Επιδόματα: Επιστροφή ενοικίου σε 1 εκατ. νοικοκυριά τον Νοέμβριο

Για τις 28 Νοεμβρίου έχουν προγραμματιστεί οι πληρωμές επιστροφής ενοικίου και η ενίσχυση των 250 ευρώ

Economy 02.11.2025, 09:22
Newsroom

Ενισχύσεις ύψους 600 εκατ. ευρώ αναμένεται να δουν τον Νοέμβριο περίπου 2,4 εκατομμύρια πολίτες της χώρας, καθώς πρόκειται να γίνει η πληρωμή της επιστροφής ενοικίου σε 1 εκατ. νοικοκυριά και η καταβολή της ενίσχυσης των 250 ευρώ σε  περίπου 1,4 εκατομμύριο συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας.

Τα ποσά αυτά εντάσσονται στο ευρύτερο πακέτο ενισχύσεων που περιέγραψε πρόσφατα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης. Το πακέτο είναι συνολικού ύψους 2,5 δισ. ευρώ, τα οποία πρόκειται να αρχίσουν να καταβάλλονται σταδιακά τους επόμενους 7 μήνες και θα καλύψουν μια περίμετρο άνω των 5 εκατομμυρίων πολιτών.

Περιλαμβάνονται μέτρα όπως οι μειώσεις στις κλίμακες άμεσης φορολογίας, οι τακτικές ετήσιες αυξήσεις στους συνταξιούχους, η σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς με ταυτόχρονες αυξήσεις στους συνταξιούχους, η εκ νέου αύξηση του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέακ.ά.

 Στις 28 Νοεμβρίου οι πληρωμές

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι πληρωμές τόσο της επιστροφής ενοικίου όσο και της ενίσχυσης των 250 ευρώ έχουν προγραμματιστεί για τις 28 Νοεμβρίου, ημέρα Παρασκευή. Όσον αφορά στην επιστροφή ενοικίου, οι δικαιούχοι αγγίζουν το ένα εκατομμύριο νοικοκυριά με ανώτατο ποσό ενίσχυσης τα 800 ευρώ, προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Αφορά σε ενοικιαστές οι οποίοι πλήρωσαν ενοίκιο το 2024, είτε για κύρια είτε για φοιτητική κατοικία. Πρόκειται για μόνιμου χαρακτήρα μέτρο, που θα επαναλαμβάνεται κάθε Νοέμβριο και στόχο έχει, όπως αναφέρουν τα στελέχη του υπουργείου, να μετριάσει τις αρνητικές επιπτώσεις του στεγαστικού προβλήματος στην καθημερινότητα των νοικοκυριών που ζουν στο νοίκι.

Τα κριτήρια για την επιστροφή ενοικίου

Για την πληρωμή της επιστροφής ενοικίου δεν απαιτείται αίτηση, αλλά θα πρέπει να καλύπτονται σωρευτικά τα εξής κριτήρια. Συγκεκριμένα:

Εισοδηματικά κριτήρια

– Άγαμος: έως 20.000 ευρώ

– Ζευγάρι χωρίς παιδιά: έως 28.000 ευρώ

– Ζευγάρι με 1 παιδί: έως 32.000 ευρώ

– Ζευγάρι με 2 παιδιά: έως 36.000 ευρώ

– Για κάθε επιπλέον ανήλικο: +4.000 ευρώ

Περιουσιακά στοιχεία:

– Άγαμος: έως 120.000 ευρώ αξία ακίνητης περιουσίας

– Έγγαμος χωρίς παιδιά: έως 140.000 ευρώ

– Με 1 παιδί: έως 160.000 ευρώ

– Με 2 παιδιά: έως 180.000 ευρώ

Για την ομαλή πληρωμή τής επιστροφής ενοικίου θα πρέπει να είχε υποβληθεί στην ΑΑΔΕ η Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης («Μισθωτήριο») για το ακίνητο. Επίσης να είχε δηλωθεί ο αριθμός της δήλωσης αυτής στη φορολογική δήλωση φορολογικού έτους 2024 (έντυπο Ε1, Πίνακας 6). Ο αριθμός της δήλωσης μπορούσε να περιληφθεί και σε εκπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, στην οποία δεν επιβάλλονται κυρώσεις, έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση τροποποίησης της μίσθωσης, αρκεί να έχει δηλωθεί ο αριθμός της τελευταίας δήλωσης μίσθωσης.

Η ενίσχυση των 250 ευρώ

Η μόνιμη ενίσχυση ύψους 250 ευρώ αφορά σε πάνω από 1,4 εκατομμύριο συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας. Το ποσό διπλασιάζεται αυτόματα σε περίπτωση που πρόκειται για ζευγάρι που δικαιούνται το επίδομα και οι δύο.

Και σε αυτήν την περίπτωση προβλέπονται συγκεκριμένα κριτήρια: Έχει τεθεί το όριο συμπλήρωσης των 65 ετών για την καταβολή του βοηθήματος. Αυτό σημαίνει ότι δικαιούχοι συνταξιούχοι είναι οι άνω των 65 ετών, οι οποίοι έχουν ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ (άγαμοι/χήροι) ή έως 26.000 ευρώ (έγγαμοι). Η δε ακίνητη περιουσία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει σε αξία τις 200.000 ευρώ και 300.000 ευρώ αντίστοιχα

Το επίδομα των 250 ευρώ είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο. Επίσης, δεν συμψηφίζεται με χρέη προς το Δημόσιο και δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή του e-ΕΦΚΑ.

Χιλιάδες πολίτες θα λάβουν και τις δυο ενισχύσεις στους λογαριασμούς τους. Πρόκειται για συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας που ζουν στο νοίκι και που θα δουν τόσο τα 250 ευρώ στους λογαριασμούς τους (ή 500 ευρώ εάν πρόκειται για ζευγάρι συνταξιούχων κ.ο.κ.), όσο και την επιστροφή ενοικίου έως 800 ευρώ, εφόσον πληρούν όλες τις παραπάνω εισοδηματικές, ηλικιακές και περιουσιακές προϋποθέσεις.

Τέλος, τον επόμενο μήνα, και συγκεκριμένα με τις συντάξεις Ιανουαρίου που θα καταβληθούν λίγο πριν τα Χριστούγεννα, 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι θα δουν επιπλέον αυξήσεις, ενώ ειδικά για όσους διαθέτουν ακόμη προσωπική διαφορά, θα λάβουν και αυτοί αύξηση για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια.

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

