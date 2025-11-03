Δήμοι: Πλούσιοι χωρίς … λεφτά!

Την περίοδο 2019-2025 αποδόθηκαν στους δήμους μόνο … 14,8 δισ. ευρώ ή …33,8%!

Opinion 03.11.2025, 07:00
Δήμοι: Πλούσιοι χωρίς … λεφτά!
Άποψη Δημήτρης Στεργίου

Δεν θα σχολίαζα  την “πρόσθετη” χρηματοδότηση των δήμων κατά 100 εκατ. ευρώ  το 2025  και κατά 80 εκατ. ευρώ 2026 «στο πλαίσιο της σταδιακής ενίσχυσης των πόρων και της οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ», όπως τόνισε   ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης  κατά την πολυάνθρωπη  (ένας υπουργός, τρεις υφυπουργοί, μία γενική γραμματέας και 12 εκπρόσωποι των δήμων!) «συνάντηση εργασίας» με το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), αν δεν συνοδευόταν από τη «μεταφυσική» (όπως θα καταδειχθεί στη συνέχεια) υπουργική διαβεβαίωση ότι «η πρόθεση της κυβέρνησης είναι  να ενισχύσει περαιτέρω την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με όρους διαφάνειας, λογοδοσίας και δημοσιονομικής πειθαρχίας, ώστε κάθε διαθέσιμος πόρος να αξιοποιείται αποτελεσματικά και να καταλήγει στον τελικό αποδέκτη,  τους πολίτες»!

Επίσης, δεν θα σχολίαζα και την εν συνεχεία ανακοίνωση  του ίδιου υπουργείου ότι «από το 2019 έως σήμερα, ο προϋπολογισμός των δήμων έχει αυξηθεί κατά περίπου 1 δισ. ευρώ, γεγονός που αποτυπώνει τη συνεπή πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να στηρίζει έμπρακτα την Αυτοδιοίκηση», αν  δεν ήταν κι αυτή «μεταφυσική» (όπως θα καταδειχθεί στη συνέχεια) καθώς δεν αποδόθηκε ποσό 30 περίπου δισ. ευρώ στους δικαιούχους δήμους την περίοδο 2019-2025 από τους θεσμοθετημένους, βάσει του Νόμου 3852/2020 πόρους που προέρχονται από φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, από ΦΠΑ και από φόρο ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ).

Η απίστευτη διαχρονική  οικονομική διάσταση του προβλήματος των δήμων

Αυτή είναι η οικονομική διάσταση του προβλήματος λειτουργίας των δήμων. Κι αυτή τη σημείωση κράτησα κυρίως να σχολιάσω, καθώς  δεν είδα να αντιδράσει ο επικεφαλής  των 12 εκπροσώπων  των δήμων που συμμετείχαν  στην παραπάνω  «συνάντηση εργασίας», ο  πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ)  Λάζαρος Κυρίζογλου επαναλαμβάνοντας ως απάντηση στο υπουργικό «φιλοδώρημα» όλα τα εύστοχα  που αποκάλυψε στη συνέντευξη Τύπου που προηγήθηκε των εργασιών της ΚΕΔΕ (κοινή συνεδρίαση των Δ.Σ της Π.Ε.Δ. Δυτικής Ελλάδας  και  της Κ.Ε.Δ.Ε.) στο Αγρίνιο στις 30 Μαϊου 2024. Τότε, επεσήμανε  ότι «για την οικονομική κατάσταση των δήμων φταίει  μόνο το κράτος, το οποίο αποδίδει ετησίως από τους θεσμοθετημένους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) των 6,5 δισ. ευρώ μόνο  1,7 δισ. ευρώ»!

