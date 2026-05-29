Αποθέματα πετρελαίου: Η Exxon προειδοποιεί ότι θα φτάσουν σε επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα σε εβδομάδες

Τα αποθέματα πετρελαίου θα μειωθούν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα τις επόμενες εβδομάδες προειδοποίησε η Exxon Mobil την Πέμπτη, προκαλώντας εκτόξευση τιμών και περιορισμό της ζήτησης.

«Πλησιάζουμε σε ανήκουστα επίπεδα αποθεμάτων», δήλωσε ο Ανώτερος Αντιπρόεδρος της Exxon, Νιλ Τσάπμαν, σε συνέδριο που διοργάνωσε η Bernstein στη Νέα Υόρκη, όπως ανέφερε το CNBC.

«Εννοώ πραγματικά χαμηλά επίπεδα», προειδοποίησε ο Chapman, συμπληρώνοντας: «Μπορείτε να συζητήσετε αν αυτό θα φτάσει σε αυτά τα πραγματικά χαμηλά επίπεδα σε δύο ή τρεις εβδομάδες. Μόλις φτάσετε σε αυτό το σημείο, τότε θα δείτε την τιμή να εκτοξεύεται».

Η τιμή των φυσικών φορτίων πετρελαίου Brent θα εκτοξευθεί στα 150 έως 160 δολάρια ανά βαρέλι όταν τα αποθέματα φτάσουν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα τις επόμενες εβδομάδες, δήλωσε το στέλεχος. «Όταν η τιμή φτάσει σε ένα ορισμένο επίπεδο, η καταστροφή της ζήτησης την επαναφέρει σε ισορροπία», είπε.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent για παράδοση Ιουλίου, το πλησιέστερο συμβόλαιο, έκλεισαν κάτω από τα 94 δολάρια ανά βαρέλι την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές διατηρούσαν για άλλη μια φορά την ελπίδα για μια συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν που θα ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ.

Το κλείσιμο των Στενών από το Ιράν έχει κοστίσει στην αγορά πάνω από ένα δισεκατομμύριο βαρέλια μέχρι στιγμής, η μεγαλύτερη διαταραχή εφοδιασμού με πετρέλαιο στην ιστορία, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Τα αποθέματα πετρελαίου έχουν μετριάσει τις επιπτώσεις μέχρι στιγμής, αλλά αυτό «δεν μπορεί να διαρκέσει για πάντα», δήλωσε ο Τσάπμαν.

Ο IEA προειδοποίησε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι τα αποθέματα εξαντλούνται με ρυθμό ρεκόρ. Τα μέλη του οργανισμού συμφώνησαν τον Μάρτιο να απελευθερώσουν ποσότητα ρεκόρ 400 εκατομμυρίων βαρελιών για να μειώσουν τις επιπτώσεις της διαταραχής εφοδιασμού.

Τα υπάρχοντα αποθέματα πετρελαίου

Τα στελέχη της πετρελαϊκής βιομηχανίας προειδοποιούν εδώ και δύο μήνες ότι η αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου δεν αντικατοπτρίζει την κλίμακα της διαταραχής που προκλήθηκε από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«Δεν ξέρω, αν είναι δύο έως τρεις εβδομάδες ή τρεις έως τέσσερις εβδομάδες», δήλωσε ο Τσάπμαν, ενώ πρόσθεσε: «Αυτό που πραγματικά λέω είναι ότι, μόλις φτάσετε στα ελάχιστα επίπεδα αποθεμάτων και στα ιστορικά χαμηλά, υπάρχει μόνο ένας τρόπος να προχωρήσετε. Αυτή είναι η κατάσταση».

Πριν από τον πόλεμο, οι παγκόσμιες αγορές αργού πετρελαίου ήταν σε πλεόνασμα. Οι μεγάλες οικονομίες είχαν δημιουργήσει τεράστια στρατηγικά αποθέματα, με τα μεγαλύτερα αποθέματα παγκοσμίως να κατέχονται από την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιαπωνία.

Από τον Δεκέμβριο του 2025, η Κίνα είχε σχεδόν 1,4 δισεκατομμύρια βαρέλια σε εμπορικά και κρατικά αποθέματά, ενώ οι ΗΠΑ διατηρούσαν περίπου 413 εκατομμύρια βαρέλια στο Στρατηγικό τους Απόθεμα Πετρελαίου και επιπλέον 411 εκατομμύρια βαρέλια εμπορικών αποθεμάτων, σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ (EIA).

Η Ιαπωνία κατείχε τα τρίτα μεγαλύτερα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου, με περίπου 263 εκατομμύρια βαρέλια μόνο σε κρατικά ελεγχόμενα αποθέματα.

Εν τω μεταξύ, οι χώρες της ΕΕ υποχρεούνται από τον νόμο να διατηρούν αποθέματα έκτακτης ανάγκης ίσα με τουλάχιστον 90 ημέρες καθαρών εισαγωγών ή 61 ημέρες κατανάλωσης.

Τα κράτη μέλη της Ένωσης συνεισέφεραν περίπου το 20% των 400 εκατομμυρίων βαρελιών που απελευθερώθηκαν στο πλαίσιο της κίνησης που συντονίστηκε από τον IEA.

Η Ινδία κατείχε περίπου 21 εκατομμύρια βαρέλια στα στρατηγικά της αποθέματα, σύμφωνα με την EIA των ΗΠΑ.

Σήμερα, παρέχουν κάλυψη περίπου 9,5 ημερών καθαρών εισαγωγών πετρελαίου, σύμφωνα με την S&P Global