Nvidia: Ολοταχώς προς ιστορική αποτίμηση – Πλησιάζει τα 5 τρισ. δολάρια

Στον δρόμο προς την ιστορική αποτίμηση εταιρικής αξίας των 5 τρισ. δολαρίων βρίσκεται η Nvidia, η μετοχή της οποίας αυξήθηκε κατά 3,2% στις προσυνεδριακές συναλλαγές την Τετάρτη που ισοδυναμεί με 50% άνοδο από την αρχή του χρόνου.

Η νέα άνοδος τροφοδοτήθηκε από τις ανακοινώσεις του CEO του κολοσσού κατασκευής τσιπ ότι η Nvidia αναμένει παραγγελίες τσιπ τεχνητής νοημοσύνης ύψους 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων και ανακοίνωσε σχέδια για την κατασκευή επτά νέων υπερυπολογιστών για την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Αποκτά μερίδιο 1 δισ. δολαρίων στην Nokia

Ακόμη, την Τρίτη η εταιρεία ανακοίνωσε ότι αποκτά μερίδιο 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων στη Nokia, σχηματίζοντας μια στρατηγική συνεργασία με την εταιρεία δικτύωσης για την ανάπτυξη τεχνολογίας κινητής τηλεφωνίας 6G επόμενης γενιάς.

Αμέσως μετά τη σχετική ανακοίνωση οι μετοχές της Nokia σημείωσαν άνοδο της τάξης του 26%.

Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν η Nokia θα εκδώσει περισσότερες από 166 εκατομμύρια νέες μετοχές και θα χρησιμοποιήσει τα έσοδα για να χρηματοδοτήσει τα σχέδιά της για την Τεχνητή Νοημοσύνη και άλλους γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Οι δύο εταιρείες σύναψαν επίσης μια στρατηγική συνεργασία για να συνεργαστούν για την ανάπτυξη της τεχνολογίας κινητής τηλεφωνίας 6G επόμενης γενιάς. Η Nokia δήλωσε ότι θα προσαρμόσει το λογισμικό 5G και 6G ώστε να λειτουργεί στα τσιπ της Nvidia και θα συνεργαστεί στην τεχνολογία δικτύωσης για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η Nokia ανακοίνωσε ότι η Nvidia θα εξετάσει το ενδεχόμενο ενσωμάτωσης της τεχνολογίας της στα μελλοντικά της σχέδια για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Η Nvidia έχει αποκτήσει αρκετές μετοχές στρατηγικών εταίρων τους τελευταίους μήνες, καθώς η εταιρεία έχει βρεθεί στο επίκεντρο του κόσμου της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Τον Σεπτέμβριο, δεσμεύτηκε για μια επένδυση 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην άλλοτε ανταγωνίστρια Intel και δήλωσε ότι θα επενδύσει 100 δισεκατομμύρια δολάρια στην OpenAI. Επίσης, δέσμευσε 500 εκατομμύρια δολάρια στην startup αυτοκινήτων αυτόνομης οδήγησης Wayve και μια επένδυση 667 εκατομμυρίων δολαρίων στον βρετανικό πάροχο cloud Nscale.