Κι επειδή κατά την παραπάνω  «συνάντηση εργασίας»  το κράτος εκπροσωπούσε ο κ. Πιερρακάκης, περίμενα να αντιδρούσε επικαλούμενος τα  στοιχεία των κρατικών προϋπολογισμών της κυβέρνησης  Κυριάκου Μητσοτάκη (από το 2019 έως και το 2025), με τα οποία κατάρτισα τον παρατιθέμενο πίνακα λέγοντας τα εξής:  τα «πρόσθετα» 100 εκατ. ευρώ που θα χορηγήσει η κυβέρνηση στους δήμους το 2025 είναι απλώς σταγόνα  στον ωκεανό μπροστά 6,1 δισ. ευρώ που δεν απέδωσε από τους θεσμοθετημένους πόρους των 8,5 δισ. ευρώ το 2025 (απέδωσε μόνο 2,4 δισ. ευρώ!!!) και το ένα δισ. ευρώ  που χορήγησε από το 2019 έως το 2025  είναι απλώς σταγονίδιο  μπροστά 29 δισ. ευρώ από τους συνολικούς θεσμοθετημένους των 43,8 δισ. ευρώ των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) κατά την ίδια περίοδο (απέδωσε μόνο 14,8 δισ. ευρώ!!!)

Οι φορολογούμενοι δίνουν λεφτά για τους δήμους, αλλά τα παρακρατούν παρανόμως κατά μεγάλο μέρος οι κυβερνήσεις!

Υπενθυμίζεται ότι  το ισχύον καθεστώς χρηματοδότησης των δήμων  θεσμοθετήθηκε  με το άρθρο  259  του κωδικοποιημένου νόμου (με τις εν συνεχεία τροποποιήσεις)  3852/2010 (ΦΕΚ τεύχος Α 87) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης-Οικονομικά θέματα. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι Δήμων και Περιφερειών», το οποίο αναφέρει τις ακόλουθες  πηγές εσόδων για τους δήμους:

α) Από  τον Φόρο Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Ν.Π.)  σε ποσοστό 20% των συνολικών ετήσιων εισπράξεων του φόρου αυτού. Τα δύο τρίτα (2/3) των εσόδων της περίπτωσης αυτής εγγράφονται στον Τακτικό Προϋπολογισμό και κατατίθενται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σε λογαριασμό με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών, και το υπόλοιπο ένα τρίτο (1/3) των εσόδων της  ίδιας περίπτωσης εγγράφεται στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και κατατίθεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε λογαριασμό με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη επενδυτικών δαπανών».

β) Από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) σε ποσοστό 12% των συνολικών ετήσιων εισπράξεων του φόρου αυτού.

γ) Από τον  Φόρο Ακίνητης Περιουσίας σε ποσοστό 50% των συνολικών ετήσιων εισπράξεων του φόρου αυτού.

Υπενθυμίζεται  ακόμη ότι  οι ΚΑΠ θεσμοθετήθηκαν  για πρώτη φορά το 1986 και αποδόθηκαν στους δήμους και τις κοινότητες για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του … 1989 ως εξής: το  20%  του  φόρου  εισοδήματος  φυσικών  και  νομικών  προσώπων,  το  50%  των τελών   κυκλοφορίας  των  αυτοκινήτων,  καθώς  και  το  20%  του  φόρου  ακίνητης  περιουσίας.

Αυτή είναι η οικονομική διάσταση του προβλήματος λειτουργίας, η οποία θα έπρεπε αυτή και μόνο αυτή να συζητείτο σε μια πραγματική συνάντηση εργασίας. Διότι μία πραγματική συνάντηση εργασίας είναι, όπως υποδηλοί ο οικονομικός και γλωσσικός αυτός  όρος, μία  επαγγελματική ή πολιτική ή επιστημονική  συγκέντρωση ατόμων για να συζητήσουν και να επεξεργαστούν θέματα, όπως η επίλυση προβλημάτων ή ο σχεδιασμός έργων και η επίτευξη ενός κοινού αποτελέσματος, όπως η λήψη αποφάσεων, ο προγραμματισμός και η συνεργασία για την αντιμετώπιση συγκεκριμένου ή συγκεκριμένων προβλημάτων κι όχι για ένα θορυβώδες «θεαθήναι» και δηλώσεις για εντυπώσεις και δημοσιότητα.

