02.11.2025
Big Pharma: Πυρετός χρυσού για σκευάσματα απώλειας βάρους
Την Πέμπτη, η Eli Lilly σημείωσε αύξηση στα τριμηνιαία έσοδα χάρη στα φάρμακά της, ενώ η Novo Nordisk, ο άλλος μεγάλος παίκτης στην αγορά, έκανε το ασυνήθιστο βήμα να ασκήσει πιέσεις για μια προσφορά πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων για μια νεοσύστατη εταιρεία φαρμάκων απώλειας βάρους που είχε συμφωνήσει να πουληθεί στην Pfizer.

Συνολικά, οι κινήσεις έδειξαν τη δύναμη – και τη γοητεία – μιας από τις μεγαλύτερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες κατηγορίες στα φαρμακευτικά προϊόντα.

Τα συνταγογραφούμενα φάρμακα, τα οποία βοηθούν εκατομμύρια ανθρώπους να χάσουν βάρος, βρίσκονται σε καλό δρόμο για να φτάσουν τα 72 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιες πωλήσεις φέτος και να φτάσουν τα 139 δισεκατομμύρια δολάρια το 2030, εκτιμούν οι αναλυτές της TD Cowen, καθιστώντας την κατηγορία μία από τις πιο δημοφιλείς στον κλάδο.

«Δεν με εκπλήσσει το γεγονός ότι άλλοι παίκτες σε αυτόν τον χώρο προσπαθούν να διπλασιάσουν αυτό το μερίδιο», δήλωσε σε συνέντευξή του στην Wall Street Journal ο Λούκας Μοντάρσε, οικονομικός διευθυντής της Lilly. «Υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία, μια μεγάλη ανεκπλήρωτη ανάγκη παγκοσμίως».

Για χρόνια, η απώλεια βάρους ήταν ένα νεκροταφείο για την ανάπτυξη φαρμάκων και αποφεύγονταν από τις μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες. Τα πολυαναμενόμενα φάρμακα δεν τηρούσαν την υπόσχεσή τους ή συνοδεύονταν από εξουθενωτικές παρενέργειες.

Στη συνέχεια, η Novo Nordisk και η Eli Lilly έσπασαν τον κώδικα, εισάγοντας ενέσιμα φάρμακα όπως το Ozempic και το Zepbound.

Η δημοτικότητα φαρμάκων απώλειας βάρους

Οι ενέσεις μιμούνται σε μεγάλο βαθμό τις φυσικές ορμόνες του εντέρου που ονομάζονται ινκρετίνες, συμπεριλαμβανομένου του GLP-1, οι οποίες καταστέλλουν την όρεξη. Σχεδόν εν μία νυκτί, τα φάρμακα έγιναν εξαιρετικά δημοφιλή.

Στην ελκυστικότητά τους προστίθεται ο αυξανόμενος αριθμός χρήσεων πέρα ​​από την απώλεια βάρους, καθώς και η δυνατότητα για εκδόσεις χαπιών, που βρίσκονται τώρα σε εξέλιξη, να προσελκύσουν ασθενείς που δεν θέλουν ένεση.

Η Lilly, με υστέρηση στον κλάδο πριν από μια δεκαετία, έχει γίνει η πιο πολύτιμη φαρμακευτική εταιρεία στον κόσμο με αξία 800 δισεκατομμυρίων δολαρίων χάρη στις  viral πωλήσεις των φαρμάκων της Mounjaro και Zepbound.

Χάρη στις πωλήσεις της, η Lilly ανέφερε αύξηση 54% στις πωλήσεις της εταιρείας για το τρίτο τρίμηνο, στα 17,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Η απόδοση ξεπέρασε τις προσδοκίες των αναλυτών.

