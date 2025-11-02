ΗΠΑ: Προς το παρόν δεν προγραμματίζονται πυρηνικές δοκιμές

Oι δοκιμές πυρηνικών όπλων που επιδιώκει ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προς το παρόν δε θα φτάσουν μέχρι την πραγματική έκρηξη ατομικής βόμβας, εκτίμησε ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρίς Ράιτ.

«Νομίζω ότι οι δοκιμές για τις οποίες μιλάμε αυτή τη στιγμή είναι δοκιμές συστημάτων», δήλωσε στο Fox News. «Δεν πρόκειται για πυρηνικές εκρήξεις. Πρόκειται για αυτό που ονομάζουμε μη κρίσιμες εκρήξεις».

Οι ΗΠΑ δεν έχουν δοκιμάσει την έκρηξη πυρηνικού όπλου από το 1992, όταν ο πρόεδρος Τζορτζ Χ. Μπους διέταξε μορατόριουμ.

Τέτοιες δοκιμές περιλαμβάνουν «όλα τα άλλα μέρη ενός πυρηνικού όπλου, για να βεβαιωθούμε ότι έχουν την κατάλληλη γεωμετρία και ότι προκαλούν την πυρηνική έκρηξη», είπε.

Η εντολή Τραμπ στο Πεντάγωνο

Ο Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι έδωσε εντολή στο Πεντάγωνο να ξεκινήσει δοκιμές αμερικανικών πυρηνικών όπλων «σε ισότιμη βάση» ως απάντηση στα «δοκιμαστικά προγράμματα άλλων χωρών». Η Ρωσία ανακοίνωσε πρόσφατα δοκιμές ενός υποβρύχιου drone με πυρηνική πρόωση και ενός πυραύλου κρουζ που μπορεί να φέρει πυρηνική κεφαλή.

Ερωτηθείς αν οι κάτοικοι που ζουν κοντά στην περιοχή πυρηνικών δοκιμών του αμερικανικού στρατού στη Νεβάδα «πρέπει να περιμένουν να δουν κάποια στιγμή ένα μανιτάρι από καπνό», ο Ράιτ απάντησε: «Όχι, μην ανησυχείτε για αυτό».

Οι ΗΠΑ δεν έχουν δοκιμάσει την έκρηξη πυρηνικού όπλου από το 1992, όταν ο πρόεδρος Τζορτζ Χ. Μπους διέταξε μορατόριουμ.