Δυστυχώς, αυτή η διαχρονική οικονομική διάσταση του προβλήματος λειτουργίας των δήμων περιορίστηκε, σε δηλώσεις και ανακοινώσεις για πρόσθετες ενισχύσεις των δήμων κι όχι στην απίστευτη διαχρονική  παρακράτηση από το κράτος θεσμοθετημένων πόρων που προέρχονται από τους φορολογούμενους και που πρέπει να αποδίδονται στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλά, πέρα από αυτή την οικονομική διάσταση, την οποία ανέφερε στην παραπάνω συνέντευξη Τύπου ο κ. Κυρίζογλου υπάρχει και μία ίσως η πιο εναγής, η οποία προφανώς δεν συζητήθηκε στην παραπάνω πολυάνθρωπη «συνάντηση εργασίας» διότι δεν συνέφερε καμία από τις δύο πλευρές, καθώς εντοπίζεται στην «όπισθεν πήραν» σύμφωνα με τον γνωστό  μύθο του Αισώπου «Πῆραι δύο» με το αιώνιο δίδαγμα  της ιδιότητας   που έχουν οι άνθρωποι  να βλέπουν μονάχα  τα ελαττώματα  των άλλων και όχι τα δικά τους: “Ἀνθρώπων ἕκαστος δύο πήρας φέρει, τὴν μὲν ἔμπροσθεν, τὴν δὲ ὄπισθεν, γέμει δὲ κακῶν ἑκατέρα΄ ἀλλ’ ἡ μὲν ἔμπροσθεν ἀλλοτρίων, ἡ δὲ ὄπισθεν τῶν αὐτοῦ τοῦ φέροντος. Καὶ διὰ τοῦτο οἱ ἄνθρωποι τὰ μὲν ἑαυτῶν κακὰ οὐχ ὁρῶσι, τὰ δὲ ἀλλότρια πάνυ ἀκριβῶς θεῶνται.

Δηλαδή, πώς θα μπορούσε, για παράδειγμα, ο κ. Κυρίζογλου να κάνει την παρατήρηση στον υπουργό ότι τα πρόσθετα ποσά των 40 εκατ. ευρώ, των 80 εκατ. ευρώ, των 100 εκατ. ευρώ  κλπ πήγαιναν ως τακτικές ή έκτακτες επιχορηγήσεις για … «εξυγίανση» δήμων, για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων δήμων, για ναυαγοσωστική κάλυψη, βοήθεια ένδειας και φυσικών καταστροφών, για δαπάνες καθαριότητας, για τον Εθνικό Κήπο, για εθνικές, αυτοδιοικητικές  εκλογές και ευρωεκλογές  κι άλλα «έργα», διότι δεν αποδίδονται όλοι οι παραπάνω θεσμοθετημένοι πόροι (ΚΑΠ).

Μιλιά για την ηθική διάσταση του προβλήματος λειτουργίας των δήμων!

Υπάρχει, λοιπόν, η  ηθική διάσταση του προβλήματος λειτουργίας και θα έπρεπε μόνο αυτή να συζητείτο στη «συνάντηση εργασίας» αν ήταν πραγματική. Αλλά, δυστυχώς, αυτήν την όπισθεν πήραν δεν ανέφερε στη «συνάντηση εργασίας» ούτε ο κ. Πιερρακάκης και οι τρεις του οικονομικού του επιτελείου, ούτε και ο κ. Κυρίζογλου ως απάντηση στα λεγόμενα του υπουργού ότι «η πρόθεση της κυβέρνησης είναι  να ενισχύσει περαιτέρω την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με όρους διαφάνειας, λογοδοσίας και δημοσιονομικής πειθαρχίας, ώστε κάθε διαθέσιμος πόρος να αξιοποιείται αποτελεσματικά και να καταλήγει στον τελικό αποδέκτη,  τους πολίτες». Διότι γνώριζαν και οι δύο πλευρές (αν έχουν τις έχουν διαβάσει!)  από εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Ανεξάρτητης Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ότι κι αυτοί οι λειψοί πόροι που αποδόθηκαν, αποδίδονται και θα αποδίδονται  δεν τυγχάνουν χρηστής διοίκησης και διαχείρισης, ενώ γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, καθυστερήσεις, ευθυνοφοβία, αναξιοκρατία στην ανάδειξη των προϊσταμένων εμφανίζονταν  και στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπως και στην κεντρική διοίκηση.