Δεδομένων των ευκαιριών, οι μεγάλες φαρμακευτικές έχουν βάλει στο μάτι την κατηγορία της απώλειας βάρους. Αλλά η εύρεση νέων φαρμάκων που μπορούν να ξεπεράσουν τα υπάρχοντα ή να προσφέρουν μια πιο βολική εναλλακτική λύση στα χάπια έχει αποδειχθεί δύσκολη.

Μετά τις δικές της ερευνητικές αποτυχίες, η Pfizer συμφώνησε, τον Σεπτέμβριο, να πληρώσει έως και 7,3 δισεκατομμύρια δολάρια για μια νεοσύστατη εταιρεία που ονομάζεται Metsera, η οποία αναπτύσσει μηνιαία ενέσιμη αγωγή και χάπια.

Ποια είναι η Metsera που στην ποδιά της σφάζονται Big Pharma

Η Metsera, με έδρα τη Νέα Υόρκη, που ιδρύθηκε το 2022, έχει λίγο πάνω από 100 υπαλλήλους και καθόλου έσοδα από προϊόντα. Απολάμβανε μια ασυνήθιστα ραγδαία άνοδο για μια νεοσύστατη εταιρεία φαρμάκων, επειδή τα πειραματικά φάρμακά της για απώλεια βάρους έλαμψαν κατά τη διάρκεια των δοκιμών.

Η μηνιαία ένεση της Metsera θα μπορούσε να αποφέρει περισσότερα από 5 δισεκατομμύρια δολάρια σε μέγιστες ετήσιες πωλήσεις εάν εγκριθεί για πώληση.

Οι αναλυτές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους ότι τα πειραματικά φάρμακα της Metsera μπορεί να έχουν πλεονεκτήματα έναντι των υπαρχόντων φαρμάκων, αν και χρειάζονται περισσότερες μελέτες για να αποδειχθεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα πριν μπορέσουν να λάβουν κανονιστική έγκριση.

Η υπόσχεση αποδείχθηκε τόσο δελεαστική για τη Novo Nordisk που διέθεσε συνολικά 9 δισεκατομμύρια δολάρια, για την Metsera. Η συμφωνία της Pfizer έφτανε τα 7,3 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Δείχνει τον ενθουσιασμό γύρω από τον χώρο της παχυσαρκίας», δήλωσε στην WSJ ο αναλυτής της BMO Capital Markets, Έβαν Ντέιβιντ Σίγκερμαν.

Η Metsera χαρακτήρισε την προσφορά της Novo Nordisk ανώτερη από αυτήν της Pfizer, αλλά η Pfizer δήλωσε ότι η προσφορά της Novo Nordisk ήταν «απερίσκεπτη και πρωτοφανής» και δεσμεύτηκε να επιβάλει τους όρους της συμφωνίας της με τη Metsera.

Είναι ασυνήθιστο για φαρμακευτικές να επιδιώκουν αναίρεση συμφωνιών. Η Novo Nordisk είχε χάσει από την Pfizer στον αρχικό γύρο υποβολής προσφορών, σύμφωνα με πηγές της WSJ. Αλλά η Novo Nordisk επιδιώκει να ανακτήσει την παρελθούσα πρωτοκαθεδρία της στην απώλεια βάρους.

Η δανική Novo Nordis εκτοξεύτηκε στην πιο πολύτιμη εταιρεία της Ευρώπης το 2023 χάρη στις πωλήσεις των Ozempic και Wegovy, πριν οι προκλήσεις στην κατασκευή, oi αποτυχίες στις προσπάθειές της να κυκλοφορήσει νεότερα φάρμακα και τα λάθη στο μάρκετινγκ επιτρέψουν στην Lilly να ηγηθεί της αγοράς.

Για να ανακτήσει το προβάδισμά της, η Novo Nordisk αναδιάρθρωσε την ηγεσία της και ανακοίνωσε ένα σχέδιο τον Σεπτέμβριο για την περικοπή 9.000 θέσεων εργασίας, ή περίπου το 11% του εργατικού δυναμικού της.

