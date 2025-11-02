Σιδηρομετάλλευμα: Η ζήτηση έχει «σταθεροποιηθεί» – Τι «βλέπει» κορυφαίος όμιλος της Αυστραλίας

Η Hancock Prospecting της Τζίαν Ράινχαρτ αναφέρει μείωση των κερδών από σιδηρομετάλλευμα και προωθεί τη διαφοροποίηση στις σπάνιες γαίες

Commodities 02.11.2025, 23:18
Σιδηρομετάλλευμα: Η ζήτηση έχει «σταθεροποιηθεί» – Τι «βλέπει» κορυφαίος όμιλος της Αυστραλίας
Τζίνα Ράινχαρτ
Newsroom

Η Hancock Prospecting της Τζίνα Ράινχαρτ προειδοποίησε ότι η ζήτηση σιδηρομεταλλεύματος έχει «σταθεροποιηθεί», καθώς ο όμιλος εξόρυξης που ανήκει στον πλουσιότερο άνθρωπο της Αυστραλίας διαφοροποιείται με επενδύσεις σε λίθιο και σπάνιες γαίες.

Η Hancock ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι τα καθαρά κέρδη της μειώθηκαν κατά 44% στα 3,1 δισεκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας (2 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) στο έτος έως τον Ιούνιο, καθώς η τιμή του σιδηρομεταλλεύματος μειώθηκε και οι σφοδρές καταιγίδες διέκοψαν τις αποστολές από την περιοχή Pilbara της Δυτικής Αυστραλίας. Τα έσοδα μειώθηκαν κατά 21% στα 11,6 δισεκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας, σημειώνουν οι Financial Times.

Το σιδηρομετάλλευμα είναι το μεγαλύτερο εξαγώγιμο προϊόν της Αυστραλίας, αντιπροσωπεύοντας έως και 4% του ΑΕΠ της χώρας, σύμφωνα με οικονομολόγους. Ωστόσο, η εξασθένηση της ζήτησης από τον κινεζικό τομέα ακινήτων και η επίσημη έναρξη αργότερα φέτος του ορυχείου Simandou στη Γουινέα, το οποίο ανήκει εν μέρει στον συνεργάτη της Hancock, Rio Tinto, έχουν ασκήσει πίεση στις τιμές.

Τα τελευταία χρόνια, η Ράινχαρτ έχει επεκτείνει τις συμμετοχές της εταιρείας της σε άλλα υλικά, ιδιαίτερα σπάνιες γαίες από τις οποίες η Κίνα ελέγχει μεγάλο μέρος της παγκόσμιας προσφοράς.

Η αξία των συμμετοχών της σε εταιρείες όπως οι Lynas Rare Earths, MP Materials και Arafura Rare Earths έχει εκτοξευθεί μετά την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ Αυστραλίας και ΗΠΑ για κοινή επένδυση σε μια μη κινεζική αλυσίδα εφοδιασμού. Έχει επίσης επενδύσει στους τομείς ενέργειας, βοείου κρέατος και καταναλωτικών αγαθών.

Οι αυστηρότεροι κανονισμοί απειλούν την εξόρυξη

Ωστόσο, το σιδηρομετάλλευμα της Pilbara παραμένει ο πυρήνας των δραστηριοτήτων της Hancock. Η εταιρεία δήλωσε την Παρασκευή ότι η «γραφειοκρατία» απειλεί τον μεταλλευτικό τομέα της Αυστραλίας, επαναλαμβάνοντας την προειδοποίηση της ομότιμης εταιρείας BHP σχετικά με τον αντίκτυπο των αυστηρότερων κανονισμών.

«Αυτό είναι ανησυχητικό, δεδομένου ότι η ζήτηση για σιδηρομετάλλευμα έχει σταθεροποιηθεί και το πρώτο μετάλλευμα από την τεράστια, υψηλής ποιότητας ανάπτυξη σιδηρομεταλλεύματος Simandou – το οποίο θα ανταγωνιστεί το αυστραλιανό μετάλλευμα – αναμένεται πριν από το τέλος του έτους», ανέφερε η Hancock στην ανακοίνωση αποτελεσμάτων της.

Ο Γκάρι Κόρτε, διευθύνων σύμβουλος της Hancock, επιτέθηκε στα σχέδια δαπανών της αυστραλιανής κυβέρνησης και στους στόχους μείωσης των εκπομπών.

Η Ράινχαρτ, υποστηρικτής του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εδώ και καιρό καταδικάζει τη ρύθμιση και την υψηλή φορολογία στον τομέα, δήλωσε ότι η γραφειοκρατία θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στις δημόσιες υπηρεσίες.

«Λιγότερες πραγματικές επενδύσεις, το ρεκόρ χρέους και οι σημαντικές πληρωμές τόκων, η μείωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας, οι ρεκόρ επιχειρηματικών αποτυχιών και η υπερβολική γραφειοκρατία δεν βελτιώνουν το βιοτικό μας επίπεδο», ανέφερε σε ανακοίνωσή της την Παρασκευή.

Κατά το έτος έως τον Ιούνιο, η Hancock κατέβαλε διακριτικά μερίσματα ύψους 488 εκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας στην Ράινχαρτ και σε άλλα μέλη της οικογένειάς της. Ωστόσο, 6,4 δισεκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας παραμένουν σε αποθεματικό για μια εκκρεμή δικαστική υπόθεση σχετικά με δικαιώματα εκμετάλλευσης μεταξύ της Ράινχαρτ και δύο τέκνων της.