*Σε επόμενο η ηθική διάσταση του προβλήματος των δήμων

Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Πετρέλαιο: Ανοδικά στις διεθνείς αγορές
Commodities

Πετρέλαιο: Ανοδικά στις διεθνείς αγορές
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με 4×4 πάνω και από τις 2.070 μονάδες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Με 4x4 πάνω και από τις 2.070 μονάδες το ΧΑ
ΗΠΑ: Χωρίς τα ποσοστά ανεργίας η έκθεση για την απασχόληση
Επικαιρότητα

Χωρίς τα ποσοστά ανεργίας η έκθεση για την απασχόληση
Τράπεζα της Αγγλίας: Προειδοποίηση για την επιρροή Τραμπ στην ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας
World

Τράπεζα της Αγγλίας: Προειδοποίηση για την επιρροή Τραμπ στην ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας
Wall Street: Μεταβλητότητα και συνέχεια στο τεχνολογικό sell off
Wall Street

Μεταβλητότητα στη Wall Street, συνεχίζεται το τεχνολογικό sell off
Κομισιόν: «Στρατηγική μας προτεραιότητα το GSI»
Ενέργεια

Νέο μήνυμα από Κομισιόν: «Στρατηγική μας προτεραιότητα το GSI»

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ακίνητα: Τα σπίτια των 50 τ.μ. και η έκρηξη στις τιμές [γραφήματα]
Ακίνητα

Τα σπίτια που κεντρίζουν τώρα τους επενδυτές [γραφήματα]

Η επανάσταση στο real estate και η στρατηγική των επενδυτών - Τι δείχνουν τα στοιχεία της ReDataset για τα ακίνητα

Ανδρομάχη Παύλου
enerwave: Στην πρίζα ξανά το FSRU και το CCGT της Θεσσαλονίκης
Business

Η enerwave αναβιώνει το FSRU και το CCGT της HELLENiQ ENERGY

Η enerwave, (πρώην Elpedison), στοχεύει σε μερίδιο 12% στο ρεύμα - Στο τραπέζι ξανά τα projects του τερματικού LNG και της νέας μονάδας αερίου

Χρήστος Κολώνας
Radisson: Στοχεύει σε 30 ξενοδοχεία στην Ελλάδα έως το 2030
Τουρισμός

Η Radisson στοχεύει σε 30 ξενοδοχεία στην Ελλάδα έως το 2030

Το 2026 αναμένεται να είναι χρονιά-ορόσημο για την Radisson καθώς προγραμματίζονται τουλάχιστον τέσσερα νέα ανοίγματα

Λάμπρος Καραγεώργος
Ροντόλφ Σααντέ: Ποιος είναι ο Γάλλος δισεκατομμυριούχος που μπήκε στα Carrefour
World

Ποιος είναι ο Γάλλος μεγιστάνας που μπήκε στα Carrefour

Το ταξίδι από τη Συρία στη Μασσαλία και η σχέση του με τους Έλληνες της Αντιοχείας

Ναταλία Δανδόλου
Παπασταύρου: Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ
Ηλεκτρισμός

Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Ο Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μίλησε για αμερικανικό ενδιαφέρον αλλά και για τον εμπορικό δρόμο Ινδίας – Ευρώπης

Χρήστος Κολώνας
Χρυσός: Η Wall Street «βλέπει» τα 5.000 δολάρια για το πολύτιμο μέταλλο
Commodities

Επόμενη στάση τα 5.000 δολάρια για τον χρυσό

Γιατί η πρόσφατη υποχώρηση των τιμών του χρυσού ήταν μια ανάπαυλα της ανοδικής πορείας του

Τζούλη Καλημέρη
Τράπεζες: Αλλάζουν στρατηγική στα αμοιβαία κεφάλαια για την ανάπτυξη των εργασιών τους
Τράπεζες

Σε ποιο προϊον πόνταραν οι τράπεζες και βγήκαν κερδισμένες

Οι τράπεζες προώθησαν με επιθετικό τρόπο τα συγκεκριμένα αμοιβαία κεφάλαια και το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό

Αγης Μάρκου
Wyndham: Σχεδιάζει τριπλασιασμό του χαρτοφυλακίου της στην Ελλάδα με έμφαση στα serviced apartments
Τουρισμός

Τριπλασιάζει το χαρτοφυλάκιο η Wyndham στην Ελλάδα 

Τι ανέφερε ο επικεφαλής της Wyndham στην Ελλάδα για τα σχέδια ανάπτυξης 

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Opinion
Ακρίβεια: Άλλα γίνονται στο χωράφι κι άλλα στο… ράφι!
Opinion

Άλλα γίνονται στο χωράφι κι άλλα στο… ράφι!

