είναι η ενίσχυση της εθνικής ικανότητας καινοτομίας μέσω της δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος AI, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικτύου AI Factories που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενιαία ευρωπαϊκή στρατηγική στην AI.

Όπως τόνισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κεντρικός στόχος του νομοσχεδίου είναι η δημιουργία ενός εθνικού και ευρωπαϊκά διασυνδεδεμένου φορέα AI, που θα λειτουργεί ως επιταχυντής καινοτομίας και ως γέφυρα μεταξύ επιστήμης, επιχειρηματικότητας και δημόσιας πολιτικής. Το Ελληνικό Εργοστάσιο AI θα έχει αποστολή να υποστηρίζει την ανάπτυξη εφαρμογών AI υψηλής αξιοπιστίας, ενισχύοντας την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας.

Η εταιρεία που θα συσταθεί πρόκειται να επικεντρωθεί στους στρατηγικούς τομείς της Υγείας, της Ελληνικής Γλώσσας και του Πολιτισμού, καθώς και της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Το Ελληνικό Εργοστάσιο AI θα παρέχει:

Πρόσβαση σε υπολογιστικούς πόρους υπερυπολογιστών (όπως ο ΔΑΙΔΑΛΟΣ), σε μεγάλα δεδομένα και σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Υποστήριξη καινοτομίας για νεοφυείς επιχειρήσεις, με προγράμματα επιτάχυνσης και πρόσβαση σε επενδυτικά κεφάλαια.

Ανάπτυξη προϊόντων ΤΝ υψηλής αξιοπιστίας και εναρμονισμένων με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς TN (AI Act).

Επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, μέσα από προγράμματα κατάρτισης, αναβάθμισης δεξιοτήτων και προσέλκυσης ταλέντων στον τομέα της ΤΝ.

Σύνδεση με ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες όπως τα EDIHs, τα Data Spaces, και εμβληματικά έργα όπως τα DeployAI, ALT-EDIC4EU και LLMs4EU.

Τελικός στόχος είναι η ένταξη της Ελλάδας στο πανευρωπαϊκό δίκτυο AI Factories, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός διασυνοριακού οικοσυστήματος καινοτομίας που θα λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής ανάπτυξης και τεχνολογικής αυτονομίας για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Υπενθυμίζεται ότι η έναρξη υλοποίησης του νέου Εθνικού Υπερυπολογιστή «Δαίδαλος» και του Κέντρου Δεδομένων Λαυρίου, ανακοινώθηκε από τον Δημήτρη Παπαστεργίου την περασμένη άνοιξη, στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου (ΤΠΠΛ). Εκεί, στα τέλη Μαρτίου είχε υπογραφεί, στο χώρο κατασκευής, η σύμβαση για την κατασκευή του υπερυπολογιστή «Δαίδαλος» μεταξύ του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ/ GRNET), φορέα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Hewlett Packard Enterprise.

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό ύψους 58,9 εκ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αποτελεί μέρος της ενίσχυσης των Δημόσιων ψηφιακών υποδομών της χώρας, ως δράση της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο υπερυπολογιστής «ΔΑΙΔΑΛΟΣ», με ισχύ 89 PetaFlops θα είναι το ισχυρότερο υπολογιστικό σύστημα στην Ελλάδα και ένα από τα κορυφαία στην Ευρώπη. Ο νέος εθνικός υπερυπολογιστής θα είναι 150 φορές ισχυρότερος από τον υφιστάμενο υπερυπολογιστή ARIS, εκτελώντας 89 εκατομμύρια δισεκατομμύρια (δηλαδή ογδόντα εννέα τετράκις εκατομμύρια – 89.000.000.000.000.000) πράξεις κινητής υποδιαστολής ανά δευτερόλεπτο, και αναμένεται να καταταχθεί ανάμεσα στους πρώτους είκοσι σε επίδοση στην λίστα των κορυφαίων 500 συστημάτων παγκοσμίως σε επιδόσεις (ΤΟP500) και αποδοτικής χρήσης ενέργειας (GREEN500).

Θα αποτελέσει δε τον υπολογιστικό πυρήνα του ελληνικού «εργοστασίου» Τεχνητής Νοημοσύνης (AI Factory) «Pharos», το οποίο θα προωθήσει την τεχνολογική πρόοδο σε τομείς όπως η υγεία, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα, ο πολιτισμός και η γλώσσα.