01.11.2025, 23:32
Τεχνητή νοημοσύνη: Επενδύσεις 380 δισ. δολαρίων από τους μεγάλους παίκτες
Οι τεχνολογικοί κολοσσοί κατάφεραν να ολοκληρώσουν την περίοδο των οικονομικών αποτελεσμάτων και έστειλαν ένα συνεπές μήνυμα στη Wall Street: οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη γίνονται όλο και μεγαλύτερες.

Κολοσσοί όπως οι Alphabet, Meta Platforms, Microsoft, Amazon, άπαντες αύξησαν τις προβλέψεις τους για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες που αναμένεται να ανέλθουν στα 380 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος. Σημειώνεται ότι η πρόβλεψη της Microsoft ήταν για το οικονομικό έτος 2026, το οποίο λήγει τον Ιούνιο.

Οι εταιρείες αγωνίζονται να δημιουργήσουν υποδομές για αυτό που λένε ότι είναι σχεδόν απεριόριστη ζήτηση για υπηρεσίες Τεχνητής Νοημοσύνης. Εν τω μεταξύ, ένας αυξανόμενος αριθμός σκεπτικιστών εκφράζει ανησυχίες ότι αυτά τα ιστορικά επίπεδα δαπανών τροφοδοτούν μια φούσκα και αμφισβητούν εάν υπάρχει επαρκής ενέργεια και πόροι για να μετατραπούν ποτέ σε πραγματικότητα οι υψηλές υποσχέσεις για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Όσο μεγάλες κι αν ήταν οι προβλέψεις δαπανών αυτή την εβδομάδα, φαίνονται πεζές σε σύγκριση με την OpenAI, η οποία έχει ανακοινώσει πρόσφατα συμφωνίες υποδομών αξίας περίπου 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων με συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένης της Nvidia, της Oracle και της Broadcom.

Οι αντιδράσεις της αγοράς

Οι αντιδράσεις των επενδυτών στις ανακοινώσεις των Big Tech ήταν ανάμεικτες. Η Amazon είδε τις μετοχές της να εκτοξεύονται μετά την ανακοίνωση των κερδών και των εσόδων της εταιρείας, η οποία δήλωσε ότι οι επενδύσεις κεφαλαίου για το τρέχον έτος θα ανέλθουν σε περίπου 125 δισεκατομμύρια δολάρια, από 118 δισεκατομμύρια δολάρια που είχε προβλέψει προηγουμένως.

«Θα συνεχίσουμε να κάνουμε σημαντικές επενδύσεις, ειδικά στην Τεχνητή Νοημοσύνη», δήλωσε ο επικεφαλής οικονομικών, Μπράιαν Όλσαβσκι, κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, προσθέτοντας ότι ο αριθμός θα αυξηθεί το 2026. «Πιστεύουμε ότι πρόκειται για μια τεράστια ευκαιρία με δυνατότητα ισχυρών αποδόσεων του επενδυμένου κεφαλαίου μακροπρόθεσμα».

Οι επενδυτές χαιρέτισαν επίσης την Alphabet, η οποία ανακοίνωσε υψηλότερα από τα αναμενόμενα κέρδη και αύξησε τις προβλέψεις της για τις επενδύσεις κεφαλαίου για το τρέχον έτος από 75-85 δισεκατομμύρια δολάρια σε 91-93 δισεκατομμύρια δολάρια. Η μετοχή της εταιρείας σημείωσε άνοδο 2,5% την Πέμπτη.

Ωστόσο, οι μετοχές της Microsoft σημείωσαν πτώση περίπου 3%, παρά το γεγονός ότι τα αποτελέσματα της εταιρείας λογισμικού ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις.

Η οικονομική διευθύντρια Έιμι Χουντ δήλωσε κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ότι η αύξηση των κεφαλαιουχικών δαπανών θα επιταχυνθεί το οικονομικό έτος 2026, το οποίο ξεκίνησε τον Ιούλιο, ενώ προηγουμένως η εταιρεία είχε δηλώσει ότι η αύξηση θα επιβραδυνθεί. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 45% στα 64,55 δισεκατομμύρια δολάρια το προηγούμενο οικονομικό έτος, γεγονός που υποδηλώνει ένα ελάχιστο ποσό περίπου 94 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2026. Ο αριθμός αυτός είναι σημαντικά υψηλότερος όταν συμπεριλαμβάνονται οι μισθώσεις.

Η μετοχή της Meta υπέστη μεγαλύτερο πλήγμα, αφού έχασε 11% της αξίας της την Πέμπτη, τη μεγαλύτερη πτώση της τα τελευταία τρία χρόνια, παρά την γενική άνοδο. Η εταιρεία περιόρισε τις προβλέψεις της για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες σε 70-72 δισεκατομμύρια δολάρια, από 66-72 δισεκατομμύρια δολάρια που ήταν προηγουμένως.

Τεχνητή νοημοσύνη: Η «άγνωστη ευκαιρία εσόδων»

Σε αντίθεση με την Amazon, τη Microsoft και την Google, η Meta δεν διαθέτει υπηρεσία cloud και δεν έχει μια σαφή εικόνα εσόδων που να συνδέεται με τις επενδύσεις της στην τεχνητή νοημοσύνη. Η Meta αναφέρει ότι τα οφέλη της από την Τεχνητή Νοημοσύνη προέρχονται από αλλού, δηλαδή τη βελτιωμένη απόδοση στον βασικό τομέα των ψηφιακών διαφημίσεων χάρη στην καλύτερη στόχευση.

Ωστόσο, οι αναλυτές της Oppenheimer υποβάθμισαν την μετοχή στο ισοδύναμο μιας διατήρησης από την αγορά, επικαλούμενοι μια «άγνωστη ευκαιρία εσόδων» σε αυτό που η εταιρεία αποκαλεί υπερνοημοσύνη, και δήλωσαν ότι οι επενδυτές θα δυσκολευτούν με την «επιθετική αύξηση εσόδων που αντισταθμίζεται από τις υψηλές δαπάνες».

Η Google, αντιθέτως, έχει «προβλέψιμα κέρδη», έγραψαν οι αναλυτές.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, ανακοίνωσε τον Ιούνιο τη δημιουργία του Superintelligence Labs της εταιρείας και δήλωσε ότι θα ηγείται από ορισμένες από τις ακριβές και υψηλού προφίλ προσλήψεις της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της Scale AI, Αλεξάντρ Γουάνγκ, και του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της GitHub, Νατ Φρίντμαν.

Το εργαστήριο θα στεγάζει τις διάφορες ομάδες της εταιρείας που εργάζονται σε βασικά μοντέλα, έγραψε ο Ζάκερμπργκ σε ένα σημείωμα εκείνη την περίοδο. «Είμαι αισιόδοξος ότι αυτή η νέα εισροή ταλέντων και η παράλληλη προσέγγιση στην ανάπτυξη μοντέλων θα μας βοηθήσει να εκπληρώσουμε την υπόσχεση της προσωπικής υπερνοημοσύνης για όλους», έγραψε ο Ζάκερμπεργκ.

Ωστόσο, οι αναλυτές της Oppenheimer δήλωσαν ότι αυτή η προσέγγιση «αντικατοπτρίζει» τις δαπάνες της εταιρείας για το Metaverse το 2021 και το 2022, όταν ο Ζάκερμπεργκ δήλωνε ότι η πλατφόρμα αυτή είναι το μέλλον της πληροφορικής.

Η Meta εξακολουθεί να ξοδεύει δισεκατομμύρια δολάρια κάθε τρίμηνο για τις επενδύσεις της στην επαυξημένη πραγματικότητα. Η εταιρεία ανέφερε στην έκθεση κερδών της ότι η μονάδα Reality Labs έχασε 4,4 δισεκατομμύρια δολάρια το τρίμηνο, με έσοδα 470 εκατομμυρίων δολαρίων.

Χωρίς ορατό… τέλος

Για τους άλλους hyperscalers, οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με τις επιχειρήσεις υποδομής cloud, ακόμη και αν χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη σε ολόκληρη την εταιρεία.

Στον τομέα του cloud computing, η Amazon Web Services εξακολουθεί να είναι μεγαλύτερη από τη Microsoft Azure ή το Google Cloud, αλλά αναπτύσσεται πιο αργά από τους ανταγωνιστές της.

Η AWS ανέφερε αύξηση εσόδων κατά 20% στο τρίτο τρίμηνο, φτάνοντας τα 33 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Microsoft ανέφερε ότι τα έσοδα της μονάδας Azure αυξήθηκαν κατά 40%, ενώ οι πωλήσεις cloud της Google αυξήθηκαν κατά 34% φτάνοντας τα 15,15 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι αναλυτές της Cantor ανέφεραν ότι τα cloud με «εκτεταμένες υπηρεσίες όπως η Microsoft» είναι σε θέση να επωφεληθούν από αυτή την «ενισχυμένη φάση ανάπτυξης υποδομών τεχνητής νοημοσύνης».

Συνιστούν την αγορά της μετοχής, αλλά βλέπουν λόγους να ανησυχούν για τις προβλέψεις δαπανών. Οι αναλυτές ανέφεραν ότι οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες, που περιλαμβάνουν τις χρηματοδοτικές μισθώσεις, αναμένεται να φθάσουν τα 140 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος, αυξημένες κατά 58% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και τριπλάσιες σε σχέση με το οικονομικό έτος 2024.

Ο αριθμός αυτός «αντικατοπτρίζει την ισχυρή ζήτηση από τη θετική πλευρά, αλλά παραμένει ανησυχητικός, καθώς δεν φαίνεται να υπάρχει τέλος», έγραψαν οι αναλυτές.