Έξι είδη διατροφής, με κυρίαρχο το κρέας, τροφοδότησαν τον μισό πληθωρισμό, ενώ μόνο τα αγροτικά ημερομίσθια αυξήθηκαν κατά 10% χωρίς να αυξηθεί η παραγωγή!

Δημήτρης Στεργίου
Από το έλλειμμα στο πλεόνασμα – και το στοίχημα της ωριμότητας
Opinion

Από το έλλειμμα στο πλεόνασμα

Η Ελλάδα, όπως τόνισε, ο διοικητής της ΤτΕ εφάρμοσε τις «σωστές φόρμουλες»

Αθανασία Ακρίβου
ΕΝΦΙΑ: Ο εξαετής εμπαιγμός της μεσαίας τάξης…
Opinion

Ο εξαετής εμπαιγμός της μεσαίας τάξης…

Νομοθετείται τώρα η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ μόνο για μόνιμους κατοίκους … έρημων χωριών με την έρημη μεσαία τάξη να περιμένει επί έξι χρόνια να εκπληρωθεί η υπόσχεση για μείωση κατά … 35% για όλους!!!

Δημήτρης Στεργίου
Ο φόβος για το δεύτερο ημίχρονο
Opinion

Ο φόβος για το δεύτερο ημίχρονο

Οι μεταρρυθμίσεις είναι θέμα timing ή πολιτικής βούλησης;

Χρήστος Δόγας
Η οικονομία του χρέους
Opinion

Η οικονομία του χρέους

Μία ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της μετασχηματιζόμενης παγκόσμιας οικονομίας

Αθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος
Τελευταία ευκαιρία
Opinion

Τελευταία ευκαιρία

Η κυβέρνηση να ασχοληθεί σοβαρά για τις επενδύσεις στην ενέργεια

Χρήστος Κολώνας
Με τον αγροτικό ταχυδρόμο
Opinion

Με τον αγροτικό ταχυδρόμο

Ο αγροτικός ταχυδρόμος, όπου κλείνει κατάστημα ΕΛΤΑ, μας πάει ένα... ταξίδι στο χρόνο

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Latest News
Πετρέλαιο: Ανοδικά στις διεθνείς αγορές
Commodities

Πετρέλαιο: Ανοδικά στις διεθνείς αγορές

Οι επενδυτές στάθμισαν τις ανησυχίες τους για την παγκόσμια υπερπροσφορά με τις επικείμενες κυρώσεις κατά της ρωσικής Lukoil

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με 4×4 πάνω και από τις 2.070 μονάδες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Με 4x4 πάνω και από τις 2.070 μονάδες το ΧΑ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε 4 ημέρες σημαντικής ανόδου, που ναι μεν έχουν αλλάξει το κλίμα, εντούτοις έχουν φέρει και πάλι τον γενικό δείκτη πιο κοντά στα όρια της διακύμανσης που τηρεί το τελευταίο τρίμηνο

ΗΠΑ: Χωρίς τα ποσοστά ανεργίας η έκθεση για την απασχόληση
Επικαιρότητα

Χωρίς τα ποσοστά ανεργίας η έκθεση για την απασχόληση

Τι δήλωσε ο κορυφαίος οικονομικός σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ

Τράπεζα της Αγγλίας: Προειδοποίηση για την επιρροή Τραμπ στην ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας
World

Τράπεζα της Αγγλίας: Προειδοποίηση για την επιρροή Τραμπ στην ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας

Οι πολιτικές πιέσεις τους Τραμπ και οι απόψεις του Νάιτζελ Φάρατζ

Wall Street: Μεταβλητότητα και συνέχεια στο τεχνολογικό sell off
Wall Street

Μεταβλητότητα στη Wall Street, συνεχίζεται το τεχνολογικό sell off

Η Wall Street βρίσκεται σε διαδικασία αναπροσαρμογής, με αρκετά χαρτοφυλάκια να αποχωρούν από τον τεχνολογικό κλάδο και να επικεντρώνεται σε τομείς αξίας

Κομισιόν: «Στρατηγική μας προτεραιότητα το GSI»
Ενέργεια

Νέο μήνυμα από Κομισιόν: «Στρατηγική μας προτεραιότητα το GSI»

