Πετρέλαιο: Έπεσε 1% στα 92,67 δολάρια – Ελπίδες για συμφωνία στο Ορμούζ

Περισσότερο από 1% υποχώρησε το πετρέλαιο την Παρασκευή και βρίσκεται σε τροχιά για την πιο απότομη εβδομαδιαία πτώση τους από τις αρχές Απριλίου, μετά από αναφορές ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν να παρατείνουν την εκεχειρία, αν και δεν είχε ακόμη οριστικοποιηθεί.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου Brent για τον Ιούλιο υποχώρησαν κατά 1,1% ή 1,04 δολάρια στα 92,67 δολάρια το βαρέλι στις 05:30 ώρα Ελλάδος. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου των ΗΠΑ υποχώρησαν κατά 1,26 δολάρια ή 1,4% στα 87,64 δολάρια το βαρέλι. Το Brent υποχώρησε κατά 10,5% αυτή την εβδομάδα – η πιο απότομη πτώση από την εβδομάδα που έληξε στις 6 Απριλίου, ενώ το WTI υποχώρησε κατά 9,2% – η μεγαλύτερη εβδομαδιαία απώλεια από την εβδομάδα που έληξε στις 13 Απριλίου.

Η πτώση των τιμών ήρθε μετά από αναφορές που υποδήλωναν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφώνησαν να παρατείνουν το πλαίσιο εκεχειρίας και να άρουν τους περιορισμούς στη ναυτιλία μέσω των Στενών του Ορμούζ, αν και η συμφωνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Το Πορθμό είναι ένα κρίσιμο σημείο παγκόσμιας διαμετακόμισης πετρελαίου, διαχειριζόμενο ένα σημαντικό μέρος των παγκόσμιων ροών αργού και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Ουάσινγκτον «δεν έχει ακόμη καταλήξει» σε συμφωνία με το Ιράν, αλλά ότι είναι κοντά, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε θέση να αναχαιτίσουν σημαντικά το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ο Βανς είπε ότι υπάρχουν μερικά σημεία τριβής στις συνομιλίες με την Τεχεράνη σχετικά με το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου και το ζήτημα του εμπλουτισμού.

«Δεν μπορώ να εγγυηθώ ότι θα φτάσουμε εκεί, αλλά αυτή τη στιγμή αισθάνομαι αρκετά καλά γι’ αυτό», είπε.

Το πετρέλαιο πέφτει λόγω αισιοδοξίας για συμφωνία Τραμπ – Τεχεράνης

Το κλίμα στην αγορά έχει μεταβληθεί ραγδαία τις πρόσφατες συνεδριάσεις, με τις τιμές του αργού πετρελαίου να παρουσιάζουν απότομες διακυμάνσεις καθώς εμφανίστηκαν αντικρουόμενα μηνύματα σχετικά με το πιθανό τέλος της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ισραήλ που αφορά το Ιράν και την επαναλειτουργία της βασικής ναυτιλιακής οδού. Οι αναλυτές που αναφέρονται στην έκθεση ανέφεραν ότι η επικρατούσα αφήγηση της αγοράς είναι ότι μπορεί να διαμορφώνεται μια λύση, η οποία έχει μειώσει το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου που ενσωματώνεται στις τιμές του πετρελαίου.

Παρά την απότομη πτώση, ορισμένοι αναλυτές σημείωσαν ότι οποιαδήποτε ανάκαμψη στην παραγωγή και τις ναυτιλιακές ροές είναι πιθανό να είναι σταδιακή, καθώς οι διαταραχές στις υποδομές και οι λειτουργικοί περιορισμοί συνεχίζουν να επηρεάζουν τη δυναμική της προσφοράς στην περιοχή.

Λόγω της αυξανόμενης αισιοδοξίας γύρω από τις πιθανές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν, ο δείκτης αναφοράς πετρελαίου των ΗΠΑ έχει υποχωρήσει σχεδόν κατά 15% μέχρι στιγμής αυτόν τον μήνα. Παρά την πτωτική τάση των τιμών, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά εμπόδια για μια μακροπρόθεσμη επίλυση, κυρίως οι πυρηνικές φιλοδοξίες της Τεχεράνης, ο μόνιμος έλεγχος του περάσματος του Ορμούζ και το περίπλοκο ζήτημα της άρσης των κυρώσεων.

Προσθέτοντας στην πτωτική πίεση στις αγορές ενέργειας, η EIA Crude Oil Stocks Change αποκάλυψε πρόσφατα ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου των ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 3,3 εκατομμύρια βαρέλια την περασμένη εβδομάδα. Ενώ αυτή είναι η έκτη συνεχόμενη εβδομάδα μείωσης των αποθεμάτων, η μείωση ήταν μικρότερη από την πτώση των 4,1 εκατομμυρίων βαρελιών που ανέμεναν οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters, μειώνοντας περαιτέρω το αισιόδοξο κλίμα.