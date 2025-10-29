Σαμ Άλτμαν και Μαρκ Ζάκερμπεργκ: Ο νυν και ο πρώην «υπουργός σκέψης»

Η εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης έχει επίσημα εκτοπίσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον ρόλο του κυρίαρχου παράγοντα που διαμορφώνει την ανθρώπινη σκέψη και ταυτότητα. Άρα Σαμ Άλτμαν και Μαρκ Ζάκερμπεργκ φαίνεται να διεκδικούν τον ίδιο ρόλο.

Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ, ιδρυτής του Facebook, ο οποίος για χρόνια κατείχε τον ανεπίσημο τίτλο του «υπουργού σκέψης» του κόσμου, βρίσκεται τώρα στη σκιά του Σαμ Άλτμαν, του διευθύνοντος συμβούλου της OpenAI, της εταιρείας πίσω από το ChatGPT.

Από την επιμέλεια στην παραγωγή

Το 2009, ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ, μόλις 25 ετών, διακήρυξε πως η διττή ταυτότητα (μία για τη δουλειά, μία για την προσωπική ζωή) πλησίαζε στο τέλος της, υποστηρίζοντας την ιδέα μιας ενιαίας ταυτότητας ως ένδειξη «ακεραιότητας». Το Facebook, όπως και το Instagram αργότερα, καθόρισε την εποχή της επιμέλειας και της παρουσίασης.

Η κοινωνική δικτύωση αναδιαμόρφωσε τον τρόπο που βλέπαμε τους εαυτούς μας και τους άλλους. Τα «like», οι φωτογραφίες και οι αναρτήσεις δημιούργησαν ένα συγκεκριμένο ψηφιακό άβαταρ, ενώ τα φίλτρα του Instagram επιβράβευαν την πιο γυαλιστερή εκδοχή της ζωής μας. Ο Ζάκερμπεργκ ουσιαστικά μας έμαθε να «ποστάρουμε», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Business Insider.

Σήμερα, ο Άλτμαν μας μαθαίνει να «δίνουμε εντολές» (prompt). Το ChatGPT, μέσα σε μόλις τρία χρόνια, έχει ξεπεράσει σε κοινό την πρώιμη εποχή του Facebook, με πάνω από 800 εκατομμύρια εβδομαδιαίους χρήστες. Η εποχή του Άλτμαν είναι η εποχή της παραγωγής (generation), όχι απλώς της παρουσίασης. Εργαλεία όπως το Sora επιτρέπουν στους χρήστες να μετατρέπουν ακατέργαστες ιδέες σε υπερ-ρεαλιστικά βίντεο, με τις νέες εκδοχές της πραγματικότητας να συντάσσονται με πρωτοφανή ευκολία.

Σαμ Άλτμαν και Μαρκ Ζάκερμπεργκ: Η μεγάλη αλλαγή… πλατφόρμας

Η επιρροή του Άλτμαν δεν είναι απλώς μια νέα «μόδα». Είναι μια βαθύτερη αλλαγή στο ψηφιακό τοπίο. Η ροή (feed) του Facebook κάποτε αναδιένειμε την προσοχή προς τα έξω, στέλνοντας κίνηση σε εκδότες. Η Τεχνητή Νοημοσύνη ανατρέπει αυτό το μοντέλο. Τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLMs) αφομοιώνουν ολόκληρο τον ανοιχτό ιστό και απαντούν απευθείας στα ερωτήματα των χρηστών, λειτουργώντας ως μία «χοάνη» (funnel): ρωτάς, απαντάει.

Το πιο εντυπωσιακό είναι ο τρόπος που η AI παρεμβαίνει στην ίδια μας την ταυτότητα. Εάν στην εποχή των social media επιμεληθήκαμε την ταυτότητά μας για τον υπολογιστή, στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, ο υπολογιστής αρχίζει να επιμελείται την ταυτότητά μας για εμάς.

Οι εφαρμογές της AI εκτείνονται πλέον σε τομείς που ήταν άλλοτε αποκλειστικά ανθρώπινοι, όπως η σύνταξη emails, η εύρεση δώρων ή ακόμα και οι γαμήλιες προσφωνήσεις. Η «συν-συγγραφή» της οικειότητας με ένα bot εγείρει το ερώτημα: τι άλλο αναθέτουμε σε εξωτερικούς συνεργάτες;

Η αγωνία του αντίκτυπου

Αυτή η εκρηκτική αλλαγή δεν είναι χωρίς κινδύνους. Ενώ η παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να επιταχύνει την εργασία και να βελτιώσει την ποιότητα, φέρνει επίσης τον κίνδυνο του «workslop» (περιττό, χαμηλής ποιότητας περιεχόμενο) και της μείωσης της παραγωγικότητας εάν χρησιμοποιηθεί λανθασμένα.

Πέραν των επαγγελματικών κινδύνων, υπάρχουν και σοβαρές κοινωνικές επιπτώσεις: μελέτες έχουν δείξει ότι η βαριά χρήση του ChatGPT εντείνει τα αισθήματα μοναξιάς, ενώ έχουν αναφερθεί τραγικά περιστατικά που συνδέονται με συνομιλίες με chatbots.

Ο Ζακερμπεργκ αναγνωρίζει την απειλή. Προσπαθεί απεγνωσμένα να καλύψει τη διαφορά, αναφέρει ο Business Insider, με δισεκατομμύρια σε επενδύσεις και επιθετικές προσφορές για να «κλέψει» ερευνητές της OpenAI.

Σαμ Άλτμαν και Μαρκ Ζάκερμπεργκ, ποιος είναι τελικά ο «υπουργός σκέψης»; Καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αρχίζει να διαμορφώνει την πρόθεση, το πρώτο —και μερικές φορές το τελικό— προσχέδιο αυτού που λέμε και κάνουμε, ο τίτλος του «υπουργού σκέψης» φαίνεται να ανήκει πλέον στον Σαμ Άλτμαν. Η εποχή του ψηφιακού εαυτού εισέρχεται σε ένα απρόβλεπτο κεφάλαιο, όπου η γραμμή μεταξύ ανθρώπινης και μηχανικής σκέψης γίνεται ολοένα και πιο δυσδιάκριτη.