Τι ανέφερε για το χρονοδιάγραμμα του έργου και το ενδεχόμενο επαφών με Τουρκία

Maritime Crossroads: Why Shipping Leaders Say Environmental Rules Are Missing the Mark
English Edition

Maritime Crossroads: Why Shipping Leaders Say Environmental Rules Are Missing the Mark

Evangelos Marinakis: As an industry, we need to urge the US administration and Europe to immediately grant permission for sanctioned vessels to be scrapped

ΕΕ: Πράσινο φως για δασμούς σε δέματα από Shein και Temu
Business

Πράσινο φως από EcoFin για δασμούς σε δέματα από Shein και Temu

Τι αποφάσισαν οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ - Η ελληνική θέση

Σκoτία: Θα βγει στις αγορές με ομόλογα «κίλτ»
Ομόλογα

Σκoτία: Θα βγει στις αγορές με ομόλογα «κίλτ»

Η πιστοληπτική αξιολόγηση του χρέους της Σκοτίας είναι υψηλότερη από τα ομόλογα της Ισπανίας, της Ιταλίας και της Ιαπωνίας

Τζούλη Καλημέρη
Καφές: Οι υψηλές τιμές… σερβιρίστηκαν για να παραμείνουν στις ΗΠΑ
World

Οι υψηλές τιμές στον καφέ... σερβιρίστηκαν για να μείνουν

Ο Μπέσεντ για πρώτη φορά αναγνωρίζει σιωπηρά ότι οι δασμοί αυξάνουν τις τιμές για τους Αμερικανούς καταναλωτές

Κτηνοτρόφοι: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Λάρισα – «Θέλουμε τα πρόβατα μας πίσω»
AGRO

Συγκέντρωση κτηνοτρόφων στη Λάρισα - «Θέλουμε τα πρόβατα μας πίσω»

Αύριο Παρασκευή αγρότες και κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας βγάζουν τα τρακτέρ στην Αγιά

Κυριάκος Πιερρακάκης: Παράταση στην εξαίρεση της φορολογίας καυσίμων για αγροτικό τομέα, ναυσιπλοΐα και αεροπλοΐα
Economy

Πιερρακάκης: Παράταση στην εξαίρεση της φορολογίας καυσίμων για αγροτικό τομέα, ναυσιπλοΐα και αεροπλοΐα

Τι είπε ο ΥΠΕΘΟ Κ. Πιερρακάκης στο Ecofin για τρεις τομείς οικονομικής δραστηριότητας - αεροπλοΐα, ναυσιπλοΐα και γεωργία - που είναι στρατηγικής σημασίας

ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ και ΓΑΛΑΞΙΑΣ: «Ένωσαν δυνάμεις» για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων
Τρόφιμα – ποτά

ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ και ΓΑΛΑΞΙΑΣ «ένωσαν δυνάμεις» για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, επιλεγμένα προϊόντα των εταιριών-Μελών προβλήθηκαν στα ράφια των καταστημάτων και στο site του Σούπερ Μάρκετ ΓΑΛΑΞΙΑΣ

Χατζηδάκης: Αύξηση της χρηματοδότησης των Περιφερειών
Economy

Χατζηδάκης: Στα 2,5 δισ. ευρώ θα αυξηθεί η χρηματοδότηση των Περιφερειών

Ο Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στην ΕΝΠΕ ανέφερε ότι η χρηματοδότηση την περίοδο 2026-2033 θα αυξηθεί κατά 11%

Τροχαία δυστυχήματα: Δύο ελληνικές περιφέρειες με τα υψηλότερα ποσοστά θανάτων στην ΕΕ
Κοινωνία

Δύο ελληνικές περιφέρειες σπάνε τα κοντέρ στους θανάτους από τροχαία

Η μαύρη λίστα που συνέταξε η Eurostat με τους περισσότερους θανάτους από τροχαία δυστυχήματα

Red Bull: Ερευνάται από την ΕΕ για μονοπωλιακές πρακτικές
World

H Red Bull στο «μικροσκόπιο» της ΕΕ για μονοπωλιακές πρακτικές

Η Επιτροπή διερευνά εάν η εταιρεία ενεργειακών ποτών Red Bull καταχράστηκε τη δεσπόζουσα θέση της στην αγορά

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο